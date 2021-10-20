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Новини
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Суб'єктність Кабміну зараз стоїть під дуже-дуже великим питанням, - Разумков

Суб'єктність Кабміну зараз стоїть під дуже-дуже великим питанням, - Разумков

Парламент намагаються абсолютно нівелювати і прибрати з політичної карти країни.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Думаю, що втручання будь-якої гілки влади в роботу іншої неприпустимо. Погано, коли одна гілка влади починає жерти повноваження іншої. Це призводить до катастрофічних наслідків для держави. До речі, давайте знімемо питання моєї відставки. Вона відбулася. Я точно знаю, чим я займатимуся далі. Але все повинно відбуватися за законом. Ви знаєте мою позицію. Я її сповідую всі 2 роки. Багатьом це не подобалося. Я дуже добре пам’ятаю прислів’я, що "благими намерениями устлана дорога в ад". Так, на жаль, буває. Ще частіше буває, коли благі наміри не є благими. Тому це точно погано. Сьогодні ми бачимо те, що парламент намагаються абсолютно знівелювати і прибрати з політичної карти країни. З Кабміном, на жаль, на мій погляд, це вже майже відбулося. Суб’єктність Кабміну зараз стоїть під дуже-дуже великим питанням. Але сьогодні так само велике питання постає і щодо майбутньої суб’єктності парламенту. Я чую заяви своїх колег, що парламент це просто інституція, яка повинна забезпечувати прийняття законів, це не місце для дискусії. Чую заяви про те, що демократія – це влада більшості. У нас вже є сусідні держави, в яких демократія – це влада більшості і парламент не місце для дискусії", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

При цьому він зазначив, що проблема не в монобільшості, а в тому, що "сьогодні мало політичних запобіжників".

"Я не перетягував повноваження з інших інституцій на парламент, але намагався і не віддавати повноваження парламенту комусь ще. Ми парламентсько-президентська республіка – подобається це мені або комусь іншому або не подобається. Але саме так. І парламент в історії України відігравав ключову роль. Незалежність приймалася в парламенті. Конституція приймалася в парламенті. В парламенті зупинялося кровопролиття в 2014 році. Так, парламент не допустив тоді кровопролиття, абсолютно правильно. І багато інших речей. Парламент був точкою останньої надії. Я розумію, що Верховну Раду не дуже люблять. Тому що дуже велике скупчення різних політиків на один квадратний метр. Але тим не менш факт залишається фактом. Він був останнім рубежем. Головне, щоб він ним залишився і надалі", - резюмував Разумков.

Детальніше читайте в інтерв'ю Дмитра Разумкова: "Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14140) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+2
Як була ця младорига Спікером, його скільки не цитували. А зараз став модним аппазіціонером.
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20.10.2021 15:30
+2
Какими внезапно патриотичными становятся зеублюдки, оторванные от бюджетного корыта... Особенно перекрасившиеся в зелень рыгоаналы.
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20.10.2021 15:31
+1
Він абсолютно правий.
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20.10.2021 15:53
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Седьмой год войны...
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20.10.2021 15:29 Відповісти
Як була ця младорига Спікером, його скільки не цитували. А зараз став модним аппазіціонером.
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20.10.2021 15:30 Відповісти
По темі будь ласка.
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20.10.2021 15:52 Відповісти
А ти не знаєш, наш американськи товариш?
Чи ти є кацап з лубянки, ну то так і говори?
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20.10.2021 16:40 Відповісти
Чол , який працював на олігархів, а зараз всяку ціну хоче відпрацювать гроші, виділені афро.
Прикольно.
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20.10.2021 16:46 Відповісти
Так прікольно же і ржачно Мудрому нарідові! Он скоро кізяками підтоплювати почнуть. А там і "братья" дивись допоможуть, навчать жрать з лопати те, що зубожілий люд встиг по карманам розкласти😁
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20.10.2021 15:30 Відповісти
Какими внезапно патриотичными становятся зеублюдки, оторванные от бюджетного корыта... Особенно перекрасившиеся в зелень рыгоаналы.
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20.10.2021 15:31 Відповісти
чем бы младорыгионал не занимался - младорыгиональство из него так и прет....
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20.10.2021 15:32 Відповісти
шото слишком много в ефире єтого бывшего зебила.
Дерьмаки готовят "конструктивную оппозицию"?
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20.10.2021 15:36 Відповісти
це при ньому нівелювали парламентсько-президентську республіку
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20.10.2021 15:41 Відповісти
Він абсолютно правий.
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20.10.2021 15:53 Відповісти
Люди або дурні, якщо не розуміють що відбувається, або розуміють і вони вороги української державності. Справа в легітимності державних інститутів перед ЄС.
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20.10.2021 16:49 Відповісти
Згинь, кацап нах
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20.10.2021 16:50 Відповісти
Укрепляй у путина-путани
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20.10.2021 16:53 Відповісти
Юрий Венедиктович, укреплять надо вертикаль власти!!!
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20.10.2021 15:56 Відповісти
Навіть більшим за об'єктивність Разумкова?
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20.10.2021 17:18 Відповісти
Субъектность самого разумкова под большим вопросом. Я бы лишил его мандата - пришел зеленым - ушел зеленым
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20.10.2021 17:19 Відповісти
Парламент -это самый главный институт цивилизованных обществ!!! Общество живёт по тем законам, которые там принимаются.Власть от прихода большевиков и по сей день в большом объёме утверждает приступные законы.И с приходом зелени их стало очевидно значительно больше.И бурную активность в этом проявляет Зеленский с его офисом. Просто Разумков это стал ощущать на себе.
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20.10.2021 17:54 Відповісти
Был один клоун, теперь два, второй вдобавок скупщик краденого. Это не политики, это болото. У них нет ни принципов, ни идеологии, ни даже веры в бога.
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20.10.2021 23:39 Відповісти
 
 