Суб'єктність Кабміну зараз стоїть під дуже-дуже великим питанням, - Разумков

Парламент намагаються абсолютно нівелювати і прибрати з політичної карти країни.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Думаю, що втручання будь-якої гілки влади в роботу іншої неприпустимо. Погано, коли одна гілка влади починає жерти повноваження іншої. Це призводить до катастрофічних наслідків для держави. До речі, давайте знімемо питання моєї відставки. Вона відбулася. Я точно знаю, чим я займатимуся далі. Але все повинно відбуватися за законом. Ви знаєте мою позицію. Я її сповідую всі 2 роки. Багатьом це не подобалося. Я дуже добре пам’ятаю прислів’я, що "благими намерениями устлана дорога в ад". Так, на жаль, буває. Ще частіше буває, коли благі наміри не є благими. Тому це точно погано. Сьогодні ми бачимо те, що парламент намагаються абсолютно знівелювати і прибрати з політичної карти країни. З Кабміном, на жаль, на мій погляд, це вже майже відбулося. Суб’єктність Кабміну зараз стоїть під дуже-дуже великим питанням. Але сьогодні так само велике питання постає і щодо майбутньої суб’єктності парламенту. Я чую заяви своїх колег, що парламент це просто інституція, яка повинна забезпечувати прийняття законів, це не місце для дискусії. Чую заяви про те, що демократія – це влада більшості. У нас вже є сусідні держави, в яких демократія – це влада більшості і парламент не місце для дискусії", - заявив Разумков.

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При цьому він зазначив, що проблема не в монобільшості, а в тому, що "сьогодні мало політичних запобіжників".

"Я не перетягував повноваження з інших інституцій на парламент, але намагався і не віддавати повноваження парламенту комусь ще. Ми парламентсько-президентська республіка – подобається це мені або комусь іншому або не подобається. Але саме так. І парламент в історії України відігравав ключову роль. Незалежність приймалася в парламенті. Конституція приймалася в парламенті. В парламенті зупинялося кровопролиття в 2014 році. Так, парламент не допустив тоді кровопролиття, абсолютно правильно. І багато інших речей. Парламент був точкою останньої надії. Я розумію, що Верховну Раду не дуже люблять. Тому що дуже велике скупчення різних політиків на один квадратний метр. Але тим не менш факт залишається фактом. Він був останнім рубежем. Головне, щоб він ним залишився і надалі", - резюмував Разумков.

Детальніше читайте в інтерв'ю Дмитра Разумкова: "Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".