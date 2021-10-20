РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10898 посетителей онлайн
Новости
3 873 19

Субъектность Кабмина сейчас стоит под очень-очень большим вопросом, - Разумков

Субъектность Кабмина сейчас стоит под очень-очень большим вопросом, - Разумков

Парламент пытаются абсолютно нивелировать и убрать с политической карты страны.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Думаю, что вмешательство любой ветви власти в работу другой недопустимо. Плохо, когда одна ветвь власти начинает пожирать полномочия другой. Это приводит к катастрофическим последствиям для государства. Кстати, давайте снимем вопрос моей отставки. Она состоялась. Я точно знаю, чем я буду заниматься дальше. Но все должно происходить по закону. Вы знаете мою позицию. Я ее исповедую все 2 года. Многим это не нравилось. Я очень хорошо помню пословицу, что "благими намерениями устлана дорога в ад". Да, к сожалению, бывает. Еще чаще бывает, когда благие намерения не являются благими. Поэтому это точно плохо. Сегодня мы видим, что парламент пытаются абсолютно нивелировать и убрать с политической карты страны. С Кабмином, к сожалению, на мой взгляд, это уже почти произошло. Субъектность Кабмина сейчас стоит под очень-очень большим вопросом. Но сегодня так же большой вопрос возникает и в отношении будущей субъектности парламента. Я слышу заявления своих коллег, что парламент это просто организация, которая должна обеспечивать принятие законов, это не место для дискуссии. Слышу заявления о том, что демократия - это власть большинства. У нас уже есть соседние государства, в которых демократия - это власть большинства и парламент не место для дискуссии", - заявил Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков о посещении заседаний фракции "СН": Хотелось бы, чтобы она принимала решения, а не ее ставили перед уже принятым. ВИДЕО

При этом он отметил, что проблема не в монобольшинстве, а в том, что "сегодня мало политических предохранителей".

"Я не перетягивал полномочия других институтов на парламент, но пытался и не отдавать полномочия парламента кому-то еще. Мы парламентско-президентская республика - нравится это мне или кому-то другому или не нравится. Но именно так. И парламент в истории Украины играл ключевую роль. Независимость принималась в парламенте. Конституция принималась в парламенте. В парламенте останавливалось кровопролития в 2014 году. ... И много других вещей. Парламент был точкой последней надежды. Я понимаю, что Верховную Раду не очень любят. Потому что очень большое скопление разных политиков на один квадратный метр. Но тем не менее факт остается фактом. - Он был последним рубежом. Главное, чтобы он им остался и в дальнейшем", - резюмировал Разумков.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Разумкова: "Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Як була ця младорига Спікером, його скільки не цитували. А зараз став модним аппазіціонером.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:30
+2
Какими внезапно патриотичными становятся зеублюдки, оторванные от бюджетного корыта... Особенно перекрасившиеся в зелень рыгоаналы.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:31
+1
Він абсолютно правий.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Седьмой год войны...
показать весь комментарий
20.10.2021 15:29 Ответить
Як була ця младорига Спікером, його скільки не цитували. А зараз став модним аппазіціонером.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:30 Ответить
По темі будь ласка.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:52 Ответить
А ти не знаєш, наш американськи товариш?
Чи ти є кацап з лубянки, ну то так і говори?
показать весь комментарий
20.10.2021 16:40 Ответить
Чол , який працював на олігархів, а зараз всяку ціну хоче відпрацювать гроші, виділені афро.
Прикольно.
показать весь комментарий
20.10.2021 16:46 Ответить
Так прікольно же і ржачно Мудрому нарідові! Он скоро кізяками підтоплювати почнуть. А там і "братья" дивись допоможуть, навчать жрать з лопати те, що зубожілий люд встиг по карманам розкласти😁
показать весь комментарий
20.10.2021 15:30 Ответить
Какими внезапно патриотичными становятся зеублюдки, оторванные от бюджетного корыта... Особенно перекрасившиеся в зелень рыгоаналы.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:31 Ответить
чем бы младорыгионал не занимался - младорыгиональство из него так и прет....
показать весь комментарий
20.10.2021 15:32 Ответить
шото слишком много в ефире єтого бывшего зебила.
Дерьмаки готовят "конструктивную оппозицию"?
показать весь комментарий
20.10.2021 15:36 Ответить
це при ньому нівелювали парламентсько-президентську республіку
показать весь комментарий
20.10.2021 15:41 Ответить
Він абсолютно правий.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:53 Ответить
Люди або дурні, якщо не розуміють що відбувається, або розуміють і вони вороги української державності. Справа в легітимності державних інститутів перед ЄС.
показать весь комментарий
20.10.2021 16:49 Ответить
Згинь, кацап нах
показать весь комментарий
20.10.2021 16:50 Ответить
Укрепляй у путина-путани
показать весь комментарий
20.10.2021 16:53 Ответить
Юрий Венедиктович, укреплять надо вертикаль власти!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:56 Ответить
Навіть більшим за об'єктивність Разумкова?
показать весь комментарий
20.10.2021 17:18 Ответить
Субъектность самого разумкова под большим вопросом. Я бы лишил его мандата - пришел зеленым - ушел зеленым
показать весь комментарий
20.10.2021 17:19 Ответить
Парламент -это самый главный институт цивилизованных обществ!!! Общество живёт по тем законам, которые там принимаются.Власть от прихода большевиков и по сей день в большом объёме утверждает приступные законы.И с приходом зелени их стало очевидно значительно больше.И бурную активность в этом проявляет Зеленский с его офисом. Просто Разумков это стал ощущать на себе.
показать весь комментарий
20.10.2021 17:54 Ответить
Был один клоун, теперь два, второй вдобавок скупщик краденого. Это не политики, это болото. У них нет ни принципов, ни идеологии, ни даже веры в бога.
показать весь комментарий
20.10.2021 23:39 Ответить
 
 