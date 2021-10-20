Субъектность Кабмина сейчас стоит под очень-очень большим вопросом, - Разумков

Парламент пытаются абсолютно нивелировать и убрать с политической карты страны.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Думаю, что вмешательство любой ветви власти в работу другой недопустимо. Плохо, когда одна ветвь власти начинает пожирать полномочия другой. Это приводит к катастрофическим последствиям для государства. Кстати, давайте снимем вопрос моей отставки. Она состоялась. Я точно знаю, чем я буду заниматься дальше. Но все должно происходить по закону. Вы знаете мою позицию. Я ее исповедую все 2 года. Многим это не нравилось. Я очень хорошо помню пословицу, что "благими намерениями устлана дорога в ад". Да, к сожалению, бывает. Еще чаще бывает, когда благие намерения не являются благими. Поэтому это точно плохо. Сегодня мы видим, что парламент пытаются абсолютно нивелировать и убрать с политической карты страны. С Кабмином, к сожалению, на мой взгляд, это уже почти произошло. Субъектность Кабмина сейчас стоит под очень-очень большим вопросом. Но сегодня так же большой вопрос возникает и в отношении будущей субъектности парламента. Я слышу заявления своих коллег, что парламент это просто организация, которая должна обеспечивать принятие законов, это не место для дискуссии. Слышу заявления о том, что демократия - это власть большинства. У нас уже есть соседние государства, в которых демократия - это власть большинства и парламент не место для дискуссии", - заявил Разумков.

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При этом он отметил, что проблема не в монобольшинстве, а в том, что "сегодня мало политических предохранителей".

"Я не перетягивал полномочия других институтов на парламент, но пытался и не отдавать полномочия парламента кому-то еще. Мы парламентско-президентская республика - нравится это мне или кому-то другому или не нравится. Но именно так. И парламент в истории Украины играл ключевую роль. Независимость принималась в парламенте. Конституция принималась в парламенте. В парламенте останавливалось кровопролития в 2014 году. ... И много других вещей. Парламент был точкой последней надежды. Я понимаю, что Верховную Раду не очень любят. Потому что очень большое скопление разных политиков на один квадратный метр. Но тем не менее факт остается фактом. - Он был последним рубежом. Главное, чтобы он им остался и в дальнейшем", - резюмировал Разумков.

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