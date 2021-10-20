Зеленський перестав уособлювати для українців майбутнє, - Бутусов

Відпрацювавши на посаді президента половину терміну, Володимир Зеленський вже не уособлює для українців майбутнє.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Такий висновок журналіст робить із результатів свіжого опитування КМІС, згідно з яким 61,7% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Протилежної думки дотримуються 22,7% респондентів.

"61,7% - це те, що в разі виходу із Зеленським у другий тур президентських виборів отримає його опонент, який запропонує суспільству переконливу програму реформ, команду, здатну комунікувати і продукувати зміни, який хоче мислити стратегіями і діяти системно", - пише Бутусов.

Головною ж для цього кандидата, на думку редактора Цензор.НЕТ, має бути здатність "брати на себе відповідальність за реальні проблеми і виклики, за війну з Росією, за реформи в силових структурах і в судах, за скорочення держапарату й оптимізацію його роботи, за конкурентоспроможність економіки".

Також читайте: Рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%, Разумкова - виріс з 3,1% до 7,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Бутусов закликав політиків починати говорити про майбутнє, а не грати в месію, якому влада впаде на голову.

"Країні не потрібен анти-Зеленський, країні необхідне лідерство, мобілізаційні проєкти і відповідальність за слова і вчинки", - підсумував він.