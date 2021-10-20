Зеленський перестав уособлювати для українців майбутнє, - Бутусов
Відпрацювавши на посаді президента половину терміну, Володимир Зеленський вже не уособлює для українців майбутнє.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Такий висновок журналіст робить із результатів свіжого опитування КМІС, згідно з яким 61,7% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Протилежної думки дотримуються 22,7% респондентів.
"61,7% - це те, що в разі виходу із Зеленським у другий тур президентських виборів отримає його опонент, який запропонує суспільству переконливу програму реформ, команду, здатну комунікувати і продукувати зміни, який хоче мислити стратегіями і діяти системно", - пише Бутусов.
Головною ж для цього кандидата, на думку редактора Цензор.НЕТ, має бути здатність "брати на себе відповідальність за реальні проблеми і виклики, за війну з Росією, за реформи в силових структурах і в судах, за скорочення держапарату й оптимізацію його роботи, за конкурентоспроможність економіки".
Бутусов закликав політиків починати говорити про майбутнє, а не грати в месію, якому влада впаде на голову.
"Країні не потрібен анти-Зеленський, країні необхідне лідерство, мобілізаційні проєкти і відповідальність за слова і вчинки", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЕ олицетворял будущее только для прожженых ватников и дебилов. Ну может еще в Кремле на ЗЕ надежды возлагали в 2019-м.
ну наконец-то до вас дошло.
1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.
2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.
3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.
4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.
5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.
6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.
7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.
8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.
Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.
Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.
Константин Нескромный
https://prm.ua/ze-shkvary/
Коломойський купив завод на Середньому Заході й залишив його гнити, - Politico
янукович не "быковал" потому что был с понятием каким то. быковали его дети. они устраивали основной беспредел в экономике, бизнесе и жизни страны.
зеленые это дети януковича. такие же наглые, беспринципные и беспредельные
Й з них тільки одна Бурмістрова випала...
© АБС
https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.
В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.
Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
лишь бы не Порох".