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Зеленский перестал олицетворять для украинцев будущее, - Бутусов

Зеленский перестал олицетворять для украинцев будущее, - Бутусов

Отработав на посту президента половину срока, Владимир Зеленский уже не олицетворяет для украинцев будущее.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Такой вывод журналист делает из результатов свежего опроса КМИС, согласно которому 61,7% украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 22,7% респондентов.

"61,7% - это то, что в случае выхода с Зеленским во второй тур президентских выборов получит его оппонент, который предложит обществу убедительную программу реформ, команду, способную коммуницировать и производить изменения, который хочет мыслить стратегиями и действовать системно", - пишет Бутусов.

Читайте: Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Главным же для этого кандидата, по мнению редактора Цензор.НЕТ, должна быть способность "брать на себя ответственность за реальные проблемы и вызовы, за войну с Россией, за реформы в силовых структурах и в судах, за сокращение госаппарата и оптимизацию его работы, за конкурентоспособность экономики".

Бутусов призвал политиков начинать говорить о будущем, а не играть в мессию, которому власть упадет на голову.

"Стране не нужен анти-Зеленский, стране необходимо лидерство, мобилизационные проекты, и ответственность за слова и поступки", - подытожил он.

Также читайте: 56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из "ПриватБанка" через "95 квартал", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24756) Зеленский Владимир (20720) опрос (2849) КМИС (333) Бутусов Юрий (4380)


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Топ комментарии
+75
Для українців він і не "оліцетворяв" майбутнє.
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20.10.2021 17:32
+66
Зеленский всегда олицетворял тупую совковую петросянщину.
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20.10.2021 17:33
+37
«Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых», - зєлєнскій.
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20.10.2021 17:35
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Страница 3 из 3
Зеленский перестал олицетворять для украинцев будущее .- На бытовом уровне евреи нормальные люди. Евреи во власти зло для Украины. Организаторы переворота 1917 года, руководители и исполнители гражданской войны, Голодомора и Гулага тому подтверждения.
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20.10.2021 18:31 Ответить
Это дже каким надо быть слабоумным,что бы свое будующее олицетворять с обосранным клоуном?
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20.10.2021 18:32 Ответить
Здрасте!!!

ЗЕ олицетворял будущее только для прожженых ватников и дебилов. Ну может еще в Кремле на ЗЕ надежды возлагали в 2019-м.
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20.10.2021 18:33 Ответить
а, то есть вы признаете, что ватники и дебилы живут не только в ОРДЛО? Причем в Украине их БОЛЬШИНСТВО.
ну наконец-то до вас дошло.
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20.10.2021 18:35 Ответить
73 % включая и тебя....
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20.10.2021 18:39 Ответить
Из проголосовавших
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20.10.2021 20:30 Ответить
и тебя
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21.10.2021 05:09 Ответить
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20.10.2021 18:35 Ответить
Кучмисты заплатили нехилое бабло в 2019 году,чтобы Данилыч стал в третий раз начальником Украины....,это для вас Зеля президент а для меня он просто талантливый пустозвон...
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20.10.2021 18:38 Ответить
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20.10.2021 18:39 Ответить
КМИС сказал? Спасибо, повеселили.
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20.10.2021 18:40 Ответить
то что построил и продолжает строить вова , называется - мафия Кошер Ностра , на решениях вопросов по допуску к бюджетному баблу , зарабатывающих миллиардв
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20.10.2021 18:41 Ответить
Вова - это не янукович, Вова - гораздо хуже, и последствия от его прихода тоже будут серьезнее.

1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.
2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.
3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.
4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.
5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.
6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.
7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.
8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.
Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.
Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.

Константин Нескромный






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20.10.2021 18:41 Ответить
Офшорный клоун олицетворяет для украинцев - нищету. Но некоторые граждане, живущие без мозгов до сих пор не поняли это.
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20.10.2021 18:43 Ответить
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20.10.2021 18:44 Ответить
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20.10.2021 18:46 Ответить
Все зашквары "зеленых" в одном месте
https://prm.ua/ze-shkvary/
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20.10.2021 18:47 Ответить
Порошенко войну выиграл,а Зеля ее проиграл ВЧИСТУЮ и без шансов.... Порошенко еще нужен будет Украине...,лет через 40-50...когда Кучмисты Шариковы и Швондеры сдохнут... в Пустыне Моисея....,но это уже совсем другая История....
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20.10.2021 18:47 Ответить
8 год война идет, но Пэтя оказывается выиграл войну. Это он считает так потому, что стал миллиардером за счет войны и народа. Лижи и дальше Пэтю...
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20.10.2021 18:55 Ответить
МНЕНИЕ ГОВНОЕДОВ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ...,ты хоть понял что я сказал,ДОЛБОДЯТЕЛ?
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20.10.2021 18:58 Ответить
Коли дурний та ще й в дурного в хаті переночував, це це вавка мізків назавжди.
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20.10.2021 23:44 Ответить
Порошенко ничего не выиграл. Он ведет информационную войну против Зеленского. Зря он роет яму Зеленскому. Помню как он сам призывал не раскачивать лодку, а сам ее теперь раскачивает.
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20.10.2021 22:25 Ответить
Пов'язувати своє майбутнє (ще до виборів) могли члени 95 кварталу та особи з IQ до 73%.
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20.10.2021 18:53 Ответить
Один з тих, хто проголосував за ЗЄ, сказав, що той сотворить хаос при якому можна буде добре заробити.
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20.10.2021 23:47 Ответить
Хаос робили і всі попередники Зеленського, які зараз на волі. А от Тимошенко, яка мала жагу все упорядкувати, пояснити, розкласти, зробити систему - була дуже не зручною будь-якому Президенту. Саме тому її поливають брудом і не дають влади. Задумайтесь люди.
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21.10.2021 10:57 Ответить
Ця потвора уособлювала майбутнє тільки для шайки крадіїв однієї особливої національності.
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20.10.2021 18:58 Ответить
Яке майбутнє за цим сцикливим зарозумілим обдолбаним жлобчиком можна було побачити взагалі???
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20.10.2021 19:00 Ответить
Побачили! "Лиш бы не Порошенко!" І що,задоволені?
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20.10.2021 19:56 Ответить
Зеленский победиЛ и РАБссию и Новороссию Путлера от Харькова до Одессы За короновирус скромно промолчу....
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20.10.2021 19:01 Ответить
Зелемойские...это о вас 73 % болванах...
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20.10.2021 19:04 Ответить
Так чего же не писали про "будущее с Зеленским" во время выборной компании? Почему то все писали, как "плохо было при Порошенко". А попытки прояснить позицию журналистов насчет того, чего они ждут от правления Зеленского заканчивались откровенным молчанием.
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20.10.2021 19:06 Ответить
Потому что меняя плохого президента на другого мы имеем вероятность получить хорощего. Не меняя плохого президента, мы с вероятностью 100% получаем пожизненного отца народа- друга рашки.
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20.10.2021 20:40 Ответить
Слушайте, Рабинович! Речь здесь не о "смене президентов" Обратитесь к супервайзеру за разьяснением Вам сути текста. Развивайте мышление.
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20.10.2021 20:52 Ответить
Не надо мерять всех, по своему супервайзеру. Про выборную компанию - ваши слова.
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20.10.2021 21:24 Ответить
Так він і не "оліцетворял". За нього голосували в основному "совки", при чому багато з них не жили в сересері жодного дня, тому що народились вже після 1991 року.
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20.10.2021 19:06 Ответить
Начитавшись наслушавшись Бигусов, Гнапов и прочих Лещенко типа украинская *********,Наталья Мосейчук СкреПОНОСом изливаясь гнали Пургу в 2019 году за очень крупное бабло...Бенямойские...финал будет плачевным... Прокуратура США поставила дела на паузу...
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20.10.2021 19:10 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/kolomojskij-kupiv-zavod-na-serednomu-zahodi-j-zalishiv-jogo-gniti-politico/ https://bykvu.com/ua/bukvy/kolomojskij-kupiv-zavod-na-serednomu-zahodi-j-zalishiv-jogo-gniti-politico/


Коломойський купив завод на Середньому Заході й залишив його гнити, - Politico
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20.10.2021 19:24 Ответить
два дні тому
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20.10.2021 19:25 Ответить
только что по ящику услышал

янукович не "быковал" потому что был с понятием каким то. быковали его дети. они устраивали основной беспредел в экономике, бизнесе и жизни страны.
зеленые это дети януковича. такие же наглые, беспринципные и беспредельные
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20.10.2021 19:19 Ответить
але ж подивіться на "спікерів-арахамій " від "слуг"- усі мали бізнеси на Заході, дипломи гарвардів - не скажіть це нова "модифікація вірусу " пострегіонлаьних мажорщиків. Тут підключилася типу інтелектуально ліберальна рука Пінчука -мецената (бачимо Міловано, Голос -отщепенців ...)
Й з них тільки одна Бурмістрова випала...
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20.10.2021 19:40 Ответить
Побачимо, куди вона "вискочила". Віри до них нема. Невже, така "крута" і освічена пані не бачила ту публіку яка її оточувала і куди в решті решт, і до чого все те йшло?
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20.10.2021 20:42 Ответить
Пілять! А що, він то втілював? Таке було?! Блін, то хіба в якомусь наркотичному жахітті могло бути.
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20.10.2021 19:28 Ответить
Владимир Зеленский уже не олицетворяет для украинцев будущее??? Да оно и на прошлое не тянет. Максимум на балаган с сортирным юмором из позапрошлого.
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20.10.2021 19:48 Ответить
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20.10.2021 19:49 Ответить
Зеленский уже не олицетворяет для украинцев будущее. - он для украинцев никогда им небыл.А был он будущим для зрителей "квартальных",которым сценариями и ехидными шутками об Украине ,и ее власти,написанными рашистскими пропогандистами , совсем отключил функцию мозгов-думать ,включив вместо этого .навязанную и выгодную для него мыслю-"а какая разница?"
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20.10.2021 19:56 Ответить


© АБС
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20.10.2021 20:13 Ответить
Для настоящих украинцев он и не начинал "олицетворять" ничего, кроме гниения и слабоумия.
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20.10.2021 20:15 Ответить
Шкода цілих 2 з половиной роки тупцювання на місці та відповзання в прірву. Але ми своє надолужим
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20.10.2021 20:36 Ответить
Дело в том что для украинцев любой из наших прошлых президентов , как и нынешний, как впрочем и будущие ,после середины первого срока уже ничего хорошего не олицетворяли. А уж ближе к концу каденции любого готовы были отправить в утиль. ( и это при благоприятном для них развитии ситуации) или "замочить в сортире". Так что Зелепупенко в этом не одинок.
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20.10.2021 20:45 Ответить
как кусок дерьма может что-то олицетворять?
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20.10.2021 20:57 Ответить
Напоминает актрису из фильмов для взрослых, согласную принять в любом количестве и с любой стороны. Вот только, нахер никому не нужен.
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20.10.2021 21:07 Ответить
Бутусав так говорит, как будто у него изначально были какие-то надежды на Наркета.
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20.10.2021 22:37 Ответить
то ви нас до Майдану склоняєте??? Можливо і так... Але кожного дня люди помирають від Ковіду, скільки наших хлопців гине в АТО і згадайте, скільки людей померло на Майдані... Ми живемо в цивілізованому світі і питання треба вирішувати цивілізовано. В нас є шанс привести до влади адекватну та розумну людину. Бажано жінку. Приклад Німеччини і канцлеру Меркель... в нас є Тимошенко, вона має всі ті характеристики, щоб вивезти Україну з кризи.
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21.10.2021 10:53 Ответить
Будущее Украины, на данном этапе, ТОЛЬКО С ЗЕЛЕНСКИМ.
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21.10.2021 01:51 Ответить
Кто-нибудь из президентов Украины, к тому времени - "экс" и желательно - досрочно, должен собственными ушами услышать, как за его спиной закрываясь с гулким и раскатистым эхом злобно лязгнет стальным замком тяжёлая тюремная дверь камеры буцыгарни. Без этого Украина не то, что не выберется, но даже не начнёт хотя бы двигаться в сторону того, чтобы выбраться - так и будет скатываться, пока окончательно не рухнет в пропасть исторического небытия. Хорошо бы, если бы это стало исторической миссией самого ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, раз уж уконтрапупить Порохатого Барыгу оказалось ему не по зубам.
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21.10.2021 05:06 Ответить
мокша?
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21.10.2021 05:14 Ответить
Вже 30 років незалежності ми тільки і чуємо гарні гасла та великі обіцянки. І Справді жодного разу ми не розбирались хто з них має реальну программу дій, де є послідовність дій і до чого ті дії ведуть. Ми всі 30 років велисьа на бігборди , а зелений був дуже яскравим.... от тепер розплачуємось(
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21.10.2021 10:51 Ответить
Он его и не олицетворял.
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21.10.2021 14:20 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , October 21

https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg ​​ Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.

В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.

Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
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21.10.2021 16:51 Ответить
Похоже, Бутусов начал что-то подозревать. А то всё :"лишь бы не Порох,
лишь бы не Порох".
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22.10.2021 04:46 Ответить
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