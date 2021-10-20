Зеленский перестал олицетворять для украинцев будущее, - Бутусов

Отработав на посту президента половину срока, Владимир Зеленский уже не олицетворяет для украинцев будущее.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Такой вывод журналист делает из результатов свежего опроса КМИС, согласно которому 61,7% украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 22,7% респондентов.

"61,7% - это то, что в случае выхода с Зеленским во второй тур президентских выборов получит его оппонент, который предложит обществу убедительную программу реформ, команду, способную коммуницировать и производить изменения, который хочет мыслить стратегиями и действовать системно", - пишет Бутусов.

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Главным же для этого кандидата, по мнению редактора Цензор.НЕТ, должна быть способность "брать на себя ответственность за реальные проблемы и вызовы, за войну с Россией, за реформы в силовых структурах и в судах, за сокращение госаппарата и оптимизацию его работы, за конкурентоспособность экономики".

Бутусов призвал политиков начинать говорить о будущем, а не играть в мессию, которому власть упадет на голову.

"Стране не нужен анти-Зеленский, стране необходимо лидерство, мобилизационные проекты, и ответственность за слова и поступки", - подытожил он.

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