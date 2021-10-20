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56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из "ПриватБанка" через "95 квартал", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из

61,7% украинцев знают о международном расследовании Pandora Papers относительно офшоров украинских политиков.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"О международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев, хотя из них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. При этом, для 77,1% респондентов считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом. Считают, что в этом нет ничего плохого - 15,6%", - говорится в исследовании.

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"При этом, независимо от того, знали или нет до интервью респонденты об этом расследование, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из "ПриватБанка", в том числе через "95 квартал". Не верят в это 22,6% респондентов. Среди тех, кто "впервые слышит", 42,3% верят в причастность В. Зеленского / "95 квартала" к офшорным счетам и выводу средств (не верят - 29,4%). Вместе с тем, среди тех, кто хорошо информированных верят 85,4% (не верят - 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал - 60,8% (не верят - 20,3%)", - отмечают авторы исследования.

56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через 95 квартал, - опрос КМИС 01
56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через 95 квартал, - опрос КМИС 02
56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через 95 квартал, - опрос КМИС 03
56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через 95 квартал, - опрос КМИС 04

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) опрос (2850) офшор (511) КМИС (333)


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Топ комментарии
+26
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20.10.2021 10:30
+24
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20.10.2021 10:19
+22
во что нам обходится любимый вазелином "Онур" и почему стоимость ремонта дорог за последние два года выросла в 2 раза

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20.10.2021 10:21
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Зебіли почали потроху прозрівати?))
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20.10.2021 10:16 Ответить
Зебіли безнадійні, вони ніколи не прозріють, бо вони помилка природи і тупікова гілка еволюції
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20.10.2021 10:21 Ответить
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20.10.2021 10:30 Ответить
мне почему то все чаще перед глазами Оруэлл "Скотный двор".
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20.10.2021 10:45 Ответить
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20.10.2021 16:44 Ответить
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20.10.2021 16:44 Ответить
Я тоже про это, постоянно всем толдычу! Есть примерно 30% абсолютно упоротых - это копии самого Зеленского, такие же любители теплых ванн, которые не то что "не знают" (или "до них просто не донесли") , они ПУПО НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ!!!
Вот вышло расследование, а они про него знают и знают, что там неприятные для них вещи, но не будут смотреть принципиально, чтобы не чувствовать себя лохами! Если их спросить про это расследование. то ответят, что не знают про него (ответь они, что знают, то возникнут другие вопросы: смотрели ли? что думает про вора Зеленского? а голосовали за него? а если не смотрели то почему.... Проще сказать, что ничего не знаю - от***итесь)
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20.10.2021 10:40 Ответить
дюже мудрий нарид , особенно 25 % ,которые верят зеленому,оманскому вору,ЛГУНУ и поху-ту !!!!!!!!!!
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20.10.2021 13:07 Ответить
Вони заздрять, що не через них.
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20.10.2021 10:58 Ответить
Про Вагнергейт знает чуть больше 50%. Из них только 40% считают ЗЕ и ОП причиной слива.
А вот в отмывание ЗЕ бабла Коломойского верит 60% украинцев.

Т.е. интерес к баблу у украинцев больше, чем к Украине.
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20.10.2021 10:17 Ответить
Лайношоу, та лайносеріали, роблять свою справу.
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20.10.2021 10:23 Ответить
Російська пропаганда робить свою справу. При Мазепі, чи Петлюрі не було інтернету - достатньо було солов'їв русскава міра. І подивіться, скільки їх зараз в Україні і не не лише у ЗМІ, а й в нашому оточенні.
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20.10.2021 10:48 Ответить
Это да...зеголосилок именно баблом бить по тупой бошке надо ,т к многие из них теперь вообще "вне политики" стали
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20.10.2021 10:26 Ответить
Знают и про-то и про-то, процентов 90! Просто многие морозятся и говорят, что ничего не слышали....Если они ответят по другому, то к ним возникнут другие вопросы, которые их заставят почувствовать себя лохами и сопричастными к престууплениям Зеленского, а им это не нравится!
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20.10.2021 10:48 Ответить
43% щітают, што ета злой барига виваділ на щєта зєлєнскава, штоби падставіть єво.
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20.10.2021 10:18 Ответить
Это не вопрос веры. Оплачено - и сработало захват власти артистами марионетками для тотального грабежа. Беня рулит - факт
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20.10.2021 10:19 Ответить
"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней"... Парень переворачивается в гробу от современных игрищ "верю - не верю"...
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20.10.2021 10:19 Ответить
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20.10.2021 10:19 Ответить
Верят-то они верят, но наследующих выборах опять проголосуют за Зелю или ещё какого-нибудь Шарикова или Швондера. Потому что - по приколу...
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20.10.2021 10:19 Ответить
К зекрысе бежит пипец с объятьями ...
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20.10.2021 10:20 Ответить
Если проверить Бенину компанию "ВИАСАТ" думаю будет много сюрпризов.
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20.10.2021 10:20 Ответить
во что нам обходится любимый вазелином "Онур" и почему стоимость ремонта дорог за последние два года выросла в 2 раза

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20.10.2021 10:21 Ответить
@Не верят в это 22,6% респондентов. @- що ще сказати....., хоча владі всіх !!! часів на такі опити було пофуй....
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20.10.2021 10:21 Ответить
Ось чому ми постійно в лайні. Не шукайте конспірології - розруха в головах совково-серіальних мешканців неньки. Сором.
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20.10.2021 10:21 Ответить
Порівняння цін в $ зараз/минулоріч жовтня

Олія сон 2.31/1.65
Молоко 2.5 1л 1.43/0.91
Масло 82 200г 2.19/1.72
Сир голландський 12.12/5.96
Кур філе 5.63/3.08
Кур тушка 3.38/2.07
Св.лопатка 4.33/3.51
Св.биток 5.69/4.56
Інд. філе 7.83/5.92
Рис 1.52/1.05
Корм д/котів Фелікс 0.44/0.24
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20.10.2021 10:22 Ответить
в 2 раза))))
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20.10.2021 10:47 Ответить
ЗЕ-бинго !!!!
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20.10.2021 13:41 Ответить
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20.10.2021 10:22 Ответить
А кто бы сомневался?
Достаточно выяснить, кто с таким дальним прицелом спонсировал этот пропагандистский сериал "Слуга народа" и станет понятна роль Хохломойского.
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20.10.2021 10:24 Ответить
з даного опитування зрозуміло, що все таки для декого зебілізм невиліковна хвороба, таких людей необхідно стерилізувати, щоб вони не народжували імбецилів подібних собі
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20.10.2021 10:29 Ответить
то что коломойский для вывода денег использовал все более-менее приемлемые для себя возможности, я верю на 100 %, мог ли это быть 95 квартал - 60/40, а почему нет..., но виновных может установить только суд - хе-хе, а вот в это я почти не верю...
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20.10.2021 10:34 Ответить
Опрос не корректный , он скорее о том что верят ли что беня отмывал бабло ? Конечно верят , гораздо больше , а то что у этого прохиндея на тв , авиакомпаниях ,нефтеперевалке и в Привате десятки тысяч сотрудников получали зарплату , их всех можно так же обвинить в отмывке !
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20.10.2021 10:39 Ответить
звичайно, за новою зеленською ідеологією офшори - це нормально.
тепер додалося нове? заробітна плата - це відмивання грошей (яка маячня).
на відміну від вас не всі бажають аби їм сцяли в очі.
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20.10.2021 10:58 Ответить
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20.10.2021 10:40 Ответить
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20.10.2021 10:41 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/7/e/4/e/7e4ebd525ef4da9ee5d2e1c086ff0df1/original.jpgМожет ещё один сериал снять, чтобы люди Украины мне поверили?
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20.10.2021 10:45 Ответить
Самое интересное, что телеканалы олигархов: каломойши, ахметова, фирташа, пинчука, молчат об офшорных делах опг квартал95. И только наивные долпоепы 73% наивно полагают, что антиолигархический закон будет бороться против тех, кто покрывает мародера зеленского и его шоблу.
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20.10.2021 10:56 Ответить
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20.10.2021 11:07 Ответить
Зеленский самый хитросделанный? В Украине почти 20 лет, как не принято избирать президентов на второй срок. Если он не станет президентом во второй срок, то сядет за первый! У него альтернативы нет.


https://ua24ua.net/zelenskiy-samiy-hitrosdelanniy-v-ukraine-pochti-20-let-ne-ne-prinyato-izbirat-prezidentov-na-vtoroy-srok/ https://adekvatnik.livejournal.com/10538160.html
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20.10.2021 11:13 Ответить
Манипулятивный опрос курильщика порохобота.)) Опрос здорового человека выглядел бы иначе.
По вагнеровцам… В звонке Лукашенко сознался уже сам Зеленский. Верите, не верите- что за нелепость?! Если бы целью было выяснение реального отношения граждан к «вагнергейту», а не манипуляции со слабыми умами, достаточно было просто спросить- «на ваш взгляд это был срыв операции саботажниками во власти или полномочное её прекращение высшим руководством страны?».
По «пандоре»… Совмещение в один вопрос офшоров Квартала и делишек Коломойского, так же откровенная манипуляция. Наличие офшоров- факт, подтверждённый самими фигурантами. Выведение и отмывание- отрицают все стороны. Поэтому спрашивать нужно было- «считаете ли вы, что Зеленский сознательно принимал участие в отмывании денег вместе с Коломойским?».
В общем, очередной пусто-порожний вброс ни о чём.
А на конкретные вопросы получаются и конкретные ответы. Тот же кмис в октябре конкретно спросил- «за кого проголосуете на выборах?»- 24,7% за Зеленского и 15,6% за Порошенко.)) А вы тут всё апшоры да вагнерхейты.))
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20.10.2021 11:58 Ответить
ИНФОРГРАФИКА, а я верю, что вы никчемные журналисты, зарабатывающие деньги на вранье и конспироло́гии.
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20.10.2021 12:33 Ответить
1200 человек. То что мразь уже уверены 73 процента
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21.10.2021 02:11 Ответить
 
 