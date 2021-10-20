56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из "ПриватБанка" через "95 квартал", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
61,7% украинцев знают о международном расследовании Pandora Papers относительно офшоров украинских политиков.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"О международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев, хотя из них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. При этом, для 77,1% респондентов считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом. Считают, что в этом нет ничего плохого - 15,6%", - говорится в исследовании.
"При этом, независимо от того, знали или нет до интервью респонденты об этом расследование, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из "ПриватБанка", в том числе через "95 квартал". Не верят в это 22,6% респондентов. Среди тех, кто "впервые слышит", 42,3% верят в причастность В. Зеленского / "95 квартала" к офшорным счетам и выводу средств (не верят - 29,4%). Вместе с тем, среди тех, кто хорошо информированных верят 85,4% (не верят - 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал - 60,8% (не верят - 20,3%)", - отмечают авторы исследования.
В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Вот вышло расследование, а они про него знают и знают, что там неприятные для них вещи, но не будут смотреть принципиально, чтобы не чувствовать себя лохами! Если их спросить про это расследование. то ответят, что не знают про него (ответь они, что знают, то возникнут другие вопросы: смотрели ли? что думает про вора Зеленского? а голосовали за него? а если не смотрели то почему.... Проще сказать, что ничего не знаю - от***итесь)
А вот в отмывание ЗЕ бабла Коломойского верит 60% украинцев.
Т.е. интерес к баблу у украинцев больше, чем к Украине.
Олія сон 2.31/1.65
Молоко 2.5 1л 1.43/0.91
Масло 82 200г 2.19/1.72
Сир голландський 12.12/5.96
Кур філе 5.63/3.08
Кур тушка 3.38/2.07
Св.лопатка 4.33/3.51
Св.биток 5.69/4.56
Інд. філе 7.83/5.92
Рис 1.52/1.05
Корм д/котів Фелікс 0.44/0.24
Достаточно выяснить, кто с таким дальним прицелом спонсировал этот пропагандистский сериал "Слуга народа" и станет понятна роль Хохломойского.
тепер додалося нове? заробітна плата - це відмивання грошей (яка маячня).
на відміну від вас не всі бажають аби їм сцяли в очі.
https://ua24ua.net/zelenskiy-samiy-hitrosdelanniy-v-ukraine-pochti-20-let-ne-ne-prinyato-izbirat-prezidentov-na-vtoroy-srok/ https://adekvatnik.livejournal.com/10538160.html
курильщикапорохобота.)) Опрос здорового человека выглядел бы иначе.
По вагнеровцам… В звонке Лукашенко сознался уже сам Зеленский. Верите, не верите- что за нелепость?! Если бы целью было выяснение реального отношения граждан к «вагнергейту», а не манипуляции со слабыми умами, достаточно было просто спросить- «на ваш взгляд это был срыв операции саботажниками во власти или полномочное её прекращение высшим руководством страны?».
По «пандоре»… Совмещение в один вопрос офшоров Квартала и делишек Коломойского, так же откровенная манипуляция. Наличие офшоров- факт, подтверждённый самими фигурантами. Выведение и отмывание- отрицают все стороны. Поэтому спрашивать нужно было- «считаете ли вы, что Зеленский сознательно принимал участие в отмывании денег вместе с Коломойским?».
В общем, очередной пусто-порожний вброс ни о чём.
А на конкретные вопросы получаются и конкретные ответы. Тот же кмис в октябре конкретно спросил- «за кого проголосуете на выборах?»- 24,7% за Зеленского и 15,6% за Порошенко.)) А вы тут всё апшоры да вагнерхейты.))