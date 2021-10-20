56,9% украинцев верят, что Коломойский выводил средства из "ПриватБанка" через "95 квартал", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

61,7% украинцев знают о международном расследовании Pandora Papers относительно офшоров украинских политиков.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"О международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев, хотя из них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. При этом, для 77,1% респондентов считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом. Считают, что в этом нет ничего плохого - 15,6%", - говорится в исследовании.

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"При этом, независимо от того, знали или нет до интервью респонденты об этом расследование, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из "ПриватБанка", в том числе через "95 квартал". Не верят в это 22,6% респондентов. Среди тех, кто "впервые слышит", 42,3% верят в причастность В. Зеленского / "95 квартала" к офшорным счетам и выводу средств (не верят - 29,4%). Вместе с тем, среди тех, кто хорошо информированных верят 85,4% (не верят - 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал - 60,8% (не верят - 20,3%)", - отмечают авторы исследования.









В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.