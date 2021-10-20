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У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті, - КМДА

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті, - КМДА

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – пояснив Поворозник.

Чиновник зазначив, що влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду: у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах, тоді як київська влада відтягувала момент підвищення тарифів.

"Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо. Такий крок може спричинити недофінансування міських програм, які є критично важливими для багатьох киян", – підкреслив представник КМДА. Він окремо зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

Читайте також: Під час локдауну Кабмін, швидше за все, не обмежуватиме рух громадського транспорту, - головний санлікар Кузін

Автор: 

КМДА (2377) Київ (19618) транспорт (1402) Поворозник Микола (131)


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Топ коментарі
+25
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20.10.2021 18:26
+19
акакаяразница, если эпоха бедности прошла?
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20.10.2021 18:20
+15
Навіть точна дата відома:

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20.10.2021 18:37
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І до яких цифр підвищать?
10?
12?
15?
>15?
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20.10.2021 18:04 Відповісти
акакаяразница, если эпоха бедности прошла?
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20.10.2021 18:20 Відповісти
Навіть точна дата відома:

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20.10.2021 18:37 Відповісти
Ново-ватный, это Кличок повышает, из банды мародёра, бывшего презика))
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20.10.2021 20:01 Відповісти
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20.10.2021 20:19 Відповісти
до 16
згідно цифровизації усе повинно бути у ступіні двох
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20.10.2021 20:28 Відповісти
Слава нашим кермачам, ***!!!!!!
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20.10.2021 18:05 Відповісти
Пока мы не уничтожим всех поворозников вместе с их потомством лучшей жизни нам не видать. Не слушать их нужно, а уничтожать.
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20.10.2021 18:08 Відповісти
Где? В Соединенном Королевстве?
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20.10.2021 18:16 Відповісти
помнится, при злочинной панде метро в Киеве стоило 2 гривни.
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20.10.2021 18:17 Відповісти
Ага. При долларе по 8
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20.10.2021 18:18 Відповісти
а прі Гітлєрє скока праєзд стоіл?
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20.10.2021 18:29 Відповісти
Если бы злочинная влада не продала Украину Путину - то и сегодня гривна была бы по 8, а проезд - по 2.
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20.10.2021 18:31 Відповісти
за Овощем скучаешь...?
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20.10.2021 18:34 Відповісти
С Юнион Джеком в руках
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20.10.2021 20:16 Відповісти
Печеньки!
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21.10.2021 03:08 Відповісти
Нет, нет, нет, цены на проезд повышать не будем!
Нет, нет, нет, тарифы на комунальные тарифы повышать не будем!
Мы повысим минимальные зарплаты и пенсию!
Х...як, все наооборот.
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20.10.2021 18:08 Відповісти
хуже нє будєт!
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20.10.2021 18:09 Відповісти
жрі ТЄ
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20.10.2021 18:14 Відповісти
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20.10.2021 18:26 Відповісти
Я за бениного клоуна не голосовал!
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20.10.2021 19:13 Відповісти
Вот и результат эффективности работы офшорных клоунов во власти!
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20.10.2021 18:40 Відповісти
какя разница, эта приговор, хуже не будет
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20.10.2021 22:39 Відповісти
Ну, Київ за Бубочку 60%...Пора й заплатити за вибір...Чи думали що попали в казочку з 95 кварталу?
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20.10.2021 18:49 Відповісти
Авжеж, пора. За вибір 54% в 14-му заплатили ж. З 2 гривень в 14-му до 8 гривень у 18-му. В 4 рази! Чи то другоє?
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20.10.2021 19:03 Відповісти
І не кажи. Паразіти, просрали тролейбус за 4 коп? І доллар по 45 коп?
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20.10.2021 19:06 Відповісти
Як там, за паребриком?
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20.10.2021 19:26 Відповісти
За троллейбус по 4 коп. платили ВСЕ своей нищенской жизнью.
При хлебе за 20 коп. и проезде 3-5 коп. жизнь всё равно была НИЩЕНСКАЯ.
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20.10.2021 20:28 Відповісти
То чим ти зараз невдоволене, школота? Батькам за комуналку нічим заплатити? То допомагай, іди працювати. Все одно з твого навчання толку ніякого, як був бараном, так ним і залишився.
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20.10.2021 21:29 Відповісти
Откуда ты вылез, Гомик прикольный ?
Ты хоть один университет в жизни закончил ?
Якщо з навчання нема толку, то йди спати, бо тобі завтра рано на роботу.
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21.10.2021 01:09 Відповісти
З ТВОГО навчання дійсно толку нема, бо ти навіть написане прочитати не в змозі. Тож іди завтра замість уроків хоча б папірці біля метро роздавай, допоможеш хоч трохи батькам нашкребти на комуналку. Чи ти і до роботи таке, як і до навчання, лежень лежнем?..
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21.10.2021 02:15 Відповісти
У тебе українська мова якась жебрацька. І логіка жебрацька.
І манери жебрака, а інтелект відсутній, інакше ти б почитав інші мої коменти, і допетрав, що не тобі давати тут поради щодо освіти.
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21.10.2021 03:44 Відповісти
Везде зарабатывают на транспорте, только тут дотации + уже конская цена за проезд.

Когда бордель становится убыточным, то меняют шлюх, а не делают ремонт!
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20.10.2021 19:07 Відповісти
Можно еще бордель закрыть. Это надежнее. И к этому все идет.
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20.10.2021 20:52 Відповісти
Вот только этого экономического обоснования никто никогда не видел.
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20.10.2021 19:25 Відповісти
Рейтинги ковидного информатора Радио и ТВ Пидалика окончательно лягут на дно.
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20.10.2021 19:44 Відповісти
Вата, это Кличок повышает, не на того воняете))))
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20.10.2021 20:00 Відповісти
А хто Кличка привел до влади?
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20.10.2021 20:15 Відповісти
... и хто его перевыбрал на третий срок ? так шо терпите .... киевляне
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21.10.2021 00:55 Відповісти
C антимонопольным комитетом согласовано? Если нет, то незаконно.
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20.10.2021 20:11 Відповісти
Выбора нет. Такое не только в Киеве. Будут сокращать разные программы, повышать тарифы на проезд, не строить новые садики, не ремонтировать тротуары. Это все уйдет на компенсацию от местных властей на неповышение тарифов от зеленского, который списал и реструктуризировал более 100млрд грн. коломойскому с ахметовым.
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20.10.2021 20:51 Відповісти
Иногда хочется, чтобы Кличка уделали на ринге и тогда сегодня
он не бы нас не грабил "от имени народа".
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20.10.2021 20:26 Відповісти
Как жаль, что тебя уже уделали. Видимо еще до рождения.
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20.10.2021 20:47 Відповісти
Как видишь, я оказался живучим - завидуй молча, убогий.
Кличко вышел из уличных бандитов и остался бандитом -
только с медалями и мэрской корочкой.
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20.10.2021 20:52 Відповісти
да, но тебе оплачивать повышение тарифов за проезд, нищеброд.
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20.10.2021 20:53 Відповісти
У меня есть машина, нищеброд.
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20.10.2021 21:39 Відповісти
Ага. Ти нею на дитячому майданчику катаєшся іноді, коли батьки виводять на прогулянку...
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20.10.2021 21:54 Відповісти
зависть - плохое чувство
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21.10.2021 00:57 Відповісти
Так, розумово відсталим, які в старшому шкільному віці замість навчатись машинками в пісочку бавляться, заздрити дійсно нічого...
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21.10.2021 02:20 Відповісти
Какие машинки в песочке, что ты там куришь,
прикрываясь американским флажком?
Кличко бандит и демагог - обещал что киевская водопроводная вода
будет как в Европе - можно будет пить. Нам даже не надо как в Европе - пусть сделает как было в Киеве в 90-х. Люди набирали воду кране и спокойно готовили еду. Но он же брехло, которое знает, что обещания забудутся, он работает бутиллированную на мафию, и всегда работал на мафию вымогателей, а теперь застройщиков и прочих.
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21.10.2021 03:39 Відповісти
....блад!) аукнулся весенний локдаун ЛГБДшники. когда транспорт ходил по району в столице максимум с одним пассажиром на протяжении месяца. теперь ****! у них убытки оказывается) ...це ж не зрада это другое. я б скинулся лучше Л.Льюису чтою еще раз отхерячил градо_умницу. и как бонус еще 0.5 метрового
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20.10.2021 22:11 Відповісти
Смішно бачити картинки з Зеленським щодо подорожчання. Якщо піднімає ціну місто.

в 2018 році ціна в київсьькому транспорті становила 4 гривні, а піднялася до 8 гривень. Ви тоді картинки з Порошенко теж на Цензорі виставляли?))
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20.10.2021 23:47 Відповісти
 
 