У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті, - КМДА

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – пояснив Поворозник.

Чиновник зазначив, що влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду: у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах, тоді як київська влада відтягувала момент підвищення тарифів.

"Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо. Такий крок може спричинити недофінансування міських програм, які є критично важливими для багатьох киян", – підкреслив представник КМДА. Він окремо зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

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