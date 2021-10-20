У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті, - КМДА
У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.
"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – пояснив Поворозник.
Чиновник зазначив, що влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду: у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах, тоді як київська влада відтягувала момент підвищення тарифів.
"Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо. Такий крок може спричинити недофінансування міських програм, які є критично важливими для багатьох киян", – підкреслив представник КМДА. Він окремо зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.
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згідно цифровизації усе повинно бути у ступіні двох
Нет, нет, нет, тарифы на комунальные тарифы повышать не будем!
Мы повысим минимальные зарплаты и пенсию!
Х...як, все наооборот.
При хлебе за 20 коп. и проезде 3-5 коп. жизнь всё равно была НИЩЕНСКАЯ.
Ты хоть один университет в жизни закончил ?
Якщо з навчання нема толку, то йди спати, бо тобі завтра рано на роботу.
І манери жебрака, а інтелект відсутній, інакше ти б почитав інші мої коменти, і допетрав, що не тобі давати тут поради щодо освіти.
Когда бордель становится убыточным, то меняют шлюх, а не делают ремонт!
он не бы нас не грабил "от имени народа".
Кличко вышел из уличных бандитов и остался бандитом -
только с медалями и мэрской корочкой.
прикрываясь американским флажком?
Кличко бандит и демагог - обещал что киевская водопроводная вода
будет как в Европе - можно будет пить. Нам даже не надо как в Европе - пусть сделает как было в Киеве в 90-х. Люди набирали воду кране и спокойно готовили еду. Но он же брехло, которое знает, что обещания забудутся, он работает бутиллированную на мафию, и всегда работал на мафию вымогателей, а теперь застройщиков и прочих.
в 2018 році ціна в київсьькому транспорті становила 4 гривні, а піднялася до 8 гривень. Ви тоді картинки з Порошенко теж на Цензорі виставляли?))