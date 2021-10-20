В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте, - КГГА
В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.
"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", - пояснил Поворозник.
Чиновник отметил, что летом стоимость проезда выросла во многих городах Украины: во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других, в то время как киевские власти оттягивали момент повышения тарифов.
"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоносители для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", - подчеркнул представитель КГГА. Он отдельно отметил, что при этом все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10?
12?
15?
>15?
згідно цифровизації усе повинно бути у ступіні двох
Нет, нет, нет, тарифы на комунальные тарифы повышать не будем!
Мы повысим минимальные зарплаты и пенсию!
Х...як, все наооборот.
При хлебе за 20 коп. и проезде 3-5 коп. жизнь всё равно была НИЩЕНСКАЯ.
Ты хоть один университет в жизни закончил ?
Якщо з навчання нема толку, то йди спати, бо тобі завтра рано на роботу.
І манери жебрака, а інтелект відсутній, інакше ти б почитав інші мої коменти, і допетрав, що не тобі давати тут поради щодо освіти.
Когда бордель становится убыточным, то меняют шлюх, а не делают ремонт!
он не бы нас не грабил "от имени народа".
Кличко вышел из уличных бандитов и остался бандитом -
только с медалями и мэрской корочкой.
прикрываясь американским флажком?
Кличко бандит и демагог - обещал что киевская водопроводная вода
будет как в Европе - можно будет пить. Нам даже не надо как в Европе - пусть сделает как было в Киеве в 90-х. Люди набирали воду кране и спокойно готовили еду. Но он же брехло, которое знает, что обещания забудутся, он работает бутиллированную на мафию, и всегда работал на мафию вымогателей, а теперь застройщиков и прочих.
в 2018 році ціна в київсьькому транспорті становила 4 гривні, а піднялася до 8 гривень. Ви тоді картинки з Порошенко теж на Цензорі виставляли?))