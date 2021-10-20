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В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте, - КГГА

В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте, - КГГА

В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", - пояснил Поворозник.

Чиновник отметил, что летом стоимость проезда выросла во многих городах Украины: во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других, в то время как киевские власти оттягивали момент повышения тарифов.

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"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоносители для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", - подчеркнул представитель КГГА. Он отдельно отметил, что при этом все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25659) транспорт (1758) Поворозник Николай (123)


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Топ комментарии
+25
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20.10.2021 18:26
+19
акакаяразница, если эпоха бедности прошла?
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20.10.2021 18:20
+15
Навіть точна дата відома:

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20.10.2021 18:37
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І до яких цифр підвищать?
10?
12?
15?
>15?
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20.10.2021 18:04 Ответить
акакаяразница, если эпоха бедности прошла?
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20.10.2021 18:20 Ответить
Навіть точна дата відома:

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20.10.2021 18:37 Ответить
Ново-ватный, это Кличок повышает, из банды мародёра, бывшего презика))
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20.10.2021 20:01 Ответить
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20.10.2021 20:19 Ответить
до 16
згідно цифровизації усе повинно бути у ступіні двох
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20.10.2021 20:28 Ответить
Слава нашим кермачам, ***!!!!!!
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20.10.2021 18:05 Ответить
Пока мы не уничтожим всех поворозников вместе с их потомством лучшей жизни нам не видать. Не слушать их нужно, а уничтожать.
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20.10.2021 18:08 Ответить
Где? В Соединенном Королевстве?
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20.10.2021 18:16 Ответить
помнится, при злочинной панде метро в Киеве стоило 2 гривни.
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20.10.2021 18:17 Ответить
Ага. При долларе по 8
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20.10.2021 18:18 Ответить
а прі Гітлєрє скока праєзд стоіл?
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20.10.2021 18:29 Ответить
Если бы злочинная влада не продала Украину Путину - то и сегодня гривна была бы по 8, а проезд - по 2.
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20.10.2021 18:31 Ответить
за Овощем скучаешь...?
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20.10.2021 18:34 Ответить
С Юнион Джеком в руках
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20.10.2021 20:16 Ответить
Печеньки!
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21.10.2021 03:08 Ответить
Нет, нет, нет, цены на проезд повышать не будем!
Нет, нет, нет, тарифы на комунальные тарифы повышать не будем!
Мы повысим минимальные зарплаты и пенсию!
Х...як, все наооборот.
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20.10.2021 18:08 Ответить
хуже нє будєт!
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20.10.2021 18:09 Ответить
жрі ТЄ
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20.10.2021 18:14 Ответить
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20.10.2021 18:26 Ответить
Я за бениного клоуна не голосовал!
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20.10.2021 19:13 Ответить
Вот и результат эффективности работы офшорных клоунов во власти!
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20.10.2021 18:40 Ответить
какя разница, эта приговор, хуже не будет
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20.10.2021 22:39 Ответить
Ну, Київ за Бубочку 60%...Пора й заплатити за вибір...Чи думали що попали в казочку з 95 кварталу?
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20.10.2021 18:49 Ответить
Авжеж, пора. За вибір 54% в 14-му заплатили ж. З 2 гривень в 14-му до 8 гривень у 18-му. В 4 рази! Чи то другоє?
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20.10.2021 19:03 Ответить
І не кажи. Паразіти, просрали тролейбус за 4 коп? І доллар по 45 коп?
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20.10.2021 19:06 Ответить
Як там, за паребриком?
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20.10.2021 19:26 Ответить
За троллейбус по 4 коп. платили ВСЕ своей нищенской жизнью.
При хлебе за 20 коп. и проезде 3-5 коп. жизнь всё равно была НИЩЕНСКАЯ.
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20.10.2021 20:28 Ответить
То чим ти зараз невдоволене, школота? Батькам за комуналку нічим заплатити? То допомагай, іди працювати. Все одно з твого навчання толку ніякого, як був бараном, так ним і залишився.
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20.10.2021 21:29 Ответить
Откуда ты вылез, Гомик прикольный ?
Ты хоть один университет в жизни закончил ?
Якщо з навчання нема толку, то йди спати, бо тобі завтра рано на роботу.
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21.10.2021 01:09 Ответить
З ТВОГО навчання дійсно толку нема, бо ти навіть написане прочитати не в змозі. Тож іди завтра замість уроків хоча б папірці біля метро роздавай, допоможеш хоч трохи батькам нашкребти на комуналку. Чи ти і до роботи таке, як і до навчання, лежень лежнем?..
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21.10.2021 02:15 Ответить
У тебе українська мова якась жебрацька. І логіка жебрацька.
І манери жебрака, а інтелект відсутній, інакше ти б почитав інші мої коменти, і допетрав, що не тобі давати тут поради щодо освіти.
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21.10.2021 03:44 Ответить
Везде зарабатывают на транспорте, только тут дотации + уже конская цена за проезд.

Когда бордель становится убыточным, то меняют шлюх, а не делают ремонт!
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20.10.2021 19:07 Ответить
Можно еще бордель закрыть. Это надежнее. И к этому все идет.
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20.10.2021 20:52 Ответить
Вот только этого экономического обоснования никто никогда не видел.
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20.10.2021 19:25 Ответить
Рейтинги ковидного информатора Радио и ТВ Пидалика окончательно лягут на дно.
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20.10.2021 19:44 Ответить
Вата, это Кличок повышает, не на того воняете))))
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20.10.2021 20:00 Ответить
А хто Кличка привел до влади?
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20.10.2021 20:15 Ответить
... и хто его перевыбрал на третий срок ? так шо терпите .... киевляне
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21.10.2021 00:55 Ответить
C антимонопольным комитетом согласовано? Если нет, то незаконно.
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20.10.2021 20:11 Ответить
Выбора нет. Такое не только в Киеве. Будут сокращать разные программы, повышать тарифы на проезд, не строить новые садики, не ремонтировать тротуары. Это все уйдет на компенсацию от местных властей на неповышение тарифов от зеленского, который списал и реструктуризировал более 100млрд грн. коломойскому с ахметовым.
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20.10.2021 20:51 Ответить
Иногда хочется, чтобы Кличка уделали на ринге и тогда сегодня
он не бы нас не грабил "от имени народа".
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20.10.2021 20:26 Ответить
Как жаль, что тебя уже уделали. Видимо еще до рождения.
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20.10.2021 20:47 Ответить
Как видишь, я оказался живучим - завидуй молча, убогий.
Кличко вышел из уличных бандитов и остался бандитом -
только с медалями и мэрской корочкой.
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20.10.2021 20:52 Ответить
да, но тебе оплачивать повышение тарифов за проезд, нищеброд.
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20.10.2021 20:53 Ответить
У меня есть машина, нищеброд.
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20.10.2021 21:39 Ответить
Ага. Ти нею на дитячому майданчику катаєшся іноді, коли батьки виводять на прогулянку...
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20.10.2021 21:54 Ответить
зависть - плохое чувство
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21.10.2021 00:57 Ответить
Так, розумово відсталим, які в старшому шкільному віці замість навчатись машинками в пісочку бавляться, заздрити дійсно нічого...
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21.10.2021 02:20 Ответить
Какие машинки в песочке, что ты там куришь,
прикрываясь американским флажком?
Кличко бандит и демагог - обещал что киевская водопроводная вода
будет как в Европе - можно будет пить. Нам даже не надо как в Европе - пусть сделает как было в Киеве в 90-х. Люди набирали воду кране и спокойно готовили еду. Но он же брехло, которое знает, что обещания забудутся, он работает бутиллированную на мафию, и всегда работал на мафию вымогателей, а теперь застройщиков и прочих.
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21.10.2021 03:39 Ответить
....блад!) аукнулся весенний локдаун ЛГБДшники. когда транспорт ходил по району в столице максимум с одним пассажиром на протяжении месяца. теперь ****! у них убытки оказывается) ...це ж не зрада это другое. я б скинулся лучше Л.Льюису чтою еще раз отхерячил градо_умницу. и как бонус еще 0.5 метрового
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20.10.2021 22:11 Ответить
Смішно бачити картинки з Зеленським щодо подорожчання. Якщо піднімає ціну місто.

в 2018 році ціна в київсьькому транспорті становила 4 гривні, а піднялася до 8 гривень. Ви тоді картинки з Порошенко теж на Цензорі виставляли?))
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20.10.2021 23:47 Ответить
 
 