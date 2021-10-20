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Російському опозиціонеру Навальному присудили премію Сахарова

Російському опозиціонеру Навальному присудили премію Сахарова

Європарламент присудив російському опозиціонеру Олексію Навальному премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".

Про присудження російському політикові заявила Європейська народна партія, яка номінувала його, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Премія Сахарова - головна нагорода Євросоюзу в області прав людини. Кандидатура російського опозиціонера була висунута найбільшою фракцією Європарламенту - Європейською народною партією, а також третьою за кількістю депутатів фракцією лібералів "Оновити Європу". Навального вони назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна.

"Я думаю, що Європарламент обирає найбільш значущі події, які відбувалися за останній рік. Три роки тому, коли сахаровську премію присудили Олегу Сенцову, все, що відбувалося з ним, було найважливішою боротьбою однієї людини. Або потім білоруська опозиція - це було найважливішою подією минулого року. Я думаю, що у випадку з Навальним дуже точно визначили, що всі події, які відбувалися з ним за останній рік (включно зі спробою його отруєння "Новачком", повернення Олексія, подальше його перебування у в'язниці, визнання ФБК екстремістською організацією), загалом були одними з найпомітніших. Навряд чи хтось сперечатиметься, що це, безумовно, одна найважливіших політичних подій", - прокоментував новину соратник Навального Іван Жданов.

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Вручення нагороди відбудеться 15 грудня на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі. Оскільки Навального утримують у колонії в Росії, то премію за нього, швидше за все, отримає хтось із його близьких або родичів.

У 2019 Навального вже номінували на премію Сахарова, але тоді він не потрапив навіть до шорт-листа. Цього року, крім Навального, до трійки фіналістів премії Сахарова увійшли 11 афганських жінок і болівійський політик Жанін Аньєс.

Автор: 

Європарламент (1054) премія (386) росія (65800) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+16
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20.10.2021 18:04
+12
Нацисту-имперцу дали премию Сахарова
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20.10.2021 18:12
+8
А, что, премия "Сахарова" бутерброд, туда сюда её давать?
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20.10.2021 18:24
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А знаете кто в этом году Нобелевскую премию мира получил?
А я знаю
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20.10.2021 18:02 Відповісти
Найкоротший миротворець всіх часів і народів. Нє?
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20.10.2021 18:04 Відповісти
Это тот, который сильно много "за мир боролся"? А деньги передаст в фонд *****? Тот ещё Передаст в общем
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20.10.2021 18:17 Відповісти
Все знают.
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20.10.2021 19:45 Відповісти
Шнобелевская премия давно не показатель.
Её выписывают по договорённости только своим.
А потом кричат: мы самые умные, потому что у наших
больше всех премий.
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20.10.2021 20:48 Відповісти
Карлсон теж отримає?
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20.10.2021 18:02 Відповісти
В следующем году. Карлсон в больничку только что оформился.
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20.10.2021 18:04 Відповісти
ордєн "сутулого" Карлсону
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20.10.2021 21:07 Відповісти
я под столом!
Про грызунов забыли. А ну да, то был 2008 год...
Про Крым не бутерброд тоже не помнят...
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20.10.2021 18:02 Відповісти
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20.10.2021 18:04 Відповісти
Там сверху должно быть намазано масло - для адгезии с паркетом.
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20.10.2021 20:45 Відповісти
видали з тюремного ларька 1 кг сахарова
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20.10.2021 18:05 Відповісти
А также новое уголовное дело. Теперь он террорист. Сидит в тюрьме и теракты устраивает, скотиняка така
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20.10.2021 18:10 Відповісти
Нацисту-имперцу дали премию Сахарова
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20.10.2021 18:12 Відповісти
Нацист сейчас в кремле сидит. Называть Навального нацистом - большая ошибка. Навальный еще президентом будет, когда ***** подохнет
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21.10.2021 00:52 Відповісти
Не вижу никакой ошибки, даже относительно Вашего вангования, что нацист якобы сменит *****.
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21.10.2021 00:57 Відповісти
Интересно, он сможет ее намазать на бутерброд?
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20.10.2021 18:19 Відповісти
А, что, премия "Сахарова" бутерброд, туда сюда её давать?
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20.10.2021 18:24 Відповісти
посмертно?
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20.10.2021 18:35 Відповісти
к сожалению...(
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20.10.2021 18:41 Відповісти
Бараны отметили осла.
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20.10.2021 18:36 Відповісти
Говорят, нарасие х*йло в следующем году обещал выхлопотать кадырову нобелевскую премию мира...
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20.10.2021 18:39 Відповісти
а у Сахорова эти Европарламентарии разрешение спросили...?
разбрасываются его именем - раздавая деньги кацапам...!
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20.10.2021 18:41 Відповісти
То та премія, здебільшого, кацапам і дістається. Бо де ще є такий величезний концтабір.
Наразі, навіть китайці більш вільні.
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20.10.2021 20:08 Відповісти
Кремлядей корежит от такой новости , понятно . Но порохоботьі каким боком к кремлядям ?
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20.10.2021 18:42 Відповісти
Таким же боком как и тебя к украинцам, рашотролль.
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20.10.2021 19:58 Відповісти
Підвальному більше пасує премія Гапона...
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20.10.2021 18:55 Відповісти
Навальному присудили премію Сахарова...Сахарову присудили Нобелівську премію...Нагадаю,Сахаров автор водневої бомби і автор проекту закладення її в розлом земної кори біля американського континенту що в в разі підриву привело б до його абсолютного знищення...Людство конкретно сходить з розуму...
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20.10.2021 19:06 Відповісти
Лёха-бутерброд сильно покруче будет даже 12-ти афганских женщин.
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20.10.2021 19:11 Відповісти
наказание невиновных и награждение непричастных...
Ойропа, гэр...
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20.10.2021 19:17 Відповісти
Да уж.Хорошую легенду смастырили мордовские чекисты,своему агенту Навальному
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20.10.2021 19:17 Відповісти
У Навального черты лица прямо говорят: Г Э Б Н Я .
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20.10.2021 20:23 Відповісти
Кротяра глубокого бурения.Круче него только Конюхов с экспедицией в Марианскую впадину
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20.10.2021 20:26 Відповісти
А я бы присудил потешному "оппозиционеру" Насральному премию "Оскар" за роль оппозиционера в путинской опере о кремлёвской оппозиции....
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20.10.2021 19:18 Відповісти
Сахаров неэппический моральный светоч: он что, к 30 годам
не понимал, что такое советская тоталитарная система ?
Сначала дал большевистским уродам водородную бомбу,
а потом такой - ой, теперь я, типа, против системы.
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20.10.2021 20:22 Відповісти
Разве не плевать. Главное что был против москалей.
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20.10.2021 20:29 Відповісти
Досить біло б мальчіку водочкі...
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20.10.2021 20:24 Відповісти
На этой постановочной сцене в самолёте Навальный с женой знатно спалились.
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20.10.2021 20:30 Відповісти
Тому хай сидить, якщо такий дебіл...
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20.10.2021 20:35 Відповісти
Навальный - настоящий герой ФСБ. Его садят, а он выходит с целыми ребрами, пальцами и зубами. Его "травят", а он цветёт и пахнет - такое
бывает только в сказках и в активных мероприятиях спецслужб.
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21.10.2021 01:01 Відповісти
Из Навального лепят такого же "борцуна", как лепили "борцуниху"
из Нади Савченко.
Но с твоим интеллектом этого не осилить.
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21.10.2021 03:32 Відповісти
Зараз тренд роздавати, усілякі премії.
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21.10.2021 02:55 Відповісти
Подсластили бутерброд
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21.10.2021 11:33 Відповісти
 
 