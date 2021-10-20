Російському опозиціонеру Навальному присудили премію Сахарова

Європарламент присудив російському опозиціонеру Олексію Навальному премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".

Про присудження російському політикові заявила Європейська народна партія, яка номінувала його, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Премія Сахарова - головна нагорода Євросоюзу в області прав людини. Кандидатура російського опозиціонера була висунута найбільшою фракцією Європарламенту - Європейською народною партією, а також третьою за кількістю депутатів фракцією лібералів "Оновити Європу". Навального вони назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна.

"Я думаю, що Європарламент обирає найбільш значущі події, які відбувалися за останній рік. Три роки тому, коли сахаровську премію присудили Олегу Сенцову, все, що відбувалося з ним, було найважливішою боротьбою однієї людини. Або потім білоруська опозиція - це було найважливішою подією минулого року. Я думаю, що у випадку з Навальним дуже точно визначили, що всі події, які відбувалися з ним за останній рік (включно зі спробою його отруєння "Новачком", повернення Олексія, подальше його перебування у в'язниці, визнання ФБК екстремістською організацією), загалом були одними з найпомітніших. Навряд чи хтось сперечатиметься, що це, безумовно, одна найважливіших політичних подій", - прокоментував новину соратник Навального Іван Жданов.

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Вручення нагороди відбудеться 15 грудня на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі. Оскільки Навального утримують у колонії в Росії, то премію за нього, швидше за все, отримає хтось із його близьких або родичів.

У 2019 Навального вже номінували на премію Сахарова, але тоді він не потрапив навіть до шорт-листа. Цього року, крім Навального, до трійки фіналістів премії Сахарова увійшли 11 афганських жінок і болівійський політик Жанін Аньєс.