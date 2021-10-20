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Российскому оппозиционеру Навальному присудили премию Сахарова

Российскому оппозиционеру Навальному присудили премию Сахарова

Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

О присуждении российскому политику заявила номинировавшая его Европейская народная партия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

"Я думаю, что Европарламент выбирает самые значимые события, которые происходили за последний год. Три года назад, когда Сахаровскую премию присудили Олегу Сенцову, все, что происходило с ним, было самой важной борьбой одного человека. Или потом белорусская оппозиция – это было важнейшим событием прошлого года. Я думаю, что в случае с Навальным очень точно определили, что все события, которые происходили с ним за последний год (включая попытку его отравления "Новичком", возвращение Алексея, дальнейшее его нахождение в тюрьме, признание ФБК экстремистской организацией), в совокупности были одними из самых заметных. Вряд ли кто-то будет спорить, что это, безусловно, одно самых важных политических событий", - прокомментировал новость соратник Навального Иван Жданов.

Читайте: Следком РФ возбудил уголовные дела против Навального и его соратников

Вручение награды состоится 15 декабря на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Поскольку Навального содержат в колонии в России, то премию за него, скорее всего, получит кто-то из его близких или родственников.

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в тройку финалистов премии Сахарова вошли 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.

Также читайте: 45 стран направили Москве вопросы об отравлении Навального, - Госдеп

Автор: 

Европарламент (1808) премия (481) россия (96038) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+16
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20.10.2021 18:04
+12
Нацисту-имперцу дали премию Сахарова
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20.10.2021 18:12
+8
А, что, премия "Сахарова" бутерброд, туда сюда её давать?
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20.10.2021 18:24
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Правила форума Совет форумчан
А знаете кто в этом году Нобелевскую премию мира получил?
А я знаю
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20.10.2021 18:02 Ответить
Найкоротший миротворець всіх часів і народів. Нє?
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20.10.2021 18:04 Ответить
Это тот, который сильно много "за мир боролся"? А деньги передаст в фонд *****? Тот ещё Передаст в общем
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20.10.2021 18:17 Ответить
Все знают.
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20.10.2021 19:45 Ответить
Шнобелевская премия давно не показатель.
Её выписывают по договорённости только своим.
А потом кричат: мы самые умные, потому что у наших
больше всех премий.
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20.10.2021 20:48 Ответить
Карлсон теж отримає?
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20.10.2021 18:02 Ответить
В следующем году. Карлсон в больничку только что оформился.
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20.10.2021 18:04 Ответить
ордєн "сутулого" Карлсону
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20.10.2021 21:07 Ответить
я под столом!
Про грызунов забыли. А ну да, то был 2008 год...
Про Крым не бутерброд тоже не помнят...
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20.10.2021 18:02 Ответить
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20.10.2021 18:04 Ответить
Там сверху должно быть намазано масло - для адгезии с паркетом.
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20.10.2021 20:45 Ответить
видали з тюремного ларька 1 кг сахарова
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20.10.2021 18:05 Ответить
А также новое уголовное дело. Теперь он террорист. Сидит в тюрьме и теракты устраивает, скотиняка така
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20.10.2021 18:10 Ответить
Нацисту-имперцу дали премию Сахарова
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20.10.2021 18:12 Ответить
Нацист сейчас в кремле сидит. Называть Навального нацистом - большая ошибка. Навальный еще президентом будет, когда ***** подохнет
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21.10.2021 00:52 Ответить
Не вижу никакой ошибки, даже относительно Вашего вангования, что нацист якобы сменит *****.
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21.10.2021 00:57 Ответить
Интересно, он сможет ее намазать на бутерброд?
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20.10.2021 18:19 Ответить
А, что, премия "Сахарова" бутерброд, туда сюда её давать?
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20.10.2021 18:24 Ответить
посмертно?
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20.10.2021 18:35 Ответить
к сожалению...(
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20.10.2021 18:41 Ответить
Бараны отметили осла.
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20.10.2021 18:36 Ответить
Говорят, нарасие х*йло в следующем году обещал выхлопотать кадырову нобелевскую премию мира...
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20.10.2021 18:39 Ответить
а у Сахорова эти Европарламентарии разрешение спросили...?
разбрасываются его именем - раздавая деньги кацапам...!
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20.10.2021 18:41 Ответить
То та премія, здебільшого, кацапам і дістається. Бо де ще є такий величезний концтабір.
Наразі, навіть китайці більш вільні.
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20.10.2021 20:08 Ответить
Кремлядей корежит от такой новости , понятно . Но порохоботьі каким боком к кремлядям ?
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20.10.2021 18:42 Ответить
Таким же боком как и тебя к украинцам, рашотролль.
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20.10.2021 19:58 Ответить
Підвальному більше пасує премія Гапона...
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20.10.2021 18:55 Ответить
Навальному присудили премію Сахарова...Сахарову присудили Нобелівську премію...Нагадаю,Сахаров автор водневої бомби і автор проекту закладення її в розлом земної кори біля американського континенту що в в разі підриву привело б до його абсолютного знищення...Людство конкретно сходить з розуму...
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20.10.2021 19:06 Ответить
Лёха-бутерброд сильно покруче будет даже 12-ти афганских женщин.
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20.10.2021 19:11 Ответить
наказание невиновных и награждение непричастных...
Ойропа, гэр...
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20.10.2021 19:17 Ответить
Да уж.Хорошую легенду смастырили мордовские чекисты,своему агенту Навальному
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20.10.2021 19:17 Ответить
У Навального черты лица прямо говорят: Г Э Б Н Я .
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20.10.2021 20:23 Ответить
Кротяра глубокого бурения.Круче него только Конюхов с экспедицией в Марианскую впадину
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20.10.2021 20:26 Ответить
А я бы присудил потешному "оппозиционеру" Насральному премию "Оскар" за роль оппозиционера в путинской опере о кремлёвской оппозиции....
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20.10.2021 19:18 Ответить
Сахаров неэппический моральный светоч: он что, к 30 годам
не понимал, что такое советская тоталитарная система ?
Сначала дал большевистским уродам водородную бомбу,
а потом такой - ой, теперь я, типа, против системы.
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20.10.2021 20:22 Ответить
Разве не плевать. Главное что был против москалей.
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20.10.2021 20:29 Ответить
Досить біло б мальчіку водочкі...
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20.10.2021 20:24 Ответить
На этой постановочной сцене в самолёте Навальный с женой знатно спалились.
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20.10.2021 20:30 Ответить
Тому хай сидить, якщо такий дебіл...
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20.10.2021 20:35 Ответить
Навальный - настоящий герой ФСБ. Его садят, а он выходит с целыми ребрами, пальцами и зубами. Его "травят", а он цветёт и пахнет - такое
бывает только в сказках и в активных мероприятиях спецслужб.
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21.10.2021 01:01 Ответить
Из Навального лепят такого же "борцуна", как лепили "борцуниху"
из Нади Савченко.
Но с твоим интеллектом этого не осилить.
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21.10.2021 03:32 Ответить
Зараз тренд роздавати, усілякі премії.
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21.10.2021 02:55 Ответить
Подсластили бутерброд
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21.10.2021 11:33 Ответить
 
 