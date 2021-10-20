Российскому оппозиционеру Навальному присудили премию Сахарова

Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

О присуждении российскому политику заявила номинировавшая его Европейская народная партия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

"Я думаю, что Европарламент выбирает самые значимые события, которые происходили за последний год. Три года назад, когда Сахаровскую премию присудили Олегу Сенцову, все, что происходило с ним, было самой важной борьбой одного человека. Или потом белорусская оппозиция – это было важнейшим событием прошлого года. Я думаю, что в случае с Навальным очень точно определили, что все события, которые происходили с ним за последний год (включая попытку его отравления "Новичком", возвращение Алексея, дальнейшее его нахождение в тюрьме, признание ФБК экстремистской организацией), в совокупности были одними из самых заметных. Вряд ли кто-то будет спорить, что это, безусловно, одно самых важных политических событий", - прокомментировал новость соратник Навального Иван Жданов.

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Вручение награды состоится 15 декабря на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Поскольку Навального содержат в колонии в России, то премию за него, скорее всего, получит кто-то из его близких или родственников.

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в тройку финалистов премии Сахарова вошли 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.

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