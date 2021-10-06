45 стран направили Москве вопросы об отравлении Навального, - Госдеп

США и еще 44 государства направили России вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил Государственный департамент США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вопросы были направлены России на на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Сегодня в Гааге США и еще 44 стран представили Российской Федерации вопросы в отношении отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа. "Конвенция о запрещении химического оружия требует, чтобы Россия предоставила ответ в течение 10 дней", - отмечается в документе.

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Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальномустало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августанемецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.