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45 стран направили Москве вопросы об отравлении Навального, - Госдеп

45 стран направили Москве вопросы об отравлении Навального, - Госдеп

США и еще 44 государства направили России вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил Государственный департамент США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вопросы были направлены России на на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Сегодня в Гааге США и еще 44 стран представили Российской Федерации вопросы в отношении отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа. "Конвенция о запрещении химического оружия требует, чтобы Россия предоставила ответ в течение 10 дней", - отмечается в документе.

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Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальномустало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августанемецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

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Топ комментарии
+4
Санкции нужны! САН-КЦИ-И!
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06.10.2021 00:33
+2
хоть кто-то шарит, насральный поп гапон 21 века.
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06.10.2021 06:18
+1
Test
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06.10.2021 01:56
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Санкции нужны! САН-КЦИ-И!
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06.10.2021 00:33 Ответить
Сколько уже введено этих санкций? А Раше все похер
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06.10.2021 04:40 Ответить
Запад вводит персональные санкции против десятка физических лиц, а РФ запрещает выезд на запад целых категорий своих граждан, а это тысячи людей! Вот и чьи санкции страшнее для россиян?
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06.10.2021 16:25 Ответить
Test
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06.10.2021 01:56 Ответить
Кремль ответит что они не имеют права вмешиваться во внутренние дела самой великой и магучей
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06.10.2021 02:38 Ответить
Навальный герой, его команда - отважные люди.
Но возвращаться в лапы психопату - дело безнадёжное.
У пу нет совести и сочувствия.
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06.10.2021 03:18 Ответить
Насральный засветил всех жопазицинеров РАБссии... кто то успел сбежать на Запад,остальные сидят в ГУЛАГе....льоха ХЕРой РАБссии и ФСБ....
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06.10.2021 05:22 Ответить
хоть кто-то шарит, насральный поп гапон 21 века.
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06.10.2021 06:18 Ответить
Запрос ОЗХО по отравлению Навального , только первьій єтап по привлечению РФ к ответственности за нарушение международного договора о запрещении и уничтожении химического оружия. А ответственность будет серьезной , не только новьіе санкции , но и что-то покруче. Россия может стать вторьім Ираном в плане ограничений финансовой деятельности.
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06.10.2021 08:19 Ответить
 
 