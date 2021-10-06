45 країн направили Москві питання про отруєння Навального, - Держдеп
США та ще 44 держави направили Росії питання про отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомив Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Питання були спрямовані Росії на сесії виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
"Сьогодні в Гаазі США та ще 44 країни надали Російській Федерації питання щодо отруєння Олексія Навального на російській території минулого року", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу. "Конвенція про заборону хімічної зброї вимагає, щоб Росія надала відповідь протягом 10 днів", - наголошується в документі.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебував у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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