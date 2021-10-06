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Новини
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Держдепартамент США (1584) отруєння (941) росія (63594) США (21024) Навальний (612)

45 країн направили Москві питання про отруєння Навального, - Держдеп

45 країн направили Москві питання про отруєння Навального, - Держдеп

США та ще 44 держави направили Росії питання про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Питання були спрямовані Росії на сесії виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Сьогодні в Гаазі США та ще 44 країни надали Російській Федерації питання щодо отруєння Олексія Навального на російській території минулого року", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу. "Конвенція про заборону хімічної зброї вимагає, щоб Росія надала відповідь протягом 10 днів", - наголошується в документі.

Також читайте: Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебував у комі.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

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Топ коментарі
+4
Санкции нужны! САН-КЦИ-И!
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06.10.2021 00:33
+2
хоть кто-то шарит, насральный поп гапон 21 века.
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06.10.2021 06:18
+1
Test
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06.10.2021 01:56
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Санкции нужны! САН-КЦИ-И!
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06.10.2021 00:33 Відповісти
Сколько уже введено этих санкций? А Раше все похер
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06.10.2021 04:40 Відповісти
Запад вводит персональные санкции против десятка физических лиц, а РФ запрещает выезд на запад целых категорий своих граждан, а это тысячи людей! Вот и чьи санкции страшнее для россиян?
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06.10.2021 16:25 Відповісти
Test
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06.10.2021 01:56 Відповісти
Кремль ответит что они не имеют права вмешиваться во внутренние дела самой великой и магучей
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06.10.2021 02:38 Відповісти
Навальный герой, его команда - отважные люди.
Но возвращаться в лапы психопату - дело безнадёжное.
У пу нет совести и сочувствия.
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06.10.2021 03:18 Відповісти
Насральный засветил всех жопазицинеров РАБссии... кто то успел сбежать на Запад,остальные сидят в ГУЛАГе....льоха ХЕРой РАБссии и ФСБ....
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06.10.2021 05:22 Відповісти
хоть кто-то шарит, насральный поп гапон 21 века.
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06.10.2021 06:18 Відповісти
Запрос ОЗХО по отравлению Навального , только первьій єтап по привлечению РФ к ответственности за нарушение международного договора о запрещении и уничтожении химического оружия. А ответственность будет серьезной , не только новьіе санкции , но и что-то покруче. Россия может стать вторьім Ираном в плане ограничений финансовой деятельности.
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06.10.2021 08:19 Відповісти
 
 