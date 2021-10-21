Заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією, посилять, - МОЗ
Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прийняв постанову "Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що впровадження постанови допоможе знизити ризики захворюваності та смертності від хвороб, які можна побороти вакцинацією.
"Мова про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться запобігти спалаху небезпечних хвороб, а значить - запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров'я та інфекційні лікарні", - йдеться в повідомленні.
Так, в документі зазначається, що пацієнти не повинні отримувати надлишкових рекомендацій з обстеження або діагностики перед проведенням щеплень.
"Можна і потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того, щеплення повинні бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить до закладів охорони здоров'я, щоб отримати профілактичні щеплення, не повинні сидіти в чергах з великим скупченням людей в кімнатах очікування.
Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.
Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.
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Конституція України не регулює вакцинації та інші заходи запобігання епідемій. І Декларація прав людини також. Це питання вже закрите.
Сьогодні майже всі великі бізнеси в світі роблять вакцинацію всіх своїх робітників невід'ємною частиною умов працевлаштування, яка є обов'язковою, бо через COVID вони зазнали величезних втрат. Уряди країн роблять відповідне також. Навіть, якщо людина-контрактор працює сама на себе, її не допустять до роботи ані на об'єкти, ані до клієнтів компанії, з якою вона уклала контракт на виконання робіт.
Вам не варто сподіватися на харчі задарма, але яйця також не відріжуть.
А якщо серйозно, то просто позбавлять багатьох гараздів в житті, як то отримати роботу, подорожувати, відвідувати деякі установи та заходи, й тощо . Але в решті решт, все залежатиме від того, наскільки ви є інтегрованими в суспільне життя. Наприклад, ящо людина є відлюдником, або може дозволити жити будь-де на Земній кулі, де про охорону здоров'я не чули, або клали на неї, то їй, людині, можна не турбуватися з того приводу взагалі.
Так вот в чем причина. Да и какая диагностика может быть в пункте вакцинации в Эпицентре? Вот раньше идиоты сидели в медицине, проводили обследования, брали анализы, выявляли противопоказания.... Что следующее? Вакцинация детей БЦЖ в кафешках?
..... но увеличит количество визитов на кладбище