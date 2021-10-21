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Заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією, посилять, - МОЗ

Заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією, посилять, - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прийняв постанову "Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що впровадження постанови допоможе знизити ризики захворюваності та смертності від хвороб, які можна побороти вакцинацією.

"Мова про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться запобігти спалаху небезпечних хвороб, а значить - запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров'я та інфекційні лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Так, в документі зазначається, що пацієнти не повинні отримувати надлишкових рекомендацій з обстеження або діагностики перед проведенням щеплень.

"Можна і потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того, щеплення повинні бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить до закладів охорони здоров'я, щоб отримати профілактичні щеплення, не повинні сидіти в чергах з великим скупченням людей в кімнатах очікування.

Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.

Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5400) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+1
А придумайте вакцину, которая поможет нам не чувствовать собачий холод в квартирах.
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21.10.2021 10:23
+1
Что значит " избыточных рекомендаций по обследованию"? Вот помню от кори со столбняком кололся - перед тем меряли температуру и давление. Что из них теперь будет избыточным?
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21.10.2021 10:32
+1
Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

Так вот в чем причина. Да и какая диагностика может быть в пункте вакцинации в Эпицентре? Вот раньше идиоты сидели в медицине, проводили обследования, брали анализы, выявляли противопоказания.... Что следующее? Вакцинация детей БЦЖ в кафешках?
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21.10.2021 10:34
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"cлово Конституция знакомо?"

Конституція України не регулює вакцинації та інші заходи запобігання епідемій. І Декларація прав людини також. Це питання вже закрите.

Сьогодні майже всі великі бізнеси в світі роблять вакцинацію всіх своїх робітників невід'ємною частиною умов працевлаштування, яка є обов'язковою, бо через COVID вони зазнали величезних втрат. Уряди країн роблять відповідне також. Навіть, якщо людина-контрактор працює сама на себе, її не допустять до роботи ані на об'єкти, ані до клієнтів компанії, з якою вона уклала контракт на виконання робіт.
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21.10.2021 11:01 Відповісти
Срок за отказ от вакцинации?
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21.10.2021 10:21 Відповісти
"Срок за отказ от вакцинации? "

Вам не варто сподіватися на харчі задарма, але яйця також не відріжуть.
А якщо серйозно, то просто позбавлять багатьох гараздів в житті, як то отримати роботу, подорожувати, відвідувати деякі установи та заходи, й тощо . Але в решті решт, все залежатиме від того, наскільки ви є інтегрованими в суспільне життя. Наприклад, ящо людина є відлюдником, або може дозволити жити будь-де на Земній кулі, де про охорону здоров'я не чули, або клали на неї, то їй, людині, можна не турбуватися з того приводу взагалі.
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21.10.2021 10:42 Відповісти
почитал я это все и у меня есть СВОЕ МНЕНИЕ НЕ СТАДНОЕ..... или мы попали в программу ГЕНОЦИДА БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИНО чтобы уменьшить народонасление или мы попали во влияние и под влияние инопланятян... НЕТЯ ПОНИМАЮ ЗВУЧИТ ДИКО.... НО Я В НОРМЕ... если нас уничтожают-- а то что КОВИД- лабороторного ручного человеком созданного продукт нет сомнений на все 100%.... если первично да были сомнения,... то алгоритм вакцина уже готова с чего бы так быстро вопреки реальностям значит уже были наработки или было создано вместе с вирусом и противовирусное... средство.... просто сроки растянули для близира -а то как то стермно... тут болячка --а тут чудо вакцина которая таковой не оказалась..... и да пару моментов или дальше вирус пошел развиваться как то не так или со штаммами их последовательностью нарушили порядок или реально Боги люди упустили процесс контроля и управляемости..и теперь болячка вирус и ее штаммы развиваются по своей хаотично логической программе.... а власть еще получила бонус ДИКТАТУРА И АБСОЛЮТ ВЛАСТИ ВО ИМЯ АНОМАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.... ввести Военное чрезвычайное положение в стране Украина --это самой власти не нужно... тут порядок дисциплина управление.... а кто у власти то прости Господи! дебилы еврейские и придурки инцестные.... самовлюбленные павлин Вовочка да еще наркоша или еще хуже придурок от рождения... с комплексом Наполеона и нарциссизма...?????????
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21.10.2021 13:31 Відповісти
А придумайте вакцину, которая поможет нам не чувствовать собачий холод в квартирах.
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21.10.2021 10:23 Відповісти
есть такая вакцина, называется сериал "Слуга народу"
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21.10.2021 10:40 Відповісти
Что значит " избыточных рекомендаций по обследованию"? Вот помню от кори со столбняком кололся - перед тем меряли температуру и давление. Что из них теперь будет избыточным?
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21.10.2021 10:32 Відповісти
Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

Так вот в чем причина. Да и какая диагностика может быть в пункте вакцинации в Эпицентре? Вот раньше идиоты сидели в медицине, проводили обследования, брали анализы, выявляли противопоказания.... Что следующее? Вакцинация детей БЦЖ в кафешках?
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21.10.2021 10:34 Відповісти
Цікаве рішення. Обстеждення та встановлення діагнозу живим вже непотрібні. Головне статистика вакцинації, а держава забезпечить тільки посмертну повну діагностику, кому не пощастило. З метою підтвердження помер не від вакцинації.
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21.10.2021 11:09 Відповісти
Но локдауна же не будет???
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21.10.2021 11:43 Відповісти
"Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу", - объяснили в Минздраве.

..... но увеличит количество визитов на кладбище
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21.10.2021 12:20 Відповісти
 
 