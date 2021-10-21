Меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией, усилят, - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что внедрение постановления поможет снизить риски заболеваемости и смертности от болезней, которые можно побороть вакцинацией.

"Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предотвратить вспышки опасных болезней, а значит - избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и инфекционные больницы", - говорится в сообщении.

Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

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"Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу", - объяснили в Минздраве.

Кроме того, прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.

Дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о завершенном курсе обязательных профилактических прививок согласно возрасту и Национальному календарю профилактических прививок.

Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

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