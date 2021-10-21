Меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией, усилят, - Минздрав
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что внедрение постановления поможет снизить риски заболеваемости и смертности от болезней, которые можно побороть вакцинацией.
"Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предотвратить вспышки опасных болезней, а значит - избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и инфекционные больницы", - говорится в сообщении.
Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.
"Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу", - объяснили в Минздраве.
Кроме того, прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.
Дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о завершенном курсе обязательных профилактических прививок согласно возрасту и Национальному календарю профилактических прививок.
Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.
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Конституція України не регулює вакцинації та інші заходи запобігання епідемій. І Декларація прав людини також. Це питання вже закрите.
Сьогодні майже всі великі бізнеси в світі роблять вакцинацію всіх своїх робітників невід'ємною частиною умов працевлаштування, яка є обов'язковою, бо через COVID вони зазнали величезних втрат. Уряди країн роблять відповідне також. Навіть, якщо людина-контрактор працює сама на себе, її не допустять до роботи ані на об'єкти, ані до клієнтів компанії, з якою вона уклала контракт на виконання робіт.
Вам не варто сподіватися на харчі задарма, але яйця також не відріжуть.
А якщо серйозно, то просто позбавлять багатьох гараздів в житті, як то отримати роботу, подорожувати, відвідувати деякі установи та заходи, й тощо . Але в решті решт, все залежатиме від того, наскільки ви є інтегрованими в суспільне життя. Наприклад, ящо людина є відлюдником, або може дозволити жити будь-де на Земній кулі, де про охорону здоров'я не чули, або клали на неї, то їй, людині, можна не турбуватися з того приводу взагалі.
Так вот в чем причина. Да и какая диагностика может быть в пункте вакцинации в Эпицентре? Вот раньше идиоты сидели в медицине, проводили обследования, брали анализы, выявляли противопоказания.... Что следующее? Вакцинация детей БЦЖ в кафешках?
..... но увеличит количество визитов на кладбище