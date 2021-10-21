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Меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией, усилят, - Минздрав

Меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией, усилят, - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что внедрение постановления поможет снизить риски заболеваемости и смертности от болезней, которые можно побороть вакцинацией.

"Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предотвратить вспышки опасных болезней, а значит - избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и инфекционные больницы", - говорится в сообщении.

Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

Читайте: Проезд только для COVID-безопасных людей: с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок в Украине

"Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу", - объяснили в Минздраве.

Кроме того, прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.

Дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о завершенном курсе обязательных профилактических прививок согласно возрасту и Национальному календарю профилактических прививок.

Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

Читайте: В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19: Обнародуют уже на этой неделе

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4902) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+1
А придумайте вакцину, которая поможет нам не чувствовать собачий холод в квартирах.
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21.10.2021 10:23
+1
Что значит " избыточных рекомендаций по обследованию"? Вот помню от кори со столбняком кололся - перед тем меряли температуру и давление. Что из них теперь будет избыточным?
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21.10.2021 10:32
+1
Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

Так вот в чем причина. Да и какая диагностика может быть в пункте вакцинации в Эпицентре? Вот раньше идиоты сидели в медицине, проводили обследования, брали анализы, выявляли противопоказания.... Что следующее? Вакцинация детей БЦЖ в кафешках?
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21.10.2021 10:34
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"cлово Конституция знакомо?"

Конституція України не регулює вакцинації та інші заходи запобігання епідемій. І Декларація прав людини також. Це питання вже закрите.

Сьогодні майже всі великі бізнеси в світі роблять вакцинацію всіх своїх робітників невід'ємною частиною умов працевлаштування, яка є обов'язковою, бо через COVID вони зазнали величезних втрат. Уряди країн роблять відповідне також. Навіть, якщо людина-контрактор працює сама на себе, її не допустять до роботи ані на об'єкти, ані до клієнтів компанії, з якою вона уклала контракт на виконання робіт.
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21.10.2021 11:01 Ответить
Срок за отказ от вакцинации?
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21.10.2021 10:21 Ответить
"Срок за отказ от вакцинации? "

Вам не варто сподіватися на харчі задарма, але яйця також не відріжуть.
А якщо серйозно, то просто позбавлять багатьох гараздів в житті, як то отримати роботу, подорожувати, відвідувати деякі установи та заходи, й тощо . Але в решті решт, все залежатиме від того, наскільки ви є інтегрованими в суспільне життя. Наприклад, ящо людина є відлюдником, або може дозволити жити будь-де на Земній кулі, де про охорону здоров'я не чули, або клали на неї, то їй, людині, можна не турбуватися з того приводу взагалі.
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21.10.2021 10:42 Ответить
почитал я это все и у меня есть СВОЕ МНЕНИЕ НЕ СТАДНОЕ..... или мы попали в программу ГЕНОЦИДА БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИНО чтобы уменьшить народонасление или мы попали во влияние и под влияние инопланятян... НЕТЯ ПОНИМАЮ ЗВУЧИТ ДИКО.... НО Я В НОРМЕ... если нас уничтожают-- а то что КОВИД- лабороторного ручного человеком созданного продукт нет сомнений на все 100%.... если первично да были сомнения,... то алгоритм вакцина уже готова с чего бы так быстро вопреки реальностям значит уже были наработки или было создано вместе с вирусом и противовирусное... средство.... просто сроки растянули для близира -а то как то стермно... тут болячка --а тут чудо вакцина которая таковой не оказалась..... и да пару моментов или дальше вирус пошел развиваться как то не так или со штаммами их последовательностью нарушили порядок или реально Боги люди упустили процесс контроля и управляемости..и теперь болячка вирус и ее штаммы развиваются по своей хаотично логической программе.... а власть еще получила бонус ДИКТАТУРА И АБСОЛЮТ ВЛАСТИ ВО ИМЯ АНОМАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.... ввести Военное чрезвычайное положение в стране Украина --это самой власти не нужно... тут порядок дисциплина управление.... а кто у власти то прости Господи! дебилы еврейские и придурки инцестные.... самовлюбленные павлин Вовочка да еще наркоша или еще хуже придурок от рождения... с комплексом Наполеона и нарциссизма...?????????
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21.10.2021 13:31 Ответить
А придумайте вакцину, которая поможет нам не чувствовать собачий холод в квартирах.
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21.10.2021 10:23 Ответить
есть такая вакцина, называется сериал "Слуга народу"
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21.10.2021 10:40 Ответить
Что значит " избыточных рекомендаций по обследованию"? Вот помню от кори со столбняком кололся - перед тем меряли температуру и давление. Что из них теперь будет избыточным?
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21.10.2021 10:32 Ответить
Так, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

Так вот в чем причина. Да и какая диагностика может быть в пункте вакцинации в Эпицентре? Вот раньше идиоты сидели в медицине, проводили обследования, брали анализы, выявляли противопоказания.... Что следующее? Вакцинация детей БЦЖ в кафешках?
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21.10.2021 10:34 Ответить
Цікаве рішення. Обстеждення та встановлення діагнозу живим вже непотрібні. Головне статистика вакцинації, а держава забезпечить тільки посмертну повну діагностику, кому не пощастило. З метою підтвердження помер не від вакцинації.
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21.10.2021 11:09 Ответить
Но локдауна же не будет???
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21.10.2021 11:43 Ответить
"Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу", - объяснили в Минздраве.

..... но увеличит количество визитов на кладбище
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21.10.2021 12:20 Ответить
 
 