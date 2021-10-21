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Резніков про висновки Венеціанської комісії щодо законопроєкту про перехідний період: Комісія визнала, що вибори в ОРДЛО мають відбуватися після відновлення контролю України над кордоном

Резніков про висновки Венеціанської комісії щодо законопроєкту про перехідний період: Комісія визнала, що вибори в ОРДЛО мають відбуватися після відновлення контролю України над кордоном

У Мінреінтеграції позитивно оцінили висновки Венеціанської комісії (ВК) щодо законопроєкту про перехідний період для тимчасово окупованих регіонів Донбасу та Криму.

Про це повідомив у коментарі LIGA.net міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що комісія підтримує розробку законопроєкту і зазначає, що він ґрунтується на принципах міжнародного права і враховує потреби вразливих груп суспільства.

Резніков підкреслив, що у висновках ВК мінські домовленості згадуються не як джерело права, а як умови, в яких змушена діяти Україна. Також комісія зазначає, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях (останній пункт угод) повинні відбутися після відновлення контролю України над східним кордоном.

Віцепрем'єр додав, що комісія прямо вказує: Росія здійснює ефективний контроль в ОРДЛО через свої окупаційні адміністрації в Луганську і Донецьку.

Зауваження комісії стосуються тільки того, що законопроєкт диктує тільки український погляд на події в регіоні та термінологію в міжнародному публічному праві, додав Резніков.

Також ВК підкреслює, що законопроєкт зводить суть конфлікту лише до міждержавного виміру (тобто до російського втручання), нагадав він.

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"Ми погоджуємось із тим, що законопроєкт є україноцентричним — не дарма ж документи такого виду називаються "закон України", – заявив міністр.

ВК зазначає, що термінологія законопроєкту показує "українське розуміння міжнародного права". Про це Резніков говорить, що деякі терміни дійсно визначені саме для цього закону, але вони не заперечують міжнародні зобов'язання України.

За словами міністра, рекомендації комісії стосуються більше доопрацювання тексту і встановлення кращих гарантій прав людини.

"Загалом висновок Венеційської комісії ми оцінюємо як позитивний — він дійсно вказує на ті місця, які потребують доопрацювання, але так само і наголошує на сильних (сторонах – ред.)", – підсумував Резніков.

У січні 2021 року Мінреінтеграції опублікувало чернетку законопроєкту про перехідний період для Криму і Донбасу. У липні законопроєкт відправили на оцінку Венеціанської комісії, а в серпні зареєстрували в Раді під номером 5844. У жовтні ВК рекомендувала внести правки до законопроєкту.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Крим (14182) Донбас (22356) деокупація (950) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
- Соломон, у меня есть план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере...

Майже як вибори
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21.10.2021 15:01
+5
Ніяких виборів в ОРДЛО не може бути!
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21.10.2021 14:50
+5
Вьіборьі в ОРДЛО пройдут без шума и пьіли , когда там будут украинские ВСУ и МВД , а на границе - украинские пограничники.
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21.10.2021 16:04
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Ніяких виборів в ОРДЛО не може бути!
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21.10.2021 14:50 Відповісти
- Соломон, у меня есть план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере...

Майже як вибори
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21.10.2021 15:01 Відповісти
Вьіборьі в ОРДЛО пройдут без шума и пьіли , когда там будут украинские ВСУ и МВД , а на границе - украинские пограничники.
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21.10.2021 16:04 Відповісти
Венецианская комиссия консультативный орган всего лишь. Но в этот раз она сделала позитивный вывод.
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21.10.2021 16:37 Відповісти
Позитивный и не лишний. Но РФ, как всегда, срать на него хотела. Считаю, что освобождение ОРДЛО возможно только военным методом. А если "освобождение" и "военным", то какие, нах, "выборы"? Выбирать можно будет только кандидатов на посадки.
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21.10.2021 16:53 Відповісти
Согласен. С этими выборами на территории ОРДЛО, Украину втягивают в большую аферу. Эрефия сделает всё для того чтоб после выборов, присоединять эту территорию. Именно ради этого ***** и начал войну
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21.10.2021 18:47 Відповісти
Никакие выборы в ОРДЛО не могут проходить. Провести там выборы - фактически отдать эту территорию крыссии!
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21.10.2021 17:18 Відповісти
якщо, як записано в нормандських угодах і в мінських домовленостях, на тій території діятиме українське право (без українських силовиків і українських судів цього не досягнути), а разом з тим якщо відповідно до висновків венеційської комісії кордон з ворогом буде під нашим контролем - то нічого не заважатиме виборчому процесу по ураїнському законодавству.
Інша справа, хто буде обраний... якщо вибори провести негайно, а не після відповідного періоду декасапізації... Нагадаю, що в Західній Німеччині перші вибори пройшли в 1949-му році, після 4-річної денацифікації..
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21.10.2021 18:11 Відповісти
Я думаю, що в нашому випадку 4 років буде замало, судячи з того наскільки російський зомбоящик промив їм мізки. Відповідний період декасапізації триватиме не менше 20-30 років...
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21.10.2021 18:22 Відповісти
Только государство Украина имеет право решать судьбу ОРДЛО, а не местная вата и сепары населяющие эту территорию!
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21.10.2021 17:19 Відповісти
Вибори після контролю над кордоном автоматично означають, що на місця будуть назначені українські, або принаймні лояльні до Києва кандидати. За зеленського ніяких вільних виборів вже нема.
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21.10.2021 18:47 Відповісти
Ніяких виборів нема до вигнання окупанта незалежно від прізвищ. Я думаю що, за цей час зміниться не один президент в Україні і скоріше всього, що найменше один чи два на Московії.
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22.10.2021 10:02 Відповісти
Контроль за кордоном автоматично означає, що ніяких окупаційних сил на донбасі більше нема
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22.10.2021 14:21 Відповісти
Для тих хто погано зв'язує літери в словах: Вибори в ОРДЛО мають відбутися після звільнення окупованої території. Так сказала Венеціанська комісія. Більше говорити нема про що.
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22.10.2021 09:59 Відповісти
 
 