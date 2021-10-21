Резніков про висновки Венеціанської комісії щодо законопроєкту про перехідний період: Комісія визнала, що вибори в ОРДЛО мають відбуватися після відновлення контролю України над кордоном

У Мінреінтеграції позитивно оцінили висновки Венеціанської комісії (ВК) щодо законопроєкту про перехідний період для тимчасово окупованих регіонів Донбасу та Криму.

Про це повідомив у коментарі LIGA.net міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що комісія підтримує розробку законопроєкту і зазначає, що він ґрунтується на принципах міжнародного права і враховує потреби вразливих груп суспільства.

Резніков підкреслив, що у висновках ВК мінські домовленості згадуються не як джерело права, а як умови, в яких змушена діяти Україна. Також комісія зазначає, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях (останній пункт угод) повинні відбутися після відновлення контролю України над східним кордоном.

Віцепрем'єр додав, що комісія прямо вказує: Росія здійснює ефективний контроль в ОРДЛО через свої окупаційні адміністрації в Луганську і Донецьку.

Зауваження комісії стосуються тільки того, що законопроєкт диктує тільки український погляд на події в регіоні та термінологію в міжнародному публічному праві, додав Резніков.

Також ВК підкреслює, що законопроєкт зводить суть конфлікту лише до міждержавного виміру (тобто до російського втручання), нагадав він.

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"Ми погоджуємось із тим, що законопроєкт є україноцентричним — не дарма ж документи такого виду називаються "закон України", – заявив міністр.

ВК зазначає, що термінологія законопроєкту показує "українське розуміння міжнародного права". Про це Резніков говорить, що деякі терміни дійсно визначені саме для цього закону, але вони не заперечують міжнародні зобов'язання України.

За словами міністра, рекомендації комісії стосуються більше доопрацювання тексту і встановлення кращих гарантій прав людини.

"Загалом висновок Венеційської комісії ми оцінюємо як позитивний — він дійсно вказує на ті місця, які потребують доопрацювання, але так само і наголошує на сильних (сторонах – ред.)", – підсумував Резніков.

У січні 2021 року Мінреінтеграції опублікувало чернетку законопроєкту про перехідний період для Криму і Донбасу. У липні законопроєкт відправили на оцінку Венеціанської комісії, а в серпні зареєстрували в Раді під номером 5844. У жовтні ВК рекомендувала внести правки до законопроєкту.