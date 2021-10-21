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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-вакцина Pfizer на 90% ефективна серед підлітків 12-18 років, - дослідження

COVID-вакцина Pfizer на 90% ефективна серед підлітків 12-18 років, - дослідження

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer на 90% ефективна серед підлітків віком від 12 до 18 років. В тому числі, проти штаму "Дельта".

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з великим дослідженням ізраїльської компанії Clalit, Гарвардського університету і Бостонської дитячої лікарні, заснованому на аналізі даних майже 200 000 підлітків, у тих, хто отримав щеплення, ймовірність зараження коронавірусом нижче на 90%

Дослідження проводилося в той час, коли варіант "Дельта" був домінуючим штамом коронавірусу в Ізраїлі. Це також привело дослідників до висновку, що вакцина настільки ж ефективна проти мутацій, як і проти попередніх версій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алергія - не перешкода: у МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися людям з такою недугою

"Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного COVID-19 з "Дельта"-варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років", - йдеться в дослідженні.

Згідно з аналізом, підлітки, вакциновані в період з 8 червня по 14 вересня, мали на 59% менше шансів заразитися коронавірусом, ніж підлітки з нещепленої контрольної групи, через два тижні після отримання першої дози і на 57% рідше проявляли симптоми COVID-19. А за тиждень після другої дози ці цифри зросли до 90% і 93% відповідно.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5127) карантин (18172) підлітки (421) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+6
Чому не рекомендують вакцинуватися раз у два тижні.....
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21.10.2021 16:48
+5
Я еще вот это писал..
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...

Да и делать выводы об эффективности...при заболевании в первой группе 0.012%..а во второй примерно 0.17%...это равносильно гаданию на кофейной гуще....
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21.10.2021 17:12
+5
Это случайно не тот Pfizer который в 2009г https://www.bbc.com/russian/business/2009/09/090902_pfizer_settlement был оштрафован на 2.3 млрд.дол . за то, что что незаконно рекламировал свои медикаменты, утверждая, что они помогают при болезнях, на которых не тестировались и, соответственно, на лечение которых не имели лицензий, а в 2012 на 60 млн.дол. за https://focus.ua/economics/241240 подкуп медицинских работников по всему миру?
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21.10.2021 20:59
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Ой, сейчас в новости будет разорванные жопы антиваксеров рассказывать как хорошо лежать под аппаратом ивл в реанимации
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21.10.2021 16:12 Відповісти
А шо, есть принципиальные антиваксеры? Кто хочет, тот колется. Кто не - тот не.
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21.10.2021 16:15 Відповісти
Принципових антиваксерів нема. Вони вже давно вакциновані, а тут просто заробляють гроші, як звичайні повії.
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21.10.2021 16:39 Відповісти
Та шо б моє дітятко вкололи не Спутніком В , звісно коли воно народиться, нізащо, а поки 5 банок рево щодня. Профілактіка.
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21.10.2021 16:44 Відповісти
Навіщо напружуватися у цій фразі вся суть проведеного дослідження.
"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании. Источник:
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21.10.2021 16:20 Відповісти
Чому не рекомендують вакцинуватися раз у два тижні.....
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21.10.2021 16:48 Відповісти
Это в твоём высере вся суть умения читать.

"А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно".
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21.10.2021 16:59 Відповісти
Я розумію у Вас антивакцинальна агресія, але уважно перечитайте виділений текст і можливо зрозумієте суть проведеного дослідження:
"Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного COVID-19 з "Дельта"-варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років".

ПС видирати шматки цитат з контексту - моветон і маніпуляція.
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21.10.2021 18:51 Відповісти
мається на увазі "ВЖЕ через кілька тижнів ефективна...."
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22.10.2021 00:54 Відповісти
Проведення дослідження через 2 тижні може свідчити тільки про наявність антитіл через 2 тижні, а не через 5 чи 6 місяців. Тому ВЖЕ це лише припущення, яке Ви зробили.
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22.10.2021 05:56 Відповісти
Новина про вакцину. Розумні - праворуч, красиві - ліворуч.
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21.10.2021 16:22 Відповісти
-А ти, мавпо, чого стоїш сама по собі?
-А я розумна та красива
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21.10.2021 20:43 Відповісти
Доведено що вакцина від COVID викликає тяжкі ускладнення для психічного стану здоров'я. Особливо серед антиваксерів. Без будь якого щеплення.
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21.10.2021 16:34 Відповісти
Боже! Що щас будєт!

Антиваксеруни! Хвас!
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21.10.2021 16:40 Відповісти
Ні просто вакциновані більші альтруїсти. Для порятунку від смерті тих кому за 60 вони готові ризикувати здоровям не тільки своїм, а і свїх дітей.
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21.10.2021 16:41 Відповісти
Исследователи, анализирующие данные Клалит о более 94000 вакцинированных подростков и такое же количество непривиты

Лица, получавшие вакцины, были сопоставлены с невакцинированной контрольной группой на основе возраста, пола, расы или принадлежности к сообществу, географического положения и различных медицинских факторов риска. Из почти 95000 исследованных вакцинированных подростков только у 11 были симптомы COVID-19 через неделю или три недели после приема второй дозы, по сравнению со 151 в когорте невакцинированных.

Только три госпитализации были зарегистрированы среди всей группы из более чем 188000 исследованных, включая одного полностью вакцинированного человека, и не было никаких серьезных заболеваний или смертей.

Итого..
Из 94000 вакцинированных подростков....у 11 появились симптомы...
Из 94000 не вакцинированных подростков у 151 появились симптомы...
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...

Откуда взяты выводы о эффективности в 90 процентов??
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21.10.2021 16:52 Відповісти
Ты ж сам писал "Из почти 95000 исследованных вакцинированных подростков только у 11 были симптомы COVID-19 через неделю или три недели после приема второй дозы, по сравнению со 151 в когорте невакцинированных." Итого в группе вакцинированных защищено 151-11-140 из 151.
140*100/151=92.7%.
Ты что, много болел в школе?
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21.10.2021 17:09 Відповісти
Я еще вот это писал..
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...

Да и делать выводы об эффективности...при заболевании в первой группе 0.012%..а во второй примерно 0.17%...это равносильно гаданию на кофейной гуще....
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21.10.2021 17:12 Відповісти
Ну это всё равно,шо лечить СПИД,заражая СПИДОМ.Пока вакцинация выглядит именно так
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21.10.2021 17:18 Відповісти
Это как-то отменяет мои расчеты? Ты задал вопрос - я ответил. Ты считаешь, что неправильно считали - пиши исследователям в Израиль, со ссылками на научные работы, а то могут не поверить.
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21.10.2021 17:32 Відповісти
Мне больше делать нефиг как им писать...
Но одна из трех госпитализаций...это не 90 процентов.....так что увы и ах...
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21.10.2021 17:34 Відповісти
Когда просто говорят "эффективность вакцины", то имеется в виду ее эффективность от заражения и считают так, как я показал. А когда говорят "эффективность вакцины от госпитализации", тогда берут во внимание данные по госпитализации. Так что можешт увыкать и ахать хоть до посинения.
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21.10.2021 17:45 Відповісти
Эффективность вакцины...при заражениях от общего числа менее одного процента...??
Да это можно списать на погрешность...потому как абсолютно одинаковых условий жизни для 188000 человек сделать не возможно...
НО как агитация конечно пойдет....тут спору нет....
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21.10.2021 17:49 Відповісти
Никому не нужны цифры, кто не хочет вакцинироваться и так не будет без крайнего принуждения, а кто уже сделал вдруг резко должен всем доказывать как это хорошо, никакая статистика и расчеты не нужны.
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21.10.2021 18:02 Відповісти
А ты уже забыл, как сам писал это "Лица, получавшие вакцины, были сопоставлены с невакцинированной контрольной группой на основе возраста, пола, расы или принадлежности к сообществу, географического положения и различных медицинских факторов риска."?
Потому и берут большие группы для исследований, что там все эти условия сопоставимы.
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21.10.2021 18:32 Відповісти
0,16%
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21.10.2021 20:49 Відповісти
Симптомы ковида это фигня. Вакцина защищает от воспаления легких и смерти. Вот в этом эффективна на 90%. До 10% с вакциной могут легко переболеть. Знакомая училка рассказывала что дети даже больными идут на уроки, считая что у них простуда. У них нет пневмонии и нехватки кислорода, ощущают легкую простуду. А контактные учителя потом ковидом болеют если не привиты.
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21.10.2021 20:40 Відповісти
"Ефективність" "вакцини" нижча, ніж відсоток одужання. І не лише в цій віковій групі.
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21.10.2021 21:12 Відповісти
Скоро вже будут рэп читать о вакцинах.Зарождение молодёжного тренда прям.
Эй чувак, ты ещё не уколот?!
Наша вакцина,бьёт вирус как молот!
Пфайзер поднимет на тёлок твой хобот
Вирус боится,когда ты уколот!Йо
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21.10.2021 17:14 Відповісти
в этой теме боты говорят с друг с другом, им никто не противоречит, но они все равно брызжут слюнями от ненависти
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21.10.2021 17:24 Відповісти
Зачем ругаться и оскорблять друг друга. Не будете вакцинироваться ,будете болеть, это100%, а может быть и умрёте...
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21.10.2021 19:05 Відповісти
Как говорил один врач: вакцинировать во время пандемии - это высший пилотаж!
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21.10.2021 19:06 Відповісти
Это случайно не тот Pfizer который в 2009г https://www.bbc.com/russian/business/2009/09/090902_pfizer_settlement был оштрафован на 2.3 млрд.дол . за то, что что незаконно рекламировал свои медикаменты, утверждая, что они помогают при болезнях, на которых не тестировались и, соответственно, на лечение которых не имели лицензий, а в 2012 на 60 млн.дол. за https://focus.ua/economics/241240 подкуп медицинских работников по всему миру?
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21.10.2021 20:59 Відповісти
Той.
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21.10.2021 21:13 Відповісти
тетка метается в сумнивах - то ли перчаточки в урну,
то ли за рыжего.... - знакомая **************.... :
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22.10.2021 01:30 Відповісти
Любители уколоться, трясущиеся за свои никчемные жизни , первые бросаются гавкать , на тех кто не боится Ковида! Прям все медики! Хоть повесьтесь, только других не уговаривайте вешаться! Выбор и ответственность каждого!
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21.10.2021 22:19 Відповісти
сегодня знакомую девочку 17 лет госпитализировали от побочки после 2ой привики пфайзера. Конечно, чисто случайно совпало
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21.10.2021 22:36 Відповісти
що за побочка?
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22.10.2021 00:58 Відповісти
боли в суставах и тяжелые отеки. Причина неизвестна. На 3й день от 2ой прививки.
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22.10.2021 01:03 Відповісти
Артрит.
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22.10.2021 01:18 Відповісти
еще один автобус в очереди на сжечь.
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22.10.2021 01:24 Відповісти
женя, не прививайся, делов то..
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22.10.2021 01:22 Відповісти
схоже вакцина провокує автоімунні захворювання у деяких випадках
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22.10.2021 19:10 Відповісти
Вообще-то в Украине с 18 лет от ковида вакцинируют. от 12 до 18 только если за границу надо на соревнования или на воссоединение с семьей, и там ворох справок от врача надо, что нет противопоказаний
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23.10.2021 15:01 Відповісти
 
 