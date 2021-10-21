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Рада розгляне відставку Абрамовського на наступному пленарному тижні. На його місце обговорюється кандидатура "слуги народу" Жупаніна, - Верещук

Рада розгляне відставку Абрамовського на наступному пленарному тижні. На його місце обговорюється кандидатура

На наступному пленарному тижні парламент може розглянути питання відставки міністра охорони навколишнього середовища Романа Абрамовського.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народна депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Я бачила сьогодні, що міністр Абрамовський був у парламенті і навіть хотів звітувати, але як ви знаєте, так склалося - правки опозиції (до проєкту Держбюджтеу-2022. - Ред.) цьому завадили", - зазначила вона.

Верещук передбачає, що в парламенті набереться достатня кількість голосів за відставку міністра охорони навколишнього середовища, оскільки він сам написав заяву про звільнення. Нардепка розповіла, що "Слуга народу" обговорює кандидатури, хто може зайняти місце Абрамовського, зокрема нардепа "СН" Андрія Жупаніна.

"Жупанін - мій колега, недалеко від мене сидить. Я його питала про це і він відповів, що готовий, що розмовляв із керівництвом фракції, а з керівництвом в Офісі президента і в уряді розмов не було", - зазначила політик і додала, що "слуги народу" радитимуться з президентом Володимиром Зеленським, кого призначити міністром екології, оскільки він - їхній лідер.

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Нардеп нагадала, що у монобільшості є питання і до роботи інших міністрів, зокрема, до очільника міноборони Андрія Тарана.

"У нас є питання стосовно завершення календарного року - чи все ми закупили, що повинні були, відповідно до плану, чи всі програми державних гарантій виконано (а там 20 млрд і, станом на сьогодні, їх не виконано, ми це знаємо), Державне оборонне замовлення теж "кульгає на дві ноги", тобто це ті питання, які наздоженуть нас вже в грудні. Тому я щиро бажаю Тарану активізуватися і зробити все від нього залежне, щоб армія не залишилася без зброї", - зазначила Верещук.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означають її слова, що Таран може залишитися на посаді міністра оборони, вона заявила: "Ви ж бачите, зараз питання його відставки не обговорюється, тому ми не будемо припускати, а будемо працювати. Хай Таран і всі ті, хто з ним працюють, активізуються".

Автор: 

Кабмін (14134) Верещук Ірина (684) Абрамовський Роман (58) Жупанін Андрій (4)


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Абрамовский, Жупанин, Жопанин-какая разница.
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21.10.2021 16:31 Відповісти
На місце міністра екології потрібно призначити відомого вченого біолога та активіста-природоохоронця, екс директора найкращого в Україні Національного Природного Парка Тузлівські лимани, непримиримого борця з мафією та браконьєрами - Івана Русєва, який неодноразово вступав в фізичне протистояння з мафією та браконьєрами, якого одеська мафія (зять Гриневецького Одеського губернатора) намагалась вбити, викрадали його сина, теж природоохоронця, намагались втопити
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21.10.2021 17:44 Відповісти
Как же как же.Тем более, что Ваши познания в энергетике на Вашем заводе реализованы уникальной продукцией, которую не осилила ни одна страна мира: В мене є завод.... Ми виробляємо пальники потужністю до 300 МВт
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21.10.2021 18:28 Відповісти
Пальники великої потужності можна робити будь якого розміру.
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21.10.2021 19:13 Відповісти
Пальники великої потужності можна робити будь якого розміру.-Вам можно всё. Потому что, по- Вашему, Чем больше мощность ветровых и солнечных электростанций , тем больше нужно угля для ТЭС и тем больше выбросы углерода. При этом: углерод (графит , алмазы) или углекислый газ-а какая Вам разница.
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21.10.2021 20:48 Відповісти
Цікаво, а в тому "уряді" хоч один українець є? Чи одні кацапи та Абрамовькі?
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21.10.2021 16:42 Відповісти
Почему? Кто знает?
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21.10.2021 16:46 Відповісти
прибарахлился. Следующий.
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21.10.2021 17:32 Відповісти
 
 