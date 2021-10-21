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СБУ намагається перехопити в порту Одеси контейнер із контрабандними сигаретами, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ

СБУ намагається перехопити в порту Одеси контейнер із контрабандними сигаретами, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ

Спецслужба діє на підставі листа заступника начальника главку "К" СБУ в Одеській області Конопацького. Журналіст припускає, що саме СБУ і кришує контрабанду.

Про це Євген Плінський пише у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що навесні СБУ вже намагалася таким самим чином вилучити 200 ящиків контрабандних сигарет, "але не вигоріло". Сьогодні, за словами журналіста, есбеушники знову приїхали в порт для перехоплення контейнера з контрабандою. З собою у них - фура і причіп.

"Судячи з тексту листа, СБУ розслідує справу про фінансування тероризму, в рамках якого потрібні були невідкладні слідчі дії в Одеському порту. Щоправда, вся боротьба з тероризмом мала закінчитися тихим вивезенням контейнера з сигаретами і його подальшим потраплянням до одержувача", - вважає Плінський.

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Журналіст називає цю схему "стандартною" і стверджує, що у результаті "затриманий" контрабандний вантаж правдами і неправдами потрапляє до одержувача.

СБУ намагається перехопити в порту Одеси контейнер із контрабандними сигаретами, - журналіст Плінський 01

Автор: 

контрабанда (1825) СБУ (12912) цигарки (979) митниця (1880) Плінський Євген (41)


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Топ коментарі
+4
Заодно проверьте этот контейнер на предмет наличия внутри Саакашвили.
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21.10.2021 17:55
+3
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21.10.2021 19:05
+2
Идет охота на волков, идет охота
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21.10.2021 17:59
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Як це все вже набридло накуй! Коли вже це СБУ ліквідують!
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21.10.2021 17:52 Відповісти
Курить народ конробанду,
матюками чехвостить владу,
Шмигаля мішає з лайном,
Вову Гройсмана не забуває.
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21.10.2021 18:00 Відповісти
Якщо влада не може контролювати спецслужбу, її потрібно ліквідувати.
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21.10.2021 18:26 Відповісти
Ліквідувати треба Офіс Президента. Натомість зробити тільки Приймальну Президента з двома секретарками і все
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21.10.2021 18:42 Відповісти
вы все проспали - уже ликвидировали - название СБУ это прикрытие
- сейчас это мальчики-проституты по вызову, для обслуги и крышевания богатых дяденек и начальников
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21.10.2021 18:07 Відповісти
Заодно проверьте этот контейнер на предмет наличия внутри Саакашвили.
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21.10.2021 17:55 Відповісти
да и Чауса уже, че там )
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21.10.2021 18:11 Відповісти
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21.10.2021 19:05 Відповісти
Идет охота на волков, идет охота
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21.10.2021 17:59 Відповісти
А кто керуют СБУ ? Правильно - офшорный Бакланов
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21.10.2021 18:15 Відповісти
Сигарети загрожують нашій Державі. Не пахане поле для СБУ ...
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21.10.2021 18:20 Відповісти
Колись СБУ кришувало нігерійський герич, а зараз сигарети, мельчають кровосіси
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21.10.2021 18:23 Відповісти
видать курить сильно хочется...
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21.10.2021 18:35 Відповісти
Аконтейнер на 40 ногах швидко тікає.
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21.10.2021 21:19 Відповісти
 
 