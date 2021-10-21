СБУ намагається перехопити в порту Одеси контейнер із контрабандними сигаретами, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ
Спецслужба діє на підставі листа заступника начальника главку "К" СБУ в Одеській області Конопацького. Журналіст припускає, що саме СБУ і кришує контрабанду.
Про це Євген Плінський пише у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що навесні СБУ вже намагалася таким самим чином вилучити 200 ящиків контрабандних сигарет, "але не вигоріло". Сьогодні, за словами журналіста, есбеушники знову приїхали в порт для перехоплення контейнера з контрабандою. З собою у них - фура і причіп.
"Судячи з тексту листа, СБУ розслідує справу про фінансування тероризму, в рамках якого потрібні були невідкладні слідчі дії в Одеському порту. Щоправда, вся боротьба з тероризмом мала закінчитися тихим вивезенням контейнера з сигаретами і його подальшим потраплянням до одержувача", - вважає Плінський.
Журналіст називає цю схему "стандартною" і стверджує, що у результаті "затриманий" контрабандний вантаж правдами і неправдами потрапляє до одержувача.
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матюками чехвостить владу,
Шмигаля мішає з лайном,
Вову Гройсмана не забуває.
- сейчас это мальчики-проституты по вызову, для обслуги и крышевания богатых дяденек и начальников