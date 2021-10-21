Київ потрапить у "червону" зону карантину не раніше наступного тижня, - КМДА

Київ наближається до переходу в "червону" зону карантину. Однак станеться це не раніше наступного тижня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Поворозника, зараз у Києві "червоній" зоні відповідає показник госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

"Це видно зі статистики від Міністерства охорони здоров'я. Також показник завантаженості ліжок з киснем на сьогодні становить 63% з 65%. Для переходу в "червоний" рівень два індикатори мають перевищувати норму три дні поспіль", - пояснив він.

Якщо тенденція не зміниться і показники далі погіршуватимуться, то, як зазначив чиновник, вже наступного тижня Київ може "почервоніти".

"Це точно буде не швидше, ніж у понеділок - вівторок, якщо за показником завантаженості ліжок з киснем ми перетнемо межу 65%. Найімовірніше, це буде на наступному тижні", - додав представник КМДА.

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