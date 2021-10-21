Киев попадет в "красную" зону карантина не раньше следующей недели, - КГГА
Киев приближается к переходу в "красную" зону карантина. Однако произойдет это не раньше следующей недели.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Поворозника, сейчас в Киеве "красной" зоне соответствует показатель госпитализации пациентов с коронавирусом.
"Это видно со статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода в "красный" уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд",- пояснил он.
Если тенденция не изменится и показатели продолжат ухудшаться, то, как отметил чиновник, уже на следующей неделе Киев может "покраснеть".
"Это точно будет не быстрее, чем в понедельник - вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе",- добавил представитель КГГА.
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