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Новости Коронавирус и карантин
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Киев попадет в "красную" зону карантина не раньше следующей недели, - КГГА

Киев попадет в

Киев приближается к переходу в "красную" зону карантина. Однако произойдет это не раньше следующей недели.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Поворозника, сейчас в Киеве "красной" зоне соответствует показатель госпитализации пациентов с коронавирусом.

"Это видно со статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода в "красный" уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд",- пояснил он.

Если тенденция не изменится и показатели продолжат ухудшаться, то, как отметил чиновник, уже на следующей неделе Киев может "покраснеть".

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"Это точно будет не быстрее, чем в понедельник - вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе",- добавил представитель КГГА.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25659) Поворозник Николай (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вся Україна буде червоною. Ми ж чемпіони.
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21.10.2021 18:59 Ответить
https://sprotyv.info/analitica/vakcinaciya-zlo-kak-prohodit-masshtabnaya-informacionnaya-specoperaciya-rossii-v-ssha
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21.10.2021 19:36 Ответить
Что там насчёт отмены запрета продажи алкогольных напитков с ноября?
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21.10.2021 19:47 Ответить
Э неее, торопится не стоит...
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21.10.2021 19:55 Ответить
Кисень подведено в палаті до ліжок централізовано киснепровідом, чи автономно синім балоном?
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21.10.2021 20:59 Ответить
 
 