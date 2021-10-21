Громадськість створює раду для контролю виконання програми "Україна-НАТО"

Експерти, ветерани, дипломати й активісти оголосили про формування Ради громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє "Українська стратегічна ініціатива", інформує Цензор.НЕТ.

Рада контролюватиме дії влади щодо здійснення передбачених програмою реформ, щоб захистити євроатлантичний вибір українців.

Ініціативна група зі створення Ради громадського контролю опублікувала звернення, в якому підкреслює важливість Річної національної програми "Україна-НАТО".

"Імітація і саботаж виконання РНП є загрозами для національної безпеки України, а дискредитація євроатлантичного вибору України - це свідоме підігрування інтересам агресора. Таким чином, повне виконання РНП є запорукою дотримання цивілізаційного вибору українців і наближення нашої держави до повноправного членства в Північноатлантичному альянсі", - сказано в тексті звернення.

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Автори звернення закликали українську владу та опозицію об'єднатися навколо виконання РНП і пообіцяли контролювати її хід.

Звернення підтримали Сергій Квіт, Андрій Левус, Володимир Огризко, Йосип Зісельс, Роман Безсмертний, Юлія Кузьменко, Агія Загребельська, Данило Лубківський, Михайло Басараб.

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