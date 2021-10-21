Общественность создает совет для контроля выполнения программы "Украина-НАТО"

Эксперты, ветераны, дипломаты и активисты объявили о формировании Совета общественного надзора за выполнением Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает "Украинская стратегическая инициатива", информирует Цензор.НЕТ.

Совет будет контролировать действия власти по осуществлению предусмотренных программой реформ, чтобы защитить евроатлантический выбор украинцев.

Инициативная группа по созданию Совета общественного контроля опубликовала обращение, в котором подчеркивает важность Годовой национальной программы "Украина-НАТО".

"Имитация и саботаж выполнения ГНП являются угрозами для национальной безопасности Украины, а дискредитация евроатлантического выбора Украины - это сознательное подыгрывание интересам агрессора. Таким образом, полное выполнение ГНП является залогом соблюдения цивилизационного выбора украинцев и приближения нашего государства к полноправному членству в Североатлантическом альянсе", - говорится в тексте обращения.

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Авторы обращения призвали украинскую власть и оппозицию объединиться вокруг выполнения ГНП и пообещали контролировать его ход.

Обращение поддержали Сергей Квит, Андрей Левус, Владимир Огрызко, Иосиф Зисельс, Роман Безсмертный, Юлия Кузьменко, Агия Загребельская, Даниил Лубкивский, Михаил Басараб.

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