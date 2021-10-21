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СБУ затримала двох співробітників ДБР за провокацію підкупу, - джерело. ФОТО

За 5 тис. доларів співробітники ДБР пропонували громадянину підкупити прокурора.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Начальника оперативного відділу та оперативника Центрального апарату ДБР затримали "на гарячому" під час передачі грошей. За даними слідства, вони пропонували громадянину України підкупити цією сумою прокурора.

Їм повідомили про підозру за ст. 370 КК (провокація підкупу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано співробітника поліції Київщини, який за 5 тис. дол. відпустив розшукуваного за розбій, - Нацполіція. ФОТО

Зараз слідчі з'ясовують, хто ще зі співробітників ДБР може бути причетний до цього злочину.

У ДБР офіційно підтвердили затримання одного співробітника. "ДБР сприятиме розслідуванню. Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування", - сказано в повідомленні на сайті Бюро.

СБУ затримала двох співробітників ДБР за провокацію підкупу, - джерело 01

СБУ затримала двох співробітників ДБР за провокацію підкупу, - джерело 02

СБУ затримала двох співробітників ДБР за провокацію підкупу, - джерело 03

Автор: 

хабар (4727) затримання (4350) СБУ (12915) ДБР (3538)


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Топ коментарі
+27
Провокацію підкупу слід легалізувати як метод боротьби з корупцією
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21.10.2021 23:10
+27
Вот именно, если не берёшь, так никто тебя и не спровоцирует. А СБУ бы террористов и шпионов бы ловить с таким энтузиазмом, а не с ГБР выяснять отношения
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21.10.2021 23:12
+16
Прокурор оказался хитрее теперь может работать спокойно ГБРовцы к нему еще долго не не пойдут ))
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21.10.2021 23:10
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Провокацію підкупу слід легалізувати як метод боротьби з корупцією
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21.10.2021 23:10 Відповісти
Вот именно, если не берёшь, так никто тебя и не спровоцирует. А СБУ бы террористов и шпионов бы ловить с таким энтузиазмом, а не с ГБР выяснять отношения
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21.10.2021 23:12 Відповісти
СБУ потрібно ліквідувати, це абсолютно безглузда і шкідлива організація.
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22.10.2021 09:35 Відповісти
выпей яду, идиот.
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22.10.2021 11:09 Відповісти
- Вор должен сидеть в тюрьме. Будет сидеть, я сказал!
- Вам лишь бы засадить кого-нибудь(с)
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22.10.2021 11:44 Відповісти
Прокурор оказался хитрее теперь может работать спокойно ГБРовцы к нему еще долго не не пойдут ))
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21.10.2021 23:10 Відповісти
Це після того як СБУ із-за Чауса з ГБР горшки побила і тепер шукає хоч якийсь привід, щоб на конкурентів хоч щось повісити? Зараз ГБРівці, що чувак був в оперативній розробці і звинуватять СБУшників у зриві спецоперації. Запасаємось попкорном🍟🍿
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21.10.2021 23:10 Відповісти
Ви не уважні. За Чауса був двіж між СБУ та НАБУ
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21.10.2021 23:18 Відповісти
Кожень день з них вимагають,,Показатєлі" ... от вони скинулись грошми...і почали іх робити )))
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22.10.2021 10:10 Відповісти
Коли ту банду вже розженуть, якого хріна вони корупцією і економікою взагалі займаються
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21.10.2021 23:13 Відповісти
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА

https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA
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21.10.2021 23:14 Відповісти
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21.10.2021 23:14 Відповісти
Шмаркля по черзі ними стимулювати себе буде,Дерьмак вже не справляється,видохся.
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22.10.2021 09:09 Відповісти
охренеть
я думал ГБР главнее СБУ
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21.10.2021 23:15 Відповісти
Это как - "главнее"?)
Вы с детского сада?)
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22.10.2021 10:49 Відповісти
Да как они посмели даже пытатся поймать на взятке, на нары наглецов.
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21.10.2021 23:16 Відповісти
А обязательно устраивать цирк с бронежилетами, касками и автоматами?
Или без показухи никак?
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21.10.2021 23:19 Відповісти
ДБРовцев с зарплатами по 80т подкупать дороже)
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21.10.2021 23:20 Відповісти
Провокацію підкупу слід легалізувати
чувак був в оперативній розробці і звинуватять СБУшників у зриві спецоперації
Провокация преступления является уголовно наказуемой (статья 370 Уголовного кодекса Украины). Она нарушает право на справедливый суд,
На первом фото СБУшник с калашом. Он что в центре Киева шмалять собирался? Или просто понты?
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21.10.2021 23:21 Відповісти
Какой какой суд??! Вы что прикидывается или так по приколу???? Ах справедливый в разработке 5 тыс баксов тому всучит...прокуроры уже лет 15 как не берут наличку и судьи также у них давно на офшорах хрен отследить по нескольку счетов садятся вот туда на карту и кидается бабло..........а так абы пукнуть...
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21.10.2021 23:25 Відповісти
а так абы пукнуть...
Статья 370 УК Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 04.10.2021

1. Провокация подкупа, то есть действия должностного лица с подобранные лица на предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды или принятия предложения, обещания или получения такой выгоды, чтобы потом разоблачить того, кто предлагал, обещал, предоставил неправомерную выгоду или принял предложение, обещание или получил такую выгоду, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, и со штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом правоохранительных органов, -наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и со штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-370

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-370

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-370
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21.10.2021 23:42 Відповісти
Какой какой суд??! Вы что прикидывается или так по приколу?
Вопрос провокации совершения преступления был актуальным еще до принятия нового УПК Украины. В данном случае суды руководствовались, в частности, практикой Европейского суда по правам человека (Евросуд), хотя и не всегда. В частности, наиболее релевантным в этом плане было дело «Раманаускас против Литвы» (решение от 5 февраля 2008 года). При рассмотрении дела Евросуд установил факт нарушения права на справедливый суд, поскольку заявитель (Раманаускас) фактически был спровоцирован на получение взятки работниками правоохранительных органов. Как отмечает суд, «действия сотрудников правоохранительных органов вышли за пределы пассивного расследования имеющейся противоправной деятельности».
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21.10.2021 23:51 Відповісти
Тупин на востоке Украины и в Крыму убивает наших граждан... А у нас ГБР с СБУ внутри страны воюют... Зебиратели! Вы за это голосовали?
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21.10.2021 23:23 Відповісти
Все було набагато простіше. Працівники ДБР розробляли прокурора і повинні були передати йому мічені гроші. Проте прокурор-хабарник потрібен діючій владі як повітря. Тому орли баканова зірвали операцію по прокурору.

Хм... Зірвали операцію... Щось знайоме
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21.10.2021 23:25 Відповісти
сбу совсем еманулось, сигареты продали хоть?
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21.10.2021 23:44 Відповісти
Свої якісь розборки. Дивлюсь, і під СБУ і під прокуратурою недешеві машинки стоять.
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21.10.2021 23:47 Відповісти
Второе фото агонь.
Тут трудно увидеть все и иметь симпатии, но сдается мне, что попытка отобрать "экономику" у конторы закончится для инициаторов немного не так как они предполагали.
Во всяком случае симпатий к ГБР - полный ноль - абсолютно аморальная, и при этом пророссийская из за заполнененности мусорскими кадрами, ветвь власти.
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22.10.2021 00:05 Відповісти
А СБУ не мусора?
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22.10.2021 00:11 Відповісти
Нет, там своя атмосфера, но кардинально иная. Причем у ГБР был бесценный шанс выйти хотя бы на тот же уровень, но, как говорят в моём родном вузе - рожденный ползать - не вылазь на ВПП.
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22.10.2021 00:25 Відповісти
Дядя, ты дурак, если на самом деле считаешь чикистов не мусорней.
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22.10.2021 07:48 Відповісти
Видимо мечтает стать гэбэшником
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22.10.2021 07:50 Відповісти
То есть многочисленные приговоры сотрудникам сбу по взяткам, крышеванию контрабанды и наркобизнеса, пыткам, пьяным поездкам - это другое?
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22.10.2021 07:51 Відповісти
Ну так это управление по економике..а не все СБУ Вот его и хотят убрать но там такие бабки..и они к ним привыкли.. что просто так ни кто от туда не уйдет Будут мочить всех кто попытается разогнать структуру СБУ по борьбе с экономическими преступлениями
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22.10.2021 10:17 Відповісти
Плохи дела, если друг друга едят...
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22.10.2021 00:10 Відповісти
Та нормальные дела, когда несколькими силовыми ветвями начинает управлять одновременно один и тот же наркоман, то самой продвинутой лучше начать действовать на упреждение.
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22.10.2021 00:15 Відповісти
А что тут такого страшного? Вообще-то система в цивилизлванном обществе и построена на системе сдержек и противовесов. И, если представители какого-то органа нарушают закон, то должны быть те, кто их за это примет. Так что, в данном случае система, как раз работает. Другой вопрос в том, насколько разумно когда с коррупцией борется служба, чья задача в нормальных государствах - контрразведка и защита государственности. В Украине же СБУ долгое воемя была филиалом милиции, работая пг тем же статьям. Но сегодня эту проблему решают, забирая у СБУ борьбу с коррупцией и экономический блок. Так что, на самом деле, данное задержание - всего лишь попытка руководителей службы оставить под собой борьбу с коррупцией.
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22.10.2021 07:56 Відповісти
Как это происходит в США. Если ФБР получает информацию о совершении коррупционных действий госслужащим, правоохранителем и т. п., но не может доказать - то получает санкцию на проведение оперативной проверки. Она заключается в том, что к чиновнику подсылается залегендированный агент ФБР и сует ему взятку. Взял - поскольку это провокация, то уголовной ответственности не наступает, но с госслужбы человек вылетает с волчьим билетом.
А вот в Грузии новых патрульных (которые, кстати, тоже поначалу брали) отучили это делать более сурово, не заморачиваясь юридическими нюансами. Представители Департамента Конституционной безопасности ездили на машинах, нарушали, а потом предлагали полицейским "договориться" суя деньги. Те, кто брал, получали в районе 10 лет лишения свободы. После этого в Грузии патрулька стала такой, какой ее изображали в наших СМИ, рассказывая об успешной реформе. Украина не пошла ни первым, ни вторым путем, потому что, как только кто-то предлагает декриминализировать провокацию взятки, ВНЕЗАПНО депутаты-националисты, депутаты-патриоты, депутаты-ватники ощущают между собой редкое единодушие и вместе начинают орать, как это нарушает права человека.
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22.10.2021 00:11 Відповісти
Ну так и Миша сейчас сидит в местной тюрьме не просто так. Народ же он мечтает не об отсутствии коррупции, а о бесплатной коррупции! все тоже самое, но не надо платить деньги, потому что это больно!
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22.10.2021 00:20 Відповісти
Ну, то, что народ в подавляющем большинстве - тупое быдло, никто не спорит. К примеру, взять украинцев, которые называют мусорами всех полицейских, а не только тех, кто берет взятки. Но системная борьба с коррупцией приводит к значительному улучшению уровня жизни. Ведь логично, что построенная без "схем" дорога по качеству и сроку службы будет намного лучше? Что окончивший исключительно на знаниях ВУЗ хирург спасет больше жизней и т. п.
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22.10.2021 08:00 Відповісти
Все знають, что прокурорьі - люди кристальной чистотьі!!! Зачем бьіло так грубо нарушать закон и предлагать ваши ванючие деньги етим ангелам???
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22.10.2021 00:41 Відповісти
"Наші" закони для того і прийняті,щоб корупціонери і крадії почували себе спокійно і були під надійним захистом під час скоєння своїх діянь.
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22.10.2021 02:10 Відповісти
Хіба "провокація підкупу" не передбачена КПК??
Чи зараз мусорів, прокурорів і суддів знову роблять недоторканими, щоб охороняли клепто-режим?
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22.10.2021 03:10 Відповісти
А мені подобається бачити слуг Портнова рачки повзаючими!
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22.10.2021 06:55 Відповісти
Туфта какая-то... Ну передавали взяткодателю помеченные купюры. Плановое, нормальное, оперативное мероприятие. А взяткодатель от страху слил мероприятие

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22.10.2021 07:11 Відповісти
Цікаві ігри))!! Павуки в банці??
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22.10.2021 07:34 Відповісти
да... не здря СлаБоУмные шамают булочки по три копейки... главное, что в касках... и главное оружие - шлем...
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22.10.2021 07:45 Відповісти
СБУ будет всё время покрывать взяточников среди прокуроров.
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22.10.2021 08:24 Відповісти
Как правильно: ГБР залезло не в свою грядку или пыталось доить не свою корову?
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22.10.2021 08:40 Відповісти
мутная история
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22.10.2021 09:14 Відповісти
Правильно арестовали, ещё и посадить обязательно - разве можно так расценки сбивать!!! Люди же годами все налаживали, а эти через пол часа без ножа их режут!
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22.10.2021 10:29 Відповісти
достаточно посмотреть, кого набрали в этот гбр за последние 3-4 года и все станет ясно...
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22.10.2021 11:01 Відповісти
Судя по всему, статистические данные результатов их деятельности относительно бюджетных затрат и в разрезе внезапного обогащения этих специалистов (а равно и их родственников) является коммерческой, пардон - государственной тайной...
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22.10.2021 11:41 Відповісти
Правильно. В Св Писанні сказано : не спокушай.
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22.10.2021 11:29 Відповісти
Во всем мире провокация является самым эффективным методом борьбы с коррупцией. И только в Украине ...
И почему нас в Евросоюз и НАТО не принимают ... ?
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22.10.2021 12:32 Відповісти
 
 