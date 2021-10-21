СБУ затримала двох співробітників ДБР за провокацію підкупу, - джерело. ФОТО

За 5 тис. доларів співробітники ДБР пропонували громадянину підкупити прокурора.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Начальника оперативного відділу та оперативника Центрального апарату ДБР затримали "на гарячому" під час передачі грошей. За даними слідства, вони пропонували громадянину України підкупити цією сумою прокурора.

Їм повідомили про підозру за ст. 370 КК (провокація підкупу).

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Зараз слідчі з'ясовують, хто ще зі співробітників ДБР може бути причетний до цього злочину.

У ДБР офіційно підтвердили затримання одного співробітника. "ДБР сприятиме розслідуванню. Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування", - сказано в повідомленні на сайті Бюро.





