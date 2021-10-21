СБУ задержала двух сотрудников ГБР за провокацию подкупа, - источник. ФОТО
За 5 тыс. долларов сотрудники ГБР предлагали гражданину подкупить прокурора.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Начальник оперативного отдела и оперативник Центрального аппарата ГБР задержаны "на горячем" во время передачи денег. По данным следствия, они предлагали гражданину Украины подкупить этой суммой прокурора.
Им сообщили о подозрении по ст. 370 УК (провокация подкупа).
Сейчас следователи выясняют, кто еще из сотрудников ГБР может быть причастен к этому преступлению.
В ГБР официально подтвердили задержание одного сотрудника. "ГБР будет способствовать расследованию. Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования", - сказано в сообщении на сайте Бюро.
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я думал ГБР главнее СБУ
Вы с детского сада?)
Или без показухи никак?
чувак був в оперативній розробці і звинуватять СБУшників у зриві спецоперації
Провокация преступления является уголовно наказуемой (статья 370 Уголовного кодекса Украины). Она нарушает право на справедливый суд,
На первом фото СБУшник с калашом. Он что в центре Киева шмалять собирался? Или просто понты?
Статья 370 УК Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 04.10.2021
1. Провокация подкупа, то есть действия должностного лица с подобранные лица на предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды или принятия предложения, обещания или получения такой выгоды, чтобы потом разоблачить того, кто предлагал, обещал, предоставил неправомерную выгоду или принял предложение, обещание или получил такую выгоду, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, и со штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
2. То же деяние, совершенное должностным лицом правоохранительных органов, -наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и со штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-370
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-370
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-370
Вопрос провокации совершения преступления был актуальным еще до принятия нового УПК Украины. В данном случае суды руководствовались, в частности, практикой Европейского суда по правам человека (Евросуд), хотя и не всегда. В частности, наиболее релевантным в этом плане было дело «Раманаускас против Литвы» (решение от 5 февраля 2008 года). При рассмотрении дела Евросуд установил факт нарушения права на справедливый суд, поскольку заявитель (Раманаускас) фактически был спровоцирован на получение взятки работниками правоохранительных органов. Как отмечает суд, «действия сотрудников правоохранительных органов вышли за пределы пассивного расследования имеющейся противоправной деятельности».
Хм... Зірвали операцію... Щось знайоме
Тут трудно увидеть все и иметь симпатии, но сдается мне, что попытка отобрать "экономику" у конторы закончится для инициаторов немного не так как они предполагали.
Во всяком случае симпатий к ГБР - полный ноль - абсолютно аморальная, и при этом пророссийская из за заполнененности мусорскими кадрами, ветвь власти.
А вот в Грузии новых патрульных (которые, кстати, тоже поначалу брали) отучили это делать более сурово, не заморачиваясь юридическими нюансами. Представители Департамента Конституционной безопасности ездили на машинах, нарушали, а потом предлагали полицейским "договориться" суя деньги. Те, кто брал, получали в районе 10 лет лишения свободы. После этого в Грузии патрулька стала такой, какой ее изображали в наших СМИ, рассказывая об успешной реформе. Украина не пошла ни первым, ни вторым путем, потому что, как только кто-то предлагает декриминализировать провокацию взятки, ВНЕЗАПНО депутаты-националисты, депутаты-патриоты, депутаты-ватники ощущают между собой редкое единодушие и вместе начинают орать, как это нарушает права человека.
Чи зараз мусорів, прокурорів і суддів знову роблять недоторканими, щоб охороняли клепто-режим?
И почему нас в Евросоюз и НАТО не принимают ... ?