МОЗ планує наступного року провести ревакцинацію від COVID-19 двома дозами, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я планує наступного року провести повний курс ревакцинації населення від коронавірусу.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами чиновника, цього тижня відбулося засідання національно-технічної групи експертів з питань імунізації, де розглядали питання про введення бустерної дози. Як повідомив головний санлікар, найближчим часом рекомендують введення третьої, додаткової дози для тих людей, які мають проблеми з імунітетом.
"Це ті люди, які постійно приймають гормональну терапію, які після трансплантації органів, які мають імунно-супресивні стани, первинні імунодефіцити. Ми дійсно розуміємо, що для цих людей проведення повного курсу щеплень двома дозами може не привести до формування повноцінної імунної відповіді. Тому для них буде рекомендовано проведення додаткової дози", - сказав Кузін.
За його словами, для інших людей введення бустерної дози поки рекомендувати не планується.
"Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації наступного року. Тобто людина, яка отримала дві дози щеплення в 2021 році, такі ж дві дози має отримати в 2022", - пояснив головний санлікар.
"Ми розуміємо, що імунітет, сформований після перенесення коронавірусної хвороби - тимчасовий, не є постійним. І імунітет навіть після повного курсу вакцинації через деякий час стає дедалі меншим", - зазначив Кузін.
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Пойми ты ваксерун - я переболел, и вакцинироваться не буду.. просто НЕ ХОЧУ !!! имею ПРАВО !!!
Не моє.
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
воровал бы тока меньше, маски бы не продавал "барис", когда они особенно были нужны...
на куртку степахи бы одолжил., - ну запонравилася пацану куртец - и шо по етому поводу не ограбить нарот? - он же именно за ето и голоснул....
не обижаемся потом на срока, ногтистки фотографо-зеленые...
Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.
Для порівняння, нинішня хвиля: 16 жовтня 148 померло, 17 жовтня 2021 - 57 померло, 18 жовтня - 45.
Кількість хворих зараз якраз як у січні... Питання ще є?
ВВС і Гардіан регулярно читаю, там такого нема!
Public Health
England
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Прочел. Понял. Что Монахов звиздун.
Public Health
England
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Вот статистика на вчера. Читай и учись брехунишка.
Прививки
В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.
К концу 20 октября 2021 года 49 554 407 человек получили первую дозу препарата.
К концу 20 октября 2021 года 45460122 человека получили вторую дозу препарата.
Здравоохранение
Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.
17 октября 2021 года в больницу попали 959 человек с коронавирусом.
В период с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года 6315 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает рост на 15,4% по сравнению с предыдущими 7 днями.
На 20 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 8142 пациента.
Некоторым людям в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.
На 20 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 872 пациента с коронавирусом.
Летальные исходы
21 октября 2021 года было зарегистрировано 115 случаев смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.
В период с 15 октября 2021 года по 21 октября 2021 года в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус было зарегистрировано 912 случаев смерти. Это показывает рост на 10,8% по сравнению с предыдущими 7 днями.
Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление Четверг, 21 октября 2021 г., 16:00
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
Да. Чуть не забыл. Население Англии 67, 22 млн. Число привитых второй дозой
45460122 . Теперь можешь посчитать какой процент вакцинированных. Если это как ты писюкал почти 90%. Тогда ты еще тот счетовод Вотруба.
И что значит, стесняюсь спросить санврача, в его понятии горм. терапия? Ведь применение женщинами ор. контрацептивов - тоже гормоны как бы.
Выражается как бабка с базара...Понабирали идиотов...
https://www.youtube.com/watch?v=1DuwlaXFXzg&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
вирусавакцин потирают ручки, сбылась их мечта о пожизненной вакцинации всего населения планеты. В этом и состоял замысел разработки и "утечки" вируса