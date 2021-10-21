МОЗ планує наступного року провести ревакцинацію від COVID-19 двома дозами, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я планує наступного року провести повний курс ревакцинації населення від коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами чиновника, цього тижня відбулося засідання національно-технічної групи експертів з питань імунізації, де розглядали питання про введення бустерної дози. Як повідомив головний санлікар, найближчим часом рекомендують введення третьої, додаткової дози для тих людей, які мають проблеми з імунітетом.

"Це ті люди, які постійно приймають гормональну терапію, які після трансплантації органів, які мають імунно-супресивні стани, первинні імунодефіцити. Ми дійсно розуміємо, що для цих людей проведення повного курсу щеплень двома дозами може не привести до формування повноцінної імунної відповіді. Тому для них буде рекомендовано проведення додаткової дози", - сказав Кузін.

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За його словами, для інших людей введення бустерної дози поки рекомендувати не планується.

"Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації наступного року. Тобто людина, яка отримала дві дози щеплення в 2021 році, такі ж дві дози має отримати в 2022", - пояснив головний санлікар.

"Ми розуміємо, що імунітет, сформований після перенесення коронавірусної хвороби - тимчасовий, не є постійним. І імунітет навіть після повного курсу вакцинації через деякий час стає дедалі меншим", - зазначив Кузін.