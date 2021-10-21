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Маселко: Головою Верховного Суду стане Погребняк

Маселко: Головою Верховного Суду стане Погребняк

Володимир Погребняк пов'язаний з одіозним екссуддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим.

Про це пише у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Таємні вибори завтра, кандидатів декілька, але, за нашою інформацією вже сьогодні відомо, хто стане головою. Це суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк. Кажуть, що ця кандидатура узгоджена Богданом Львовим і Борисом Гульком (голови Касаційного господарського та цивільного судів)", - написав він.

Маселко зазначає, що про Погребняка відомо дуже мало. При цьому, за словами адвоката, можна простежити його зв'язок з одіозним екссуддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим.

"Погребняк став суддею Вищого господарського суду в 2012 р, коли Татьков та Ємельянов мали там абсолютну владу. Дуже сумнівно, що він туди потрапив без їх участі. Цікаво, що він відразу ж став членом Ради суддів господарських судів, який на той момент мав повноваження рекомендувати призначення всіх голів госп. судів. Також малоймовірно, що Татьков та Ємельянов пустили сюди не свою людину", - пише адвокат.

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Маселко зазначає, що не зміг знайти інформації про позицію Погребняка з важливих для судової системи питань. А за часів Ємельянова він мовчав про корупційну схему керованого розподілу справ.

"Ймовірно, що завтра Погребняк стане головою Верховного Суду не завдяки власному авторитету і заслугам, а завдяки кулуарним домовленостям "директорів" судів", - припускає Маселко.

Автор: 

Верховний Суд (1192) Маселко Роман (98) Ємельянов Артур (17)


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Топ коментарі
+7
73% ідіотів.
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21.10.2021 23:40
+6
опять фотограф лояльный зелоху? получай конверт и не вякай, только кто спонсор этого праздника фотографов
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21.10.2021 23:39
+6
Я вот только не понял одного, а зачем налогоплатильщикам-гражданам Украины эти мутнорылые "директора" судов?
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21.10.2021 23:40
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опять фотограф лояльный зелоху? получай конверт и не вякай, только кто спонсор этого праздника фотографов
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21.10.2021 23:39 Відповісти
73% ідіотів.
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21.10.2021 23:40 Відповісти
Я вот только не понял одного, а зачем налогоплатильщикам-гражданам Украины эти мутнорылые "директора" судов?
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21.10.2021 23:40 Відповісти
Як сцарь сказав, так і сталось.
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21.10.2021 23:42 Відповісти
чес закончится этот фашисткий стайл захвата власти, надеюсь не зе-гитлером (тот тоже дороги делал)
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21.10.2021 23:43 Відповісти
пздц.. дело о незаконном снятии главы КС Тупицкого еще на рассмотрении Верховного Суда(и если по КУ то его оставят в должности) - а эти упыри уже назначают !?..подождать типа невмоготу - бо срачька !!!
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21.10.2021 23:44 Відповісти
какой пипец происходит на наших глазах, кто это потом будет разгребать? это же катастрофа, а 73% это пипец, шо делать?
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21.10.2021 23:46 Відповісти
Могу предложить мыло и веревку.
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21.10.2021 23:49 Відповісти
Зебанде предложи!
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22.10.2021 00:00 Відповісти
Зачем? У "зебанды" никакой катастрофы нет, и она не спрашивает: "шо делать"?
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22.10.2021 00:18 Відповісти
Их катастрофа близенько, только они по свое дурости и упоротости о ней не догадываются)))
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22.10.2021 00:25 Відповісти
какой-то моя коцапский богданодермак рулит президентом, что это мля такое
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21.10.2021 23:47 Відповісти
"Погребняк связан с одиозным экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым"

У нас все нынешние судьи - одиозные. Надо набирать новых по объявлению, марсиан

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22.10.2021 07:07 Відповісти
Нехай буде хоч хтось (навіть колишній снайпер), хто здасть до архіву печатку і справи Верховного Суду та підпише акт його ліквідації.

Тиранія - це такий спосіб державного управління, за якого Верховний Суд без довіри суспільства і який займається визначенням юрисдикції "жирних" справ, не має сенсу.

Я - за ліквідацію Верховного Суду і відновлення роботи Верховного Суду України з повноваженнями вирішувати справи не лише на предмет законності (відповідності обставин спору і оспорюваних актів, дій і бездіяльності положенням законів України і підзаконних актів), а й на предмет відповідності загальновизнаним нормам міжнародного права (незважаючи на їх ратифікацію Верховною Радою України).

Конституційний Суд України нехай залишається як вузькоспеціалізований, що вирішує справи на предмет конституційності.
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22.10.2021 11:05 Відповісти
Ще один покидьок у владі!
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22.10.2021 11:13 Відповісти
Не фига не угадали!
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22.10.2021 16:51 Відповісти
 
 