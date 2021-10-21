Маселко: Головою Верховного Суду стане Погребняк

Володимир Погребняк пов'язаний з одіозним екссуддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим.

Про це пише у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Таємні вибори завтра, кандидатів декілька, але, за нашою інформацією вже сьогодні відомо, хто стане головою. Це суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк. Кажуть, що ця кандидатура узгоджена Богданом Львовим і Борисом Гульком (голови Касаційного господарського та цивільного судів)", - написав він.

Маселко зазначає, що про Погребняка відомо дуже мало. При цьому, за словами адвоката, можна простежити його зв'язок з одіозним екссуддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим.

"Погребняк став суддею Вищого господарського суду в 2012 р, коли Татьков та Ємельянов мали там абсолютну владу. Дуже сумнівно, що він туди потрапив без їх участі. Цікаво, що він відразу ж став членом Ради суддів господарських судів, який на той момент мав повноваження рекомендувати призначення всіх голів госп. судів. Також малоймовірно, що Татьков та Ємельянов пустили сюди не свою людину", - пише адвокат.

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Маселко зазначає, що не зміг знайти інформації про позицію Погребняка з важливих для судової системи питань. А за часів Ємельянова він мовчав про корупційну схему керованого розподілу справ.

"Ймовірно, що завтра Погребняк стане головою Верховного Суду не завдяки власному авторитету і заслугам, а завдяки кулуарним домовленостям "директорів" судів", - припускає Маселко.