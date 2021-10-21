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Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк

Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк

Владимир Погребняк связан с одиозным экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тайные выборы завтра, кандидатов несколько, но, по нашей информации уже сегодня известно, кто станет главой. Это судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк. Говорят, что эта кандидатура согласована Богданом Львовым и Борисом Гулько (председатели Кассационного хозяйственного и гражданского судов)", - написал он.

Маселко отмечает, что о Погребняке известно очень мало. При этом, по словам адвоката, можно проследить его связь с одиозным экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым.

"Погребняк стал судьей Высшего хозяйственного суда в 2012 г., когда Татьков и Емельянов имели там абсолютную власть. Очень сомнительно, что он туда попал без их участия. Интересно, что он сразу же стал членом Совета судей хозяйственных судов, который на тот момент имел полномочия рекомендовать назначение всех председателей хоз. судов. Также маловероятно, что Татьков и Емельянов пустили сюда не своего человека", - пишет адвокат.

Читайте: Верховный Суд завтра будет избирать нового главу

Маселко отмечает, что не смог найти информации о позиции Погребняка по важным для судебной системе вопросам. А во времена Емельянова он молчал о коррупционной схеме управляемого распределения дел.

"Вероятно, что завтра Погребняк станет председателем Верховного Суда не благодаря собственному авторитету и заслугам, а благодаря кулуарным договоренностям "директоров" судов", - предполагает Маселко.

Автор: 

Верховный Суд (1099) Маселко Роман (94) Емельянов Артур (14)


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Топ комментарии
+7
73% ідіотів.
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21.10.2021 23:40
+6
опять фотограф лояльный зелоху? получай конверт и не вякай, только кто спонсор этого праздника фотографов
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21.10.2021 23:39
+6
Я вот только не понял одного, а зачем налогоплатильщикам-гражданам Украины эти мутнорылые "директора" судов?
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21.10.2021 23:40
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опять фотограф лояльный зелоху? получай конверт и не вякай, только кто спонсор этого праздника фотографов
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21.10.2021 23:39 Ответить
73% ідіотів.
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21.10.2021 23:40 Ответить
Я вот только не понял одного, а зачем налогоплатильщикам-гражданам Украины эти мутнорылые "директора" судов?
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21.10.2021 23:40 Ответить
Як сцарь сказав, так і сталось.
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21.10.2021 23:42 Ответить
чес закончится этот фашисткий стайл захвата власти, надеюсь не зе-гитлером (тот тоже дороги делал)
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21.10.2021 23:43 Ответить
пздц.. дело о незаконном снятии главы КС Тупицкого еще на рассмотрении Верховного Суда(и если по КУ то его оставят в должности) - а эти упыри уже назначают !?..подождать типа невмоготу - бо срачька !!!
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21.10.2021 23:44 Ответить
какой пипец происходит на наших глазах, кто это потом будет разгребать? это же катастрофа, а 73% это пипец, шо делать?
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21.10.2021 23:46 Ответить
Могу предложить мыло и веревку.
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21.10.2021 23:49 Ответить
Зебанде предложи!
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22.10.2021 00:00 Ответить
Зачем? У "зебанды" никакой катастрофы нет, и она не спрашивает: "шо делать"?
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22.10.2021 00:18 Ответить
Их катастрофа близенько, только они по свое дурости и упоротости о ней не догадываются)))
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22.10.2021 00:25 Ответить
какой-то моя коцапский богданодермак рулит президентом, что это мля такое
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21.10.2021 23:47 Ответить
"Погребняк связан с одиозным экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым"

У нас все нынешние судьи - одиозные. Надо набирать новых по объявлению, марсиан

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22.10.2021 07:07 Ответить
Нехай буде хоч хтось (навіть колишній снайпер), хто здасть до архіву печатку і справи Верховного Суду та підпише акт його ліквідації.

Тиранія - це такий спосіб державного управління, за якого Верховний Суд без довіри суспільства і який займається визначенням юрисдикції "жирних" справ, не має сенсу.

Я - за ліквідацію Верховного Суду і відновлення роботи Верховного Суду України з повноваженнями вирішувати справи не лише на предмет законності (відповідності обставин спору і оспорюваних актів, дій і бездіяльності положенням законів України і підзаконних актів), а й на предмет відповідності загальновизнаним нормам міжнародного права (незважаючи на їх ратифікацію Верховною Радою України).

Конституційний Суд України нехай залишається як вузькоспеціалізований, що вирішує справи на предмет конституційності.
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22.10.2021 11:05 Ответить
Ще один покидьок у владі!
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22.10.2021 11:13 Ответить
Не фига не угадали!
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22.10.2021 16:51 Ответить
 
 