Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк
Владимир Погребняк связан с одиозным экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым.
Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.
"Тайные выборы завтра, кандидатов несколько, но, по нашей информации уже сегодня известно, кто станет главой. Это судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк. Говорят, что эта кандидатура согласована Богданом Львовым и Борисом Гулько (председатели Кассационного хозяйственного и гражданского судов)", - написал он.
Маселко отмечает, что о Погребняке известно очень мало. При этом, по словам адвоката, можно проследить его связь с одиозным экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым.
"Погребняк стал судьей Высшего хозяйственного суда в 2012 г., когда Татьков и Емельянов имели там абсолютную власть. Очень сомнительно, что он туда попал без их участия. Интересно, что он сразу же стал членом Совета судей хозяйственных судов, который на тот момент имел полномочия рекомендовать назначение всех председателей хоз. судов. Также маловероятно, что Татьков и Емельянов пустили сюда не своего человека", - пишет адвокат.
Маселко отмечает, что не смог найти информации о позиции Погребняка по важным для судебной системе вопросам. А во времена Емельянова он молчал о коррупционной схеме управляемого распределения дел.
"Вероятно, что завтра Погребняк станет председателем Верховного Суда не благодаря собственному авторитету и заслугам, а благодаря кулуарным договоренностям "директоров" судов", - предполагает Маселко.
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У нас все нынешние судьи - одиозные. Надо набирать новых по объявлению, марсиан
Тиранія - це такий спосіб державного управління, за якого Верховний Суд без довіри суспільства і який займається визначенням юрисдикції "жирних" справ, не має сенсу.
Я - за ліквідацію Верховного Суду і відновлення роботи Верховного Суду України з повноваженнями вирішувати справи не лише на предмет законності (відповідності обставин спору і оспорюваних актів, дій і бездіяльності положенням законів України і підзаконних актів), а й на предмет відповідності загальновизнаним нормам міжнародного права (незважаючи на їх ратифікацію Верховною Радою України).
Конституційний Суд України нехай залишається як вузькоспеціалізований, що вирішує справи на предмет конституційності.