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"Вугільна справа" проти Порошенка - це величезний перелік брехні, який має прикрити провали Зеленського, - нардепка "ЄС" Сюмар

Влада Зеленського намагається відвернути увагу суспільства від офшорного скандалу, "вагнергейту" та кризи в енергетиці та медицині. Саме тому силові органи за вказівкою Офісу Президента актуалізували так звану "вугільну справу" проти Порошенка за події 2014 року.

Про це в ефірі Прямого каналу заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, яка в 2014 році була заступницею Секретаря РНБО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Вона спростувала фейки, з яких зліплено цей сценарій Банкової.

"Я чула цей пресбрифінг Генерального прокурора і голови Служби безпеки. Їх так гарно організували під ток-шоу Шустера. Я думаю, це спеціально було зроблено, щоб перевести увагу від офшорного скандалу, який вже почули українці. Все те, що там прозвучало – це величезний перелік брехні", – наголошує Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деолігархізація - новий серіал, в якому Зеленський гратиме роль Робіна Гуда, - Сюмар

Вона, зокрема, нагадала, що банківські установи на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО ще в липні 2014 року були закриті.

"Це було одне зі звинувачень, що виявляється "вище керівництво держави дало вказівку відкрити банківські установи на непідконтрольних Україні територіях". Це не відповідає дійсності, тому що навпаки ще в липні 2014 року було прийнято рішення про те, що ці установи за один день мають бути закриті. Тому що там банально вбивали. Це – банківські установи, там знаходилися гроші. Бойовики, які захоплювали приміщення, мріяли захопити гроші. Працівники Нацбанку, які там працювали, отримали сигнал за дуже короткий термін знищити грошову масу. Їх буквально знищували, різали, заливали олією, фарбою, щоб ці кошти не отримали окупанти. Тому це звинувачення – це суцільний абсурд", – зазначає Сюмар.

"Як і те звинувачення, що виявляється треба було вугілля купувати в ПАР – це була така "диверсифікація". Вугілля з ПАР було в два рази дорожче. Воно коштувало 109 доларів. А вугілля, яке ми купували на українських шахтах на українських територіях, коштувало вдвічі дешевше", – нагадала Сюмар.

Вона також показала експертизу, відповідно до якої якість вугілля з ПАР була нижчою, ніж передбачали вимоги контракту.

"Вугілля з ПАР, від якого Україна відмовилася, не горіло. Воно виявилося неякісним. В контракті є такий показник як зольність, там допускалось 26% зольності. Я можу продемонструвати експертизу науково-дослідного інституту судових експертиз. Експерти офіційно встановили, що зольність цього вугілля була понад 30%", – зазначає Вікторія Сюмар.

"А в контракті написано, що при зольності 30% і вище цей контракт має бути розірваний", – констатує депутатка.

"Коли фактично відмовлено було закуповувати це вугілля із ПАР – припинили дуже серйозну корупційну аферу, яка би коштувала бюджету дуже серйозні кошти. Тому ці звинувачення звучать абсолютно дико", – наголошує вона.

"Коли розказують – "там СБУ налічку возило". Возили їх самі державні підприємства. Але СБУ, як і інші правоохоронні органи, мали гарантувати перетин лінії зіткнення. Це війна, і в 2014 році – гаряча фаза цієї війни. Тоді була створена група, яка складалася з правоохоронних органів. Це була і ДФС, і прикордонники, поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. І їхня задача була прогарантувати, щоб шахта з України могла спокійно привезти гроші, заплатити своїм українським працівникам, українським шахтарям", – пояснює Вікторія Сюмар.

"Досі Україна платить там пенсіонерам пенсію", – нагадала вона.

"Я вважаю, ми дуже достойно пережили 2014 рік. Я боюсь, що зараз ми потрапимо в гіршу залежність після того, як за сім років зробили всі умови для того, щоб цієї залежності позбутися", – резюмує Сюмар.

"Країна з 2014 року дуже важко працювала на те, щоб отримати енергетичну незалежність. Зараз це дійсно дуже нагадує те, що можна назвати російським енергетичним реваншем. Тому що газ Україна отримає в обмін на дуже багато політичних умов Володимира Путіна. І, фактично, змушена буде всі їх задовольнити. Я думаю, що це і питання реалізації "формули Штайнмайєра", і проведення виборів. Коли українська влада фактично піде на ці домовленості, Російська Федерація нарешті позбудеться того, що заважає її економіці – санкцій, які були величезним дипломатичним успіхом попередньої української влади", – резюмує Сюмар.

"Сьогодні Путін має перевагу – космічну ціну на газ і всі шанси позбутися санкцій. А це означає, що російська економіка піде вгору і Росія отримає всі інструменти для продовження агресії і знищення України", – застерігає народна депутатка.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Порошенко Петро (15190) вугілля (2475) Сюмар Вікторія (272)


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Топ коментарі
+25
Зебилам пофуй, им Пороха на тарелке подавай. А в результате не получат ни Пороха, ни тарелки, да еще и без своей тарелки останутся. Так оно всегда работает: копаешь яму другому, попадаешь в нее сам.
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22.10.2021 09:07
+18
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22.10.2021 09:06
+17
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22.10.2021 09:04
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22.10.2021 09:04 Відповісти
Регионал Тарас Черновил для кого-то является признанным авторитетом...
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22.10.2021 09:57 Відповісти
а ти в першу чергу оціни факти, які там наведені. А вже потім того, хто їх наводить.
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22.10.2021 10:39 Відповісти
Прежде, чем оценивать факты, надо оценить источник информации. Насколько ему можно доверять и можно ли вообще?
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22.10.2021 10:46 Відповісти
- Ты не гони мне Сеня, не гони, здесь Уголовный Розыск, а не баня, нема ни голых, ни дурных. Там отпечатки, Сеня, отпечатки, как клопы по всем шкафам.
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.
- Сёма, верни награбленное в мозолистые руки, тебе же с них еще кушать, сам подумай.(с)
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22.10.2021 12:20 Відповісти
конечно нет. а для тебя лоха73 авторитеты эти пархатые ублюдки
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22.10.2021 11:12 Відповісти
"Остапа понесло"©
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22.10.2021 11:55 Відповісти
вже цікаво
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22.10.2021 09:04 Відповісти
Правительства Яценюка и Гройсмана спасли Украины от дефолта,причем тут Порошенко если это не его компетеция?Это типа Бигус и Гнап с Лещенкой и прочими Мосейчками тогда лили дерьмо,типа Порошенко не президент а премьер Украины...бараны долбанные.. .
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22.10.2021 09:05 Відповісти
Знаки препинания очень помогают понять написанное. Даже если это бред.
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22.10.2021 09:09 Відповісти
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22.10.2021 09:06 Відповісти
Зебилам пофуй, им Пороха на тарелке подавай. А в результате не получат ни Пороха, ни тарелки, да еще и без своей тарелки останутся. Так оно всегда работает: копаешь яму другому, попадаешь в нее сам.
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22.10.2021 09:07 Відповісти
зебилье - наглые и тупые обезьяны
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22.10.2021 09:09 Відповісти
Только сейчас всплывают факты как оно было , пока остальной нарид ушами хлопал и ей помои г+г , смотря на «пермоги» бравых выращенных и выхолощенных на каналах бени борцунов парасюков, семенченов и тд и имя им Легион было ибо из каждого утюга шла битва с режимом «барыги на крови» Так вот
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22.10.2021 09:10 Відповісти
Торнадівцям це розкажи,які вагони з вуглем зупиняли...
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22.10.2021 11:37 Відповісти
ну і ? як мінімум користні ідіоти якщо не відверта праця на русню
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22.10.2021 12:06 Відповісти
Каждый отвечал за свой участок работы в министерствах,ведомствах,бизнес-проектах, и т.д.,помощь волонтеров также была неоценимой в экстремальной ситуации,к тому же страны НАТО сильно "помогли" на поставки техники и вооружений в Украину наложили свое сраное ВЕТО...,Порох выстоял...
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22.10.2021 09:11 Відповісти
Порошенко с Вам несогласен. О волонтерах: "И без этого вклада мы все равно победили бы." Источник:
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22.10.2021 10:45 Відповісти
Одесі кожен має право настоювати на своєму ... Особисто Роза Марківна настоює на горобині. А ЗЕвова на Порошенку. але ще немає в продажі "Настоянка на Порошенку"
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22.10.2021 09:13 Відповісти
вот же ЗЕвыродки конченые.
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22.10.2021 09:13 Відповісти
Та оно понятно шо в крадивництве, офшорах и предательстве Зеленского виноват Порошенко
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22.10.2021 09:13 Відповісти
Без сумніву по цій "вугільній справі" Порошенка так "посудять" як і Медведчука, просто "білий шум".
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22.10.2021 09:14 Відповісти
Вона все правильно каже. Вугілля українське і з українських територій. Окупована частина Донбасу - це ж Україна. Тут питання в іншому - чи можна торгувати з ворогом? Тодішня влада вважала, що можна, а ті, хто заблокував залізничне сполучення - ні. А я от дивлюся - в "Епіцентрі" немало товарів із Росії. 2-3 роки назад, коли хотів купити великий перфоратор, синій професійний "Бош" був тільки виробництва Росії.
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22.10.2021 09:16 Відповісти
Тобто, у Вас проблеми з полварєніком не існувало, і весь негатив правління "бариг на крові" заключався у наявності російських товарів в торгових мережах, власники яких відверто не приховували свою торчящюю скрєпу?
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22.10.2021 09:29 Відповісти
Ви букви в слова нездатні скласти.
З яким ворогом торгували, закупаючи вугілля з шахт, зареєстрованих на підконтрольній території і опримуючи з них податки, з яких платили і пенсії пенсіонерам з Дири?

Після блокади Грішина шахти перейшли у власніть Курченка і бюджет України не отримував вже нічого, а пенсії ордловцям все одно платити мусили з бюджету України.
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22.10.2021 09:29 Відповісти
Ну. а те, що Ахметов рації бойовикам переправляв - то таке. Та і дерево, яке туди йшло, могло не тільки в шахтах застосовуватися, але і в побудуванні бліндажів. Крім цього, ви такі наївні, що вірите в цю брехню, що податки сплачувалися тільки Україні? "Впрочем, обозреватели, комментирующие тему угля с временно оккупированных территорий уже более двух лет, всегда признавали, что эти же предприятия, очевидно, платят определенные налоги и в казну "ДНР" и "ЛНР", - иначе они вряд ли до сих пор работали бы." https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38894906
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22.10.2021 09:39 Відповісти
Те, що вони платили податки в український бюджет, факт.
І це дуже не подобалось лугандонцям та їхнім кураторам з паРаші.

Так а що стосовно торгівлі на крові Зєлі?
Ето_другоє?
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22.10.2021 09:45 Відповісти
що рижа мразь возила терористам - то окрема справа. Але вона нічим не пов'язана з тим вугіллям. До речі, факапів у минулій владі вистачає; і за те, чому припинилося розслідування справи тої "гуманітарки рінаха" - от за це треба питати по повній, і знайти винуватців. Навіть якщо і Порох наказав припинити - то за це йому закидати. Якщо, звісно, сам наказав, а не, приміром, Шокін...
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22.10.2021 10:31 Відповісти
А чиї шахти були на Донбасі, не Ахметова? Він же зі своїх шахт возив дешеве вугілля, яке потім уже по формулі "Роттердам +" враховував в формуванні ціни ТЕС на електроенергію. Чому і ціна виросла з 90 копійок до 1, 68. Ахметов, хоть і "рижа мразь", але, тим не менше, бізнесмен і найбільше заробити - то його кредо, як і інших. Тільки чому держава в особі НКРЄКП, де головою був бувший менеджер з "Рошену", Вовк, сприяла цьому - ось у чому питання. І чому "рижа мразь" досить непогано себе почувала після Революції Гідності - теж питання. Після першого Майдану, наскільки я пам'ятаю, він втікав із країни. Те, що йому непогано живеться і при Зеленському, вказує лише на те, що все це одна банда і в країні до цих пір панує олігархічна система, яку ніхто не думає змінювати.
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22.10.2021 11:32 Відповісти
І Зєля в той час знімав серіали, отримуючи дотації з рашенського бюджету.
Це не торгівля на крові?
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22.10.2021 09:34 Відповісти
Ви плутаєте РФ та ОРДЛО! З РФ торгівля не припинялась.
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22.10.2021 11:47 Відповісти
Вчора Сюмар була на ПРЯМОМУ і розносила найкоротшого вщент.
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22.10.2021 09:16 Відповісти
Короткий англ. short-чорт. Тобто найкоротший - найчортіший.
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22.10.2021 09:21 Відповісти
Не знаєш агліцької. sh-ш, а ч-ch. Шорт.
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22.10.2021 09:27 Відповісти
А чого ти Зєлєнскава захищаєш?
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22.10.2021 09:46 Відповісти
Все меньше и меньше Зе-тыпилов, которые веруют, что Порошенко гадит в ИХ штаны.
Убеждать самого СЕБЯ, что СЕЙЧАС в холодильнике пусто и СЕЙЧАС в квартире холодно, потому, что Порошенко ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД что-то там сделал или что-то там не сделал, довольно ПРОБЛЕМАТИЧНО!
На это способны только в конец психически нездоровые индивидуумы.
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22.10.2021 09:20 Відповісти
Ти не повіриш, але таких дохуа! Вони просто увірували у мантру (і транслюють її) що "анівсєадінакави" Як думаєш, кого з представників фауни це стало йолопів обере на наступних виборах?
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22.10.2021 09:31 Відповісти
Можливо треба працювати щоб в холодильнику і голові щось було?!
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22.10.2021 11:44 Відповісти
С месяц назад известный РАБссиянский хмырь Гиркин-Стрелко сказал просто и доступно...

Украине просто повезло,что президентом в июне 2014 года стал Порошенко,мы по факту просрали Донбасс... и Новороссию от Харькова до Одессы...
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22.10.2021 09:26 Відповісти
Цитуєте терористів?! Майте совість! Ви ображаєте учасників АТО/ООС!
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22.10.2021 11:43 Відповісти
Саме через це Петра і намагаються притягти до буцегарні на радість тупому бидлу.
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22.10.2021 11:53 Відповісти
этот сумарь хочет нам рассказать что это палЫтические преследования против гения винницкой мыролюбности?
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22.10.2021 09:35 Відповісти
Мова йде про дві шахти, Луганськ вугілля і шахта ім. Кисельова. Це державні шахти і тоді вони ще не були "націоналізовані" терористами, а все вугілля постачалось в Україну. Треба відмітити, що всі шахти, які добувають антрацит залишились на окупованих територіях. На антрациті працювали всі електростанції України і тільки у 2017 році перешли на сорти вугілля, які добуваються на підконтрольній Україні території. Тоді ситуація була катастрофічна і виходу іншого не було. Важливіше інше. Чого Зеленський в кінці 2019 та у 2020 роках купував електроенергію для Коломойського в Росії? Три мільярди доларів, таку суму заплатила Україна кацапстану. Ці три мільярди доларів путін пустив на фінансування війни проти України.
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22.10.2021 09:43 Відповісти
У Виктории Сюмар есть одна принципиальная ошибка в ее рассуждениях. Когда она говорит, что "Власть Зеленского пытается отвлечь внимание общества от ..." ну и дальше идет перечень от чего именно "пытается отвлечь внимание". Список, мягко говоря, не полный. Фактически, ВСЕ что делает сегодняшняя власть - это зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет. Получается что власть "хочет отвлечь внимание" от ВСЕГО что она делает каким-то "угольным делом"? Ну, такое ...
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22.10.2021 10:17 Відповісти
Фінансування тероризму особливо тяжкий злочин. Так звані Вами зашквари не містять складу злочину. Далі буде. Майте терпіння.
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22.10.2021 11:39 Відповісти
Извините, не совсем понял к чему ваш коммент. Я говорил о том, что это не "отвлечение внимания", а конкретный заказ от Бени. Ибо после того как Порох лишил его Приватбанка, Беня на крови поклялся мстить до гробовой доски.
И на счет "зашквари не містять складу злочину" ... Вагнергейт, например, это классическое предательство интересов Украины. Офшоры Зеленского копнуть поглубже - 100% криминал. Разворовывание бюджета ... Это так, первое что пришло в голову.
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22.10.2021 11:51 Відповісти
Владимир, если бы Вы были юрист, думаю, вы бы поняли о чем речь. Если разобраться без эмоций и политической окраски, "зашквары" типа офшоров и прочих раздутых "зрад" старые истории и не содержат состава преступления или даже правонарушения. Педалирование "вагнергейта" говорил лишь о том, что чего-то более существенного на команду зе просто не нашли, как бы кому этого не хотелось. Писал здесь уже по вагнеровцам. Но пост удалили, повторю. Проваленные операции это Илловайск, Дебальцево, крымская история Панова и ко и их пленение. Там есть реальные последствия, смерти, плен, потеря территорий. По сути операция по вагнеровцам была авантюрой, которая могла стоить Украине международного скандала и несоизмеримых рисков для несчастных пассажиров того самого рейса. Сама реализация также вызывает много вопросов. Можно долго спорить о том, что могло или не могло произойти, но факт в том, что реальных последствий от отказа от этой операции нет. И как Вы себе представляете реализацию этой операции? Заметьте, все кто продвигает эту "зраду" уклоняются от объяснения как по их мнению можно было посадить самолет и безопасно арестовать боевиков. Да и сложно поверить, что фсб так просто упустила из виду 30 боевиков и ни один из них не сообщил о поездке своим кураторам. Поэтому говорить о зраде и тем более о преступлении явное преувеличение для хайпа. Руководством страны было принято правильное решение об отказе от рискованной авантюры. Если они могли влиять на этот вопрос, то имели право и отказаться от этой операции. Спасибо за культурный ответ. На этом сайте или банят или матом кроют всех кто не за Петра. Слава Україні!
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22.10.2021 15:46 Відповісти
Отчасти вы правы. Наше законодательство выписано таким образом, что за офшоры (читай - уклонение от налогов) привлечь крайне сложно. Оно и не удивительно: наши законодавцы и есть главные пользователи тех офшоров. А мы же с вами понимаем, что пчелы против меда не бывают.
Но есть еще колоссальное разворовывание народных денег на т.н. большой стройке. Но опять же законы: Если будет доказано что эту работу можно было выполнить в 2 раза дешевле и в 5 раз быстрее ... И тут начинаются вопросы: Кем доказано? Кому это надо? СБУ? ГБР? НАБУ? Как доказано? Почему судьи беспределят в Украине? Потому что количество и качество доказательного материала такое, что судьи выносят оправдательные приговоры ничем, по сути, не рискуя.
По "вагнергейту" категорически с вами не согласен. Изучал мировой опыт подобных операций. У этой операции были все шансы на успех. И в результате мы бы получили бесценный фактаж участия РФ в войне на Донбасе и еще более бесценный обменный фонд. Т.е. Зеленский, Ермак и вся эта свора не просто предали интересы Украины, они оставили в застенках Кремля десятки, если не сотни, наших патриотов. Есть ли тут криминальная статья за предательство ....?
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22.10.2021 16:09 Відповісти
Будьте добры, поделитесь мировым опытом проведения подобных операций. Очень интересно почитать. Спасибо.
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22.10.2021 16:35 Відповісти
Операции "один в один" как вагнергейт конечно нет. Все подобные операции уникальны. Я читал про израильские и парочку американских по освобождению заложников. Ничего критического, что могло бы привести к смерти обычных пассажиров, я в этой операции не увидел.
Это мое мнение. Я, конечно же, не профессионал в таких делах.
А у вас есть мнение профессионала, который анализировал и сказал, что был большой риск смерти обычных пассажиров?
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22.10.2021 16:46 Відповісти
Купувати вугілля у сепарів було необхідно, інакше б путен напав.
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22.10.2021 10:21 Відповісти
ты сепар селёдки хочешь...?
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22.10.2021 10:49 Відповісти
Селедка и печень трески могут защитить россиян от коронавируса, считает Елена Малышева
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22.10.2021 11:29 Відповісти
пусть губы закатают...!
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22.10.2021 12:55 Відповісти
Було необхідно, інакше б ти сидів зиму без світла і тепла.
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22.10.2021 11:09 Відповісти
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись .
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22.10.2021 10:22 Відповісти
Пэтя и рейтинг.... это бред!
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22.10.2021 10:40 Відповісти
"аби привязати Пороха до Мертвечука"____________это какой то трэш! именно порошенко петя вытащил из нафталина медведчука, дал ему должность, держал у себе ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ несмотря на всеобщее(!) возмущение народа и Армии, а в итоге по версии тупых порохоботов, ихнего "гетьмана" пытаются оказывается "привязать"!
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22.10.2021 11:51 Відповісти
Для повного розуміння ситуації, про колапс, що наближається, варто подивитися всю передачу: "https://www.youtube.com/watch?v=6FrH-kvHFPQ СПЕЦЕФІР: ЗИМА 21/22 | Хто винен у енергетичній кризі та хто виправить ситуацію? "
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22.10.2021 10:24 Відповісти
Нарцису Парашанке чтобы стать настоящим "святым петром" надо бы пострадать....
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22.10.2021 10:39 Відповісти
Про Ющенка те ж саме російськомовні говорили.
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22.10.2021 11:30 Відповісти
А как же быть с давлением на телеканалы, вокруг которого подняли поросячий визг?
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22.10.2021 11:01 Відповісти
Ви і справді вважаєте відмову ходити на ефіри тиском на телеканали?!
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22.10.2021 11:35 Відповісти
геть ваші смердючі клешні від Пороха!
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22.10.2021 11:27 Відповісти
Слідство розбереться, чекаємо записи розмов М і П)
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22.10.2021 11:34 Відповісти
Та да зза Антоненко теж так казали...
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22.10.2021 11:42 Відповісти
Не чув, щоб Антоненка виправдали.
Дивно дивитись на диванних експертів, які не маючи доступу до матеріалів кп встановлюють винних та невинних.
Пропонуйте вже тоді вирішувати дані питання без суду, на мітингах чи форумах.
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22.10.2021 16:45 Відповісти
Чув такий вираз - "натягувати сову на глобус"?
Так от,тут не треба бути ніяким експертом. Треба лише мати здоровий глузд, щоб не мати сумнівів який це треш.
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22.10.2021 19:33 Відповісти
до чего ж циничные твари - уголь из ЮАР им "не горел"! а мутить "схемы" с оккупантами как раз самое то?!
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22.10.2021 11:44 Відповісти
Та хай би позамерзали на радість *****.
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22.10.2021 11:50 Відповісти
и эти люди смеют тут рассказывать про "красные линии" зеленскому? p.s. ты видно не в курсе чем это закончилось? когда патриоты перекрыли дороги и заблокировали "торговлю" с террористами и бандитами с одной стороны и петей с подельниками с другой, порошенко начал возмущаться и топать ножкой утверждая как ты "щас все замерзнут", а потом, когда увидел, что еще чуть-чуть и его выволокут с Банковой и начнут бить, "переобулся в прыжке" и..."возглавил" процесс, издав таки указ о запрете торговли с бандитами! и никто "не замерз", прикинь?!
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22.10.2021 12:01 Відповісти
Я вкурсі як це було. Не треба мені подоляківських інтерпретацій.
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22.10.2021 19:35 Відповісти
Нажаль для бидла це неосяжна для сприйняття інформація, що грунтується на реальних фактах які є у відкритому доступі.
Дебілам зручніше повірити, що Порошенко все вкрав...
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22.10.2021 11:49 Відповісти
Капец! Геббельс отдыхает! Хочу заметить что Сюмар нагло врет. А про "в два раза дешевле" это вообще сверхнаглость. Контракт в открытом доступе на сайте УП, цена угля по контракту 86долл. Развернутые комментарии я напишу вечером. Стыдно читать такие статьи, Сюмар когда-то была нормальной, сейчас скатилась до уровня Скабеевой..
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22.10.2021 12:20 Відповісти
Виктория опять с'юморила по шІколадному!
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22.10.2021 14:07 Відповісти
 
 