"Вугільна справа" проти Порошенка - це величезний перелік брехні, який має прикрити провали Зеленського, - нардепка "ЄС" Сюмар
Влада Зеленського намагається відвернути увагу суспільства від офшорного скандалу, "вагнергейту" та кризи в енергетиці та медицині. Саме тому силові органи за вказівкою Офісу Президента актуалізували так звану "вугільну справу" проти Порошенка за події 2014 року.
Про це в ефірі Прямого каналу заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, яка в 2014 році була заступницею Секретаря РНБО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Вона спростувала фейки, з яких зліплено цей сценарій Банкової.
"Я чула цей пресбрифінг Генерального прокурора і голови Служби безпеки. Їх так гарно організували під ток-шоу Шустера. Я думаю, це спеціально було зроблено, щоб перевести увагу від офшорного скандалу, який вже почули українці. Все те, що там прозвучало – це величезний перелік брехні", – наголошує Сюмар.
Вона, зокрема, нагадала, що банківські установи на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО ще в липні 2014 року були закриті.
"Це було одне зі звинувачень, що виявляється "вище керівництво держави дало вказівку відкрити банківські установи на непідконтрольних Україні територіях". Це не відповідає дійсності, тому що навпаки ще в липні 2014 року було прийнято рішення про те, що ці установи за один день мають бути закриті. Тому що там банально вбивали. Це – банківські установи, там знаходилися гроші. Бойовики, які захоплювали приміщення, мріяли захопити гроші. Працівники Нацбанку, які там працювали, отримали сигнал за дуже короткий термін знищити грошову масу. Їх буквально знищували, різали, заливали олією, фарбою, щоб ці кошти не отримали окупанти. Тому це звинувачення – це суцільний абсурд", – зазначає Сюмар.
"Як і те звинувачення, що виявляється треба було вугілля купувати в ПАР – це була така "диверсифікація". Вугілля з ПАР було в два рази дорожче. Воно коштувало 109 доларів. А вугілля, яке ми купували на українських шахтах на українських територіях, коштувало вдвічі дешевше", – нагадала Сюмар.
Вона також показала експертизу, відповідно до якої якість вугілля з ПАР була нижчою, ніж передбачали вимоги контракту.
"Вугілля з ПАР, від якого Україна відмовилася, не горіло. Воно виявилося неякісним. В контракті є такий показник як зольність, там допускалось 26% зольності. Я можу продемонструвати експертизу науково-дослідного інституту судових експертиз. Експерти офіційно встановили, що зольність цього вугілля була понад 30%", – зазначає Вікторія Сюмар.
"А в контракті написано, що при зольності 30% і вище цей контракт має бути розірваний", – констатує депутатка.
"Коли фактично відмовлено було закуповувати це вугілля із ПАР – припинили дуже серйозну корупційну аферу, яка би коштувала бюджету дуже серйозні кошти. Тому ці звинувачення звучать абсолютно дико", – наголошує вона.
"Коли розказують – "там СБУ налічку возило". Возили їх самі державні підприємства. Але СБУ, як і інші правоохоронні органи, мали гарантувати перетин лінії зіткнення. Це війна, і в 2014 році – гаряча фаза цієї війни. Тоді була створена група, яка складалася з правоохоронних органів. Це була і ДФС, і прикордонники, поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. І їхня задача була прогарантувати, щоб шахта з України могла спокійно привезти гроші, заплатити своїм українським працівникам, українським шахтарям", – пояснює Вікторія Сюмар.
"Досі Україна платить там пенсіонерам пенсію", – нагадала вона.
"Я вважаю, ми дуже достойно пережили 2014 рік. Я боюсь, що зараз ми потрапимо в гіршу залежність після того, як за сім років зробили всі умови для того, щоб цієї залежності позбутися", – резюмує Сюмар.
"Країна з 2014 року дуже важко працювала на те, щоб отримати енергетичну незалежність. Зараз це дійсно дуже нагадує те, що можна назвати російським енергетичним реваншем. Тому що газ Україна отримає в обмін на дуже багато політичних умов Володимира Путіна. І, фактично, змушена буде всі їх задовольнити. Я думаю, що це і питання реалізації "формули Штайнмайєра", і проведення виборів. Коли українська влада фактично піде на ці домовленості, Російська Федерація нарешті позбудеться того, що заважає її економіці – санкцій, які були величезним дипломатичним успіхом попередньої української влади", – резюмує Сюмар.
"Сьогодні Путін має перевагу – космічну ціну на газ і всі шанси позбутися санкцій. А це означає, що російська економіка піде вгору і Росія отримає всі інструменти для продовження агресії і знищення України", – застерігає народна депутатка.
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- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.
- Сёма, верни награбленное в мозолистые руки, тебе же с них еще кушать, сам подумай.(с)
З яким ворогом торгували, закупаючи вугілля з шахт, зареєстрованих на підконтрольній території і опримуючи з них податки, з яких платили і пенсії пенсіонерам з Дири?
Після блокади Грішина шахти перейшли у власніть Курченка і бюджет України не отримував вже нічого, а пенсії ордловцям все одно платити мусили з бюджету України.
І це дуже не подобалось лугандонцям та їхнім кураторам з паРаші.
Так а що стосовно торгівлі на крові Зєлі?
Ето_другоє?
Це не торгівля на крові?
Убеждать самого СЕБЯ, что СЕЙЧАС в холодильнике пусто и СЕЙЧАС в квартире холодно, потому, что Порошенко ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД что-то там сделал или что-то там не сделал, довольно ПРОБЛЕМАТИЧНО!
На это способны только в конец психически нездоровые индивидуумы.
Украине просто повезло,что президентом в июне 2014 года стал Порошенко,мы по факту просрали Донбасс... и Новороссию от Харькова до Одессы...
И на счет "зашквари не містять складу злочину" ... Вагнергейт, например, это классическое предательство интересов Украины. Офшоры Зеленского копнуть поглубже - 100% криминал. Разворовывание бюджета ... Это так, первое что пришло в голову.
Но есть еще колоссальное разворовывание народных денег на т.н. большой стройке. Но опять же законы: Если будет доказано что эту работу можно было выполнить в 2 раза дешевле и в 5 раз быстрее ... И тут начинаются вопросы: Кем доказано? Кому это надо? СБУ? ГБР? НАБУ? Как доказано? Почему судьи беспределят в Украине? Потому что количество и качество доказательного материала такое, что судьи выносят оправдательные приговоры ничем, по сути, не рискуя.
По "вагнергейту" категорически с вами не согласен. Изучал мировой опыт подобных операций. У этой операции были все шансы на успех. И в результате мы бы получили бесценный фактаж участия РФ в войне на Донбасе и еще более бесценный обменный фонд. Т.е. Зеленский, Ермак и вся эта свора не просто предали интересы Украины, они оставили в застенках Кремля десятки, если не сотни, наших патриотов. Есть ли тут криминальная статья за предательство ....?
Это мое мнение. Я, конечно же, не профессионал в таких делах.
А у вас есть мнение профессионала, который анализировал и сказал, что был большой риск смерти обычных пассажиров?
Дивно дивитись на диванних експертів, які не маючи доступу до матеріалів кп встановлюють винних та невинних.
Пропонуйте вже тоді вирішувати дані питання без суду, на мітингах чи форумах.
Так от,тут не треба бути ніяким експертом. Треба лише мати здоровий глузд, щоб не мати сумнівів який це треш.
Дебілам зручніше повірити, що Порошенко все вкрав...