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Через 5 днів Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину, - КМДА
До "червоної" зони адаптивного карантину внесуть Київ. Це може статися вже через 5 днів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Маємо за вчорашній день 44 летальні випадки від коронавірусу по місту, та більш як 1300 захворювань, а на сьогоднішній ранок перевищено 65% ліжок з киснем у лікарнях. Це свідчить про те, що до 5 днів - і Київ опиниться в "червоній" зоні", - сказав Поворозник.
За його словами, перенесення регіону до тієї чи іншої зони карантину ухвалює держкомісія ТЕБ та НС, однак сьогодні київська комісія вже ухвалила порядок обмежень у столиці, коли її внесуть до "червоної" зони.
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Abraham Washington #460951
показати весь коментар22.10.2021 10:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Peterman Pinscher
показати весь коментар22.10.2021 10:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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