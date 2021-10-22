УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9377 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 237 3

Через 5 днів Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину, - КМДА

Через 5 днів Київ може опинитися в

До "червоної" зони адаптивного карантину внесуть Київ. Це може статися вже через 5 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Маємо за вчорашній день 44 летальні випадки від коронавірусу по місту, та більш як 1300 захворювань, а на сьогоднішній ранок перевищено 65% ліжок з киснем у лікарнях. Це свідчить про те, що до 5 днів - і Київ опиниться в "червоній" зоні", - сказав Поворозник.

За його словами, перенесення регіону до тієї чи іншої зони карантину ухвалює держкомісія ТЕБ та НС, однак сьогодні київська комісія вже ухвалила порядок обмежень у столиці, коли її внесуть до "червоної" зони.

Також читайте: Наступного тижня в Раді почне роботу пункт вакцинації, зробити щеплення зможуть і нардепи, і журналісти, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

карантин (18172) Київ (19633) Поворозник Микола (131) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З таким безвідповідальним ставленням населення до цієї епідемії, тут навіть нічого дивного немає.
показати весь коментар
22.10.2021 10:35 Відповісти
Щось довго вони там чухаються з черговим перефарбовуванням...
показати весь коментар
22.10.2021 10:55 Відповісти
 
 