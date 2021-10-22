Через 5 днів Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину, - КМДА

До "червоної" зони адаптивного карантину внесуть Київ. Це може статися вже через 5 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Маємо за вчорашній день 44 летальні випадки від коронавірусу по місту, та більш як 1300 захворювань, а на сьогоднішній ранок перевищено 65% ліжок з киснем у лікарнях. Це свідчить про те, що до 5 днів - і Київ опиниться в "червоній" зоні", - сказав Поворозник.

За його словами, перенесення регіону до тієї чи іншої зони карантину ухвалює держкомісія ТЕБ та НС, однак сьогодні київська комісія вже ухвалила порядок обмежень у столиці, коли її внесуть до "червоної" зони.

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