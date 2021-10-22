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Через 5 дней Киев может оказаться в "красной" зоне карантина, - КГГА
В "красную" зону адаптивного карантина внесут Киев. Это может произойти уже через 5 дней.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"За вчерашний день 44 летальных случая от коронавируса по городу, и более 1300 заболеваний, а на сегодняшнее утро превышено 65% коек с кислородом в больницах. Это говорит о том, что до 5 дней - и Киев окажется в "красной" зоне", - сказал Поворозник.
По его словам, перенос региона в ту или иную зону карантина принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС, однако сегодня киевская комиссия уже приняла порядок ограничений в столице, когда ее внесут в "красную" зону.
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Abraham Washington #460951
показать весь комментарий22.10.2021 10:35 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Peterman Pinscher
показать весь комментарий22.10.2021 10:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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