Через 5 дней Киев может оказаться в "красной" зоне карантина, - КГГА

В "красную" зону адаптивного карантина внесут Киев. Это может произойти уже через 5 дней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"За вчерашний день 44 летальных случая от коронавируса по городу, и более 1300 заболеваний, а на сегодняшнее утро превышено 65% коек с кислородом в больницах. Это говорит о том, что до 5 дней - и Киев окажется в "красной" зоне", - сказал Поворозник.

По его словам, перенос региона в ту или иную зону карантина принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС, однако сегодня киевская комиссия уже приняла порядок ограничений в столице, когда ее внесут в "красную" зону.

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