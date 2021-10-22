РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8300 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 237 3

Через 5 дней Киев может оказаться в "красной" зоне карантина, - КГГА

Через 5 дней Киев может оказаться в

В "красную" зону адаптивного карантина внесут Киев. Это может произойти уже через 5 дней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"За вчерашний день 44 летальных случая от коронавируса по городу, и более 1300 заболеваний, а на сегодняшнее утро превышено 65% коек с кислородом в больницах. Это говорит о том, что до 5 дней - и Киев окажется в "красной" зоне", - сказал Поворозник.

По его словам, перенос региона в ту или иную зону карантина принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС, однако сегодня киевская комиссия уже приняла порядок ограничений в столице, когда ее внесут в "красную" зону.

Также читайте: На следующей неделе в Раде начнет работу пункт вакцинации, привиться смогут и нардепы, и журналисты, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Киев (25660) Поворозник Николай (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З таким безвідповідальним ставленням населення до цієї епідемії, тут навіть нічого дивного немає.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:35 Ответить
Щось довго вони там чухаються з черговим перефарбовуванням...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:55 Ответить
 
 