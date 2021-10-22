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Новини
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COVID-сертифікати можуть бути як міжнародними, так і внутрішніми, - МОЗ

COVID-сертифікати можуть бути як міжнародними, так і внутрішніми, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили різницю між COVID-сертифікатом і міжнародним свідоцтвом про вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні вже зробили понад 15 млн щеплень проти COVID-19, тож тепер - понад 6 млн українців мають право отримати зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію та Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, і ще понад 8 млн можуть отримати внутрішній жовтий COVID-сертифікат про вакцинацію на підставі першої дози", - говориться в повідомленні.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - це паперовий документ, який можна отримати у лікаря, що проводив щеплення, чи у свого сімейного лікаря після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

У свідоцтві зазначено назву вакцини, її виробника, номер серії, кількість отриманих доз та дату щеплення. Документ підписує лікар і засвідчує печаткою медичний заклад. Міжнародне свідоцтво діє в країнах, уряди яких зобов'язалися дотримуватись Міжнародних медико-санітарних правил. Термін дії - 365 днів.

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COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг "Дія" або в мобільному додатку "Дія".

Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:

  • "Жовтий" СOVID-сертифікат - підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати
  • "Зелений" COVID-сертифікат - підтверджує факт отримання повної вакцинації і діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двох доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

У МОЗ зазначили, що COVID-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.

Внутрішні, відповідно до назви, діють тільки в Україні. Міжнародні є чинними як всередині країни, так і за кордоном.

Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна вільно подорожувати до щонайменше 43-х країн та користуватися ним всередині цих країн для входу на публічні заходи, до кафе, кінотеатрів і т.д. Це країни, які увійшли до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, список учасників розширюється щомісяця.

В Україні ж - внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися рівноправно. Але, щоб користуватися міжнародним, потрібно мати при собі також паспортний документ.

Зазначається, що COVID-сертифікат можна не лише показувати зі смартфона, а також роздрукувати.

"Зробити це можливо самостійно за допомогою порталу державних послуг "Дія", на якому спершу зареєструватись, вказуючи свій мейл та телефон, потім замовити послугу covid-сертифікат, зачекати від 15 хвилин до кількох годин, поки документ у форматі pdf буде створено і про це вам прийде повідомлення, потім завантажити файл. Його можна роздрукувати чорним на білому папері і пред'являти в такій формі або завантажити в телефон і показувати з екрану", - говориться в повідомленні.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5401) сертифікат (427) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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22.10.2021 18:11
+3
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22.10.2021 17:57
+2
А еще могут быть внутрирадовые и внутриправительсвенные. А еще есть просто бумажки, нигде в мире не принимаемые. Но вот в чем парадокс: они есть, и они за наше же бабло, и они нигде не нужны...
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22.10.2021 17:51
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межзвёздные токо за биткойны..
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22.10.2021 17:45 Відповісти
А еще могут быть внутрирадовые и внутриправительсвенные. А еще есть просто бумажки, нигде в мире не принимаемые. Но вот в чем парадокс: они есть, и они за наше же бабло, и они нигде не нужны...
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22.10.2021 17:51 Відповісти
Таких большинство.
Но за них давали классные курточки.
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22.10.2021 17:55 Відповісти
Та даже не давали, а просто от жлобства себе покупали, деньги же не из их кармана. Я что-то не видел кому еще Китай дарил куртки... Для поднебесной это унижение такое фуфло дарить.
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22.10.2021 17:58 Відповісти
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22.10.2021 17:57 Відповісти
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22.10.2021 18:11 Відповісти
Если ты себя не хочешь обезопасить, то не вызывай скорую когда у тебя будет 39 температура, и не ложись в больницу, когда все станет херово - пускай вызывают скорую и лечатся только те, кто вакцинирован. Так будет правильней.
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22.10.2021 18:25 Відповісти
Що за маячню ти постиш? Хворіє за добу більше 20000, а помирає 250, То виходить, що до реанімації поступає тільки 250 з усіх хворих? Хтось бреше. Або хворіють набагато менше, або помирають набагато більше. А інакше баланс не сходиться ніяк.
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22.10.2021 20:53 Відповісти
Ви вірите офіційній статистиці? Статистика рахує тільки тих, які мали позитивний тест і померли офіційно в лікарні. Якщо людина не тестувалась то це типа не ковід, хоча симптоми є. Це пневмонія. Якщо людина померла до того, як їй зробили тест - то це не ковід. Просто померла від запалення легенів. Типа грип.
Якщо людина помирає від наслілків після виписки з лікарні - то це типа "теж не ковід".
Люди можуть раптово померти від наслідків вдома або на робочому місці. І це "не ковід".

Для статистики необхідна правильна вибірка. А з цим проблеми.
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23.10.2021 11:38 Відповісти
тавро на лоба і вперйод па гарящим потньім маршрутам...
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22.10.2021 21:55 Відповісти
аусвайсы в действии
До чего дошел прогресс, а ведь раньше люди были свободные. А сейчас, мало того что ты должен доказать паспортом что ты раб определенных земель и тебе разрешён выезд, так еще и то что ты здоровый раб
Но люди которые привили сейчас конечно обьяснят что это нормально и так и должно быть.....
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23.10.2021 11:13 Відповісти
 
 