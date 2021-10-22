COVID-сертифікати можуть бути як міжнародними, так і внутрішніми, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили різницю між COVID-сертифікатом і міжнародним свідоцтвом про вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні вже зробили понад 15 млн щеплень проти COVID-19, тож тепер - понад 6 млн українців мають право отримати зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію та Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, і ще понад 8 млн можуть отримати внутрішній жовтий COVID-сертифікат про вакцинацію на підставі першої дози", - говориться в повідомленні.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - це паперовий документ, який можна отримати у лікаря, що проводив щеплення, чи у свого сімейного лікаря після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

У свідоцтві зазначено назву вакцини, її виробника, номер серії, кількість отриманих доз та дату щеплення. Документ підписує лікар і засвідчує печаткою медичний заклад. Міжнародне свідоцтво діє в країнах, уряди яких зобов'язалися дотримуватись Міжнародних медико-санітарних правил. Термін дії - 365 днів.

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COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг "Дія" або в мобільному додатку "Дія".

Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:

"Жовтий" СOVID-сертифікат - підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати

"Зелений" COVID-сертифікат - підтверджує факт отримання повної вакцинації і діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двох доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

У МОЗ зазначили, що COVID-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.

Внутрішні, відповідно до назви, діють тільки в Україні. Міжнародні є чинними як всередині країни, так і за кордоном.

Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна вільно подорожувати до щонайменше 43-х країн та користуватися ним всередині цих країн для входу на публічні заходи, до кафе, кінотеатрів і т.д. Це країни, які увійшли до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, список учасників розширюється щомісяця.

В Україні ж - внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися рівноправно. Але, щоб користуватися міжнародним, потрібно мати при собі також паспортний документ.

Зазначається, що COVID-сертифікат можна не лише показувати зі смартфона, а також роздрукувати.

"Зробити це можливо самостійно за допомогою порталу державних послуг "Дія", на якому спершу зареєструватись, вказуючи свій мейл та телефон, потім замовити послугу covid-сертифікат, зачекати від 15 хвилин до кількох годин, поки документ у форматі pdf буде створено і про це вам прийде повідомлення, потім завантажити файл. Його можна роздрукувати чорним на білому папері і пред'являти в такій формі або завантажити в телефон і показувати з екрану", - говориться в повідомленні.