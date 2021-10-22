COVID-сертифікати можуть бути як міжнародними, так і внутрішніми, - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили різницю між COVID-сертифікатом і міжнародним свідоцтвом про вакцинації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"В Україні вже зробили понад 15 млн щеплень проти COVID-19, тож тепер - понад 6 млн українців мають право отримати зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію та Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, і ще понад 8 млн можуть отримати внутрішній жовтий COVID-сертифікат про вакцинацію на підставі першої дози", - говориться в повідомленні.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - це паперовий документ, який можна отримати у лікаря, що проводив щеплення, чи у свого сімейного лікаря після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.
У свідоцтві зазначено назву вакцини, її виробника, номер серії, кількість отриманих доз та дату щеплення. Документ підписує лікар і засвідчує печаткою медичний заклад. Міжнародне свідоцтво діє в країнах, уряди яких зобов'язалися дотримуватись Міжнародних медико-санітарних правил. Термін дії - 365 днів.
COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг "Дія" або в мобільному додатку "Дія".
Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:
- "Жовтий" СOVID-сертифікат - підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати
- "Зелений" COVID-сертифікат - підтверджує факт отримання повної вакцинації і діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двох доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.
У МОЗ зазначили, що COVID-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.
Внутрішні, відповідно до назви, діють тільки в Україні. Міжнародні є чинними як всередині країни, так і за кордоном.
Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна вільно подорожувати до щонайменше 43-х країн та користуватися ним всередині цих країн для входу на публічні заходи, до кафе, кінотеатрів і т.д. Це країни, які увійшли до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, список учасників розширюється щомісяця.
В Україні ж - внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися рівноправно. Але, щоб користуватися міжнародним, потрібно мати при собі також паспортний документ.
Зазначається, що COVID-сертифікат можна не лише показувати зі смартфона, а також роздрукувати.
"Зробити це можливо самостійно за допомогою порталу державних послуг "Дія", на якому спершу зареєструватись, вказуючи свій мейл та телефон, потім замовити послугу covid-сертифікат, зачекати від 15 хвилин до кількох годин, поки документ у форматі pdf буде створено і про це вам прийде повідомлення, потім завантажити файл. Його можна роздрукувати чорним на білому папері і пред'являти в такій формі або завантажити в телефон і показувати з екрану", - говориться в повідомленні.
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Но за них давали классные курточки.
Якщо людина помирає від наслілків після виписки з лікарні - то це типа "теж не ковід".
Люди можуть раптово померти від наслідків вдома або на робочому місці. І це "не ковід".
Для статистики необхідна правильна вибірка. А з цим проблеми.
До чего дошел прогресс, а ведь раньше люди были свободные. А сейчас, мало того что ты должен доказать паспортом что ты раб определенных земель и тебе разрешён выезд, так еще и то что ты здоровый раб
Но люди которые привили сейчас конечно обьяснят что это нормально и так и должно быть.....