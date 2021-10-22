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COVID-сертификаты могут быть как международными, так и внутренними, - Минздрав

COVID-сертификаты могут быть как международными, так и внутренними, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения объяснили разницу между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минздрава.

"В Украине уже сделали более 15 млн прививок против COVID-19, и теперь более 6 млн украинцев имеют право получить зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации и международное свидетельство о вакцинации, и еще более 8 млн могут получить внутренний желтый COVID-сертификат о вакцинации на основании первой дозы", - говорится в сообщении.

Международное свидетельство о вакцинации - это бумажный документ, который можно получить у врача, проводившего прививки, или у своего семейного врача после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

В свидетельстве указано название вакцины, ее производитель, номер серии, количество полученных доз и дата прививки. Документ подписывает врач и заверяет печатью медицинское учреждение. Международное свидетельство действует в странах, правительства которых обязались придерживаться Международных медико-санитарных правил. Срок действия - 365 дней.

COVID-сертификат - это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно загрузить через Портал электронных услуг "Дія" или в мобильном приложении "Дія".

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Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, и поэтому существует:

Желтый СOVID-сертификат - подтверждает факт получения 1-й дозы прививки и действует 120 календарных дней от этой даты;

Зеленый COVID-сертификат - подтверждает факт получения полной вакцинации и действует 365 календарных дней от даты последней прививки. Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозных вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

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В Минздраве отметили, что COVID-сертификаты могут быть как внутренними, так и международными.

Внутренние, в соответствии с названием, действуют только в Украине. Международные действуют как внутри страны, так и за рубежом.

Например, с международным COVID-сертификатом можно свободно путешествовать по меньшей мере в 43-х странах и пользоваться им внутри этих стран для входа на публичные мероприятия, в кафе, кинотеатры и т.д. Это страны, которые вошли в Доверительную сеть е-здоровья ЕС, список участников расширяется ежемесячно.

В Украине же - внутренним и международным COVID-сертификатом можно пользоваться равноправно. Но, чтобы пользоваться международным, нужно иметь при себе также паспортный документ.

Отмечается, что COVID-сертификат можно не только показывать со смартфона, а также распечатать.

"Сделать это можно самостоятельно с помощью портала государственных услуг "Дія", на котором нужно сначала зарегистрироваться, указывая свой мейл и телефон, потом заказать услугу covid-сертификат, подождать от 15 минут до нескольких часов, пока документ в формате pdf будет создан и об этом вам придет сообщение, затем загрузить файл. Его можно распечатать черным на белой бумаге и предъявлять в такой форме или загрузить в телефон и показывать с экрана", - говорится в сообщении.

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вакцина (3815) Минздрав (4902) сертификат (227) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
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22.10.2021 18:11
+3
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22.10.2021 17:57
+2
А еще могут быть внутрирадовые и внутриправительсвенные. А еще есть просто бумажки, нигде в мире не принимаемые. Но вот в чем парадокс: они есть, и они за наше же бабло, и они нигде не нужны...
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22.10.2021 17:51
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межзвёздные токо за биткойны..
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22.10.2021 17:45 Ответить
А еще могут быть внутрирадовые и внутриправительсвенные. А еще есть просто бумажки, нигде в мире не принимаемые. Но вот в чем парадокс: они есть, и они за наше же бабло, и они нигде не нужны...
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22.10.2021 17:51 Ответить
Таких большинство.
Но за них давали классные курточки.
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22.10.2021 17:55 Ответить
Та даже не давали, а просто от жлобства себе покупали, деньги же не из их кармана. Я что-то не видел кому еще Китай дарил куртки... Для поднебесной это унижение такое фуфло дарить.
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22.10.2021 17:58 Ответить
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22.10.2021 17:57 Ответить
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22.10.2021 18:11 Ответить
Если ты себя не хочешь обезопасить, то не вызывай скорую когда у тебя будет 39 температура, и не ложись в больницу, когда все станет херово - пускай вызывают скорую и лечатся только те, кто вакцинирован. Так будет правильней.
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22.10.2021 18:25 Ответить
Що за маячню ти постиш? Хворіє за добу більше 20000, а помирає 250, То виходить, що до реанімації поступає тільки 250 з усіх хворих? Хтось бреше. Або хворіють набагато менше, або помирають набагато більше. А інакше баланс не сходиться ніяк.
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22.10.2021 20:53 Ответить
Ви вірите офіційній статистиці? Статистика рахує тільки тих, які мали позитивний тест і померли офіційно в лікарні. Якщо людина не тестувалась то це типа не ковід, хоча симптоми є. Це пневмонія. Якщо людина померла до того, як їй зробили тест - то це не ковід. Просто померла від запалення легенів. Типа грип.
Якщо людина помирає від наслілків після виписки з лікарні - то це типа "теж не ковід".
Люди можуть раптово померти від наслідків вдома або на робочому місці. І це "не ковід".

Для статистики необхідна правильна вибірка. А з цим проблеми.
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23.10.2021 11:38 Ответить
тавро на лоба і вперйод па гарящим потньім маршрутам...
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22.10.2021 21:55 Ответить
аусвайсы в действии
До чего дошел прогресс, а ведь раньше люди были свободные. А сейчас, мало того что ты должен доказать паспортом что ты раб определенных земель и тебе разрешён выезд, так еще и то что ты здоровый раб
Но люди которые привили сейчас конечно обьяснят что это нормально и так и должно быть.....
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23.10.2021 11:13 Ответить
 
 