COVID-сертификаты могут быть как международными, так и внутренними, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения объяснили разницу между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минздрава.

"В Украине уже сделали более 15 млн прививок против COVID-19, и теперь более 6 млн украинцев имеют право получить зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации и международное свидетельство о вакцинации, и еще более 8 млн могут получить внутренний желтый COVID-сертификат о вакцинации на основании первой дозы", - говорится в сообщении.

Международное свидетельство о вакцинации - это бумажный документ, который можно получить у врача, проводившего прививки, или у своего семейного врача после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

В свидетельстве указано название вакцины, ее производитель, номер серии, количество полученных доз и дата прививки. Документ подписывает врач и заверяет печатью медицинское учреждение. Международное свидетельство действует в странах, правительства которых обязались придерживаться Международных медико-санитарных правил. Срок действия - 365 дней.

COVID-сертификат - это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно загрузить через Портал электронных услуг "Дія" или в мобильном приложении "Дія".

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Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, и поэтому существует:

Желтый СOVID-сертификат - подтверждает факт получения 1-й дозы прививки и действует 120 календарных дней от этой даты;

Зеленый COVID-сертификат - подтверждает факт получения полной вакцинации и действует 365 календарных дней от даты последней прививки. Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозных вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

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В Минздраве отметили, что COVID-сертификаты могут быть как внутренними, так и международными.

Внутренние, в соответствии с названием, действуют только в Украине. Международные действуют как внутри страны, так и за рубежом.

Например, с международным COVID-сертификатом можно свободно путешествовать по меньшей мере в 43-х странах и пользоваться им внутри этих стран для входа на публичные мероприятия, в кафе, кинотеатры и т.д. Это страны, которые вошли в Доверительную сеть е-здоровья ЕС, список участников расширяется ежемесячно.

В Украине же - внутренним и международным COVID-сертификатом можно пользоваться равноправно. Но, чтобы пользоваться международным, нужно иметь при себе также паспортный документ.

Отмечается, что COVID-сертификат можно не только показывать со смартфона, а также распечатать.

"Сделать это можно самостоятельно с помощью портала государственных услуг "Дія", на котором нужно сначала зарегистрироваться, указывая свой мейл и телефон, потом заказать услугу covid-сертификат, подождать от 15 минут до нескольких часов, пока документ в формате pdf будет создан и об этом вам придет сообщение, затем загрузить файл. Его можно распечатать черным на белой бумаге и предъявлять в такой форме или загрузить в телефон и показывать с экрана", - говорится в сообщении.

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