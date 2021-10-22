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Новини
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Тарана можуть покликати на засідання ТСК щодо "вагнерівців", - Безугла

Тарана можуть покликати на засідання ТСК щодо

Міністра оборони Андрія Тарана можуть запросити на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це журналістам заявила голова ТСК, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, комісія вже допитала майже всіх свідків.

"Зараз, працюючи з правоохоронними органами, ми розглядаємо можливість запрошення, наприклад, міністра оборони з приводу цього питання (справи "вагнерівців". - Ред.). Тому що у нас залишилися питання", - сказала Безугла.

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Нардеп підкреслила, що ТСК - це не правоохоронний орган, але вона змушена "використовувати методи, які використовують слідчі".

"Є методи верифікації інформації. Все, що ми можемо верифікувати, коли, наприклад, говорить одна людина, потім друга, третя і підтверджує, і є документ, ми обов'язково додамо до звіту. Те, наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, кожен зможе оцінити під час проміжного звіту", - пояснила Безугла.

Голова комісії вважає, що суспільство вже може робити певні висновки, адже мало місце "безпрецедентне оприлюднення" інформації.

Автор: 

ТСК (375) ПВК Вагнер (1541) Таран Андрій (267) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+6
Верещук.

Богуцкой внутричерепное пространство вобще носовым платком через уши чистить можно.
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22.10.2021 20:01
+5
Дерьмака и Демченко пригласи. В том порядке, в каком они слили всё }{уйлу, а Зеля- Луке они потом втроём и пойдут на цугундер. Один пойдёт паровозиком, а двое- вагончиками.
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22.10.2021 19:53
+5
Красивое решение - сделать Тарана крайним и типа за это уволить.

Неочевидное западло:
До этого, как партизан, молчащий про госизмену ЗЕ Таран, после такой кровной обиды запоет соловьем везде, где его только станут слушать.
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22.10.2021 19:55
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Верещук.

Богуцкой внутричерепное пространство вобще носовым платком через уши чистить можно.
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22.10.2021 20:01 Відповісти
беги, безуглая, беги...
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22.10.2021 19:50 Відповісти
Таран не був присутній на нараді в ОП, коли злили опорецію з "вагнерівцями". Його треба судити за блокування оборонного замовлення.
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22.10.2021 20:35 Відповісти
Дерьмака и Демченко пригласи. В том порядке, в каком они слили всё }{уйлу, а Зеля- Луке они потом втроём и пойдут на цугундер. Один пойдёт паровозиком, а двое- вагончиками.
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22.10.2021 19:53 Відповісти
Красивое решение - сделать Тарана крайним и типа за это уволить.

Неочевидное западло:
До этого, как партизан, молчащий про госизмену ЗЕ Таран, после такой кровной обиды запоет соловьем везде, где его только станут слушать.
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22.10.2021 19:55 Відповісти
Рятуйте Безуглу! За п'ять років вона буде на Майдані какати на газони! Її потрібна термінова психіатрична допомога!
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22.10.2021 19:55 Відповісти
Тарана однозначно треба гнати, але до чого до розїбая і злодюги "вагнергейт"!?
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22.10.2021 19:58 Відповісти
На...уя?
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22.10.2021 20:03 Відповісти
Вот в чем вапрос?
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22.10.2021 20:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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22.10.2021 20:32 Відповісти
санитары почему не работаете у Вас пациент и у него обострение
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22.10.2021 20:47 Відповісти
А єрмака з зеленським коли викличать???
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22.10.2021 21:07 Відповісти
Клоунада, для нелохов)
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22.10.2021 21:28 Відповісти
 
 