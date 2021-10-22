Тарана можуть покликати на засідання ТСК щодо "вагнерівців", - Безугла

Міністра оборони Андрія Тарана можуть запросити на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це журналістам заявила голова ТСК, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, комісія вже допитала майже всіх свідків.

"Зараз, працюючи з правоохоронними органами, ми розглядаємо можливість запрошення, наприклад, міністра оборони з приводу цього питання (справи "вагнерівців". - Ред.). Тому що у нас залишилися питання", - сказала Безугла.

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Нардеп підкреслила, що ТСК - це не правоохоронний орган, але вона змушена "використовувати методи, які використовують слідчі".

"Є методи верифікації інформації. Все, що ми можемо верифікувати, коли, наприклад, говорить одна людина, потім друга, третя і підтверджує, і є документ, ми обов'язково додамо до звіту. Те, наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, кожен зможе оцінити під час проміжного звіту", - пояснила Безугла.

Голова комісії вважає, що суспільство вже може робити певні висновки, адже мало місце "безпрецедентне оприлюднення" інформації.