Тарана могут позвать на заседание ВСК о "вагнеровцах", - Безуглая

Министра обороны Андрея Тарана могут пригласить на заседание Временной следственной комиссии ВР, расследующей срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом журналистам заявила глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, комиссия уже допросила почти всех свидетелей.

"Сейчас, работая с правоохранительными органами, мы рассматриваем возможность приглашения, например, министра обороны по поводу этого вопроса (дела "вагнеровцев". – Ред.). Потому что у нас остались вопросы", - сказала Безуглая.

Нардеп подчеркнула, что ВСК - это не правоохранительный орган, но она вынуждена "использовать методы, которые используют следователи".

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"Есть методы верификации информации. Все, что мы можем верифицировать, когда, например, говорит один человек, потом второй, третий и подтверждает, и есть документ, мы обязательно добавим в отчет. То, насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, каждый сможет оценить во время промежуточного отчета", - пояснила Безуглая.

Глава комиссии считает, что общество уже может делать определенные выводы, ведь имело место "беспрецедентное обнародование" информации.

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