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Тарана могут позвать на заседание ВСК о "вагнеровцах", - Безуглая

Тарана могут позвать на заседание ВСК о

Министра обороны Андрея Тарана могут пригласить на заседание Временной следственной комиссии ВР, расследующей срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом журналистам заявила глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, комиссия уже допросила почти всех свидетелей.

"Сейчас, работая с правоохранительными органами, мы рассматриваем возможность приглашения, например, министра обороны по поводу этого вопроса (дела "вагнеровцев". – Ред.). Потому что у нас остались вопросы", - сказала Безуглая.

Нардеп подчеркнула, что ВСК - это не правоохранительный орган, но она вынуждена "использовать методы, которые используют следователи".

Читайте: 51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцам", 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС

"Есть методы верификации информации. Все, что мы можем верифицировать, когда, например, говорит один человек, потом второй, третий и подтверждает, и есть документ, мы обязательно добавим в отчет. То, насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, каждый сможет оценить во время промежуточного отчета", - пояснила Безуглая.

Глава комиссии считает, что общество уже может делать определенные выводы, ведь имело место "беспрецедентное обнародование" информации.

Смотрите: "Этот звонок был от руководителя Офиса президента", - Рябошапка о "сливе" операции по "вагнеровцам". ВИДЕО

Автор: 

ВСК (459) ЧВК Вагнер (1333) Таран Андрей (267) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+6
Верещук.

Богуцкой внутричерепное пространство вобще носовым платком через уши чистить можно.
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22.10.2021 20:01
+5
Дерьмака и Демченко пригласи. В том порядке, в каком они слили всё }{уйлу, а Зеля- Луке они потом втроём и пойдут на цугундер. Один пойдёт паровозиком, а двое- вагончиками.
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22.10.2021 19:53
+5
Красивое решение - сделать Тарана крайним и типа за это уволить.

Неочевидное западло:
До этого, как партизан, молчащий про госизмену ЗЕ Таран, после такой кровной обиды запоет соловьем везде, где его только станут слушать.
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22.10.2021 19:55
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Верещук.

Богуцкой внутричерепное пространство вобще носовым платком через уши чистить можно.
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22.10.2021 20:01 Ответить
беги, безуглая, беги...
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22.10.2021 19:50 Ответить
Таран не був присутній на нараді в ОП, коли злили опорецію з "вагнерівцями". Його треба судити за блокування оборонного замовлення.
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22.10.2021 20:35 Ответить
Дерьмака и Демченко пригласи. В том порядке, в каком они слили всё }{уйлу, а Зеля- Луке они потом втроём и пойдут на цугундер. Один пойдёт паровозиком, а двое- вагончиками.
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22.10.2021 19:53 Ответить
Красивое решение - сделать Тарана крайним и типа за это уволить.

Неочевидное западло:
До этого, как партизан, молчащий про госизмену ЗЕ Таран, после такой кровной обиды запоет соловьем везде, где его только станут слушать.
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22.10.2021 19:55 Ответить
Рятуйте Безуглу! За п'ять років вона буде на Майдані какати на газони! Її потрібна термінова психіатрична допомога!
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22.10.2021 19:55 Ответить
Тарана однозначно треба гнати, але до чого до розїбая і злодюги "вагнергейт"!?
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22.10.2021 19:58 Ответить
На...уя?
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22.10.2021 20:03 Ответить
Вот в чем вапрос?
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22.10.2021 20:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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22.10.2021 20:32 Ответить
санитары почему не работаете у Вас пациент и у него обострение
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22.10.2021 20:47 Ответить
А єрмака з зеленським коли викличать???
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22.10.2021 21:07 Ответить
Клоунада, для нелохов)
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22.10.2021 21:28 Ответить
 
 