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Новини Коронавірус і карантин
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Мальта закрила в'їзд для українців через COVID-19

Мальта закрила в'їзд для українців через COVID-19

У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус Мальта включила Україну до списку країн, з яких в'їзд дозволено тільки за виняткових обставин.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Мальти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

З 21 жовтня Україну внесли в темно-червоний список - в'їзд із таких країн з туристичною метою заборонено, незалежно від того, вакцинований мандрівник чи ні.

"Поїздки в країни/зони темно-червоного кольору і з них дозволені тільки для необхідних подорожей у виняткових випадках і тільки з попереднього дозволу відповідно до процедури", - сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Мальти.

Тепер, щоб потрапити в цю країну, потрібно отримати дозвіл на в'їзд, надати результат негативного тесту на коронавірус, заповнити спеціальну форму, а також дотримуватися карантину 14 днів.

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Автор: 

карантин (18172) Мальта (103) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Мальта.... прекрасная Мальта...
тут хоть бы в маршрутку влезть ))) чтоб доехать домой....к коту)))) какая Мальта?
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22.10.2021 20:46
+2
І навіть вакцинованих?
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22.10.2021 20:45
+2
знають про масову торгівлю фальшивими довідками.
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22.10.2021 21:39
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Вот дурні, ніякого ковіду нема, вони що, коментарі на Цензорі не читають?
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22.10.2021 20:34 Відповісти
в исключительных обстоятельствах,то якщо вы потомственный кибуцобудивнык со справкой...
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22.10.2021 20:35 Відповісти
І навіть вакцинованих?
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22.10.2021 20:45 Відповісти
С 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет. Источник:
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22.10.2021 20:53 Відповісти
Вакцинованих могли б й пускати. Фашисти.
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22.10.2021 20:54 Відповісти
Закрили, бо наші дебіли купують підроблені сертифікати.
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22.10.2021 21:52 Відповісти
І зізнаються з цьому лише в реанімації. Ляшко не надурить!
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22.10.2021 21:59 Відповісти
Ці підроблені сертифікати легко викриваються при перевірці на пунктах пропуску. Але наші дебіли цього не розуміють, що це гроші на вітер.
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23.10.2021 00:16 Відповісти
Из-за ******** страдают все.

Дебилы выбрали ЗЕ - страдает вся Украина.
Дебилы не хотят вакцинироваться - страдает вся Украина.

Положительное в этом только то, что количество дебилов после Ковида здорово сократится.
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22.10.2021 22:17 Відповісти
Коли щойно вакцинувався!

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22.10.2021 22:39 Відповісти
Мальта.... прекрасная Мальта...
тут хоть бы в маршрутку влезть ))) чтоб доехать домой....к коту)))) какая Мальта?
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22.10.2021 20:46 Відповісти
В Харкові за вчора по швидкій поступило 600 запитів на госпіталізацію з ковідом, а змогли госпіталізувати тільки 200, бо немає вільних місць.
Якщо це ще не велика зелена дупа, то що це?😠
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22.10.2021 20:57 Відповісти
ні.

це велика рузькоправославна ЖОПА.((
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22.10.2021 21:12 Відповісти
Уявіть ситуацію - людина приїзжає по швидкій на госпіталізацію з ковідом, бо вже не може сам дихати, а їй кажуть немає місць, дають надихатись киснем і відправляють додому фактично помирати І це правда !
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22.10.2021 20:59 Відповісти
Хотів в суботу зранку на Мальту гайнути,купив нову резину на велік "Мінск" модель 1991 р.,а тут.... .
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22.10.2021 21:20 Відповісти
Как же так, не пускают, а ведь на Мальте уже давно все защищены самыми лучшими "прививками"!? 💉💉💉😷
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22.10.2021 21:24 Відповісти
На Мальті один з найбільших відсотків провакцинованого населення, - 88%.
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22.10.2021 23:24 Відповісти
Ну и набуя тогда прививки?
Шо то наверно знают.
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22.10.2021 21:26 Відповісти
знають про масову торгівлю фальшивими довідками.
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22.10.2021 21:39 Відповісти
колите главное.
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22.10.2021 21:30 Відповісти
Мільйони українців у розпачі й на грані нервового зриву . Саме зараз всі так мріяли відвідати Мальта. Яка невдача . Як тепер жити не відвідавши Мальту ? Це жах.
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22.10.2021 22:18 Відповісти
Ми - дупа світу!

Панове, треба вже починати до цього звикати.
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22.10.2021 22:45 Відповісти
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22.10.2021 23:30 Відповісти
В мааскве?
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23.10.2021 02:07 Відповісти
 
 