Мальта закрила в'їзд для українців через COVID-19
У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус Мальта включила Україну до списку країн, з яких в'їзд дозволено тільки за виняткових обставин.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Мальти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
З 21 жовтня Україну внесли в темно-червоний список - в'їзд із таких країн з туристичною метою заборонено, незалежно від того, вакцинований мандрівник чи ні.
"Поїздки в країни/зони темно-червоного кольору і з них дозволені тільки для необхідних подорожей у виняткових випадках і тільки з попереднього дозволу відповідно до процедури", - сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Мальти.
Тепер, щоб потрапити в цю країну, потрібно отримати дозвіл на в'їзд, надати результат негативного тесту на коронавірус, заповнити спеціальну форму, а також дотримуватися карантину 14 днів.
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Дебилы выбрали ЗЕ - страдает вся Украина.
Дебилы не хотят вакцинироваться - страдает вся Украина.
Положительное в этом только то, что количество дебилов после Ковида здорово сократится.
тут хоть бы в маршрутку влезть ))) чтоб доехать домой....к коту)))) какая Мальта?
Якщо це ще не велика зелена дупа, то що це?😠
це велика рузькоправославна ЖОПА.((
Шо то наверно знают.
Панове, треба вже починати до цього звикати.