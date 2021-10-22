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Новости Коронавирус и карантин
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Мальта закрыла въезд для украинцев из-за COVID-19

Мальта закрыла въезд для украинцев из-за COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Мальта включила Украину в список стран, из которых въезд разрешен только в исключительных обстоятельствах.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Мальты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

С 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Минздрава Мальты.

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Теперь, чтобы попасть в эту страну, нужно получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Автор: 

карантин (16729) Мальта (78) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Мальта.... прекрасная Мальта...
тут хоть бы в маршрутку влезть ))) чтоб доехать домой....к коту)))) какая Мальта?
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22.10.2021 20:46
+2
І навіть вакцинованих?
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22.10.2021 20:45
+2
знають про масову торгівлю фальшивими довідками.
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22.10.2021 21:39
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Вот дурні, ніякого ковіду нема, вони що, коментарі на Цензорі не читають?
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22.10.2021 20:34 Ответить
в исключительных обстоятельствах,то якщо вы потомственный кибуцобудивнык со справкой...
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22.10.2021 20:35 Ответить
І навіть вакцинованих?
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22.10.2021 20:45 Ответить
С 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет. Источник:
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22.10.2021 20:53 Ответить
Вакцинованих могли б й пускати. Фашисти.
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22.10.2021 20:54 Ответить
Закрили, бо наші дебіли купують підроблені сертифікати.
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22.10.2021 21:52 Ответить
І зізнаються з цьому лише в реанімації. Ляшко не надурить!
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22.10.2021 21:59 Ответить
Ці підроблені сертифікати легко викриваються при перевірці на пунктах пропуску. Але наші дебіли цього не розуміють, що це гроші на вітер.
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23.10.2021 00:16 Ответить
Из-за ******** страдают все.

Дебилы выбрали ЗЕ - страдает вся Украина.
Дебилы не хотят вакцинироваться - страдает вся Украина.

Положительное в этом только то, что количество дебилов после Ковида здорово сократится.
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22.10.2021 22:17 Ответить
Коли щойно вакцинувався!

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22.10.2021 22:39 Ответить
Мальта.... прекрасная Мальта...
тут хоть бы в маршрутку влезть ))) чтоб доехать домой....к коту)))) какая Мальта?
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22.10.2021 20:46 Ответить
В Харкові за вчора по швидкій поступило 600 запитів на госпіталізацію з ковідом, а змогли госпіталізувати тільки 200, бо немає вільних місць.
Якщо це ще не велика зелена дупа, то що це?😠
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22.10.2021 20:57 Ответить
ні.

це велика рузькоправославна ЖОПА.((
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22.10.2021 21:12 Ответить
Уявіть ситуацію - людина приїзжає по швидкій на госпіталізацію з ковідом, бо вже не може сам дихати, а їй кажуть немає місць, дають надихатись киснем і відправляють додому фактично помирати І це правда !
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22.10.2021 20:59 Ответить
Хотів в суботу зранку на Мальту гайнути,купив нову резину на велік "Мінск" модель 1991 р.,а тут.... .
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22.10.2021 21:20 Ответить
Как же так, не пускают, а ведь на Мальте уже давно все защищены самыми лучшими "прививками"!? 💉💉💉😷
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22.10.2021 21:24 Ответить
На Мальті один з найбільших відсотків провакцинованого населення, - 88%.
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22.10.2021 23:24 Ответить
Ну и набуя тогда прививки?
Шо то наверно знают.
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22.10.2021 21:26 Ответить
знають про масову торгівлю фальшивими довідками.
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22.10.2021 21:39 Ответить
колите главное.
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22.10.2021 21:30 Ответить
Мільйони українців у розпачі й на грані нервового зриву . Саме зараз всі так мріяли відвідати Мальта. Яка невдача . Як тепер жити не відвідавши Мальту ? Це жах.
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22.10.2021 22:18 Ответить
Ми - дупа світу!

Панове, треба вже починати до цього звикати.
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22.10.2021 22:45 Ответить
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22.10.2021 23:30 Ответить
В мааскве?
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23.10.2021 02:07 Ответить
 
 