Мальта закрыла въезд для украинцев из-за COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Мальта включила Украину в список стран, из которых въезд разрешен только в исключительных обстоятельствах.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Мальты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

С 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Минздрава Мальты.

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Теперь, чтобы попасть в эту страну, нужно получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.