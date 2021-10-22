Мальта закрыла въезд для украинцев из-за COVID-19
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Мальта включила Украину в список стран, из которых въезд разрешен только в исключительных обстоятельствах.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Мальты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
С 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.
"Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Минздрава Мальты.
Теперь, чтобы попасть в эту страну, нужно получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.
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Дебилы выбрали ЗЕ - страдает вся Украина.
Дебилы не хотят вакцинироваться - страдает вся Украина.
Положительное в этом только то, что количество дебилов после Ковида здорово сократится.
тут хоть бы в маршрутку влезть ))) чтоб доехать домой....к коту)))) какая Мальта?
Якщо це ще не велика зелена дупа, то що це?😠
це велика рузькоправославна ЖОПА.((
Шо то наверно знают.
Панове, треба вже починати до цього звикати.