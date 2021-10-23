Вакцинуватися після перенесеного COVID-19 можна, як тільки отримали негативний ПЛР-тест, - лікар-інфекціоніст Радковська

За статистикою Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже перехворіли на коронавірус 2,3 млн людей. У них може виникнути питання, - чи потрібно вже перехворілим вакцинуватися проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, лікар-інфекціоніст Леся Радковська розповіла Фактам ICTV, коли необхідно вакцинуватися після перенесеного коронавіру й навіщо це потрібно.

За словами лікаря, вакцинуватися після перенесеного коронавірусу можна відразу, коли закінчиться заразний період.

"Тобто коли завершаться термін самоізоляції і симптоми захворювання, а людина отримає негативний тест на ПЛР/антиген", - зазначила вона.

У середньому це триває приблизно чотири тижні. Після цього періоду можна отримати щеплення проти COVID-19, якщо є достатня кількість вакцин.

Якщо ж кількість обмежена, то можна відкласти щеплення до шести місяців. За словами інфекціоніста, саме стільки часу людина має, щоб не захворіти на коронавірус повторно.

У МОЗ відзначали, що незважаючи на те, перехворіла людина чи ні, все одно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після шести місяців після закінчення хвороби.

Але якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, педагог або медичний працівник, то тоді не треба чекати, а отримати щеплення в найближчий період після завершення активної хвороби.

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Вакцинуватися після коронавірусу необхідно всім, адже що більший відсоток вакцинованих, то дієвіший колективний імунітет.

Це важливо для тих, хто перебуває в групі ризику, має ослаблений імунітет і протипоказання до щеплення.

"Вакцинуватися потрібно для того, щоб отримати кращий захист від COVID-19", - говорить інфекціоніст.

Після перенесеного захворювання виробляється набутий природний імунітет. Але він не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус. І тяжкість нового захворювання не залежить від попереднього досвіду хвороби.

Зате імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусу. Вакциновані люди рідше хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.