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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинуватися після перенесеного COVID-19 можна, як тільки отримали негативний ПЛР-тест, - лікар-інфекціоніст Радковська

Вакцинуватися після перенесеного COVID-19 можна, як тільки отримали негативний ПЛР-тест, - лікар-інфекціоніст Радковська

За статистикою Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже перехворіли на коронавірус 2,3 млн людей. У них може виникнути питання, - чи потрібно вже перехворілим вакцинуватися проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, лікар-інфекціоніст Леся Радковська розповіла Фактам ICTV, коли необхідно вакцинуватися після перенесеного коронавіру й навіщо це потрібно.

За словами лікаря, вакцинуватися після перенесеного коронавірусу можна відразу, коли закінчиться заразний період.

"Тобто коли завершаться термін самоізоляції і симптоми захворювання, а людина отримає негативний тест на ПЛР/антиген", - зазначила вона.

У середньому це триває приблизно чотири тижні. Після цього періоду можна отримати щеплення проти COVID-19, якщо є достатня кількість вакцин.

Якщо ж кількість обмежена, то можна відкласти щеплення до шести місяців. За словами інфекціоніста, саме стільки часу людина має, щоб не захворіти на коронавірус повторно.

У МОЗ відзначали, що незважаючи на те, перехворіла людина чи ні, все одно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після шести місяців після закінчення хвороби.

Але якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, педагог або медичний працівник, то тоді не треба чекати, а отримати щеплення в найближчий період після завершення активної хвороби.

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Вакцинуватися після коронавірусу необхідно всім, адже що більший відсоток вакцинованих, то дієвіший колективний імунітет.

Це важливо для тих, хто перебуває в групі ризику, має ослаблений імунітет і протипоказання до щеплення.

"Вакцинуватися потрібно для того, щоб отримати кращий захист від COVID-19", - говорить інфекціоніст.

Після перенесеного захворювання виробляється набутий природний імунітет. Але він не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус. І тяжкість нового захворювання не залежить від попереднього досвіду хвороби.

Зате імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусу. Вакциновані люди рідше хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
І ця Радківська вважає себе лікарем? Це мабуть одна з тих, хто свій диплом за сало купували. За подібні рекомендації вже зараз таких коновалів потрібно записувати в лист очікування чергового нюрнбергського трибуналу.
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23.10.2021 16:12
+11
І вас геть не напружує той факт що такі спеціалісти керують вакцинацією?
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23.10.2021 16:25
+11
Можно но вопрос в том зачем?
Может целесообрзнее через 4-6 месяцев когда после перенесенной болезни падает количество антител?
Вобщем ничего кроме вреда такие статьи не приносят.
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23.10.2021 16:25
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Ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.

Щось зараз все навпаки.
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23.10.2021 16:04 Відповісти
Тому що ця стаття як зброя антивакцинаторам. Один вислів протирічить другому.
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23.10.2021 16:20 Відповісти
І вас геть не напружує той факт що такі спеціалісти керують вакцинацією?
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23.10.2021 16:25 Відповісти
Тезка, якщо напружуватись при кожному опусі зе-ікспердів в усіх галузях, то можна просто луснути. Це вже не стресс-ситуації , а будення.
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23.10.2021 16:28 Відповісти
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23.10.2021 16:34 Відповісти
Можно...А надо?!
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23.10.2021 16:11 Відповісти
І ця Радківська вважає себе лікарем? Це мабуть одна з тих, хто свій диплом за сало купували. За подібні рекомендації вже зараз таких коновалів потрібно записувати в лист очікування чергового нюрнбергського трибуналу.
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23.10.2021 16:12 Відповісти
Тому що це не лікарські рекомендації, а з політичної кухні Зе-ікспердів.
Чомусь в Ізраїлі все простіше - перехворів на ковід, все одно що вакцинувався на 6 місяців.
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23.10.2021 16:25 Відповісти
в Ізраілі вже декому 4 дозу колять. надіються що допоможе.
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23.10.2021 16:55 Відповісти
Ну ви то свій диплом лікаря точно не за сало купували. Бо ж у вас його все одно немає.
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23.10.2021 16:25 Відповісти
Пане Зойдберг, а ви за етнічною національністю хто?
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24.10.2021 06:53 Відповісти
Можно но вопрос в том зачем?
Может целесообрзнее через 4-6 месяцев когда после перенесенной болезни падает количество антител?
Вобщем ничего кроме вреда такие статьи не приносят.
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23.10.2021 16:25 Відповісти
Такі статті зайвий раз підтверджують те що з цією "вакцинацією" щось не гаразд
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23.10.2021 16:44 Відповісти
мій родич здавав на антитіла через рік після хвороби - показало, що є ще достатньо антитіл, IGG з показником 4.0
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23.10.2021 17:04 Відповісти
ушлепки это те кто агитирует не вакцинироваться, а еще большие ушлепки те кто покупают сертификаты про вакцинацию
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23.10.2021 16:29 Відповісти
ты кто? проффесор инфекционист или троль за поребрика
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23.10.2021 23:19 Відповісти
і не кажіть, скоро нам "з кожного стовпу, з кожного дерева" будуть віщати про необхідність негайно вколотися. А все новими обмеженнями та вимогами поступово обставляють зі всіх сторін, наче перевіряють нашу реакцію і поступливість
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23.10.2021 17:02 Відповісти
Ни в коем случае не вакцинируйся, помоги стране, не может она существовать с таким количеством зедебилов.
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23.10.2021 23:29 Відповісти
а нахрена вакцинироваться после перенесённого ковида?
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23.10.2021 16:28 Відповісти
"После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.

Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений."
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23.10.2021 16:30 Відповісти
Терба підняти ефективність вакцин, а це можна зробити, якщо будуть вакцинуватись перехворівші.
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23.10.2021 18:25 Відповісти
знающие врачи наоборот говорят что природный имунитет намного лучше того что от вакцинации
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23.10.2021 19:40 Відповісти
Это противоречит здравому смыслу. До этого нам рассказывали, что тяжесть заболевания зависит от ИД.

Слишком много не связанных логически утверждений. Поэтому не верю.
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24.10.2021 06:22 Відповісти
После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни. - брехня чистейшей воды! Изучайте опыт вакцинации ! Не может быть иммунитет от вакцины лучше природного иммунитета от перенесенного заболевания!!! Тем более от современной вакцины , которая вырабатывает только один тип антител против шипа вируса , а болезнь более 26 типов!!!
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23.10.2021 16:35 Відповісти
Этот правда?
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23.10.2021 16:37 Відповісти
Нашим "науковцям" це все складно. ВООЗ сказав вакцина - значить вакцина.
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23.10.2021 16:51 Відповісти
Звідки черги швидких, експерементальні ліки від ковіду, чому деякі країни призупинили вакцинацію молодих Модерною, що не так з Пфайзером, кому треба вакцинуватись, а кому це зайве та ще багато іншого.

Повний випуск доступний за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4&fbclid=IwAR025qMg6pmhLY2BWlocFIkAQPL1pvFND7DsFWtg3Gdb0LRF7tK0GmJvEKA https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4
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23.10.2021 19:51 Відповісти
Происходит Большое нае..лово.
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23.10.2021 22:17 Відповісти
Все верно у меня после болезни антител больше,чем у сына после 2х Модерн.
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23.10.2021 21:24 Відповісти
Коник-Горбоконик,на клітину надійся,а сам не будь дурнем.Коли тобі ,не приведи Господи,не вистачиь апарату штучного дихання,то зробиш предяву клітині?Не будьте упоротими дурнями,бо ваших природніх імунітетів не вистачить на всі букви ковіду....
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23.10.2021 22:13 Відповісти
Зачем ты их переубеждаешь? природный отбор должен очистить планету от дебилов.
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23.10.2021 23:38 Відповісти
Вы осторожнее будте . Украина закупила 16 миллионов доз файзера . Надо распространить среди населения , а вы в сомнение народ вводите .
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24.10.2021 04:45 Відповісти
З цієї статті висновок один - перехворівшим вакцинуватись не бажано. Хіба що тим хто хворів у важкій формі.
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23.10.2021 16:42 Відповісти
Желательно составить таблицы с показателями тех, кому вакцина рекомендована,и тех кто способен забороть вирус своими силами без вакцинации.Для этого нужно разбить людей на таких, которые входят в зону риска, и тех,кого вирус вообще не трогает и легко ними переносится.Обязательная вакцинация после сорока с учётом истории болезни человека.Если в его хронике нет опасных болезней,его вакцинировать не обязательно.Если же человек имеет букет болезней,которые ставят его выздоровление ниже 50%,такой человек прививается.
И о любви Крематорий Всадник https://youtu.be/jL92xpe4mFU
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23.10.2021 16:48 Відповісти
Це не входить в плани ВООЗ. Вакцинуватись мають всі. Бажано від 0 років.
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23.10.2021 16:50 Відповісти
ще би нам знати реальну ціль та мету таких планів... Але нам ніхто не розкаже
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23.10.2021 17:00 Відповісти
Козак,ти провокатор? Для таких упоротих є одна рекомендація. Сходити в інфекційне відділення вашої міської лікарні, або поспілкуватися з перехворівшими ,які використовували кисневе штучне дихання. Но це якщо ти вважаєш себе безсмертним...
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23.10.2021 22:08 Відповісти
В чому провокація? Якщо людина не бажає вакцинуватись це її право. Я не проти вакцини від ковіда, але вакцинувати треба старших людей та тих хто має побочку. Інші не вмирають. Що не так? Крім того, щодо віруса, вакцин є багато запитань. Чому той, кого вакцинують має підписати, що він робить добровільне щеплення експериментальним препаратом і не буде мати жодних претензій? Тим більше є підозрілі заклики вакцинувати тих, хто вже перехворів. Це робиться спеціально? Яка мета? Вибір важкий, щоправда. Тисне ЗМІ. Статті замовні про переповнені відділення, наганяють жаху. Короче кожен обирає сам, але уроди, які навязують свою вакцину Світові, будуть, немає сумніву, покарані. Бо щось там нечисто. При чому дуже нечисто.
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23.10.2021 22:25 Відповісти
расходимся. это не инфекционист и не врач
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23.10.2021 16:49 Відповісти
Лютий брєд. Це ще один з факторів, які викликаютьс умнів в доцільності вакцинації взагалі. Якщо людина в групі ризику то звичайно краще вакцинуватись. Але коли бачу молодих людей, які зомбовані пропагандою , охоплює сум.
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23.10.2021 16:49 Відповісти
в мене давно вже ці сумніви виникли, і пов'язані вони якраз з такою надмірною і підозрілою "турботою" про нас з боку нашого МОЗу ...
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23.10.2021 16:56 Відповісти
Какой нах# коллективный иммунитет? Привитые тоже болеют.
Тест в любом случае необходимо проводить перед прививкой. Результат теста через 5 минут.
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23.10.2021 16:53 Відповісти
Який, вибачте, "брєд". Навіщо вакцинуватись тим, хто щойно перехворів? У цих людей набагто кращий захист, аніж від вакцини. Дуже мала ймовірність, що вони протягом півроку після хвороби захворіють знову. Тоді як після вакцини багато хто заражається і хворіє, нехай і амбулаторно.
Поки є антитіла в крові, немає ніякого сенсу його "доповнювати" уколом, нехай краще ця доза дістанеться тому, хто в групі ризику і не хворів.
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23.10.2021 16:54 Відповісти
Ви в цьому впевнені?
І до речі, які типи і титр антитіл має бути в крові, щоби у вас був захист?
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23.10.2021 18:11 Відповісти
Захист забезпечують не антитіла, а сертифікат зеленого кольору. Вірус дивиться на сертифікат, як бачить, що сертифікат зелений одразу тікає. Але це стосується саме зеленого сертифікату.
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23.10.2021 18:30 Відповісти
Я про колір не думав. Власне, в паперовому вигляді ніколи його не бачив. Але, навіть якщо він білий, вірус, безумовно має бачити його в зеленому.
Інше питання, чому тоді маски не роблять зеленими? З огляду на таку фізіологію, зелені маски мали б гарантувати 100% захист. Хоча, можливо, виробники перш за все намагаються уникнути масових алергій, що будо б руйнівним для бізнесу.
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23.10.2021 18:44 Відповісти
Лицар Трамвайних Домагань


@IntimateKnight



Сусідка повернулась з похорон.
Каже Байкове забите, купа машин, купа людей, молодих ховають!
В шоці, що так багато молоді мре!
Сумна, розгублена.
Каже: - как думаешь, надо вакцинироваться? А вот нас заставляют! А они не имеют право! Вот если бьі...
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23.10.2021 17:15 Відповісти
да да, подъезды трупами завалены
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23.10.2021 19:51 Відповісти
В якій лікарні працює цей чудо-доктор??!!
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23.10.2021 17:26 Відповісти
Пошел нахрен КОЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛ .Чтоб получить отрицательный тест т,е, после лечения нужно частнику заплатить 500 гр. Пенсионеру 450 гр. НУ И ЗАЧЕМ МНЕ ТАКОЕ НЕДОГОСУСАРСТВО ?У частников тесты есть а у долбанного домашнего врача в г,Токмак нет.ПЕРЕДАСТЫ с ВР Вы пробовали попасть к домашнему врачу???? СУПРУН выгнали,а дело ее гнилое оставили.
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23.10.2021 18:50 Відповісти
эпоха мракобесия. после выздоровления вакцинироваться нет смісла
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23.10.2021 19:51 Відповісти
До цієї статті я ще роздумував - вакцинуватись чи ні.
Тепер зрозуміло - НІ.
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23.10.2021 19:53 Відповісти
Чому фото немає цієї радниці? В неї немає бородавки на носі?
Nature USA журнал дослідники Рокфелерівського університету порівнювали перехворівших та вакцінованих Moderna, Pfizer 2 разово-у хворих перехворівших імунітет зберігається на протязі року В клітини пам'яті еволюціонують виробляють антитела, у вакцінованих кількість виробки падає через 2 місяці після вакцінації. Вчені пов'язують цей феномен шляхом потрапляння вакцини (кров судини, клітковина) та збудника( дихальна система, кишковик Пфеєрові ******, судини, кров).
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23.10.2021 20:42 Відповісти
Улыбают антивакцеры, когда кричат и на толчке, что не буду, гавно, а не прививка, что здоровье дороже и имунка моя не подведёт. А как только с проездом туго стало, понесло на вакцинацию. А как имунка?) Или проезд важнее?)
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23.10.2021 20:49 Відповісти
;;
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23.10.2021 21:01 Відповісти
дура этот врач, редкостная...
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23.10.2021 21:02 Відповісти
И что это за врач и рекомендации? Переболевшие должны вакцинироваться только после тестирование на ТИТР антител. Если он высокий - вакцинироваться нельзя, если низкий - обязательно вакцинироваться.
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23.10.2021 21:29 Відповісти
Если переболел, то вакцинироваться вообще не нужно
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24.10.2021 09:13 Відповісти
Щось не те з цією вакцинацією.
Адже вакцина це по суті ослаблений чи вбитий вірус який вводиться в людський організм щоб там виробились антитіла та імунна відповідь. Чому ж тоді коли людина перехворіла і в неї організм та імунна система справились з вірусом не береться до уваги?!
Не береться до уваги навіть коли людина хворіла два рази - раз середня важкість і раз - легка форма.
Виходить за логікою цих вакцинаторів - всі не зважаючи ні на щр мають вколотись. Але не забуваємо, що цей вірус виведено штучно. Питання - чи не з тією метою щоб всіх "привити"?
Можете мене називати як завгодно. Але я з тих, що хворіли два рази. І доки можна буде - колотись не буду.
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24.10.2021 07:06 Відповісти
Цікаво вона це каже по тупості чи вона на ЗП
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24.10.2021 09:11 Відповісти
 
 