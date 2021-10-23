Вакцинуватися після перенесеного COVID-19 можна, як тільки отримали негативний ПЛР-тест, - лікар-інфекціоніст Радковська
За статистикою Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже перехворіли на коронавірус 2,3 млн людей. У них може виникнути питання, - чи потрібно вже перехворілим вакцинуватися проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, лікар-інфекціоніст Леся Радковська розповіла Фактам ICTV, коли необхідно вакцинуватися після перенесеного коронавіру й навіщо це потрібно.
За словами лікаря, вакцинуватися після перенесеного коронавірусу можна відразу, коли закінчиться заразний період.
"Тобто коли завершаться термін самоізоляції і симптоми захворювання, а людина отримає негативний тест на ПЛР/антиген", - зазначила вона.
У середньому це триває приблизно чотири тижні. Після цього періоду можна отримати щеплення проти COVID-19, якщо є достатня кількість вакцин.
Якщо ж кількість обмежена, то можна відкласти щеплення до шести місяців. За словами інфекціоніста, саме стільки часу людина має, щоб не захворіти на коронавірус повторно.
У МОЗ відзначали, що незважаючи на те, перехворіла людина чи ні, все одно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після шести місяців після закінчення хвороби.
Але якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, педагог або медичний працівник, то тоді не треба чекати, а отримати щеплення в найближчий період після завершення активної хвороби.
Вакцинуватися після коронавірусу необхідно всім, адже що більший відсоток вакцинованих, то дієвіший колективний імунітет.
Це важливо для тих, хто перебуває в групі ризику, має ослаблений імунітет і протипоказання до щеплення.
"Вакцинуватися потрібно для того, щоб отримати кращий захист від COVID-19", - говорить інфекціоніст.
Після перенесеного захворювання виробляється набутий природний імунітет. Але він не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус. І тяжкість нового захворювання не залежить від попереднього досвіду хвороби.
Зате імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусу. Вакциновані люди рідше хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.
Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.
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Щось зараз все навпаки.
Чомусь в Ізраїлі все простіше - перехворів на ковід, все одно що вакцинувався на 6 місяців.
Может целесообрзнее через 4-6 месяцев когда после перенесенной болезни падает количество антител?
Вобщем ничего кроме вреда такие статьи не приносят.
Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений."
Слишком много не связанных логически утверждений. Поэтому не верю.
Повний випуск доступний за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4&fbclid=IwAR025qMg6pmhLY2BWlocFIkAQPL1pvFND7DsFWtg3Gdb0LRF7tK0GmJvEKA https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4
И о любви Крематорий Всадник https://youtu.be/jL92xpe4mFU
Тест в любом случае необходимо проводить перед прививкой. Результат теста через 5 минут.
Поки є антитіла в крові, немає ніякого сенсу його "доповнювати" уколом, нехай краще ця доза дістанеться тому, хто в групі ризику і не хворів.
І до речі, які типи і титр антитіл має бути в крові, щоби у вас був захист?
Інше питання, чому тоді маски не роблять зеленими? З огляду на таку фізіологію, зелені маски мали б гарантувати 100% захист. Хоча, можливо, виробники перш за все намагаються уникнути масових алергій, що будо б руйнівним для бізнесу.
@IntimateKnight
Сусідка повернулась з похорон.
Каже Байкове забите, купа машин, купа людей, молодих ховають!
В шоці, що так багато молоді мре!
Сумна, розгублена.
Каже: - как думаешь, надо вакцинироваться? А вот нас заставляют! А они не имеют право! Вот если бьі...
Тепер зрозуміло - НІ.
Nature USA журнал дослідники Рокфелерівського університету порівнювали перехворівших та вакцінованих Moderna, Pfizer 2 разово-у хворих перехворівших імунітет зберігається на протязі року В клітини пам'яті еволюціонують виробляють антитела, у вакцінованих кількість виробки падає через 2 місяці після вакцінації. Вчені пов'язують цей феномен шляхом потрапляння вакцини (кров судини, клітковина) та збудника( дихальна система, кишковик Пфеєрові ******, судини, кров).
Адже вакцина це по суті ослаблений чи вбитий вірус який вводиться в людський організм щоб там виробились антитіла та імунна відповідь. Чому ж тоді коли людина перехворіла і в неї організм та імунна система справились з вірусом не береться до уваги?!
Не береться до уваги навіть коли людина хворіла два рази - раз середня важкість і раз - легка форма.
Виходить за логікою цих вакцинаторів - всі не зважаючи ні на щр мають вколотись. Але не забуваємо, що цей вірус виведено штучно. Питання - чи не з тією метою щоб всіх "привити"?
Можете мене називати як завгодно. Але я з тих, що хворіли два рази. І доки можна буде - колотись не буду.