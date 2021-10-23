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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинироваться после перенесенного COVID-19 можно, как только будет получен отрицательный ПЦР-тест, - врач-инфекционист Радковская

Вакцинироваться после перенесенного COVID-19 можно, как только будет получен отрицательный ПЦР-тест, - врач-инфекционист Радковская

По статистике Министерства здравоохранения, в Украине уже переболели коронавирусом 2,3 млн человек. У них может возникнуть вопрос — нужно ли уже переболевшим вакцинироваться от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, врач-инфекционист Леся Радковская рассказала Фактам ICTV, когда необходимо вакцинироваться после перенесенного коронавируса, когда можно сделать прививку переболевшим и зачем это нужно.

По словам врача, вакцинироваться после перенесенного коронавируса можно сразу, когда закончится заразный период.

"То есть когда завершатся срок самоизоляции и симптомы заболевания, а человек получит отрицательный тест на ПЦР/антиген", — отметила она.

В среднем это длится примерно четыре недели. После этого периода можно получить прививку от COVID-19, если имеется достаточное количество вакцин.

Если же количество ограничено, то можно отложить прививку до шести месяцев. По словам инфекциониста, именно столько времени человек имеет, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

В Минздраве отмечали, что несмотря на то, переболел человек или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после окончания болезни.

Но если человек работает в критической инфраструктуре, если это, например, педагог или медицинский работник, то тогда не нужно ждать, а получить прививку в ближайшем периоде после завершения активной болезни.

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Вакцинироваться после коронавируса необходимо всем, ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.

Это важно для тех, кто находится в группе риска, имеет ослабленный иммунитет и противопоказания к прививке.

"Вакцинироваться нужно для того, чтобы получить лучшую защиту от COVID-19", - говорит инфекционист.

После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.

Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
І ця Радківська вважає себе лікарем? Це мабуть одна з тих, хто свій диплом за сало купували. За подібні рекомендації вже зараз таких коновалів потрібно записувати в лист очікування чергового нюрнбергського трибуналу.
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23.10.2021 16:12
+11
І вас геть не напружує той факт що такі спеціалісти керують вакцинацією?
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23.10.2021 16:25
+11
Можно но вопрос в том зачем?
Может целесообрзнее через 4-6 месяцев когда после перенесенной болезни падает количество антител?
Вобщем ничего кроме вреда такие статьи не приносят.
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23.10.2021 16:25
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Ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.

Щось зараз все навпаки.
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23.10.2021 16:04 Ответить
Тому що ця стаття як зброя антивакцинаторам. Один вислів протирічить другому.
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23.10.2021 16:20 Ответить
І вас геть не напружує той факт що такі спеціалісти керують вакцинацією?
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23.10.2021 16:25 Ответить
Тезка, якщо напружуватись при кожному опусі зе-ікспердів в усіх галузях, то можна просто луснути. Це вже не стресс-ситуації , а будення.
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23.10.2021 16:28 Ответить
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23.10.2021 16:34 Ответить
Можно...А надо?!
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23.10.2021 16:11 Ответить
І ця Радківська вважає себе лікарем? Це мабуть одна з тих, хто свій диплом за сало купували. За подібні рекомендації вже зараз таких коновалів потрібно записувати в лист очікування чергового нюрнбергського трибуналу.
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23.10.2021 16:12 Ответить
Тому що це не лікарські рекомендації, а з політичної кухні Зе-ікспердів.
Чомусь в Ізраїлі все простіше - перехворів на ковід, все одно що вакцинувався на 6 місяців.
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23.10.2021 16:25 Ответить
в Ізраілі вже декому 4 дозу колять. надіються що допоможе.
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23.10.2021 16:55 Ответить
Ну ви то свій диплом лікаря точно не за сало купували. Бо ж у вас його все одно немає.
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23.10.2021 16:25 Ответить
Пане Зойдберг, а ви за етнічною національністю хто?
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24.10.2021 06:53 Ответить
Можно но вопрос в том зачем?
Может целесообрзнее через 4-6 месяцев когда после перенесенной болезни падает количество антител?
Вобщем ничего кроме вреда такие статьи не приносят.
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23.10.2021 16:25 Ответить
Такі статті зайвий раз підтверджують те що з цією "вакцинацією" щось не гаразд
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23.10.2021 16:44 Ответить
мій родич здавав на антитіла через рік після хвороби - показало, що є ще достатньо антитіл, IGG з показником 4.0
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23.10.2021 17:04 Ответить
ушлепки это те кто агитирует не вакцинироваться, а еще большие ушлепки те кто покупают сертификаты про вакцинацию
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23.10.2021 16:29 Ответить
ты кто? проффесор инфекционист или троль за поребрика
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23.10.2021 23:19 Ответить
і не кажіть, скоро нам "з кожного стовпу, з кожного дерева" будуть віщати про необхідність негайно вколотися. А все новими обмеженнями та вимогами поступово обставляють зі всіх сторін, наче перевіряють нашу реакцію і поступливість
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23.10.2021 17:02 Ответить
Ни в коем случае не вакцинируйся, помоги стране, не может она существовать с таким количеством зедебилов.
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23.10.2021 23:29 Ответить
а нахрена вакцинироваться после перенесённого ковида?
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23.10.2021 16:28 Ответить
"После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.

Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений."
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23.10.2021 16:30 Ответить
Терба підняти ефективність вакцин, а це можна зробити, якщо будуть вакцинуватись перехворівші.
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23.10.2021 18:25 Ответить
знающие врачи наоборот говорят что природный имунитет намного лучше того что от вакцинации
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23.10.2021 19:40 Ответить
Это противоречит здравому смыслу. До этого нам рассказывали, что тяжесть заболевания зависит от ИД.

Слишком много не связанных логически утверждений. Поэтому не верю.
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24.10.2021 06:22 Ответить
После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни. - брехня чистейшей воды! Изучайте опыт вакцинации ! Не может быть иммунитет от вакцины лучше природного иммунитета от перенесенного заболевания!!! Тем более от современной вакцины , которая вырабатывает только один тип антител против шипа вируса , а болезнь более 26 типов!!!
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23.10.2021 16:35 Ответить
Этот правда?
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23.10.2021 16:37 Ответить
Нашим "науковцям" це все складно. ВООЗ сказав вакцина - значить вакцина.
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23.10.2021 16:51 Ответить
Звідки черги швидких, експерементальні ліки від ковіду, чому деякі країни призупинили вакцинацію молодих Модерною, що не так з Пфайзером, кому треба вакцинуватись, а кому це зайве та ще багато іншого.

Повний випуск доступний за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4&fbclid=IwAR025qMg6pmhLY2BWlocFIkAQPL1pvFND7DsFWtg3Gdb0LRF7tK0GmJvEKA https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4
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23.10.2021 19:51 Ответить
Происходит Большое нае..лово.
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23.10.2021 22:17 Ответить
Все верно у меня после болезни антител больше,чем у сына после 2х Модерн.
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23.10.2021 21:24 Ответить
Коник-Горбоконик,на клітину надійся,а сам не будь дурнем.Коли тобі ,не приведи Господи,не вистачиь апарату штучного дихання,то зробиш предяву клітині?Не будьте упоротими дурнями,бо ваших природніх імунітетів не вистачить на всі букви ковіду....
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23.10.2021 22:13 Ответить
Зачем ты их переубеждаешь? природный отбор должен очистить планету от дебилов.
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23.10.2021 23:38 Ответить
Вы осторожнее будте . Украина закупила 16 миллионов доз файзера . Надо распространить среди населения , а вы в сомнение народ вводите .
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24.10.2021 04:45 Ответить
З цієї статті висновок один - перехворівшим вакцинуватись не бажано. Хіба що тим хто хворів у важкій формі.
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23.10.2021 16:42 Ответить
Желательно составить таблицы с показателями тех, кому вакцина рекомендована,и тех кто способен забороть вирус своими силами без вакцинации.Для этого нужно разбить людей на таких, которые входят в зону риска, и тех,кого вирус вообще не трогает и легко ними переносится.Обязательная вакцинация после сорока с учётом истории болезни человека.Если в его хронике нет опасных болезней,его вакцинировать не обязательно.Если же человек имеет букет болезней,которые ставят его выздоровление ниже 50%,такой человек прививается.
И о любви Крематорий Всадник https://youtu.be/jL92xpe4mFU
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23.10.2021 16:48 Ответить
Це не входить в плани ВООЗ. Вакцинуватись мають всі. Бажано від 0 років.
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23.10.2021 16:50 Ответить
ще би нам знати реальну ціль та мету таких планів... Але нам ніхто не розкаже
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23.10.2021 17:00 Ответить
Козак,ти провокатор? Для таких упоротих є одна рекомендація. Сходити в інфекційне відділення вашої міської лікарні, або поспілкуватися з перехворівшими ,які використовували кисневе штучне дихання. Но це якщо ти вважаєш себе безсмертним...
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23.10.2021 22:08 Ответить
В чому провокація? Якщо людина не бажає вакцинуватись це її право. Я не проти вакцини від ковіда, але вакцинувати треба старших людей та тих хто має побочку. Інші не вмирають. Що не так? Крім того, щодо віруса, вакцин є багато запитань. Чому той, кого вакцинують має підписати, що він робить добровільне щеплення експериментальним препаратом і не буде мати жодних претензій? Тим більше є підозрілі заклики вакцинувати тих, хто вже перехворів. Це робиться спеціально? Яка мета? Вибір важкий, щоправда. Тисне ЗМІ. Статті замовні про переповнені відділення, наганяють жаху. Короче кожен обирає сам, але уроди, які навязують свою вакцину Світові, будуть, немає сумніву, покарані. Бо щось там нечисто. При чому дуже нечисто.
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23.10.2021 22:25 Ответить
расходимся. это не инфекционист и не врач
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23.10.2021 16:49 Ответить
Лютий брєд. Це ще один з факторів, які викликаютьс умнів в доцільності вакцинації взагалі. Якщо людина в групі ризику то звичайно краще вакцинуватись. Але коли бачу молодих людей, які зомбовані пропагандою , охоплює сум.
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23.10.2021 16:49 Ответить
в мене давно вже ці сумніви виникли, і пов'язані вони якраз з такою надмірною і підозрілою "турботою" про нас з боку нашого МОЗу ...
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23.10.2021 16:56 Ответить
Какой нах# коллективный иммунитет? Привитые тоже болеют.
Тест в любом случае необходимо проводить перед прививкой. Результат теста через 5 минут.
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23.10.2021 16:53 Ответить
Який, вибачте, "брєд". Навіщо вакцинуватись тим, хто щойно перехворів? У цих людей набагто кращий захист, аніж від вакцини. Дуже мала ймовірність, що вони протягом півроку після хвороби захворіють знову. Тоді як після вакцини багато хто заражається і хворіє, нехай і амбулаторно.
Поки є антитіла в крові, немає ніякого сенсу його "доповнювати" уколом, нехай краще ця доза дістанеться тому, хто в групі ризику і не хворів.
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23.10.2021 16:54 Ответить
Ви в цьому впевнені?
І до речі, які типи і титр антитіл має бути в крові, щоби у вас був захист?
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23.10.2021 18:11 Ответить
Захист забезпечують не антитіла, а сертифікат зеленого кольору. Вірус дивиться на сертифікат, як бачить, що сертифікат зелений одразу тікає. Але це стосується саме зеленого сертифікату.
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23.10.2021 18:30 Ответить
Я про колір не думав. Власне, в паперовому вигляді ніколи його не бачив. Але, навіть якщо він білий, вірус, безумовно має бачити його в зеленому.
Інше питання, чому тоді маски не роблять зеленими? З огляду на таку фізіологію, зелені маски мали б гарантувати 100% захист. Хоча, можливо, виробники перш за все намагаються уникнути масових алергій, що будо б руйнівним для бізнесу.
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23.10.2021 18:44 Ответить
Лицар Трамвайних Домагань


@IntimateKnight



Сусідка повернулась з похорон.
Каже Байкове забите, купа машин, купа людей, молодих ховають!
В шоці, що так багато молоді мре!
Сумна, розгублена.
Каже: - как думаешь, надо вакцинироваться? А вот нас заставляют! А они не имеют право! Вот если бьі...
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23.10.2021 17:15 Ответить
да да, подъезды трупами завалены
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23.10.2021 19:51 Ответить
В якій лікарні працює цей чудо-доктор??!!
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23.10.2021 17:26 Ответить
Пошел нахрен КОЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛ .Чтоб получить отрицательный тест т,е, после лечения нужно частнику заплатить 500 гр. Пенсионеру 450 гр. НУ И ЗАЧЕМ МНЕ ТАКОЕ НЕДОГОСУСАРСТВО ?У частников тесты есть а у долбанного домашнего врача в г,Токмак нет.ПЕРЕДАСТЫ с ВР Вы пробовали попасть к домашнему врачу???? СУПРУН выгнали,а дело ее гнилое оставили.
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23.10.2021 18:50 Ответить
эпоха мракобесия. после выздоровления вакцинироваться нет смісла
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23.10.2021 19:51 Ответить
До цієї статті я ще роздумував - вакцинуватись чи ні.
Тепер зрозуміло - НІ.
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23.10.2021 19:53 Ответить
Чому фото немає цієї радниці? В неї немає бородавки на носі?
Nature USA журнал дослідники Рокфелерівського університету порівнювали перехворівших та вакцінованих Moderna, Pfizer 2 разово-у хворих перехворівших імунітет зберігається на протязі року В клітини пам'яті еволюціонують виробляють антитела, у вакцінованих кількість виробки падає через 2 місяці після вакцінації. Вчені пов'язують цей феномен шляхом потрапляння вакцини (кров судини, клітковина) та збудника( дихальна система, кишковик Пфеєрові ******, судини, кров).
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23.10.2021 20:42 Ответить
Улыбают антивакцеры, когда кричат и на толчке, что не буду, гавно, а не прививка, что здоровье дороже и имунка моя не подведёт. А как только с проездом туго стало, понесло на вакцинацию. А как имунка?) Или проезд важнее?)
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23.10.2021 20:49 Ответить
;;
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23.10.2021 21:01 Ответить
дура этот врач, редкостная...
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23.10.2021 21:02 Ответить
И что это за врач и рекомендации? Переболевшие должны вакцинироваться только после тестирование на ТИТР антител. Если он высокий - вакцинироваться нельзя, если низкий - обязательно вакцинироваться.
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23.10.2021 21:29 Ответить
Если переболел, то вакцинироваться вообще не нужно
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24.10.2021 09:13 Ответить
Щось не те з цією вакцинацією.
Адже вакцина це по суті ослаблений чи вбитий вірус який вводиться в людський організм щоб там виробились антитіла та імунна відповідь. Чому ж тоді коли людина перехворіла і в неї організм та імунна система справились з вірусом не береться до уваги?!
Не береться до уваги навіть коли людина хворіла два рази - раз середня важкість і раз - легка форма.
Виходить за логікою цих вакцинаторів - всі не зважаючи ні на щр мають вколотись. Але не забуваємо, що цей вірус виведено штучно. Питання - чи не з тією метою щоб всіх "привити"?
Можете мене називати як завгодно. Але я з тих, що хворіли два рази. І доки можна буде - колотись не буду.
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24.10.2021 07:06 Ответить
Цікаво вона це каже по тупості чи вона на ЗП
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24.10.2021 09:11 Ответить
 
 