Вакцинироваться после перенесенного COVID-19 можно, как только будет получен отрицательный ПЦР-тест, - врач-инфекционист Радковская

По статистике Министерства здравоохранения, в Украине уже переболели коронавирусом 2,3 млн человек. У них может возникнуть вопрос — нужно ли уже переболевшим вакцинироваться от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, врач-инфекционист Леся Радковская рассказала Фактам ICTV, когда необходимо вакцинироваться после перенесенного коронавируса, когда можно сделать прививку переболевшим и зачем это нужно.

По словам врача, вакцинироваться после перенесенного коронавируса можно сразу, когда закончится заразный период.

"То есть когда завершатся срок самоизоляции и симптомы заболевания, а человек получит отрицательный тест на ПЦР/антиген", — отметила она.

В среднем это длится примерно четыре недели. После этого периода можно получить прививку от COVID-19, если имеется достаточное количество вакцин.

Если же количество ограничено, то можно отложить прививку до шести месяцев. По словам инфекциониста, именно столько времени человек имеет, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

В Минздраве отмечали, что несмотря на то, переболел человек или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после окончания болезни.

Но если человек работает в критической инфраструктуре, если это, например, педагог или медицинский работник, то тогда не нужно ждать, а получить прививку в ближайшем периоде после завершения активной болезни.

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Вакцинироваться после коронавируса необходимо всем, ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.

Это важно для тех, кто находится в группе риска, имеет ослабленный иммунитет и противопоказания к прививке.

"Вакцинироваться нужно для того, чтобы получить лучшую защиту от COVID-19", - говорит инфекционист.

После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.

Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.