Вакцинироваться после перенесенного COVID-19 можно, как только будет получен отрицательный ПЦР-тест, - врач-инфекционист Радковская
По статистике Министерства здравоохранения, в Украине уже переболели коронавирусом 2,3 млн человек. У них может возникнуть вопрос — нужно ли уже переболевшим вакцинироваться от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, врач-инфекционист Леся Радковская рассказала Фактам ICTV, когда необходимо вакцинироваться после перенесенного коронавируса, когда можно сделать прививку переболевшим и зачем это нужно.
По словам врача, вакцинироваться после перенесенного коронавируса можно сразу, когда закончится заразный период.
"То есть когда завершатся срок самоизоляции и симптомы заболевания, а человек получит отрицательный тест на ПЦР/антиген", — отметила она.
В среднем это длится примерно четыре недели. После этого периода можно получить прививку от COVID-19, если имеется достаточное количество вакцин.
Если же количество ограничено, то можно отложить прививку до шести месяцев. По словам инфекциониста, именно столько времени человек имеет, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.
В Минздраве отмечали, что несмотря на то, переболел человек или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после окончания болезни.
Но если человек работает в критической инфраструктуре, если это, например, педагог или медицинский работник, то тогда не нужно ждать, а получить прививку в ближайшем периоде после завершения активной болезни.
Вакцинироваться после коронавируса необходимо всем, ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.
Это важно для тех, кто находится в группе риска, имеет ослабленный иммунитет и противопоказания к прививке.
"Вакцинироваться нужно для того, чтобы получить лучшую защиту от COVID-19", - говорит инфекционист.
После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.
Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.
Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.
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Щось зараз все навпаки.
Чомусь в Ізраїлі все простіше - перехворів на ковід, все одно що вакцинувався на 6 місяців.
Может целесообрзнее через 4-6 месяцев когда после перенесенной болезни падает количество антител?
Вобщем ничего кроме вреда такие статьи не приносят.
Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений."
Слишком много не связанных логически утверждений. Поэтому не верю.
Повний випуск доступний за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4&fbclid=IwAR025qMg6pmhLY2BWlocFIkAQPL1pvFND7DsFWtg3Gdb0LRF7tK0GmJvEKA https://www.youtube.com/watch?v=Hg6h1e2SOB4
И о любви Крематорий Всадник https://youtu.be/jL92xpe4mFU
Тест в любом случае необходимо проводить перед прививкой. Результат теста через 5 минут.
Поки є антитіла в крові, немає ніякого сенсу його "доповнювати" уколом, нехай краще ця доза дістанеться тому, хто в групі ризику і не хворів.
І до речі, які типи і титр антитіл має бути в крові, щоби у вас був захист?
Інше питання, чому тоді маски не роблять зеленими? З огляду на таку фізіологію, зелені маски мали б гарантувати 100% захист. Хоча, можливо, виробники перш за все намагаються уникнути масових алергій, що будо б руйнівним для бізнесу.
@IntimateKnight
Сусідка повернулась з похорон.
Каже Байкове забите, купа машин, купа людей, молодих ховають!
В шоці, що так багато молоді мре!
Сумна, розгублена.
Каже: - как думаешь, надо вакцинироваться? А вот нас заставляют! А они не имеют право! Вот если бьі...
Тепер зрозуміло - НІ.
Nature USA журнал дослідники Рокфелерівського університету порівнювали перехворівших та вакцінованих Moderna, Pfizer 2 разово-у хворих перехворівших імунітет зберігається на протязі року В клітини пам'яті еволюціонують виробляють антитела, у вакцінованих кількість виробки падає через 2 місяці після вакцінації. Вчені пов'язують цей феномен шляхом потрапляння вакцини (кров судини, клітковина) та збудника( дихальна система, кишковик Пфеєрові ******, судини, кров).
Адже вакцина це по суті ослаблений чи вбитий вірус який вводиться в людський організм щоб там виробились антитіла та імунна відповідь. Чому ж тоді коли людина перехворіла і в неї організм та імунна система справились з вірусом не береться до уваги?!
Не береться до уваги навіть коли людина хворіла два рази - раз середня важкість і раз - легка форма.
Виходить за логікою цих вакцинаторів - всі не зважаючи ні на щр мають вколотись. Але не забуваємо, що цей вірус виведено штучно. Питання - чи не з тією метою щоб всіх "привити"?
Можете мене називати як завгодно. Але я з тих, що хворіли два рази. І доки можна буде - колотись не буду.