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Новини Газова війна
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Транзит газу Україною скоротився, але якщо і будуть обмежувати поставки, то підприємствам, - Зеркаль

Транзит газу Україною скоротився, але якщо і будуть обмежувати поставки, то підприємствам, - Зеркаль

У річному обсязі транзит газу через Україну скоротився на 30 відсотків.

Про це заявила Радіо Свобода радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це стосуватиметься не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було – "прикрути", коли "Газпром" не постачав нам газ упродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів", - сказала Зеркаль.

За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, "не хоче, щоб Україна замерзала".

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"І передусім Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І під час підготовки до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації", – сказала Зеркаль.

Автор: 

Зеркаль Олена (291) Тарифи на газ (1060) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+19
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23.10.2021 22:30
+15
Значит будет ж@па
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23.10.2021 22:14
+11
уже 2.5 года попа
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23.10.2021 22:18
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При Порошенкові почалась війна. Нові ділянки метро перестали будувати ще за Черновецього, за часів Януковича-Азарова добували лише те, що вже було частково готове.
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24.10.2021 21:07 Відповісти
І Зе, за всіх до нього питань (і в мене теж є до нього питання) не намагається здати Україну. А Янек почав з Харківських угод.
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24.10.2021 18:43 Відповісти
А Зеленський намагається зустритися з ПМабуть щоб здати Україну. Але Путин чудово розуміє, що він вже про такедоговорювався з Порошенко через Медведчука, але українці не дозволили. Тому Путин і не зустрічається з Зеленським, бо для Путіна це гроши на вітер.

До речи, у Харькові Янукович обіцяв продати Путіну Харьківський турбоатомний, Николаївський Заря-Машпроект та два Харьківських НВІ з ядерної фізики. Та ось потім не став цього робити. І відразу - для мене Янукович ворог, зрадник.
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24.10.2021 18:54 Відповісти
До речи, Янукович білорус, а не українець.
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24.10.2021 18:22 Відповісти
Соррі, не знав. Дякую, що хоч його в євреї не записали.
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24.10.2021 18:39 Відповісти
Так я хочу, щоб євреї визнали, що з 1921-го года зробили проти української нації массове знищення. Щоб визнали та покаялись за Голодомор, за Колективізацію, за репресії ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ.
Мені не потрібні відшкодування за це від Ізраілю. Але я за конфіскацію всіх тих підприємств, якими євреї володіють у Україні.
Покайтися.
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24.10.2021 19:01 Відповісти
Я не сперечаюсь, що Голодомор - це страшний злочин. Навіть готовий визнати, що серед організаторів та виконавців були євреї. Але євреї не були там у більшості, як і не були вони в більшості у верхівці влади. Відомо, що Сталін був ще той антисеміт і він, хоч і терпів біля себе певну кількість євреїв (до речі, Каганович під час Голодомору був у Москві та очолював щось на шталт Наркомату транспорту), але точно не потерпів би більшість. До того ж, стратегічні рішення приймав особисто Сталін, а організація Голодомору, як частина плану колективізації, була стратегічним рішенням. Сподіваюсь, хоч Сталіна в євреї не запишете?
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24.10.2021 19:26 Відповісти
Не заперечуєте, це добре.
Ви помиляєтесь, євреїв у НКВС було не меньш 70 відсотків, а у керівництві НКВС майже всі. Організацією Голодомору також були євреї.
Сталін сам мав частину єврейської крові. Та не було в нього негативного ставлення до євреєв, ви же не будете заперечувати, що Молотов був його правою рукою та був євреєм.

До речі, Сталін таки наказав знищити деяку частину євреїв у керівництві, але самих злобних, кровавих, котрих вже опасно стало держати біля себе. Тій же Троцкий був набагато більш хорстоким, ніж сам Сталін.

І я тут размерковував з приводу нашого обміну думками, та вивів таку формулу.
Зараз моє відношення до євреїв, десь схоже на відношення українців до німців, у 1945-му році.
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24.10.2021 19:49 Відповісти
Молотов був євреєм? Ви точно знаєтесь на цьому краще за мене. Я про таке не чув. І скільки у Молотова та Сталіна було єврейської крові? 0.005 чи 0.1?
З приводу антисемітизма Сталіна почитайте хоча б про долю Каплера. Ну й справу лікарів ніхто не забув.
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24.10.2021 21:10 Відповісти
Правильно. Предприятия и так работают через пень - колоду, давайте ещё и газ отключать. Поднимем экономику. А людям жрать и платить коммуналку не надо. Перебивались как-то и сейчас перебьются без работы. Жопа
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23.10.2021 23:22 Відповісти
А что лучше, газ на химзавод Фирташа или металлургический завод Ахметова или замерзшие города на Юго-Востоке, как когда-то замерз Алчевск? Но тогда было мирное время и на помощь людям кинули весь необходимый ресурс, со всей страны.
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23.10.2021 23:32 Відповісти
Да-да, и поэтому должны страдать все поголовно. Зелёные в очередной раз обосрались по крупному и в очередной раз "слуги" залезут в наш карман. За что подымут цену на этот раз? Ну, помимо продуктов потребления
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23.10.2021 23:41 Відповісти
Да, они очередной раз обосрались.
И так будет до тех пор, пока избиратели не поймут, что нельзя выбирать в областную и республиканскую власть абсолютно некомпетентных и не имеющих реального опыта людей. Ну и не гендерный принцип внедрять, а принцип ума. И если уж про равноправие, то для начала надо ввести квоту мест в ВР по процентному соотношению наций, в нашей МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ стране, а то у нас почти 70% нардепов от той нации, которая имеет всего 0,5% от общего количества населения.
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24.10.2021 00:00 Відповісти
Ну и на сегодня, единственное спасение от плохой ситуации - это досрочные, немедленные выборы в ВР.
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24.10.2021 00:01 Відповісти
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23.10.2021 23:30 Відповісти
Какая фотография...
Клоуна он из себя, за эти почти три года, так и не вытравил.
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23.10.2021 23:33 Відповісти
А где американский СПГ для Европы?
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23.10.2021 23:34 Відповісти
Уплыл в Азию.
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23.10.2021 23:40 Відповісти
Трамп заключил соглашение с Китаем о закупке последним газа на 50 миллиардов долларов. Вот американский газ к китайцам и уплыл, тем паче, что они берут его по любой цене - у них долларовых бумажек как у дурака махорки.
Но газ и в США резко подорожал - вчера на Henry Hub он стоил $5,31 за 1 bte. Это $186, а его, ведь, надо сжижить, перевезти, регазифицировать и получить хорошую прибыль.
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23.10.2021 23:46 Відповісти
Litva v etom godu imeno amerikanski gaz i polucila bolsintve takoje,tolko poslednyje mesiaca uze nepokupajet poskolku dorogo.Polsa takze mnogo takogo zakupila.Teper zdut poka ceni upadiot i dalse budet takoj zakupat
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24.10.2021 00:01 Відповісти
При более пристальном рассмотрении "американский" газ оказывается газом от Новотека из Высоцка. Тупо - куда ближе. Американские трейдеры закупают газ в Высоцке и продают его Литве под видом демократического американского газа с молекулами свободы. Эти ребята свои прибыли считают очень хорошо!
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24.10.2021 00:18 Відповісти
Novotek toze prodal no primerno 4 raza mense cem amerikansi.Korabli plivut siuda imeno s amerikanskix zavodov zyzenogo gaza ix amerike jest 6.LItvu priplyli s 3 na dani moment.Nysocke nemozet plit bolsije korabli oni na 10=15 raz mense cem pryplivajut s ameriki.Ecio s Egypta i Trinidado i Tobako polucili v etom godu po 1 odnomu karobliu,amerikanskix 15 bolsix korablej,novotek 40 korablej no oni 10-15 raz mense po objiomu
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24.10.2021 00:26 Відповісти
Ecio jesli pro Vysock terminal tak tam etot terminal prenodlezit Kitajcam 30% dvem kompanijam,20% akciji francuzam Total i 50 % novotek .Sam novotek eto privatnaja kompanija kotoruju cast akciji prenodlizit neponiatno komu ,30% imejet nemci deuchbank
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24.10.2021 00:33 Відповісти
Oj sputal s Jamal SPG. Tut dva posledniji kitaj
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9E ОАО «Ямал СПГ» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 совместное предприятие ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%9A НОВАТЭК » (50,1%), концерна https://ru.wikipedia.org/wiki/Total Total (20%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F CNPC (20%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8 Фонда Шёлкового пути (9,9%).
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24.10.2021 01:49 Відповісти
Вместо того чтобы государство помогало людям сократить потребление газа и електроенергии, банальным снижением безумных налогов наенергоефективные материалы и приборы, они продолжают ползать на коленях за транзит газа из страны окупанта.
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24.10.2021 00:38 Відповісти
пилять , вот накуя вы держите людей за идиотов? если сами идиоты, то не нужно всех ровнять по себе! Да плевать весь мир хотел на нас, и на наше замерзнем, ПЛЕВАТЬ! Каждая страна приследует и ДОЛЖНА ПРЕСЛЕДОВАТЬ исключительно свои интересы, и это есть ПРАВИЛЬНО!
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24.10.2021 01:02 Відповісти
.То шо виходить ,, - фсьопропало ..? В який раз ?? Україна ж вже вимирала від холодомору ,, разів 200 . Кісєльов Діма не дасть збрехати .

. - так це вже ж було !
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24.10.2021 02:36 Відповісти
я не сказал, что все пропало! но с таким пониманием "весь мир с нгами" за нас переживают и т.п., будет ооочень тяжко... Геополитика - это бизнес, а в бизнесе человек человеку волк и никак иначе, доказано тысячилетиями! Нужно перестать надеяться на кого то, а действовать исключительно в интересах своей державы, любыми способами , но при этом высказывать озабоченность , обеспокоенность и т.п., что мы видим в принципе в действиях той же германии, обеспокоены, озабочены - но сев потоки построим и запустим..)))
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24.10.2021 12:32 Відповісти
Сміцкий прийми фенозепаму, бо щось ти вже на істерику зійшов.
Хтів Зеленського - значить будеш навчатись патріотизму через дупу, якщо голова не варить.
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24.10.2021 07:30 Відповісти
По-твоєму виходить, що це клоун уклав такі угоди щоб відбирати газ з ГТС по всій Україні, а платити втридорога не зрозуміло чому і кому?

Схоже ти вже зловживаєш вивченням "патріотизму" отим своїм методом.
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24.10.2021 07:55 Відповісти
Место андруша😂🌷×××
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24.10.2021 09:05 Відповісти
А ну место😂🌷×××
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24.10.2021 08:59 Відповісти
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