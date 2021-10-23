Транзит газу Україною скоротився, але якщо і будуть обмежувати поставки, то підприємствам, - Зеркаль

У річному обсязі транзит газу через Україну скоротився на 30 відсотків.

Про це заявила Радіо Свобода радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це стосуватиметься не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було – "прикрути", коли "Газпром" не постачав нам газ упродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів", - сказала Зеркаль.

За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, "не хоче, щоб Україна замерзала".

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"І передусім Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І під час підготовки до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації", – сказала Зеркаль.