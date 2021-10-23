Транзит газу Україною скоротився, але якщо і будуть обмежувати поставки, то підприємствам, - Зеркаль
У річному обсязі транзит газу через Україну скоротився на 30 відсотків.
Про це заявила Радіо Свобода радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це стосуватиметься не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було – "прикрути", коли "Газпром" не постачав нам газ упродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів", - сказала Зеркаль.
За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, "не хоче, щоб Україна замерзала".
"І передусім Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І під час підготовки до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації", – сказала Зеркаль.
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До речи, у Харькові Янукович обіцяв продати Путіну Харьківський турбоатомний, Николаївський Заря-Машпроект та два Харьківських НВІ з ядерної фізики. Та ось потім не став цього робити. І відразу - для мене Янукович ворог, зрадник.
Мені не потрібні відшкодування за це від Ізраілю. Але я за конфіскацію всіх тих підприємств, якими євреї володіють у Україні.
Покайтися.
Ви помиляєтесь, євреїв у НКВС було не меньш 70 відсотків, а у керівництві НКВС майже всі. Організацією Голодомору також були євреї.
Сталін сам мав частину єврейської крові. Та не було в нього негативного ставлення до євреєв, ви же не будете заперечувати, що Молотов був його правою рукою та був євреєм.
До речі, Сталін таки наказав знищити деяку частину євреїв у керівництві, але самих злобних, кровавих, котрих вже опасно стало держати біля себе. Тій же Троцкий був набагато більш хорстоким, ніж сам Сталін.
І я тут размерковував з приводу нашого обміну думками, та вивів таку формулу.
Зараз моє відношення до євреїв, десь схоже на відношення українців до німців, у 1945-му році.
З приводу антисемітизма Сталіна почитайте хоча б про долю Каплера. Ну й справу лікарів ніхто не забув.
И так будет до тех пор, пока избиратели не поймут, что нельзя выбирать в областную и республиканскую власть абсолютно некомпетентных и не имеющих реального опыта людей. Ну и не гендерный принцип внедрять, а принцип ума. И если уж про равноправие, то для начала надо ввести квоту мест в ВР по процентному соотношению наций, в нашей МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ стране, а то у нас почти 70% нардепов от той нации, которая имеет всего 0,5% от общего количества населения.
Клоуна он из себя, за эти почти три года, так и не вытравил.
Но газ и в США резко подорожал - вчера на Henry Hub он стоил $5,31 за 1 bte. Это $186, а его, ведь, надо сжижить, перевезти, регазифицировать и получить хорошую прибыль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9E ОАО «Ямал СПГ» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 совместное предприятие ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%9A НОВАТЭК » (50,1%), концерна https://ru.wikipedia.org/wiki/Total Total (20%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F CNPC (20%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8 Фонда Шёлкового пути (9,9%).
. - так це вже ж було !
Хтів Зеленського - значить будеш навчатись патріотизму через дупу, якщо голова не варить.
Схоже ти вже зловживаєш вивченням "патріотизму" отим своїм методом.