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Німеччина безоплатно передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина безоплатно передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина безоплатно надала Україні 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 - AstraZeneca.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Повідомляється, що Німеччина надала різним країнам 7,6 млн доз антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. Найбільше отримав В'єтнам - 2,6 млн доз, потім Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз мають відправити в Таїланд.

Також повідомляється, що ще 10 млн доз передано до міжнародної програми рівного доступу до лікарських препаратів COVAX. А з жовтня Німеччина буде передавати COVAX вакцини від виробника Johnson & Johnson.

Загалом уряд Німеччини схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, які мають переважно розподілятися через COVAX.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію про "примусову вакцинацію"

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7473) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+14
Напиши третий раз, может доплатят
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24.10.2021 09:33
+11
Фуфломицин - єто "Спутник" V , тьі все попутал. А Германии РЕСПЕКТ !
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24.10.2021 09:27
+10
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24.10.2021 10:05
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Утешительньій приз за СП-2.
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24.10.2021 09:23 Відповісти
А Вьетнаму за шо?
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24.10.2021 09:25 Відповісти
за рис і креветки....
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24.10.2021 16:12 Відповісти
Безвозмездно ничего в этом мире не бывает, никогда, кроме мильярда кубов гасу на откуп Молдове за одиозного судью Чавуса!!!
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24.10.2021 09:28 Відповісти
Фуфломицин - єто "Спутник" V , тьі все попутал. А Германии РЕСПЕКТ !
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24.10.2021 09:27 Відповісти
Фуфломицин это твои высказывания.
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24.10.2021 09:29 Відповісти
Вы бы перед тем что бы писать не проверенную информацию, для начала ознакомились с ней , и как минимум в двух разных источниках.
но не российских, а в немецких
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24.10.2021 09:36 Відповісти
для цього трeба знати шпрахe ну на крайняк користуватися гугл пeрeкладачeм
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24.10.2021 10:02 Відповісти
Вы бы, чем учить ученого, попробовали слетать в Германию с этим сертификатом или, по крайней мере, самому придти провакцинироваться.
Вас однозначно предупредят, что международный сертификат выписывают только тем, кто будет вакцинироваться файзером или модерной.
Остальным - сертификат для малоподвижных групп населения.
Но, похоже, вы сами не вакцинираваны, а агитируете лохов за деньги.
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24.10.2021 10:16 Відповісти
Вы учёный ? )))))
Вы фантазёр , при чем не сильно и развитый умственно .
Где в моем сообщении написано про агитацию ?

Где вы взяли понятие «малоподвижные» ?

А то что украинские сертификаты (не все) не действительны в мире, так это спасибо правительству Зеленского, которые раньше набрали дешевого фуфломицина что бы куртки себе купить .

У Астры ( сейчас переименовали в Vaxzevria) есть сертификат, так что с этой нет ни каких проблем , не нужно нагонять пустую панику, или это у тебя такая работа тут ?
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24.10.2021 10:25 Відповісти
Валянок, тупой!
Это официальное название с сайта минздрава.
Тебя, когда оплачивали троллинг, должны были ознакомить с существующей терминологией, как минимум.
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24.10.2021 10:50 Відповісти
Но бабло на её "закупку" зелень спишит и переведёт в офшор на свои счета.
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24.10.2021 09:42 Відповісти
Антиваксерав врать - что дурному с горы котиться.
https://hromadske.ua/ru/posts/germaniya-s-25-******-otkryvaet-granicy-dlya-vakcinirovannyh-inostrancev-priznayutsya-utverzhdennye-v-es-vakciny При въезде в страну путешественники должны показать цифровой сертификат, утвержденный в ЕС, или любой другой документ, подтверждающий вакцинацию. Въезжать позволят иностранцам, которые получили вторую дозу вакцины по меньшей мере за 14 дней до путешествия. Германия признает прививки, сделанные утвержденными в ЕС вакцинами: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Китайскую вакцину CoronaVac, которой прививают в Украине, в Евросоюзе пока не одобрили.
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24.10.2021 09:47 Відповісти
В ЕС никогда не одобрят шмурдяки Спутник и Коронавак.
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24.10.2021 11:11 Відповісти
каждая страна ЕС сама определяет, какие вакцины признавать.

ВОСЕМЬ стран ЕС признают Короновак -
З повним курсом вакцинації (включно з вакциною Sinovac (CoronaVac))
Австрія
Естонія
Ісландія
Словаччина
Норвегія
Фінляндія

подробно
http://lowcostavia.com.ua/open-eu-karta-i-spysok-dlia-ukrainy/ Країни Європи які відкриті для українців. Карта та список (оновлено 22 жовтня)
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24.10.2021 12:50 Відповісти
Есть инфа, что нарид колится исключительно файзером или короноваком, кололись бымодерной - да ее нету. А вот астро-зеленкой никто колоться не хочет
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24.10.2021 09:23 Відповісти
Видимо срабатывает ассоциативный ряд: зенека -> зеленка -> зеля -> зеленских -> Елдак & Шериф. Наверно сразу вспоминают как их величайший паринь из нарида на...обманул в 2019, что нашел цикаве ришення снизить тарифы вдва разы
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24.10.2021 09:27 Відповісти
Это твой ассоциативный ряд.
Не приписывай свою дурь другим.
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24.10.2021 09:40 Відповісти
Но ты же не астро-зеленкой уколотый, правда?
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24.10.2021 10:03 Відповісти
Я про твою дурь и про твой ряд.
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24.10.2021 10:12 Відповісти
Подпольний,а ти в курсі,що фрау Меркель вакцинована АстраЗенека?Тепер випорожнюйся по новій...
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24.10.2021 17:16 Відповісти
Антиваксерам врать - что дурному с горы котиться.
данные за 20 октября 2021 г.
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-pro-poshirennya-ta-profilaktiku-covid-19-20102021 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
251254 отримали одну дозу, усього 165649
отримали дві дози, усього 85605
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 79075
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 126019
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 46160
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0
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24.10.2021 10:03 Відповісти
Ну и де я сбрехал? астро-зеленка на третьем почетном месте из трех
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24.10.2021 10:04 Відповісти
Вы утверждали "никто колоться не хочет". В реале - более 46 тыс привитых ею в сутки.
Факт Вашего вранья налицо.
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24.10.2021 10:07 Відповісти
что в два раза меньше чем короноваком и в 3 раза меньше чем пфайзером и с каждым днем вакцинации цифра уколотых зенекой будет только уменьшаться. Знач доверие у людей не такое как к другим вакцинам?
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24.10.2021 10:12 Відповісти
Причина может быть в доступе, а не в доверии. Нулевая вакцинация Моднрной и Янссеном не потому, что им не доверяют, а потому что их тупо нет.
А врать в любом случае плохо.
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24.10.2021 10:23 Відповісти
Ок. Приходишь такой уколться. А файзер есть? Нет. А Короновок есть? Нет! А что есть? Зенека. Зенека? Ну колите то что есть хуже не будет. Вот так вот и рисуется статистика к слову. И по умершим наверное тожи...
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24.10.2021 10:31 Відповісти
Хорощая фантазия. При записи на вакцинацию по интернет, есть возможность выбрать вакцину.
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24.10.2021 10:36 Відповісти
По записи это в эпицентре чтоли? В поликлинике очереди сейчас киломитровые, ты если скажешь там в очереди, что ты по записи тебя ногами забьют. Счас какая схема: приходишь на укол. Сначала колят родственников и знакомых медперсонала, потом колят людей с предприятий, потом всех остальных. Этот праздник жизни работает с 8 утра до 12 с пн по сб. В других учереждениях я не в курсе
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24.10.2021 10:40 Відповісти
У нас на работе коллектив еще в июле вакцинировался. Выбрали Пфайзер. Приехала бригада и за час всех вакцинировали. Без шума и пыли. Вторая вакцинация так же прошла.
Жена по интернет записывалась в августе, выбрала Модерну - небольшая очередь по записи в поликлинике. Залержка из-за того, что вопреки предупреждениям приходят люди без подписанного с семейным договоров и много времени идет на внесение данных.
Кто теперь доктор тем умникам, что тянули кота ха хвост?
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24.10.2021 10:48 Відповісти
Я ничего не выдумую и не фантазируюсь. Я вчера колол себе пфайзир, так вот весь колидор был забит наридом. И сестрички шоб разгрузить очередь сказали: короноваком будут колоть в другом крыле. Так вот 2/3 очереди тупо испарилось и пошло в другое крыло, остались токо на пфайзер и может пару человек на зенеку. Говорю то что лично видел
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24.10.2021 10:56 Відповісти
Недавно коллега, 55 лет, с кучей побочек и после перенесенного инсульта проконсультировался с лечащим врачом и кололся короноваком. Для того, чтоб была возможность на поездах ездить ( по семейным обстоятельствам есть такая необходимость). Как сказал врач- Поможет не поможет от ковида не известно, но негативных последствий не много и сертификат получит(за границу не ездит а в Украине "покатит").
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24.10.2021 11:18 Відповісти
короновак катит не только в Украине.
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24.10.2021 13:15 Відповісти
И да. Я укололся. Я не хотел. Меня заставили. Это так к слову
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24.10.2021 11:01 Відповісти
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24.10.2021 11:26 Відповісти
у вас на рашке так - колоться всем обязательно, мы в курсе.
Причем говнищем... зато своим!
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24.10.2021 12:55 Відповісти
если ты, Маккртни недоделанный, жил в Украине, то имел бы доступ к своему кабинету в Хелси ми. И там имел б выбор вакцины.
Короноваком можно вакцинироваться в любой поликлинике, во многих частных лабораториях, некоторых аптеках, БЕЗ ОЧЕРЕДИ И СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
дада, даже в частных.
В Днепре, я знаю, в лаборатории IQLab на Привокзальной можно короноваком уколоться. бесплатно. без очереди. и получить сертификат. международный. И лететь с ним в 8 стран Европы и 46 стран мира.
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24.10.2021 12:54 Відповісти
И очень зря. Вероятность поймать тромбоз у астра зенека в 30 раз меньше чем у файзера. При ковиде же тромбоз в 400 раз вероятнее.
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24.10.2021 10:56 Відповісти
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24.10.2021 11:00 Відповісти
Германии РЕСПЕКТ !
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24.10.2021 09:28 Відповісти
Напиши третий раз, может доплатят
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24.10.2021 09:33 Відповісти
РЕСПЕКТ за северный поток, за турбины Сименс в Крыму, за фуфловакцину от которой умирают люди в возрасте от 30 до 40 и ее запретили им колоть в Германии, но украинцам можно. Респект вам фрау Рибентроп
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24.10.2021 09:39 Відповісти
К какой стране ЕС у тебя нет претензий?
Только не спеши с ответом, сначала подумай.
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24.10.2021 09:41 Відповісти
США, Канада, Великобритания но это не комуналка ЕС
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24.10.2021 09:44 Відповісти
Ну вот...
Поспешил - людей насмешил.
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24.10.2021 09:46 Відповісти
Можно еще добавить страны Балтии и Польшу
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24.10.2021 09:47 Відповісти
то есть США не способствовали строительству СП-2?
Канада много нам дала оружия? конкретная помощь, кроме слов, от Британии в чем заключалась?
подумай, не спеши с ответом.
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24.10.2021 13:17 Відповісти
Издание "NONEWS" опубликовало рейтинг стран по загрязнению окружающей среды...,первое место держит....не поверите... Монголия...загрязненность 93.20...ущерб для Мира 171.28...,следом Мьянма 93.08.,169.12...,третье место Афганистан 91.94...,165.72...,Украина 46 место...65.55...,113.50...,Меньше всех загрязняет воздух Финляндия всего 11.57...,ущерб для Мира 20.14.....
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24.10.2021 09:30 Відповісти
Очень честный рейтинг, могнолы и дикторы Мьянмы загадили весь мир своей промышленностью, а как лошади монгольские срут просто ужас. Га. Самом деле весь прикол заключается в торговле квотами на вредные выбросы, бедные страны их покупают у промышленно развитых и богатых, вот такая вот и статистика, думаю с ковидом аналогично все
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24.10.2021 10:54 Відповісти
Вадим РАБинович слетал на Мацковию...видать за Фуфломицином Путлера...,братан Ведмедчук дал партейное задание куму Путлеру... Фишка тут оказывается вот в чем...финансирование 95 квартала в 2004 году начал не Коломойский,а Виктор Ведмедчук...
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24.10.2021 09:43 Відповісти
Печально... Печально то, что вместо того, чтобы обсуждать необходимость проведения этого преступного медицинского эксперимента на гражданах, вы обсуждаете рейтинг производителя жижи.
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24.10.2021 09:50 Відповісти
По этой ветке можно заметить, что самые рьяные антиваксеры - это порохоботы.
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24.10.2021 09:56 Відповісти
Ну я порошенковец, и я никогда не была против вакцинации и масочного режима,а вот зелеботы меня за это пресовали и сам Порох не против вакцинации и масочный режим соблюдает.Мало того ,еще в 2020 году ,когда Зе закатывал ковидные деньги в дорогу,Порох передал больницам 50 кислородных концетратов
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24.10.2021 10:39 Відповісти
Читай форум.
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24.10.2021 11:32 Відповісти
Среди них высокий процент умственно отсталых, так что неудивительно.
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24.10.2021 11:18 Відповісти
Не надо киздеть!
Порохоботы не против вакцинации общепризнанными вакцинами, против фуфломицином, который оказался непригодным и от него кто-то отказался.
Кстати, на 150% уверен, что при Петре страна была бы опеспечена тем файзером по самые уши.
А пока, даже имеющие доступ к любой вакцине слуги урода из ВР и устроивший полный беспредел собаков, отказались вакцинироваться.
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24.10.2021 12:25 Відповісти
Читай форум.
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24.10.2021 12:27 Відповісти
Можно читать форум и видеть фигу.
Меня тут регулярно обзывают антивакцинатором только за то, что несколько раз посещал пункты вакцинации, знаю реальную ситуацию и регулярно отправляю жену и дочку в Германию по работе.
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24.10.2021 12:34 Відповісти
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24.10.2021 09:56 Відповісти
Все на борьбу с птиччим гриппом и свинячим...скоро прридумают новые технологии... напечатал в Ютьюбе пасквиль на РАБссию Путлера заразился Вирусом Армагеддон...
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24.10.2021 09:58 Відповісти
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24.10.2021 10:01 Відповісти
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24.10.2021 10:05 Відповісти
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24.10.2021 14:02 Відповісти
немцы не хотят прививаться астра зенекой из-за побочных проблем. Это факт. И об этом знают во всем мире. Поэтому ее никто не купит у бургеров. А в списке то с Украиной посмотрите какие страны- этим все сказано.
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24.10.2021 10:28 Відповісти
У Вас аптека далеко? Купите себе успокоительное и перестаньте нести чушь про вакцины от ковида!
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24.10.2021 10:36 Відповісти
это не чушь! на листке с QR кодом написано что этот импфцентрум имеет различные вакцины и далее перечислены, мол вы сами можете выбрать какую и перечислены возможные побочные явления. потом ты ставишь подпись на против вакцины которую ты выбрал, что ты с этим ознакомлен. и только за бионтек написано о головной боли и лёгкой температуре и подпись не требуется. а врач без вопросов вкалывает бионтек.
это формально всё так оформлено потому-что врачам нельзя рекомендовать пациентам производителя.
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24.10.2021 11:25 Відповісти
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, опираясь на официальные данные, подсчитала: в Германии по состоянию на 14 февраля использовали 85% тех доз вакцины BioNTech/Pfizer, которые ФРГ уже получила в рамках коллективных закупок Евросоюза, по вакцине Moderna этот показатель составил 63%, по оксфордской от AstraZeneca - только 19%.А вот немецкий врач, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал не закрывать глаза на низкую эффективность британо-шведской вакцины и не прививать ей медицинский персонал.Одно из них провел Гамбургский университет (UHH), который спросил тех респондентов, которые твердо решили привиться или еще колеблются, вакцину какого производителя или какого типа они предпочли бы. 48,2% ответили, что у них предпочтений нет, 33,3% назвали мРНК-вакцину BioNTech/Pfizer, 5,8% - мРНК-вакцину Moderna и лишь 2% - векторную вакцину Оксфордского университета/AstraZeneca.
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24.10.2021 11:31 Відповісти
Хотят откупится черти-фашисты, газ и деньги от путлера для них не пахнут. Мерекль и Саркози (Бухарест 2008) виноваты в том, кабаев-кривоногих убивает ежедневно украинцев и уже убил 15 000 мирных граждан. Вернуть в зад эти вакцины проклятой немчуре!
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24.10.2021 10:33 Відповісти
серёжа вот тебя штырет. германия не за-что никому не должна. вот это тебе надо в аптеку за успокоительным.
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24.10.2021 11:32 Відповісти
месяца три назад в германии почти не было выбора вакцины. но сейчас полно и все без исключения выбирают немецкую вакцину бионтек. всё что осталось невостребованным рассылается по всему миру.
турки называют эту вакцину своей т.к. якобы её разработали учёные предки которых из турции. на сколько это правда официально нет данных.
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24.10.2021 11:06 Відповісти
По состоянию на 22 октября в нашем городе лечатся от коронавируса 1 447 пациентов, из них 269 человека - это жители других городов.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.

147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.

Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%
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24.10.2021 11:17 Відповісти
"Германия безвозмездно предоставила Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса".
А так же безвозмездно "увела" транзит газа. Всё по "джентльменски", "филантропы", пля...
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24.10.2021 12:14 Відповісти
всё равно зрада.
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24.10.2021 13:56 Відповісти
В прошлом году страны жрались за поставки вакцини, а теперь напаривают руг другу, потому, что она нах никому не нужна.
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24.10.2021 14:13 Відповісти
30 срібняків від Гансів за Північний потік 2
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24.10.2021 15:09 Відповісти
 
 