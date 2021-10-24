Германия безвозмездно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Германия безвозмездно предоставила Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 - AstraZeneca.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Сообщается, что Германия предоставила различным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Больше всего получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд.
Также сообщается, что еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. А с октября Германия будет передавать COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.
В общей сложности правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но не российских, а в немецких
Вас однозначно предупредят, что международный сертификат выписывают только тем, кто будет вакцинироваться файзером или модерной.
Остальным - сертификат для малоподвижных групп населения.
Но, похоже, вы сами не вакцинираваны, а агитируете лохов за деньги.
Вы фантазёр , при чем не сильно и развитый умственно .
Где в моем сообщении написано про агитацию ?
Где вы взяли понятие «малоподвижные» ?
А то что украинские сертификаты (не все) не действительны в мире, так это спасибо правительству Зеленского, которые раньше набрали дешевого фуфломицина что бы куртки себе купить .
У Астры ( сейчас переименовали в Vaxzevria) есть сертификат, так что с этой нет ни каких проблем , не нужно нагонять пустую панику, или это у тебя такая работа тут ?
Это официальное название с сайта минздрава.
Тебя, когда оплачивали троллинг, должны были ознакомить с существующей терминологией, как минимум.
https://hromadske.ua/ru/posts/germaniya-s-25-******-otkryvaet-granicy-dlya-vakcinirovannyh-inostrancev-priznayutsya-utverzhdennye-v-es-vakciny При въезде в страну путешественники должны показать цифровой сертификат, утвержденный в ЕС, или любой другой документ, подтверждающий вакцинацию. Въезжать позволят иностранцам, которые получили вторую дозу вакцины по меньшей мере за 14 дней до путешествия. Германия признает прививки, сделанные утвержденными в ЕС вакцинами: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Китайскую вакцину CoronaVac, которой прививают в Украине, в Евросоюзе пока не одобрили.
ВОСЕМЬ стран ЕС признают Короновак -
З повним курсом вакцинації (включно з вакциною Sinovac (CoronaVac))
Австрія
Естонія
Ісландія
Словаччина
Норвегія
Фінляндія
подробно
http://lowcostavia.com.ua/open-eu-karta-i-spysok-dlia-ukrainy/ Країни Європи які відкриті для українців. Карта та список (оновлено 22 жовтня)
Не приписывай свою дурь другим.
данные за 20 октября 2021 г.
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-pro-poshirennya-ta-profilaktiku-covid-19-20102021 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
251254 отримали одну дозу, усього 165649
отримали дві дози, усього 85605
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 79075
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 126019
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 46160
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0
Факт Вашего вранья налицо.
А врать в любом случае плохо.
Жена по интернет записывалась в августе, выбрала Модерну - небольшая очередь по записи в поликлинике. Залержка из-за того, что вопреки предупреждениям приходят люди без подписанного с семейным договоров и много времени идет на внесение данных.
Кто теперь доктор тем умникам, что тянули кота ха хвост?
Причем говнищем... зато своим!
Короноваком можно вакцинироваться в любой поликлинике, во многих частных лабораториях, некоторых аптеках, БЕЗ ОЧЕРЕДИ И СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
дада, даже в частных.
В Днепре, я знаю, в лаборатории IQLab на Привокзальной можно короноваком уколоться. бесплатно. без очереди. и получить сертификат. международный. И лететь с ним в 8 стран Европы и 46 стран мира.
Только не спеши с ответом, сначала подумай.
Поспешил - людей насмешил.
Канада много нам дала оружия? конкретная помощь, кроме слов, от Британии в чем заключалась?
подумай, не спеши с ответом.
Порохоботы не против вакцинации общепризнанными вакцинами, против фуфломицином, который оказался непригодным и от него кто-то отказался.
Кстати, на 150% уверен, что при Петре страна была бы опеспечена тем файзером по самые уши.
А пока, даже имеющие доступ к любой вакцине слуги урода из ВР и устроивший полный беспредел собаков, отказались вакцинироваться.
Меня тут регулярно обзывают антивакцинатором только за то, что несколько раз посещал пункты вакцинации, знаю реальную ситуацию и регулярно отправляю жену и дочку в Германию по работе.
это формально всё так оформлено потому-что врачам нельзя рекомендовать пациентам производителя.
турки называют эту вакцину своей т.к. якобы её разработали учёные предки которых из турции. на сколько это правда официально нет данных.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%
А так же безвозмездно "увела" транзит газа. Всё по "джентльменски", "филантропы", пля...