Германия безвозмездно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия безвозмездно предоставила Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 - AstraZeneca.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Сообщается, что Германия предоставила различным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Больше всего получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд.

Также сообщается, что еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. А с октября Германия будет передавать COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.

В общей сложности правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX.

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