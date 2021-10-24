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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада", - Бродський

У тому, що в Україні один із найнижчих відсотків вакцинованого населення, винна чинна влада.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Спочатку не було вакцин. Потім ніхто нікого не переконував. Немає покарання. Міністр охорони здоров'я піарився все літо. Прем'єр нічого не робив. Президент мовчав.

Тепер погані і нещасні - вмирають і страждають.

Країна дурнів. Шкода нас всіх, але багатьом вже не допомогти.

Ви навіть покарати не зможете.

Хвилина мовчання!"- написав він.

Дивіться також: Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані. ФОТОрепортаж

Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада, - Бродський 01

Автор: 

Бродський Михайло (66) вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Не надо их уговаривать. Это шанс для Украины избавиться от носителей кацапского мышления.
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24.10.2021 14:13 Відповісти
+15
Брехня. Я сейчас общаюсь с людьми и они доказывают что не надо вакцинироватся . Разве власть виновата что люди такие дремучие ?
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24.10.2021 14:12 Відповісти
+12
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24.10.2021 14:22 Відповісти
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Обмеженні у вигляді рекомендацій були якраз у Швеції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313200-dania-persou-v-es-znala-vsi-karantinni-obmezenna.html https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313200-dania-persou-v-es-znala-vsi-karantinni-obmezenna.html

https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-daniyi-vidmovylysya-vid-usih-karantynnyh-obmezhen-ta-vaktsynatsiyi/
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25.10.2021 18:40 Відповісти
посилання на якусь українську бульварну пресу...
в Данії інтернету немає? сайту у уряду немає?
виглядає несерйозно
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25.10.2021 18:50 Відповісти
Я і так занадто багато свого часу витратив на це спілкування. Немає Вам що робити - то шукате собі пруфи на урядових сайтах, потім розповісте.
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25.10.2021 19:08 Відповісти
мені немає чого шукати, я добре знаю, що деякі німці (мої знайомі) виїжджали до Данії, аби спокійно жити
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25.10.2021 19:10 Відповісти
По Великобратанії:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/#graph-deaths-daily https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/#graph-deaths-daily


Ну от я бачу, що в вересні 2020го року була в кілька разів менша смертність від ковіду, ніж у вересні 2021 року.
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25.10.2021 16:52 Відповісти
Потрібно порівнювати піки з піками, а не механічно місяць до місяця. Зростання захворюванності цьому році в багатьох країнах почалося раніше, ніж в минулому.
Якщо так порівнювати, то в масштабах року. Березень 20-го - березень 21-го, а потім квітень 21-го - квітень 22-го.
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25.10.2021 17:34 Відповісти
Які піки, хвилі взагалі можуть бути, якщо вакцина "ефективна і працює" при 70-80% охопленні та інших обмеженнях, які не відміняли (ті ж маски в Англії, Іспанії, Португалії)?
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25.10.2021 17:40 Відповісти
Не варто вдаватися до демагогії. Піки, хвилі, сезонність та нові штами ніхто не відміняв. Вакцини від ковіду працюють, але не гарантують того, що людина не захворіє. Вони забезпечують більш легкий перебіг хвороби, це ж загальновідомо.
І обмеження відмінили. В Іспанії ще на початку літа дозволили не носити маски.
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25.10.2021 17:56 Відповісти
То вакцина не ефективна? Навіщо її масово колють? Поясни
Щоб піки, хвилі далі продовжувались?
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25.10.2021 17:58 Відповісти
Щоб не було такої смертності, як зараз у нас. А це далеко ще не пік.
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25.10.2021 18:41 Відповісти
1) яка така смертність? ти розумієш що коронавірусна статистика побудована на результатах фуфлотестів, які дають дуже багато хибнопозитивних результатів
тобто люди хворіють різними хворобами, але лікарі ставлять діагноз ковід, бо гівнотест видав випадково позитивний результат

2) нічим не доведено ні в теорії, ні на практиці, що введення токсичної бовтанки , яка після двох доз вимикає імунітет (про що кажуть аналізи крові), може хоч якось когось захистити
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25.10.2021 18:46 Відповісти
А-а-а-а, ну тут випадок клінічний. І навіщо я тільки витрачав на це спілкування свій час.
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25.10.2021 19:07 Відповісти
це ти про себе, раб дебіловізору?
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25.10.2021 19:08 Відповісти
Це я про користувача з ніком Сергій Пасічний. Не хворійте)
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25.10.2021 19:23 Відповісти
а загалом є питання, як встановлювали ковід причиною смерті рік тому, і як це роблять зараз
натякну, що робиться усе можливе, щоб вакцинованим ставити будь-які інші діагнози, наприклад, ГРВІ, пневмонія тощо
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25.10.2021 14:09 Відповісти
Це Ваше нічим не обґрунтоване припущення.
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25.10.2021 14:37 Відповісти
Є документи, які це припущення підтверджують.
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25.10.2021 16:50 Відповісти
Де вони є, ці документи? )
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25.10.2021 18:39 Відповісти
Наприклад.

офіційний документ німецького міністерства юстиції та захисту прав споживачів (посилання в першому коментарі).

В 2му розділі чітко вказано:
1. безсимптомна особа - особа, яка наразі не має типових симптомів чи інших ознак зараження кoрoнaвiрyсoм; типовими симптомами інфекції кoрoнaвiрyсoм є задишка, новий кашель, лихоманка та втрата нюху або смаку.
2. вaкцинoвaнa особа - безсимптомна особа, яка має свідоцтво про щеплення, видане для неї.

https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
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25.10.2021 18:59 Відповісти
Остання моя репліка) Де в цьому документі "робиться усе можливе, щоб вакцинованим ставити будь-які інші діагнози, наприклад, ГРВІ, пневмонія тощо"? Самі вигадали? )
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25.10.2021 19:33 Відповісти
за цим документом виходить, що вакцинованим вважається особа, що не має специфічних симптомів

тобто, якщо вакцинована людина захворіє на ковід, її вважатимуть невакцинованою (бо овна не є безсимптомною)

ще треба розжовувати?

так і виходить, що "99% хворих в лікарні є не щепленими"
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25.10.2021 20:22 Відповісти
Хто б сумнівався. Чергова маячня та маніпуляція) Мабуть, треба розжувати)

Постанова називається "Указ про винятки щодо захисних заходів COVID-19 від 8 травня 2021 року (BAnz AT 05/08/2021 V1)"

В параграфі 1 є перелік визначень для цієї постанови. Там написано, що вакцинованою особою вважється особа без симптомів та із свідоцтвом про щеплення.

А далі, в розділах 2-3 написано що така особа (а також особа, що має негативний тест чи тільки-от одужала від ковіду) може не дотримуватися певних обмежень та заборон, що діють відносно невакцинованих та нетестованих осіб (щодо зібрань, зустрічей, перебування за межами квартири під час заборон, занять спортом тощо).

Але, щоб мати усі ци бенефіти, вакцинована особа повинна не мати респираторних симптомів. Якщо вона має такі симптоми, то відповідно на неї дія цього указу вже не поширюється, і жодних винятків із обмежень вона не матиме.

А Ви зі своєю хибною конспірологічною логікою побачили тут геть інше, ніби вакциновані особи не можуть вважатись захворілими) Смішно та й годі)

Все, зичу Вам міцного фізичного та психічного здоров'я, гуд бай)
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26.10.2021 01:16 Відповісти
ти сам написав про визначення
"Там написано, що вакцинованою особою вважається особа без симптомів та із свідоцтвом про щеплення."
як кажуть, що написано пером, не вирубати топором

яка в біса конспірологія? може, по-твоєму, наївний хлопчику, корупції не існує? дійсно, кому потрібні ті мільйони, мільярди, трильйони
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26.10.2021 01:25 Відповісти
Так, вважається при наданні можливості відвідати нічний клуб чи спортзал, але не для лікарні чи державної статистики. Звичайна тупа конспірологія. На рівні чіпування та вишок 5G.
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26.10.2021 02:22 Відповісти
Що нарівні чіпування? То Ілон Маск - конспіролог, коли розповідає про чіпи?
Що на рівні 5г? Науково доведено, що ця технологія відверто шкодить людському здоров'ю.
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

Виходить, що ти аж занадто багато пишеш про те, в чому абсолютно некомпетентний.
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26.10.2021 02:40 Відповісти
Я ніби підписався на якийсь гумористичний телеграм-канал, кожного дня в ленті нові приколи від тебе) Звичайно, я менш компетентний, ніж якісь міські божевільні в шапках із фольги)
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26.10.2021 18:21 Відповісти
Ні, звичайно, ти більш компетентний, ніж професор біохімії та медичних наук. Твій науковий ступінь дозволяє тобі сумніватися у висновках його дослідження, що також базується на даних 114 наукових публікацій.

Тепер іди далі збирай пляшки по смітниках.
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26.10.2021 19:04 Відповісти
Если прислушиваешься к мнению профессора Pall*а, отключись от интернета. Wi-Fi по его мнению тоже крайне вредная штука)
Собирать бутылки - это удел мамкиных конспирологов, а не мой)

Мы с тобой еще один важный вопрос не обсудили. Какую геометрическую форму имеет наша планета по твоему мнению? Гулять так гулять)
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26.10.2021 21:53 Відповісти
отключу
как только ты начнешь пить воду из лужи
зачем? объясняю
раз по твоему мнению все радиоизлучения (от вайфая и вышек 5г, например) одинаковы, то и вся вода одинакова (логично, фигли )

так что начинай пить, и не обращай внимания на разные характеристики, типа чистоты
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27.10.2021 00:10 Відповісти
наша планета имеет форму геоида
как гуляется?
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27.10.2021 00:11 Відповісти
Вау, неожиданно. Я думал, про плоскую землю начнешь задвигать)
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27.10.2021 00:49 Відповісти
А жаль, было бы полное бинго: антиваксер, ковидодиссидент, радиофоб и сторонник теории плоской Земли)
Один пункт всего не выбил)

Но во всемирный заговор и рептилоидов ты хотя бы веришь?) Прошу, не разочаровывай меня)
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27.10.2021 01:05 Відповісти
пойми простую вещь

у меня выбор прислушиваться к профессору Поллу и еще к более чем сотне ученых и специалистов, на исследования которых опираются выводы данного исследования, или к тебе, безымянной чепухе, которая бездумно ретранслирует пустопорожную херню из зомбоящика

хм и что же мне выбрать? очень сложно
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27.10.2021 00:14 Відповісти
Как можно прислушиваться к этому профессору, если он заявляет, что радиоволны верхнего диапазона от базовых станций 5G могут влиять на мозг человека?

То есть, волны сантиметрового диапазона (частота 24 ГГц), которые не способны проникнуть в тело человека дальше самого верхнего слоя кожи (и это известный многие десятилетия науке факт), по мнению профессора-алармиста проникают сквозь кожу, волосяной покров, кости черепа и достигают мозговых оболочек) Почему тогда радиоволны от передающих антенн спутникового телевидения и спутниковой связи еще не испепелили человечество с земной орбиты? Тоже сантиметровая длина волны.

Человек, делая такие заявления, очевидно вообще не понимает природы и свойств электромагнитных волн, которые известны даже школьникам старших классов, о чем тут еще можно говорить)

И да, ты Wi-Fi выключил? Это смертельная угроза по мнению профессора. Или сидишь в шапочке из фольги, прикрываясь кактусом? ) Боишься прогресса - возвращайся в пещеру.
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27.10.2021 01:01 Відповісти
пояснюю для альтернативно обдарованих

потрапляє вакцинована людина з ковідом до лікарні
перевіряємо: симптоми є? є
отже за визначенням така людина вважається вже невакцинованою

щось не так?
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26.10.2021 01:27 Відповісти
Все не так. Альтернативно обдарованого побачиш зранку у дзеркалі. Можеш передати йому мої привітання) Якщо будеш голитися - рекомендую Бритву Оккама)

Суть тієї постанови в тому, що якщо ти захочеш в Німеччині відвідати якийсь масовий захід із кашлем та температурою, тебе туди не пустять в будь-якому випадку, навіть із довідкою про вакцинацію. Логічно? Логічно. Все. Більше нічого вигадувати не треба.
Постанова не має жодного відношення до потрапляння в лікарню чи якогось позбавлення статусу вакцинованого, нема такого, це хворі фантазії)
Відкрий своє посилання, переклади його гуглом і почитай, якщо досі не зрозумів.
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26.10.2021 02:16 Відповісти
Це лише твоє суб'єктивне тлумачення.
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26.10.2021 02:17 Відповісти
Таааак, дуже суб'єктивне. Спробуй спитати думку в німецьких юристів ще)
Ти мені підняв настрій, невже ти серйозно віриш в ту маючню, що тут пишеш?
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26.10.2021 02:25 Відповісти
так само як ти віриш в те, що вакцина - благо цивілізації
https://openvaers.com/covid-data/mortality
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26.10.2021 02:35 Відповісти
Там внизу прекрасний напис є: Reports are not proof of causality

Це статистика померлих після вакцинації, а не внаслідок неї.
І я не перевіряв правдивість навіть таких даних.
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26.10.2021 18:09 Відповісти
Лечись, дружище)
Смерть от прививки должна быть доказана, а не просто считаться, как будто после = вследствие. Иначе с тем же успехом можно составить таблицу смертности от хлеба или от чая. Когда вакцинируются миллиарды людей, включая стариков и тяжело больных, нет ничего удивительного, что кто-то из них умирает через день-два после прививки. Точно так же, как и за день-два ДО прививки.
Не говоря уже о том, что это вообще левый сайт, данные на который может внести кто угодно. Примерно такой же авторитетный источник информации, как надписи на заборе.
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26.10.2021 21:41 Відповісти
а кто ж ее доказывать будет? продавцы вакцин?
да-да, ищи лохов
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27.10.2021 00:17 Відповісти
Обратись все-таки к профильному специалисту. Возможно, еще не все потеряно)
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27.10.2021 00:48 Відповісти
разберусь как-то
хуже то, что ты обращайся, не обращайся, а долго не проживешь
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27.10.2021 00:49 Відповісти
https://voxukraine.org/ru/nepravda-yz-za-vaktsyny-ot-covid-19-v-ssha-umerlo-50-000-chelovek/
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26.10.2021 18:14 Відповісти
что это за сайт? кто по образованию автор статьи? кто и сколько ему заплатил за ее написание?

убогий, фактчекерские сайты - это помойка
хватит нести с нее этот вонючий лживый бред
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26.10.2021 19:06 Відповісти
Убогих антиваксеров от подтвержденных научных фактов корежит, как вату от сайта стоп-фейк. Суть-то одна и та же: их убогая безумная картина мира рушится)
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26.10.2021 21:42 Відповісти
блевота на фактчекерских сайтах не является научными фактами от слова вообще
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27.10.2021 00:16 Відповісти
Дурак этот Бродский, как и все, кто не привился без уважительной причины.
Государство виновно, если не обеспечит всех желающих вакциной. А тут как раз претензий быть не может. Полгода доступны бесплатно все возможные вакцины, разве что Джонсона не видел.
Кто лекарь то этим в реанимациях? Говорили 2 года, что лекарств нет, есть только вакцина!
Теперь молитесь Богу, раз сделали сами такой выбор.
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24.10.2021 20:07 Відповісти
Не убеждали, не агитировали, не принуждали. Возможности были. Вот и результат.
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25.10.2021 13:44 Відповісти
В Уукраине 70 процентов населения инфантильные недоумки и совки. Особенно возраст 50+. Они избрали Зеленского,они придумали верят мифам о чипировании,заговорах . Они верят,что если увеличить всем зарплату,то жить станет легче и цены не увеличатся пропорционально. Да много чего они.... одним словом народ. Или нарИт...
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24.10.2021 20:11 Відповісти
и вакцины были, и убеждали из каждого утюга.
Поэтому, в том , что народ не вакцинирован виноват лично и только Бродский.
Аминь.
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24.10.2021 21:47 Відповісти
Влада мала на всіх каналах замість Сватів та Кварталу-95 показувати просвітницькі фільми про вакцінацію та закликати людей до неї. А в нас як завжди одні кришують липові сертифікати, а другі їздять на туссовку в Карпати. Замість дерьмового асфальту мали створити як мінімум додаткові госпіталі з киснем та персоналом. А в нас наразі є дороги за які ми будемо сплачувати кредити ще десятки років, но немає людей які будуть ними користуватися, бо одні поїхали шукати кращу долю за кордон, а другі померли... Сумно стає від такого фіналу...
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25.10.2021 03:30 Відповісти
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