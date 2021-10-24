"Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада", - Бродський

У тому, що в Україні один із найнижчих відсотків вакцинованого населення, винна чинна влада.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Спочатку не було вакцин. Потім ніхто нікого не переконував. Немає покарання. Міністр охорони здоров'я піарився все літо. Прем'єр нічого не робив. Президент мовчав.

Тепер погані і нещасні - вмирають і страждають.

Країна дурнів. Шкода нас всіх, але багатьом вже не допомогти.

Ви навіть покарати не зможете.

Хвилина мовчання!"- написав він.

Дивіться також: Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані. ФОТОрепортаж