COVID-19 в Естонії: через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів
В Естонії погіршилася ситуація щодо коронавірусу. Через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Виконувачка обов'язків генерального директора Департаменту охорони здоров'я та голова служби невідкладної медичної допомоги Марі-Анн Харма повідомила, що медики мають бути готові до ситуації, коли кількість людей, які потребують допомоги, перевищує їхні можливості.
"Заходи, які не використовуються у звичайних обставинах, мають бути запроваджені в систему охорони здоров'я. Це останній засіб перед обмеженням невідкладної допомоги", - сказала Харма.
Це означає, що пацієнти, які перебувають у лікарнях на плановому лікуванні, мають звільнити ліжка для хворих на коронавірус. Лікування буде призупинено для всіх пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.
Зазначається, що ліжок у лікарнях Естонії поки досить і лікарні можуть прийняти 600 пацієнтів, однак проблема в нестачі медперсоналу.
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лікувати від чого? вони ж від вакцини безсмертними стають)))
В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
Даже если за год переболеют ковидом все население страны, то вымрет около 2% их населения. Для Беларуси это около 200 тыс чкловек. И так каждый год. Так что вымирать они могут довольно долго. Вот только почему-то с середины 2020 Беларусь перестала подавать данные об общей смертности в ООН, а в 2021 стали завозить толпы мигрантов.
Кстати, ЗекоМанда перестали давать данные о смертности в Украине с декабря 2019.
"Населе́ние Белору́ссии - совокупность людей, проживающих на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . По оценке на 1 января 2021 года, население республики составило 9 349 645https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-belstat2021-1 [1] . С начала 2015 года по январь 2018 года прирост населения составил 10,7 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе - сентябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшилась на 75,3 % и составила 1545 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated5-2 [2] . Миграционный прирост в январе - сентябре 2014 года составил 8474 человека"
За девять месяцев мигранты дали прирост населения Беларуси почти такой же, как за три года естественный прирост. И это задолго до того, как Лука стал пачками ввозить мигрантов.
Вот тут хорошая статья о реальных масштабах эпидемии в Беларуси
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году - 1424 человека, а к концу марта 2021-го - 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) - на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч). 25 тысяч человек за 2020 год - это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.
А недоверчивы не Вы один.
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html "Киберпартизаны" - анонимные белорусские хакеры, объявившие о поддержке протестующих в стране, в июле 2021 года рассказали о взломе массива данных со всеми персональными данными белорусов - информационной системы "Паспорт". Редакции Настоящего Времени тогда удалось подтвердить взлом: по запросу хакеры прислали данные двух граждан страны (которые согласились поучаствовать в эксперименте по просьбе журналистов), включая их фото и техническую информацию из паспортов. Эта непубличная информация попала к "Киберпартизанам" в результате спецоперации "Жара" - они утверждают, что физически проникли на объекты МВД Беларуси, "открыли несколько доступов" во внутренние сети и "продолжают работать в них", несмотря на попытки властей остановить утечки.
Саме тому до цих пір немає адекватних розслідувань походження вірусу - щоб не вийти на самих себе!!
А спалахи вірусу знову йдуть по всій вакцинованій Європі!