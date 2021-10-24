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COVID-19 в Естонії: через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів

COVID-19 в Естонії: через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів

В Естонії погіршилася ситуація щодо коронавірусу. Через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Виконувачка обов'язків генерального директора Департаменту охорони здоров'я та голова служби невідкладної медичної допомоги Марі-Анн Харма повідомила, що медики мають бути готові до ситуації, коли кількість людей, які потребують допомоги, перевищує їхні можливості.

"Заходи, які не використовуються у звичайних обставинах, мають бути запроваджені в систему охорони здоров'я. Це останній засіб перед обмеженням невідкладної допомоги", - сказала Харма.

Це означає, що пацієнти, які перебувають у лікарнях на плановому лікуванні, мають звільнити ліжка для хворих на коронавірус. Лікування буде призупинено для всіх пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.

Зазначається, що ліжок у лікарнях Естонії поки досить і лікарні можуть прийняти 600 пацієнтів, однак проблема в нестачі медперсоналу.

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Автор: 

Естонія (1642) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Таким образом, Эстония решит вопрос с кацапским населением своей страны
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24.10.2021 14:29 Відповісти
+7
Як не колють, а колективний імунетет все ніяк не хоче вироблятися... А там дві дози отримало вже 55% від всього населення.
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24.10.2021 14:40 Відповісти
+7
Ну прям по методичке - вакцинированные не заражаются.- если заболели то болеют легко.- если заболели тяжело то они справку купили .
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24.10.2021 15:08 Відповісти
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Ну человек, решивший вакцинироваться, полагаю продумал и просчитал на что он идет и зачем бумагу подписывает перед вакцинацией. Так что его выбор - его право. Каждый волен распоряжаться своей жизнью как ему заблагорассудится.
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24.10.2021 15:40 Відповісти
"Чемпіони світу" засекретили угоду з пфайзером на 30 років. І населення, яке штрикають їхньою ширкою не в курсі, на яких умовах їх продали на досліди заплямованій фарма-компанії.
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24.10.2021 23:11 Відповісти
Ага, и с Модерной 70% и с компанией, выпускающей Синовак-Короновак 70 и еще с Астразенекой 70. Осталось где-то взять 280% населения. Может животных тоже вакцинировать? Каких ни будь крокодилов, например....
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24.10.2021 23:52 Відповісти
Сегодня вам уже ответил глава воз- напомнил об обязательствах правительств уколоть не менее 40% до нового года . Кстати модерна тоже американская , астразенека в начале того года получила 1 миллиард от правительства США ( условия само собой коммерческая тайна) видимое разнообразие иногда только видимое, в 60 лет это уже стоит понять .ну а Китай уже довольно таки крупный игрок в мире чтобы и самому играть хотя ему и пытаются мешать
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25.10.2021 16:33 Відповісти
Ага, модерна и Зенека потратили на разработки по миллиарду, чтоб создать видимость разнообразия... Жги еще, конспиролог.
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25.10.2021 16:50 Відповісти
Прионы у вас уже добрались до мозга
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25.10.2021 17:17 Відповісти
Стоп. А вакцинованих від чого вакцинувати? Вони ж не хворіють, або дуже легко хворіють.
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24.10.2021 15:06 Відповісти
А уяви як ти потрапиш до невацинованого лікаря...
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24.10.2021 15:07 Відповісти
Тогда он согласно личным моральным установкам откажется от лечения
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24.10.2021 15:10 Відповісти
Ой, боюсь, что он в таком случае вообще без лечения останется.
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24.10.2021 15:12 Відповісти
"Лікувати потрібно в першу чергу вакцинованих "
лікувати від чого? вони ж від вакцини безсмертними стають)))
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24.10.2021 15:09 Відповісти
просто уси эскулапы свалили в европу, туда, где платят багаче
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24.10.2021 15:09 Відповісти
Та ні друже, достатньо перечитати перші два речення.

В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
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24.10.2021 15:11 Відповісти
Ну а в Эстонии внезапно приняли разрешение своей армии стрелять по гражданским
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24.10.2021 15:12 Відповісти
"Нехватка" медиков говорит только о том что вся эта "прекрасная"медицина мирового уровня рассчитана на лечение( причем результат не обязательно положительный,главное побольше фармацевтики купить) состоятельных людей и не рассчитана на массу и тем более не запрограммированная на борьбу с эпидемиями. Наоборот. Все что было эффективно для этого планомерно уничтожается. Различные природные препараты и физиотерапия дискредитируются. В результате имеем роботов,питающихся полиэтиленом и потребляющих все больше фармпрепаратов. И все "здравохранение" нацелено именно на это.
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24.10.2021 15:20 Відповісти
Золотые слова. Хваленая европейская медицина потерпела оглушительное фиаско.
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24.10.2021 15:42 Відповісти
Что интересно у всех соседей жесть что творится а в Белоруссии даже масочный режим отменили.
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24.10.2021 15:29 Відповісти
И что? Белорусы я так понимаю вымерли все уже?
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24.10.2021 15:43 Відповісти
Интересно, почему все антиваксеры так говняют с математикой? Наверное, они много болели в школе...
Даже если за год переболеют ковидом все население страны, то вымрет около 2% их населения. Для Беларуси это около 200 тыс чкловек. И так каждый год. Так что вымирать они могут довольно долго. Вот только почему-то с середины 2020 Беларусь перестала подавать данные об общей смертности в ООН, а в 2021 стали завозить толпы мигрантов.
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24.10.2021 18:24 Відповісти
Вот на счет мигрантов тока не надо. Там цель иная - транзит оных в ЕС. Сама Беларусь мигрантам не интересна. Собственно говоря Украина также. Да и с процентом смертности у Вас тоже с математикой не то. Если все население заболеет, то тогда и процент смертности нужно пересчитывать на все население, а это если верить статистике примерно 0,048%. Да и данные вроде как https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/ тут по состоянию на 24.10.2021
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24.10.2021 18:36 Відповісти
Вот сайт ООН. Выставь в фильтрах "Беларусь" и 2020 и 2021 года. Данные обрываются июнем 2020 года со смертностью за месяц 13016 человек. В июне 2019 в Беларуси умерло 9263 человека.
Кстати, ЗекоМанда перестали давать данные о смертности в Украине с декабря 2019.
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24.10.2021 19:13 Відповісти
А когда там санкции ввели против бацьки? Мож он на них обиделся и лично им не дает данных, а те в свою очередь из непрямых источников не публикуют. Может же такое быть. Наш то сайт минфин их где-то берет.
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24.10.2021 19:31 Відповісти
http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3A65 http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3A65

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24.10.2021 19:15 Відповісти
По поводу неинтересности - такого числа явно неславянских водителей такси и развозчиков пиццы я никогда раньше не видел. Да и негры на улицах чаще стали встречаться.
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24.10.2021 19:18 Відповісти
Вы из Беларуси пишете? Бо у нас в центре Украины я подобного не наблюдаю. Все те же, что и раньше были. Меншинства встречаются. Но не часто. Как собственно и раньше было.
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24.10.2021 19:27 Відповісти
Я пишу о ситуации в Киеве. А по Беларуси можешь посмотреть здесь
"Населе́ние Белору́ссии - совокупность людей, проживающих на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . По оценке на 1 января 2021 года, население республики составило 9 349 645https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-belstat2021-1 [1] . С начала 2015 года по январь 2018 года прирост населения составил 10,7 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе - сентябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшилась на 75,3 % и составила 1545 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated5-2 [2] . Миграционный прирост в январе - сентябре 2014 года составил 8474 человека"
За девять месяцев мигранты дали прирост населения Беларуси почти такой же, как за три года естественный прирост. И это задолго до того, как Лука стал пачками ввозить мигрантов.
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24.10.2021 19:33 Відповісти
Т.е. мигранты получили гражданство Беларуси, хотите сказать?
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24.10.2021 19:38 Відповісти
Читать умеешь? попытайся еще раз. "Населе́ние Белору́ссии - совокупность людей, проживающих на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии ."
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24.10.2021 20:08 Відповісти
Проживать может кто угодно. Так что мигрант если не резидент, то это аж никак не говорит, что он выбрал конечной целью проживания Беларусь.
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24.10.2021 20:20 Відповісти
Но скрывать убыль населения даже временное проживание мигрантов вполне может помочь.
Вот тут хорошая статья о реальных масштабах эпидемии в Беларуси
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году - 1424 человека, а к концу марта 2021-го - 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) - на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч). 25 тысяч человек за 2020 год - это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.
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24.10.2021 20:50 Відповісти
Ну во-первых реальные масштабы по версии активных оппонентов власти. Я обычно к сильно полярной информации отношусь с осторожностью. Ну и временное проживание мигрантов врядли может помочь в статистике, т.к. они же не граждане Беларуси.
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24.10.2021 20:59 Відповісти
Вы считаете, что власти Беларуси каждый раз перепись проводят? Обычные люди замечают, если квартиры пустуют, а если вместо пожилого человека в квартире появляется молодой иностранец - думают, что сдали квартиру.
А недоверчивы не Вы один.
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html "Киберпартизаны" - анонимные белорусские хакеры, объявившие о поддержке протестующих в стране, в июле 2021 года рассказали о взломе массива данных со всеми персональными данными белорусов - информационной системы "Паспорт". Редакции Настоящего Времени тогда удалось подтвердить взлом: по запросу хакеры прислали данные двух граждан страны (которые согласились поучаствовать в эксперименте по просьбе журналистов), включая их фото и техническую информацию из паспортов. Эта непубличная информация попала к "Киберпартизанам" в результате спецоперации "Жара" - они утверждают, что физически проникли на объекты МВД Беларуси, "открыли несколько доступов" во внутренние сети и "продолжают работать в них", несмотря на попытки властей остановить утечки.
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24.10.2021 23:48 Відповісти
нет доказательств, что излишняя смертность вызвана каким-то ковидом
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24.10.2021 23:26 Відповісти
Разом з афганцями і Африкою.
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24.10.2021 23:12 Відповісти
Потому что Белоруссия не уничтожила систему инфекционных больниц и санстанций, как это сделала Украина. А в Европе такого вообще не было. Спасибо Супрун.
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24.10.2021 16:06 Відповісти
В Эстонии мест нет? А в Италии с 31 октября-Свобода полная без вакцин и ковид-паспортов.Как ЭТО понять?? Кто врет?
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24.10.2021 16:41 Відповісти
Ковид - всемирная ложь, выгодная всем полит-козлам и другим, стригущим с этого бабки
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24.10.2021 21:29 Відповісти
Тролі! Ви фсьо врьоті!
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24.10.2021 23:33 Відповісти
Кто врьот? Ти!
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24.10.2021 23:34 Відповісти
Зайди в ТикТок и Ютуб. прогуляйся там.
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26.10.2021 11:35 Відповісти
набагато простіший грип вже десятиліттями не можуть побороти щорічними вакцинаціями! Чому всі думають, що ситуація може бути краща з цим вірусом, який розроблений у військовій лабі в китаї в тому числі і на гроші америки???
Саме тому до цих пір немає адекватних розслідувань походження вірусу - щоб не вийти на самих себе!!

А спалахи вірусу знову йдуть по всій вакцинованій Європі!
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25.10.2021 07:37 Відповісти
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