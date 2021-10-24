COVID-19 в Естонії: через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів

В Естонії погіршилася ситуація щодо коронавірусу. Через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Виконувачка обов'язків генерального директора Департаменту охорони здоров'я та голова служби невідкладної медичної допомоги Марі-Анн Харма повідомила, що медики мають бути готові до ситуації, коли кількість людей, які потребують допомоги, перевищує їхні можливості.

"Заходи, які не використовуються у звичайних обставинах, мають бути запроваджені в систему охорони здоров'я. Це останній засіб перед обмеженням невідкладної допомоги", - сказала Харма.

Це означає, що пацієнти, які перебувають у лікарнях на плановому лікуванні, мають звільнити ліжка для хворих на коронавірус. Лікування буде призупинено для всіх пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.

Зазначається, що ліжок у лікарнях Естонії поки досить і лікарні можуть прийняти 600 пацієнтів, однак проблема в нестачі медперсоналу.

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