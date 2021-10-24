Міністерство оборони очолить Резніков, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Це Олексій Резніков, чинний віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Новий кандидат у міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони й безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування. Тому Резніков буде для Офісу (Офісу Президента. - Ред.) керованою фігурою, йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається, й виробити в ньому якусь логіку й стратегію", - підкреслює Бутусов.

За його словами, іншим кандидатом, якого розглядав Зеленським, була колишній кандидат у мери Києва "Слуга народу" Ірина Верещук.

"За даними джерел Цензор.Нет, головною мотивацією Зеленського є бажання мати міністра оборони, який говорить, замість Тарана, який мовчить, який не дає інтерв'ю й пресконференцій через великі труднощі зі зв'язністю викладу своїх думок. Таран абсолютно очевидно фізично нездоровий і нездатний виконувати обов'язки міністра", - підкреслює журналіст.

Бутусов також зазначає, що чинного міністра оборони Андрія Тарана запропонував голова Офісу Президента Андрій Єрмак і начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, яким президент Зеленський передав усі повноваження з управління сектором оборони й безпеки, і з ведення війни на Донбасі.

"Єрмак і Демченко не хотіли заміни Тарана, і захищали його, незважаючи на всі скандали, оскільки він є слухняним виконавцем, здатним віддати, наприклад, наказ № 330 про штрафи для тих, хто стріляє по російських окупантах. Крім того, Таран не заважає офісу в ручному режимі впливати на будь-які питання в армії і передусім на питання організації держзакупівель", - пише Бутусов.

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"Резнікова Зеленський розглядає передусім як дипломата і комунікатора, а не військового реформатора, організатора оборони. Тому, на жаль, передумови для будь-яких структурних змін в армії поки що не проглядаються", - додав він.

"Утім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран - в Держоборонзамовленні, в держзакупівлях, наприклад, закупівлі палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року. Гірше вже нікуди. Утім, подивимося, в які терміни Зеленський реально змінить Тарана", - резюмував він.