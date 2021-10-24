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У Раді запровадять відповідальність за недотримання регламенту: депутатів штрафуватимуть, - "слуга народу" Корнієнко

У Раді запровадять відповідальність за недотримання регламенту: депутатів штрафуватимуть, -

У Верховній Раді планують змінити регламент, зокрема, ввести штрафи за його порушення.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зміни в регламент, звісно, будемо пропонувати. Не впевнений, що відразу будемо пропонувати відповідальність, тому що там у нас багато досліджень було, як краще парламенту працювати. Рекомендували парламентських приставів, щоб бійки зупиняти ... Як мінімум потрібно ввести відповідальність за недотримання регламенту, щоб депутати почали штрафи платити. Як показав досвід з правками, покарання рублем працює", - сказав він.

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ВР (15029) регламент (115) штраф (1878) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+9
Разумкова вигнали, тепер можна і дотримуватись регламенту.
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24.10.2021 23:53 Відповісти
+6
Штрафом их?) ахаха. Детей их помощниками поставят по обмену и всё ок. Не смешите, не квартал ведь
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24.10.2021 23:53 Відповісти
+4
"Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... "
Так вот что нам мешает... Драки лучших представителей нации... А приставов как будете уполномочивать по хлебалу неприкосновенных пистдить?
Позорище, пля...
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24.10.2021 23:55 Відповісти
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Штрафом их?) ахаха. Детей их помощниками поставят по обмену и всё ок. Не смешите, не квартал ведь
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24.10.2021 23:53 Відповісти
Разумкова вигнали, тепер можна і дотримуватись регламенту.
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24.10.2021 23:53 Відповісти
Это твой кумир?
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25.10.2021 01:05 Відповісти
А это оправдание для нарушения закона?
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25.10.2021 02:36 Відповісти
Нынешняя ВР=изначальное нарушение закона! Само ее "назначение"!
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25.10.2021 10:05 Відповісти
"Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... "
Так вот что нам мешает... Драки лучших представителей нации... А приставов как будете уполномочивать по хлебалу неприкосновенных пистдить?
Позорище, пля...
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24.10.2021 23:55 Відповісти
А может сразу взять и отменить.... парламент?

Король-солнце уже взошел
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25.10.2021 00:02 Відповісти
Бородатая бабушка примеряет корону украинского королевства. Зебилы зебилят, выживальцы выживают, неокоммунисты в третьем поколении тарифят. Настоящие Украинцы не договариваются о мире, а воюют до сих пор в тысячелетней войне за Независимость!
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25.10.2021 00:58 Відповісти
Стефанчука и 200+ слуг сразу накажут или у этих - абонемент?
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25.10.2021 00:03 Відповісти
А може відразу вішать?
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25.10.2021 00:06 Відповісти
Шлюх тоже пригласить.
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25.10.2021 00:08 Відповісти
Их там хватает, причем, обоих полов!
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25.10.2021 09:19 Відповісти
Хто буде утримувати приставів?
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25.10.2021 00:09 Відповісти
Корейцы.
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25.10.2021 10:14 Відповісти
А корейці там з якого переляку?
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25.10.2021 10:16 Відповісти
А ты ? Избиратель зедебила.Те кто выбрал,зедебилов тот и будет содержать.
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25.10.2021 10:19 Відповісти
наказание рублем работает в хлеву моржовском!
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25.10.2021 01:07 Відповісти
Но это уже после того, как СН нарушали напрополую регламент.
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25.10.2021 02:35 Відповісти
А може там караул ще виставити. Желєзняк у них там свій є.
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25.10.2021 08:09 Відповісти
 
 