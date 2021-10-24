У Раді запровадять відповідальність за недотримання регламенту: депутатів штрафуватимуть, - "слуга народу" Корнієнко

У Верховній Раді планують змінити регламент, зокрема, ввести штрафи за його порушення.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зміни в регламент, звісно, будемо пропонувати. Не впевнений, що відразу будемо пропонувати відповідальність, тому що там у нас багато досліджень було, як краще парламенту працювати. Рекомендували парламентських приставів, щоб бійки зупиняти ... Як мінімум потрібно ввести відповідальність за недотримання регламенту, щоб депутати почали штрафи платити. Як показав досвід з правками, покарання рублем працює", - сказав він.

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