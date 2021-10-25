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"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. СПИСОК

У Києві скасували частину рейсів міської електрички.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

"25 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319

Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух міської електрички тимчасово скасовують в Києві

Автор: 

Київ (19643) Київпастранс (229) електричка (205)


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Миколаївгаз підняв тариф на розподіл газу у 3 рази і він буде складати 5.75 за метр кубічний
Тобто загалом це біля 14 грн за куб Боротьба з олігархами вийшла на новий рівень
Смійотесь там хоть, зебидло?
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25.10.2021 08:38 Відповісти
" Боротьба з олігархами вийшла на новий рівень" - это явная ложь. Всем известно, что светило нации, сивочелый гетьман, провел в стране деолигархизацию, как и обещал перед выборами. И выполнил все остальные обещания))))
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25.10.2021 10:23 Відповісти
Всєм - то зебілам? З методички? А на чому ж тоді Зєлєнскій піариться? Закони антиоліархічні приймає, якщо олігархів нема? І чому то лише імітація?
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20.12.2021 10:06 Відповісти
Плохой Черновецкий запустил городскую электричку, еще более плохой Попов вылазил из шкуры для обеспечения ее работы.
При этих извергах интервал ее движения составлял 15-20 минут. Действовал единый билет на электричку и скоростной трамвай.
Прогрессивный Кличко увеличил интервалы до 35-45 минут, а с отменой некоторых рейсов - до 50-60. Про единый билет никто и не вспомнит.
В Маскве в этом году открыли 40 новых станций городской. Все пересадки в течение 90 минут на любые виды транспорта - бесплатно.
Так, для информации.
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25.10.2021 09:31 Відповісти
 
 