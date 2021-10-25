"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. СПИСОК
У Києві скасували частину рейсів міської електрички.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".
"25 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319
Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
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Тобто загалом це біля 14 грн за куб Боротьба з олігархами вийшла на новий рівень
Смійотесь там хоть, зебидло?
При этих извергах интервал ее движения составлял 15-20 минут. Действовал единый билет на электричку и скоростной трамвай.
Прогрессивный Кличко увеличил интервалы до 35-45 минут, а с отменой некоторых рейсов - до 50-60. Про единый билет никто и не вспомнит.
В Маскве в этом году открыли 40 новых станций городской. Все пересадки в течение 90 минут на любые виды транспорта - бесплатно.
Так, для информации.