Водій Dodge насмерть збив 10-річного велосипедиста на Одещині, - поліція. ФОТО
Поліцейські Білгород-Дністровського району Одеської області розслідують обставини ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області
Учора, 24 жовтня, 37-річний житель Одеського району збив на Dodge Charger дитину в селі Струмок, коли вона їхала на велосипеді дорогою. Від травм потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.
Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.
Відомості за фактом аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини ДТП з’ясовуються.
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Колись в студзагоні проводили телефонні лінії між селами.
І так - біля переходу треба злізти з велосипеда, і переходити пішки, ведучи велосипед поруч.
Але 10-річний хлопчик міг цього і не знати, та й взагалі не мав права їздити на велосипеді по вулицям.
Але я не можу сказати зараз, хто винуватий, а хто ні - дуже неоднозначна ситуація, з багатьма невідомими.
Стесняются только так радикально.
за таке я б і батьків разом з випендрьожником на доджі битку судив. Однаково винні у смерті дитини.
Ну бо всім похрін на елементарні правила безпеки, тому і живемо не у цивилізованій країні а якійсь Сомалійщині.
А если выйдет по УДО и закону Савченко, то и в 18 лет пойдет в армию. ЛОЛ
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
нет, гнида даже на дорогу не смотрело
А почему автомобиль стоит на встречке - это хрен его знает.
Скорее всего - выехал со двора и пошел разгоняться по встречке.
Убеждённый пешкодрал? Можно и не отвечать
Але це все лише мої припущення.
Одне знаю достеменно - там село закінчується, і одразу ж починається інше, тож 50 там мало хто їздить. Але перед багатьма переходами лежать асфальтові "Поліцейські", і то не поліцейські, а старі товсті ГАІ-шники, тож сильно не розгонишся.
Ну Гуглі їх нема, але це можуть бути і 5-річні кадри.
А то попривыкали что у кого бампер блестит ярче и машина дороже тот и главный на дороге.
Летів - але так низенько-низенько