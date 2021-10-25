Водій Dodge насмерть збив 10-річного велосипедиста на Одещині, - поліція. ФОТО

Поліцейські Білгород-Дністровського району Одеської області розслідують обставини ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області

Учора, 24 жовтня, 37-річний житель Одеського району збив на Dodge Charger дитину в селі Струмок, коли вона їхала на велосипеді дорогою. Від травм потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.



Фото: сайт поліції

Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.

Відомості за фактом аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини ДТП з’ясовуються.

Дивіться: Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)