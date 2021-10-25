УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6253 відвідувача онлайн
Новини ДТП
6 064 65

Водій Dodge насмерть збив 10-річного велосипедиста на Одещині, - поліція. ФОТО

Поліцейські Білгород-Дністровського району Одеської області розслідують обставини ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області

Учора, 24 жовтня, 37-річний житель Одеського району збив на Dodge Charger дитину в селі Струмок, коли вона їхала на велосипеді дорогою. Від травм потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.

Водій Dodge насмерть збив 10-річного велосипедиста на Одещині, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.

Відомості за фактом аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини ДТП з’ясовуються.

Дивіться: Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

велосипед (121) діти (5148) ДТП (4481) Одеська область (3287) велосипедисти (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Йди вчи ПДР, умнік.

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
показати весь коментар
25.10.2021 11:37 Відповісти
+8
Неизвестно как ехал ребенок, он мог и резко выехать. А водила трезвый, читай внимательно. Это тебе надо дать 15 суток, за то, что не зная сути лезешь с экспертным мнением.
показати весь коментар
25.10.2021 11:31 Відповісти
+7
Ага! І розстрілювать на місці ДТП! Без суду! А ти впевнений що водій автомобіля винен? У тебе на руках експертний висновок автоексперта? Пацанва (особливо по селах) поняття не має про Правила дорожнього руху і їздять як-попало і де-попало В Європі в такому віці взагалі заборонено виїжджать на дороги де наявний автомобільний рух!
показати весь коментар
25.10.2021 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересная избирательность. Водитель именно ДОДЖ, а велосипедист на каком-то нонейм велосипеде. Может марка велосипеда тоже имеет значение?!!
показати весь коментар
25.10.2021 11:23 Відповісти
Мальчик на Pinarello
показати весь коментар
25.10.2021 11:27 Відповісти
за такое от 15 должно быть. с отягчающими - пожизненное. бухой - смертная казнь
показати весь коментар
25.10.2021 11:24 Відповісти
Неизвестно как ехал ребенок, он мог и резко выехать. А водила трезвый, читай внимательно. Это тебе надо дать 15 суток, за то, что не зная сути лезешь с экспертным мнением.
показати весь коментар
25.10.2021 11:31 Відповісти
ребенок мог выехать а мог и не выехать - суть в другом - на такой машине двигался водитель с соблюдением скоростного режима в населенном пункте или забил на правила - моя машина - как хочу так и езжу ?
показати весь коментар
25.10.2021 11:33 Відповісти
Акто сказал что на праила забил водитель? Даже стекло целое -вполне мог и 50 ехать.
показати весь коментар
25.10.2021 11:47 Відповісти
На фото видно зебру і знак, велосипед біля неї, авто ще 50 м приїхало, робіть висновки
показати весь коментар
25.10.2021 11:57 Відповісти
На фото ещё столбы видно, расстояние между ними гдето до 50 метрей, теперь урезай своего осетра и делай выводы.
показати весь коментар
25.10.2021 12:01 Відповісти
Це між телефонними стовпами 50-55 метрів, між електричними більше, але точну цифру я не скажу.

Колись в студзагоні проводили телефонні лінії між селами.

І так - біля переходу треба злізти з велосипеда, і переходити пішки, ведучи велосипед поруч.

Але 10-річний хлопчик міг цього і не знати, та й взагалі не мав права їздити на велосипеді по вулицям.

Але я не можу сказати зараз, хто винуватий, а хто ні - дуже неоднозначна ситуація, з багатьма невідомими.
показати весь коментар
25.10.2021 13:59 Відповісти
И я не могу. А вот пешеходобесы - лёхко! Закопать, расстрелять, сжечь живьём - а раз на додже, то предварительно четвертовать!
Стесняются только так радикально.
показати весь коментар
25.10.2021 14:05 Відповісти
Традиційна українська "Жаба".
показати весь коментар
25.10.2021 14:19 Відповісти
Пешехідний перехід потрібно переходити, а не переїзжати. І тільки після того, як переконаєшся у особистій безпеці. Тобто під'їхов до перехіду, зупинився, зліз з велосіпеду, переконався що автівок немає, або зупинилися і тільки тоді переходити.
показати весь коментар
25.10.2021 12:18 Відповісти
Зі скількох років дітям можна їздити по трасі?
показати весь коментар
25.10.2021 12:06 Відповісти
а по правилам где необходимо ехать велосипедисту?
показати весь коментар
25.10.2021 12:25 Відповісти
у себе на подвірї, читайте правила, НЕ ПОВИНННА була дитина там опинитись.
за таке я б і батьків разом з випендрьожником на доджі битку судив. Однаково винні у смерті дитини.
Ну бо всім похрін на елементарні правила безпеки, тому і живемо не у цивилізованій країні а якійсь Сомалійщині.
показати весь коментар
25.10.2021 19:26 Відповісти
Ага! І розстрілювать на місці ДТП! Без суду! А ти впевнений що водій автомобіля винен? У тебе на руках експертний висновок автоексперта? Пацанва (особливо по селах) поняття не має про Правила дорожнього руху і їздять як-попало і де-попало В Європі в такому віці взагалі заборонено виїжджать на дороги де наявний автомобільний рух!
показати весь коментар
25.10.2021 11:33 Відповісти
И у нас запрещено вощета
показати весь коментар
25.10.2021 11:46 Відповісти
Тільки в Європі за цим слідкують і батьків до відповідальності притягують а нашим поліцаям "похрєн" (і батькам - теж!) Були на полюванні і проїжджали через село Пацана трохи не задавили Сопляк через раму ноги не перекидав бо до педалів не діставав - їхав "у раму" вихляючи по всій дорозі Взяли за вухо відвели до батьків У відповідь матюки почули в свою адресу! "- Не ваше діло!" Послухали та сказали: "Якщо наступного разу його задавлять то буде діло ваше!" і поїхали
показати весь коментар
25.10.2021 11:53 Відповісти
Мало того, что 10-летний пацан погиб, так вы этого пацана его и на 15 лет хотите посадить. Когда он выйдет ему будет 25 и он успеет отслужить в армии.

А если выйдет по УДО и закону Савченко, то и в 18 лет пойдет в армию. ЛОЛ
показати весь коментар
25.10.2021 11:35 Відповісти
Йди вчи ПДР, умнік.

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
показати весь коментар
25.10.2021 11:37 Відповісти
глупый что ли? это никак не освобождает водятла от ответственности))
показати весь коментар
25.10.2021 11:42 Відповісти
А ты кто, просто дятел? Раз предлагешь 15-ку или вышку человеку, не зная всех обстоятельств произошедшего, и не принимая во внимание всех требований законодательства, как к водителям, так и к остальным участникам дорожного движения?
показати весь коментар
25.10.2021 11:45 Відповісти
а сколько должно быть за убийство за рулем? может его наградить, за то что очистил проезжую часть от ребенка на велосипеде?
показати весь коментар
25.10.2021 11:47 Відповісти
Ні. Але ремонт машини батьки хлопця мають оплатити.
показати весь коментар
25.10.2021 12:22 Відповісти
\\а сколько должно быть за убийство за рулем?\\ Этому велосипедисту "за рулем" следовало бы накинуть 20 за убийство самогое себя, но не судьба.
показати весь коментар
25.10.2021 13:29 Відповісти
почему же эта гнида не остановилась и не вызвала полицию?
показати весь коментар
25.10.2021 11:48 Відповісти
Нада бы тебе в спаме, Ваня, отдохнуть, успокоиться.
показати весь коментар
25.10.2021 11:50 Відповісти
на фото в статье видно, что остановилась, а "гнида" тот, кто выдумывает всякое...
показати весь коментар
25.10.2021 13:25 Відповісти
остановилось и сообщило, что по дороге едет ребенок?
нет, гнида даже на дорогу не смотрело
показати весь коментар
25.10.2021 14:15 Відповісти
Гнида даже на фото не посмотрело
показати весь коментар
25.10.2021 16:34 Відповісти
и гнида тот, кто пытается оправдать убийцу за рулем
показати весь коментар
25.10.2021 14:16 Відповісти
У тебе коли права за п'янку відібрали?
показати весь коментар
25.10.2021 14:26 Відповісти
Согласен - "гнида-убийца за велосипедным рулем" испортила жизнь человекам.
показати весь коментар
25.10.2021 16:36 Відповісти
я б его удушил или прирезал пусть сажают...желательно в зале суда..на месте отцаили гранату кинуть пусть все в труху
показати весь коментар
25.10.2021 13:04 Відповісти
?
показати весь коментар
25.10.2021 13:05 Відповісти
Кабы, велосипедист двигался согласно правил.
показати весь коментар
25.10.2021 11:26 Відповісти
Переїзджав перехід на велосипеді?
показати весь коментар
25.10.2021 11:33 Відповісти
Ехал по направлению движения у обочины, если тебе тяжело рассмотреть.
А почему автомобиль стоит на встречке - это хрен его знает.
показати весь коментар
25.10.2021 11:48 Відповісти
Попытка уйти от столкновения. Ошибка, конечно. Надо бить в своей полосе.
показати весь коментар
25.10.2021 11:52 Відповісти
Смотри фото и не фантазируй.
Скорее всего - выехал со двора и пошел разгоняться по встречке.
показати весь коментар
25.10.2021 11:55 Відповісти
Ой да, у нас жеж каждый второй авто по встречке ездит когда из двора выезжает.

Убеждённый пешкодрал? Можно и не отвечать
показати весь коментар
25.10.2021 11:59 Відповісти
Ты фото смотреть будешь или таки слепой?
показати весь коментар
25.10.2021 12:01 Відповісти
что вы видите на фото ? дети часто чудят на дороге, не всегда проходит без последствий ...
показати весь коментар
25.10.2021 13:12 Відповісти
Детям младше 14 лет вообще запрещено двигаться на велосипедах по проезжей части.
показати весь коментар
25.10.2021 11:38 Відповісти
Не по проїзній частині, а по дорозі. Тобто, навіть по обочині не можна
показати весь коментар
25.10.2021 11:41 Відповісти
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
показати весь коментар
25.10.2021 11:28 Відповісти
На таком авто по правилам не ездят, к тому же видим трасса прямая, водитель превисил скоростной режим.
показати весь коментар
25.10.2021 11:31 Відповісти
Завистливый потомок Шарикова
показати весь коментар
25.10.2021 11:36 Відповісти
Судя по фото от перекрёстка, где находится велосипед, до автомобиля метров 20. Скорость 36 км/час это десять метров в секунду. получается 2 сек на полную остановку от места столкновения. Когда начал тормозить по фото неясно. Так что о скорости может сказать только экспертиза. Пока заявлений о превышении не было.
показати весь коментар
25.10.2021 11:55 Відповісти
Ну тут трудно судить, не факт что виноват именно водитель.
показати весь коментар
25.10.2021 11:37 Відповісти
Проти батьків справу не відкрили? Що їх дитина в 10 років робила на дорозі.
показати весь коментар
25.10.2021 11:40 Відповісти
и смешно и грустно но у нас так могут.
показати весь коментар
25.10.2021 12:28 Відповісти
ніт у нас так не могут, а от в Європі можуть дитину від таких батьків бовдурів забрати.
показати весь коментар
25.10.2021 19:33 Відповісти
Не факт, что будет объективное расследование. В один из жутких примеров как расследуются уголовные дела в Украине, как потерпевшего делают виновным - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k
показати весь коментар
25.10.2021 11:51 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/@45.7215071,29.441916,3a,75y,299.53h,97.72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0geoSXKNXbocTZg8CrKVlVsmPI8yS3AbhuEUF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0geoSXKNXbocTZg8CrKVlVsmPI8yS3AbhuEUF%3Dw203-h100-k-no-pi3.8441505-ya293.50836-ro-9.333115-fo100!7i7680!8i3840?hl=uk&authuser=0 на карте
показати весь коментар
25.10.2021 12:24 Відповісти
Там перекресток, может выехал из-за поворота
показати весь коментар
25.10.2021 12:30 Відповісти
Могло бути так, що дитина їхала по узбіччю, а перед переходом узбіччя різко звужується, от і виїхала на дорогу. А там товстий шар асфальту - велосипед вильнув. Машина різко звернула вліво, тому і на зустрічній стоїть.

Але це все лише мої припущення.
Одне знаю достеменно - там село закінчується, і одразу ж починається інше, тож 50 там мало хто їздить. Але перед багатьма переходами лежать асфальтові "Поліцейські", і то не поліцейські, а старі товсті ГАІ-шники, тож сильно не розгонишся.

Ну Гуглі їх нема, але це можуть бути і 5-річні кадри.
показати весь коментар
25.10.2021 14:17 Відповісти
при 50кмч тормозной путь метров 10-15 в зависмости от состояния тормозов. Это при какой скорости и как надо ехать чтоб не заметить ребенка? ты в населенном пункте а не на трассе. Нужно принимать во внимание что окружающие могут выскочить на дорогу.
А то попривыкали что у кого бампер блестит ярче и машина дороже тот и главный на дороге.
показати весь коментар
25.10.2021 12:27 Відповісти
справа не в тому. яка марка машини збила дитину...справа в тому. що керування зигзагів велосипеда і трактора на дорозі не прораховується на перед ні яким стажем за кермом автомобіля...виховання у них таке...
показати весь коментар
25.10.2021 12:50 Відповісти
новость ни о чём, кто как и куда ехал не понятно, печально, но хорошо, что не остался калекой .....
показати весь коментар
25.10.2021 13:18 Відповісти
Падла на "Додже" летів, не гальмуючи біля пішоходного переходу. Хай дитина винувата, що не спішилась, але водій має знизити швидкість, наближаючись до "зебри"
показати весь коментар
25.10.2021 13:24 Відповісти
\\Падла на "Додже" летів\\

Летів - але так низенько-низенько
показати весь коментар
25.10.2021 13:31 Відповісти
похрін спішилась вона чи їхала, її там не молу бути в принципі, тим паче на велосипеді.
показати весь коментар
25.10.2021 19:35 Відповісти
Превышение скорости.Водятел виновен по полной.Ограничение скорости 50км/ч,на такой скорости у водителя достаточно времени отреагировать на непредвиденную ситуацию.А многие придержуются скоростного режима в населенных пунктах?Да никто,особенно если село на межобластной трассе.Сбрасывают скорость в случае если ктото моргнет фарами(засада в кустах),или стадо коров через дорогу прет
показати весь коментар
26.10.2021 07:42 Відповісти
один я бачу, що на вулиці день, велосипед на пішохідному переході, авто стоїть на зустрічній смузі, крило мяте зправа і це не в полі ?
показати весь коментар
19.03.2023 00:46 Відповісти
 
 