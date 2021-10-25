Водитель Dodge насмерть сбил 10-летнего велосипедиста на Одесчине, - полиция. ФОТО
Полицейские Белгород-Днестровского района Одесской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского РВП в Одесской области
Вчера, 24 октября, 37-летний житель Одесского района сбил на Dodge Charger ребенка в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Правоохранители проверили водителя легкового автомобиля на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.
Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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Колись в студзагоні проводили телефонні лінії між селами.
І так - біля переходу треба злізти з велосипеда, і переходити пішки, ведучи велосипед поруч.
Але 10-річний хлопчик міг цього і не знати, та й взагалі не мав права їздити на велосипеді по вулицям.
Але я не можу сказати зараз, хто винуватий, а хто ні - дуже неоднозначна ситуація, з багатьма невідомими.
Стесняются только так радикально.
за таке я б і батьків разом з випендрьожником на доджі битку судив. Однаково винні у смерті дитини.
Ну бо всім похрін на елементарні правила безпеки, тому і живемо не у цивилізованій країні а якійсь Сомалійщині.
А если выйдет по УДО и закону Савченко, то и в 18 лет пойдет в армию. ЛОЛ
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
нет, гнида даже на дорогу не смотрело
А почему автомобиль стоит на встречке - это хрен его знает.
Скорее всего - выехал со двора и пошел разгоняться по встречке.
Убеждённый пешкодрал? Можно и не отвечать
Але це все лише мої припущення.
Одне знаю достеменно - там село закінчується, і одразу ж починається інше, тож 50 там мало хто їздить. Але перед багатьма переходами лежать асфальтові "Поліцейські", і то не поліцейські, а старі товсті ГАІ-шники, тож сильно не розгонишся.
Ну Гуглі їх нема, але це можуть бути і 5-річні кадри.
А то попривыкали что у кого бампер блестит ярче и машина дороже тот и главный на дороге.
Летів - але так низенько-низенько