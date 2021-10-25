Водитель Dodge насмерть сбил 10-летнего велосипедиста на Одесчине, - полиция. ФОТО

Полицейские Белгород-Днестровского района Одесской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского РВП в Одесской области

Вчера, 24 октября, 37-летний житель Одесского района сбил на Dodge Charger ребенка в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.



Фото: сайт полиции

Правоохранители проверили водителя легкового автомобиля на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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