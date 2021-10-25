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Новости ДТП
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Водитель Dodge насмерть сбил 10-летнего велосипедиста на Одесчине, - полиция. ФОТО

Полицейские Белгород-Днестровского района Одесской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского РВП в Одесской области

Вчера, 24 октября, 37-летний житель Одесского района сбил на Dodge Charger ребенка в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель Dodge насмерть сбил 10-летнего велосипедиста на Одесчине, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Правоохранители проверили водителя легкового автомобиля на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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велосипед (129) дети (6569) ДТП (7685) Одесская область (3635) велосипедисты (138)


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Топ комментарии
+9
Йди вчи ПДР, умнік.

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
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25.10.2021 11:37 Ответить
+8
Неизвестно как ехал ребенок, он мог и резко выехать. А водила трезвый, читай внимательно. Это тебе надо дать 15 суток, за то, что не зная сути лезешь с экспертным мнением.
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25.10.2021 11:31 Ответить
+7
Ага! І розстрілювать на місці ДТП! Без суду! А ти впевнений що водій автомобіля винен? У тебе на руках експертний висновок автоексперта? Пацанва (особливо по селах) поняття не має про Правила дорожнього руху і їздять як-попало і де-попало В Європі в такому віці взагалі заборонено виїжджать на дороги де наявний автомобільний рух!
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25.10.2021 11:33 Ответить
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Интересная избирательность. Водитель именно ДОДЖ, а велосипедист на каком-то нонейм велосипеде. Может марка велосипеда тоже имеет значение?!!
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25.10.2021 11:23 Ответить
Мальчик на Pinarello
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25.10.2021 11:27 Ответить
за такое от 15 должно быть. с отягчающими - пожизненное. бухой - смертная казнь
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25.10.2021 11:24 Ответить
Неизвестно как ехал ребенок, он мог и резко выехать. А водила трезвый, читай внимательно. Это тебе надо дать 15 суток, за то, что не зная сути лезешь с экспертным мнением.
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25.10.2021 11:31 Ответить
ребенок мог выехать а мог и не выехать - суть в другом - на такой машине двигался водитель с соблюдением скоростного режима в населенном пункте или забил на правила - моя машина - как хочу так и езжу ?
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25.10.2021 11:33 Ответить
Акто сказал что на праила забил водитель? Даже стекло целое -вполне мог и 50 ехать.
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25.10.2021 11:47 Ответить
На фото видно зебру і знак, велосипед біля неї, авто ще 50 м приїхало, робіть висновки
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25.10.2021 11:57 Ответить
На фото ещё столбы видно, расстояние между ними гдето до 50 метрей, теперь урезай своего осетра и делай выводы.
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25.10.2021 12:01 Ответить
Це між телефонними стовпами 50-55 метрів, між електричними більше, але точну цифру я не скажу.

Колись в студзагоні проводили телефонні лінії між селами.

І так - біля переходу треба злізти з велосипеда, і переходити пішки, ведучи велосипед поруч.

Але 10-річний хлопчик міг цього і не знати, та й взагалі не мав права їздити на велосипеді по вулицям.

Але я не можу сказати зараз, хто винуватий, а хто ні - дуже неоднозначна ситуація, з багатьма невідомими.
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25.10.2021 13:59 Ответить
И я не могу. А вот пешеходобесы - лёхко! Закопать, расстрелять, сжечь живьём - а раз на додже, то предварительно четвертовать!
Стесняются только так радикально.
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25.10.2021 14:05 Ответить
Традиційна українська "Жаба".
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25.10.2021 14:19 Ответить
Пешехідний перехід потрібно переходити, а не переїзжати. І тільки після того, як переконаєшся у особистій безпеці. Тобто під'їхов до перехіду, зупинився, зліз з велосіпеду, переконався що автівок немає, або зупинилися і тільки тоді переходити.
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25.10.2021 12:18 Ответить
Зі скількох років дітям можна їздити по трасі?
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25.10.2021 12:06 Ответить
а по правилам где необходимо ехать велосипедисту?
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25.10.2021 12:25 Ответить
у себе на подвірї, читайте правила, НЕ ПОВИНННА була дитина там опинитись.
за таке я б і батьків разом з випендрьожником на доджі битку судив. Однаково винні у смерті дитини.
Ну бо всім похрін на елементарні правила безпеки, тому і живемо не у цивилізованій країні а якійсь Сомалійщині.
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25.10.2021 19:26 Ответить
Ага! І розстрілювать на місці ДТП! Без суду! А ти впевнений що водій автомобіля винен? У тебе на руках експертний висновок автоексперта? Пацанва (особливо по селах) поняття не має про Правила дорожнього руху і їздять як-попало і де-попало В Європі в такому віці взагалі заборонено виїжджать на дороги де наявний автомобільний рух!
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25.10.2021 11:33 Ответить
И у нас запрещено вощета
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25.10.2021 11:46 Ответить
Тільки в Європі за цим слідкують і батьків до відповідальності притягують а нашим поліцаям "похрєн" (і батькам - теж!) Були на полюванні і проїжджали через село Пацана трохи не задавили Сопляк через раму ноги не перекидав бо до педалів не діставав - їхав "у раму" вихляючи по всій дорозі Взяли за вухо відвели до батьків У відповідь матюки почули в свою адресу! "- Не ваше діло!" Послухали та сказали: "Якщо наступного разу його задавлять то буде діло ваше!" і поїхали
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25.10.2021 11:53 Ответить
Мало того, что 10-летний пацан погиб, так вы этого пацана его и на 15 лет хотите посадить. Когда он выйдет ему будет 25 и он успеет отслужить в армии.

А если выйдет по УДО и закону Савченко, то и в 18 лет пойдет в армию. ЛОЛ
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25.10.2021 11:35 Ответить
Йди вчи ПДР, умнік.

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
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25.10.2021 11:37 Ответить
глупый что ли? это никак не освобождает водятла от ответственности))
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25.10.2021 11:42 Ответить
А ты кто, просто дятел? Раз предлагешь 15-ку или вышку человеку, не зная всех обстоятельств произошедшего, и не принимая во внимание всех требований законодательства, как к водителям, так и к остальным участникам дорожного движения?
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25.10.2021 11:45 Ответить
а сколько должно быть за убийство за рулем? может его наградить, за то что очистил проезжую часть от ребенка на велосипеде?
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25.10.2021 11:47 Ответить
Ні. Але ремонт машини батьки хлопця мають оплатити.
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25.10.2021 12:22 Ответить
\\а сколько должно быть за убийство за рулем?\\ Этому велосипедисту "за рулем" следовало бы накинуть 20 за убийство самогое себя, но не судьба.
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25.10.2021 13:29 Ответить
почему же эта гнида не остановилась и не вызвала полицию?
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25.10.2021 11:48 Ответить
Нада бы тебе в спаме, Ваня, отдохнуть, успокоиться.
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25.10.2021 11:50 Ответить
на фото в статье видно, что остановилась, а "гнида" тот, кто выдумывает всякое...
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25.10.2021 13:25 Ответить
остановилось и сообщило, что по дороге едет ребенок?
нет, гнида даже на дорогу не смотрело
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25.10.2021 14:15 Ответить
Гнида даже на фото не посмотрело
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25.10.2021 16:34 Ответить
и гнида тот, кто пытается оправдать убийцу за рулем
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25.10.2021 14:16 Ответить
У тебе коли права за п'янку відібрали?
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25.10.2021 14:26 Ответить
Согласен - "гнида-убийца за велосипедным рулем" испортила жизнь человекам.
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25.10.2021 16:36 Ответить
я б его удушил или прирезал пусть сажают...желательно в зале суда..на месте отцаили гранату кинуть пусть все в труху
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25.10.2021 13:04 Ответить
?
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25.10.2021 13:05 Ответить
Кабы, велосипедист двигался согласно правил.
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25.10.2021 11:26 Ответить
Переїзджав перехід на велосипеді?
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25.10.2021 11:33 Ответить
Ехал по направлению движения у обочины, если тебе тяжело рассмотреть.
А почему автомобиль стоит на встречке - это хрен его знает.
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25.10.2021 11:48 Ответить
Попытка уйти от столкновения. Ошибка, конечно. Надо бить в своей полосе.
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25.10.2021 11:52 Ответить
Смотри фото и не фантазируй.
Скорее всего - выехал со двора и пошел разгоняться по встречке.
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25.10.2021 11:55 Ответить
Ой да, у нас жеж каждый второй авто по встречке ездит когда из двора выезжает.

Убеждённый пешкодрал? Можно и не отвечать
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25.10.2021 11:59 Ответить
Ты фото смотреть будешь или таки слепой?
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25.10.2021 12:01 Ответить
что вы видите на фото ? дети часто чудят на дороге, не всегда проходит без последствий ...
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25.10.2021 13:12 Ответить
Детям младше 14 лет вообще запрещено двигаться на велосипедах по проезжей части.
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25.10.2021 11:38 Ответить
Не по проїзній частині, а по дорозі. Тобто, навіть по обочині не можна
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25.10.2021 11:41 Ответить
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
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25.10.2021 11:28 Ответить
На таком авто по правилам не ездят, к тому же видим трасса прямая, водитель превисил скоростной режим.
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25.10.2021 11:31 Ответить
Завистливый потомок Шарикова
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25.10.2021 11:36 Ответить
Судя по фото от перекрёстка, где находится велосипед, до автомобиля метров 20. Скорость 36 км/час это десять метров в секунду. получается 2 сек на полную остановку от места столкновения. Когда начал тормозить по фото неясно. Так что о скорости может сказать только экспертиза. Пока заявлений о превышении не было.
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25.10.2021 11:55 Ответить
Ну тут трудно судить, не факт что виноват именно водитель.
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25.10.2021 11:37 Ответить
Проти батьків справу не відкрили? Що їх дитина в 10 років робила на дорозі.
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25.10.2021 11:40 Ответить
и смешно и грустно но у нас так могут.
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25.10.2021 12:28 Ответить
ніт у нас так не могут, а от в Європі можуть дитину від таких батьків бовдурів забрати.
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25.10.2021 19:33 Ответить
Не факт, что будет объективное расследование. В один из жутких примеров как расследуются уголовные дела в Украине, как потерпевшего делают виновным - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k
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25.10.2021 11:51 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/@45.7215071,29.441916,3a,75y,299.53h,97.72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0geoSXKNXbocTZg8CrKVlVsmPI8yS3AbhuEUF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0geoSXKNXbocTZg8CrKVlVsmPI8yS3AbhuEUF%3Dw203-h100-k-no-pi3.8441505-ya293.50836-ro-9.333115-fo100!7i7680!8i3840?hl=uk&authuser=0 на карте
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25.10.2021 12:24 Ответить
Там перекресток, может выехал из-за поворота
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25.10.2021 12:30 Ответить
Могло бути так, що дитина їхала по узбіччю, а перед переходом узбіччя різко звужується, от і виїхала на дорогу. А там товстий шар асфальту - велосипед вильнув. Машина різко звернула вліво, тому і на зустрічній стоїть.

Але це все лише мої припущення.
Одне знаю достеменно - там село закінчується, і одразу ж починається інше, тож 50 там мало хто їздить. Але перед багатьма переходами лежать асфальтові "Поліцейські", і то не поліцейські, а старі товсті ГАІ-шники, тож сильно не розгонишся.

Ну Гуглі їх нема, але це можуть бути і 5-річні кадри.
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25.10.2021 14:17 Ответить
при 50кмч тормозной путь метров 10-15 в зависмости от состояния тормозов. Это при какой скорости и как надо ехать чтоб не заметить ребенка? ты в населенном пункте а не на трассе. Нужно принимать во внимание что окружающие могут выскочить на дорогу.
А то попривыкали что у кого бампер блестит ярче и машина дороже тот и главный на дороге.
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25.10.2021 12:27 Ответить
справа не в тому. яка марка машини збила дитину...справа в тому. що керування зигзагів велосипеда і трактора на дорозі не прораховується на перед ні яким стажем за кермом автомобіля...виховання у них таке...
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25.10.2021 12:50 Ответить
новость ни о чём, кто как и куда ехал не понятно, печально, но хорошо, что не остался калекой .....
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25.10.2021 13:18 Ответить
Падла на "Додже" летів, не гальмуючи біля пішоходного переходу. Хай дитина винувата, що не спішилась, але водій має знизити швидкість, наближаючись до "зебри"
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25.10.2021 13:24 Ответить
\\Падла на "Додже" летів\\

Летів - але так низенько-низенько
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25.10.2021 13:31 Ответить
похрін спішилась вона чи їхала, її там не молу бути в принципі, тим паче на велосипеді.
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25.10.2021 19:35 Ответить
Превышение скорости.Водятел виновен по полной.Ограничение скорости 50км/ч,на такой скорости у водителя достаточно времени отреагировать на непредвиденную ситуацию.А многие придержуются скоростного режима в населенных пунктах?Да никто,особенно если село на межобластной трассе.Сбрасывают скорость в случае если ктото моргнет фарами(засада в кустах),или стадо коров через дорогу прет
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26.10.2021 07:42 Ответить
один я бачу, що на вулиці день, велосипед на пішохідному переході, авто стоїть на зустрічній смузі, крило мяте зправа і це не в полі ?
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19.03.2023 00:46 Ответить
 
 