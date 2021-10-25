Нові правила перевезень: штраф за відсутність COVID-документів платитимуть пасажири, - МОЗ

Відповідальність за наявність документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами покладається на пасажирів. Відповідні зміни до Постанови №1236 внесли під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Нові обмеження не стосуються легкових автомобілів.

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень в міжобласному і міжнародному сполученнях.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більшу кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них повинен бути один з необхідних документів.

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При перевезеннях у залізничному і автотранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Норма про наявність документа про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 грн.