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Новини Коронавірус і карантин
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Нові правила перевезень: штраф за відсутність COVID-документів платитимуть пасажири, - МОЗ

Нові правила перевезень: штраф за відсутність COVID-документів платитимуть пасажири, - МОЗ

Відповідальність за наявність документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами покладається на пасажирів. Відповідні зміни до Постанови №1236 внесли під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Нові обмеження не стосуються легкових автомобілів.

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень в міжобласному і міжнародному сполученнях.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більшу кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них повинен бути один з необхідних документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані проти COVID-19 після переходу Києва в "червону" зону зможуть вільно користуватися транспортом, - КМДА

При перевезеннях у залізничному і автотранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Норма про наявність документа про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 грн.

Автор: 

Кабмін (14150) карантин (18172) МОЗ (5401) транспорт (1405) штраф (1878) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Як казав покійний Кузьма Скрябін: "Треба починати ****...и, бо діла не буде".
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25.10.2021 13:28 Відповісти
+14
Смотрю правила прям на коленке пишут.
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25.10.2021 13:25 Відповісти
+14
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25.10.2021 13:46 Відповісти
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Ось чому всі ці закони приймають вже після? Дурні на всіх ключових посадах. І ладу ніякого.
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25.10.2021 13:25 Відповісти
Смотрю правила прям на коленке пишут.
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25.10.2021 13:25 Відповісти
В турборежиме
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25.10.2021 13:29 Відповісти
А какая разница "между регионами", или внутри? На фото явно бомбила на Троещину везёт, так они там по дороге не заражаются? Расстояние маленькое? Или ковид Троещины боится?
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25.10.2021 13:26 Відповісти
да так по всей стране.
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25.10.2021 13:30 Відповісти
При зебилах вся страна в Троещину превращается.
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25.10.2021 13:36 Відповісти
Як казав покійний Кузьма Скрябін: "Треба починати ****...и, бо діла не буде".
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25.10.2021 13:28 Відповісти
Карочи блаблакар всётаке рулед.
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25.10.2021 13:30 Відповісти
ЗЫ: мы все за рулём, причём за одним да, мы тут все как адна семья
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25.10.2021 13:32 Відповісти
У тебя маска, у тебя две прививки, то ты забыл сертивикат дома - попрощайся с 17 тыс. грн.
Кто заикнётся про Дію, пусть ударится головой об стену.
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25.10.2021 13:34 Відповісти
Сертифікат є в додатку "ДіЯ" в смартфоні .
Україна не росія .
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25.10.2021 13:37 Відповісти
Дия не работает, если нет ид или заграна нового.

Ну и?
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25.10.2021 13:41 Відповісти
Дія не обслуговування москалів . Вона розроблена для громадян України . В нормальних людей все є .
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25.10.2021 13:43 Відповісти
"нормальные люди" - это бараны, которые установили себе Дию по указке пастуха?
ну-ну...
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25.10.2021 14:18 Відповісти
тобто всі, у кого нині залишився паспорт зразка 1994 року (паперовий, Законом не заборонено) - то вже не громадяни України?... ню-ню... що далі?...
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25.10.2021 14:23 Відповісти
вы стебётесь с граждан Украины ?
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25.10.2021 18:36 Відповісти
Ви неуважно читаєте, або читаєте завжди лише перше речення.
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25.10.2021 13:41 Відповісти
Тільки в гамняній русні треба носити з собою мішок з макулатурними "документами" . Бєз бумажкі ти какашка - кацапи самі це визнають .
УКРАЇНА - НЕ росія .
Ми - потужна цифрова нація .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО-ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ ТА ЇХНІМ ПРИХВОСЬНЯМ
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25.10.2021 13:42 Відповісти
Смотрю ковидобесы буйные и все примерно одинаковые. У нас им москали вредят, а у москалей госдеп и бидон лично в подъездах гадит.

К сведению ковидобесов - у москалей тоже можно кюар про прививачку в смартфоне показать.
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25.10.2021 13:46 Відповісти
Менше гасел.
З потужною цифровою насмішили. Звичайно потужна цифрова, якщо неповнолітні з додатком під дію алкоголь в магазинах купують.
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25.10.2021 13:47 Відповісти
закон якийсь цікавий, хто буде оплачувати банкет?
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25.10.2021 13:34 Відповісти
Нарешті розумне рішення . Бравіссімо .
Залишилось : праця , покупки і медицина.
І вакцинуються навіть самі упороті антиваксери . При чому це буде їхнє добровільне рішення з огляду на обставини що склалися
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25.10.2021 13:35 Відповісти
Зажмём их! Никуда не денутся! Дело добровольное! Победа будет за нами!
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25.10.2021 13:39 Відповісти
100%
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25.10.2021 13:45 Відповісти
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25.10.2021 13:46 Відповісти
каждый отвечает за себя сам - разумно - тут поддерживаю зеленых)))
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25.10.2021 13:36 Відповісти


Тут порушується низка статей конституції і законів. Ніхто навіть не уповноважений перевіряти такі "документи", і це конф. інформація. Вони розраховують на правове невігластво українців. Наприклад, навіть Міністерство економіки у своєму офіційному листі пояснює протизаконність відсторонення "невакцинованих" працівників
https://m.youtube.com/watch?v=COhTj69HXBk&t=18s
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25.10.2021 13:44 Відповісти
Конституція невакцинованих закінчується там де починається конституція безпеки вакцинованих людей .
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25.10.2021 13:48 Відповісти
Ну вот смотрите - эталонный жеж образец
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25.10.2021 13:59 Відповісти
Окремі конст-ні права українців можуть обмежити лише під час дії НС або ВС.
Те, що ви пишете стосується козломордії або Сомалі.
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25.10.2021 14:00 Відповісти
Сам зрозумів що написав хоть? Так чудовакцина всіх вакцинованих і так захищає, даючи майже безсмертя, чого ти боїшся?
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25.10.2021 14:00 Відповісти
Ляшко с каждого утюга трындит, что ни одного вакцинированного в больницах нету. ширнись и спи спокойно. можешь даже общественные унитазы облизывать. чего ты к людям прицепился?
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25.10.2021 14:24 Відповісти
У Конституції є норма про право на життя та норма щодо охорони здоров'я. Антивакцинатори порушують ці права стосовно оточуючих, тому їх місце в камері.
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25.10.2021 14:38 Відповісти
Так, мають право на життя право УСІ, що за маніпуляції. Знову доводиться повторювати - це медичний експеримент (за усіма документами), отже, це ризик і ми повертаємось до початку - право на здоров'я і життя.
Якщо інші, на вашу думку, порушують ваші права - звертайтесь до суду.
На замітку:
https://m.youtube.com/watch?v=THR4OnbiUgk https://m.youtube.com/watch?v=THR4OnbiUgk

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25.10.2021 14:57 Відповісти
Ну от і позивайтесь. Є нормативні документи щодо обов'язкової вакцинації. Якщо вважаєте, що ці документи порушують ваші права - позивайтесь до суду.
І ще: на ваше щастя, ми не за поребриком і не в Білорусі. Там публічна (на форумі) критика рішень Уряду мала б для вас погані наслідки.
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25.10.2021 15:31 Відповісти
Ті "нормативні акти" суперпчать КУ і законам (і це не моя думка, а висновок юристів). Суди вже йдуть 1.5 роки. Хай зроблять усе нормально, а не через знайоме місце. З ваших слів: "Антивакцинатори ... їх місце у камері", отже ви бачите таких людей (антивакцинаторів) потенційними злочинцями - так ви і позивайтесь.
Ми, на щастя, не кацапія завдячуючи людям які у 13-14 роках відстоювали право мати правову незалежну країну, а не жлобостан зі знахабнілою елітою , якій наплювати на закон. УСЕ має бути зроблено правильно відповідно до законів і принципу верховенства права.
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25.10.2021 19:14 Відповісти
Позивайтесь до суду, хай відміняють. Але не саботуйте.
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25.10.2021 20:53 Відповісти
Даже если принять за аксиому, что на основании Конституции и норм Закона о защите населения от инфекционных болезней были разработаны и запущены в употребление некие Правила Кабмином и прочими конторами - в них НЕТ ни слова о 100%-й обязательной вакцинации и уголовной ответственности за избегание оной. Не сотрясайте напрасно воздух, подменяя действительность собственными желаниями...
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25.10.2021 14:57 Відповісти
При чем здесь мои желания. Я не мечтал всю жизнь влить в себя две дозы Коронавака. Но я:
1. Не хочу заболеть повторно (одного раза нам с женой хватит, запомнили надолго).
2. Не хочу подвергать опасности окружающих, которых могу заразить в случае болезни.
3. Уважаю закон и порядок (если принятые нормы не нравятся - подавайте в суд).
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25.10.2021 15:35 Відповісти
Во-первых - я уважаю и принимаю Ваш собственный (без принуждения) выбор, как и выбор любого другого человека (даже если он был сделан по принуждению и выхода иного не было). Во-вторых, не будьте наивны и не думайте, что все прошедшие вакцинацию не преподнесут, не ровен час, еще один подарок (собственно, как и Вы) - они ничем не отличаются в возможностях распространения вируса от невакцинированных. В-третьих - Закон я тоже уважаю, и подавать в суд пока мне решительно нет смысла, потому что (надо отдать должное) никто меня не обязывал делать то, о чем многие на форуме пишут, как о практически свершившемся. Хотя планка разумных ограничений постепенно приближается к неприемлемой для меня черте.
Ну, и напоследок. Я ведь никого и никогда не призывал не вакцинироваться или выписывал сентеции о вреде оного. Это было бы глупо. У каждого есть право на принятие взвешенного решения самостоятельно. Более того - я никогда не отрицал разумные меры предосторожности и профилактики. Я всего лишь намекаю особо рьяным поборникам насилия, что они малость перегибают палку... даже в рамках нашего несовершенного местами законодательства...
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25.10.2021 16:03 Відповісти
В целом согласен (плюсую), если Вы подкрепите изложенное Вами практическим соблюдением карантинных ограничений. На сегодня, как я понимаю, вакцинация пока не является обязательной для всех (в отличие от ношения масок в общественных местах), но для невакцинированных введены определенные ограничения - работа оффлайн для определенных профессий, поездка в межобластном общественном транспорте и пр., всего не вспомню. Больше всего возмущений ковидоскептиков как раз по поводу этих карантинных ограничений - требование носить маску в общественных местах, обязательная вакцинация или свежий тест для поездки на общественном транспорте в другую область и пр.
Я не могу и не хочу навязывать кому-то свои взгляды. В конце концов, COVID-19 - это не религия, где нужно во что-то верить. Можно не верить в пользе вакцинации (ИМХО, вакцинированный может заболеть в легкой форме и даже заразить других, но вероятность намного меньше) и даже в опасность COVID-19 в принципе ("подумаешь, немного покашляем"), но объявленные карантинные ограничения надо соблюдать (даже если не верите в их эффективность).
Это недопустимо в контексте стремления в Европу, когда ковидоскептик отказывается носить маску в общественном месте ("все равно не помогает") или покупает ковид-сертификат. Если кто-то уверен в незаконности накладываемых ограничений, пусть подает в суд, если уверен в неэффективности ограничений - пусть через своего депутата требует их отмены; в конце концов, пусть организует митинг (как в Европе) - с соблюдением карантинных ограничений. Но саботировать и призывать на форумах к этому других - это ужасно.
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25.10.2021 18:38 Відповісти
Ви ж цей сертифікат про вакцинацію можете показувати поліцейському,водію,охоронцю,директору,в кафе і решті медично неосвіченим людям,а от в мед.закладі з вас будуть вимагати актуального результату прл.тесту а привиті ви чи ні, з дією,чи з папірцем на фахівців не справляє жодного враження.
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25.10.2021 20:05 Відповісти
а теперь поясните, почему мусорская мразь имеет право пользоваться смартфоном гражданина ?
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25.10.2021 18:40 Відповісти
Наверное, я что-то пропустил - где говорится, что полиция забирает у кого-то смартфон и этим смартфоном пользуется?
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25.10.2021 18:42 Відповісти
Если в машине только 5 мест, то вирус туда не помещается, даже если сидения сложить
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25.10.2021 13:47 Відповісти
Даже если одного лишнего посадить (5 пассажиров можно) и детей без счёта на руки загрузить.
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25.10.2021 13:48 Відповісти
это не серьезно? какие штрафы? только расстрел и концлагеря!
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25.10.2021 13:47 Відповісти
всему свое время, для начала - штрафы
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25.10.2021 13:58 Відповісти
Некогда вчитываться, но в одном предложении написано прямо противоположное другому.
Разве что автотранспорт и автомобильный транспорт - это две большие разницы

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25.10.2021 13:55 Відповісти
А чем же отличается гражданин легкового авто от пассажира автобуса что за дискриминация
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25.10.2021 14:08 Відповісти
Количеством пассажиров. Легковой автомобиль - это 5 человек с водителем (обычно).
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25.10.2021 14:10 Відповісти
их не жалко.
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25.10.2021 14:27 Відповісти
Всех жалко, но в легковом автомобиле вероятность заразиться меньше. К тому же, обычно там едут члены одной семьи или друзья, которые в постоянном контакте и давно уже своими вирусами обменялись. Исключение - такси, но оно на межобластных перевозках редко ездит.
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Аха-ха вот это ответ! Представитель Минздрава не?
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25.10.2021 16:25 Відповісти
То есть, в поезд и автобус (межобластной) будут пускать, не проверяя вакцинирование или свежего теста?
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25.10.2021 14:09 Відповісти
Дивлюсь як одних на інших натравили, і в цей момент ніхто не замічає змін які проходять, тому що зайняті киданням лайна на вентилятор....

Те що у вас тепер роками буде сертифікат без якого ви нікуди не поїдете нічого не купите, на роботу не попадете і т.д.
Думаю подальше вдосконалення цього електронний сертифікат на блокчейні на випадок якщо хтось його забуде вдома і всі радісно це приймуть....

Одне питання пташиний і свинячий грип кудись пропав??? ні йдуть мутацїї те саме і з ковід, тепер нам постійно прийдеться вакцинуватись судячи з всього мінім 1 раз на рік....
Я не сторонник якихось заговорів але якось воно все лайном пахне, тим більше що рослідування звідки все таки він взявся так і спустили на тормозах...

Вірус реально складний і б..... одівайте маски в пижиках а то бачу часто маршрутки де ні в кого немає масок або вона бороду захищає.... ну так важко її одіти що б... ппц реально якби всі дотримувались безпеки в переший карантин то ми б в таке лайно не попали тепер.... Те саме з міжнародними поїздками і карантином після них....

Антимасочники і антиковідники ви зробили це разом, загнали всіх в повне лайно....

Спокійно спиться тепер.... Знаю декількох які того року розказували всім який це розвод що вірусу немає, а потім як самі підхватили перші в лікарню здиміли, причому щей відправили пару знайомих і своїх старих батьків на той світ.... Ппц куди ми котимся інтернет чисто людям мозги промив....
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25.10.2021 14:13 Відповісти
Вы абсолютно правы. Баранов натравили друг на друга, а пастухи стригут всех.
Редчайшая ***** происходит...
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25.10.2021 15:21 Відповісти
А скільки ти відправиш знайомих і незнайомих? За "логікою" щеплений перебуваючи у неважкому стані або зовсім безсимптомним розповсюджує заразу не гірше.
Чи ти цю небезпеку для оточуючих не визнаєш? Є логічна відповідь?
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25.10.2021 15:39 Відповісти
Я не вакцинований, тому що хворів, і зараз все рівно дотримуюсь засобів безпеки, .... але є люди які змушені вакцинуватись, через те що їх імунітет не справиться самостійно з вірусом...
Просто бачу що тепер важко хворіють не тільки із зони ризику але досить здорові люди яких грип ніколи не звалював і того річний штамп їх оминув....

Тому тут уже двояке питання, людина пішла на ризик зробила щеплення якщо він носить маску і дотримується безпеки, він не може відповідати за слабкий імунітет інших людей...... Принаймі він зробив багато щоб цього не було...

А от хто відкрито закликає людей не вірити в ковід, ходити всюди без масок тому щоб був колективний імунітет, не дотримуватись дистанції, ті люди принесли нам це лайно...

Краще б свій час потратили на те щоб добиватись розслідування його походження а не гнати всіх на бойню...
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25.10.2021 16:12 Відповісти
пішли нах..й
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25.10.2021 14:15 Відповісти
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25.10.2021 14:18 Відповісти
круть! месседж с того света.
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25.10.2021 14:30 Відповісти
Депутаты на автобусах и маршрутках не ездят)))
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25.10.2021 14:56 Відповісти
Минздрав решает кому платить штраф?
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25.10.2021 14:58 Відповісти
и сразу пи*дить проверяющего.. Так плотненько обступить и пи*дить. Потом найти в соцсетях и чмырить
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25.10.2021 16:08 Відповісти
зе-дурныки про-ипали всё шо можно и нельзя , а теперь не знают как выкручиваться...
З.Ы. просто интересно , плять, а если человек болен ковидом и едет в больницу или переболел и неделя всего прошла - где разъяснения зе-"вумников" для таких категорий граждан...
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25.10.2021 16:21 Відповісти
Вот это "кормушку" себе сделали "зеленые"!Теперь будут доить дебилов,которые им дали власть!
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25.10.2021 16:51 Відповісти
Обуели да? Пусть выпишет и пойдет челюсть свою лечить. Так накопаю, что ковид цветочками покажется. Черти всратые, хватит врать!
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25.10.2021 17:45 Відповісти
членограй и ледя стебутся с лохов
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25.10.2021 18:41 Відповісти
А где же презумпция невиновности, установленная законом?
Здоровый человек без симптомов не обязан доказывать, что он здоров!
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25.10.2021 18:52 Відповісти
Ну конечно! Испугались бунта перевозчиков, быстренько пересмотрели на кого наложить штраф! А теперь стоп уважаемые! Вы сволочи, своими реформами позакрывали все больницы в сёлах, оставили только районные. Где же жителю села взять этот тест, если ему этим же автобусом нужно до больницы доехать???
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25.10.2021 18:55 Відповісти
меня интересует - когда уставший от беспредела власти нарИд Украины начнет просто - пиз*ить мусаров за вмешательство в Конституционные основы общества?
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25.10.2021 19:21 Відповісти
Стадо баранов выбравшее в лидеры клоуна и конституционное общество эти два выражения грешно ставить на одну полочку.
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25.10.2021 22:20 Відповісти
 
 