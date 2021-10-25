Новые правила перевозок: штраф за отсутствие COVID-документов будут платить пассажиры, - Минздрав
Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров. Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Новые ограничения не касаются легковых автомобилей.
Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.
Касаются правила по регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.
Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.
При перевозках в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.
Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.
Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн.
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мы все за рулём, причём за однимда, мы тут все как адна семья
Кто заикнётся про Дію, пусть ударится головой об стену.
Україна не росія .
Ну и?
ну-ну...
УКРАЇНА - НЕ росія .
Ми - потужна цифрова нація .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО-ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ ТА ЇХНІМ ПРИХВОСЬНЯМ
К сведению ковидобесов - у москалей тоже можно кюар про прививачку в смартфоне показать.
З потужною цифровою насмішили. Звичайно потужна цифрова, якщо неповнолітні з додатком під дію алкоголь в магазинах купують.
Залишилось : праця , покупки і медицина.
І вакцинуються навіть самі упороті антиваксери . При чому це буде їхнє добровільне рішення з огляду на обставини що склалися
Тут порушується низка статей конституції і законів. Ніхто навіть не уповноважений перевіряти такі "документи", і це конф. інформація. Вони розраховують на правове невігластво українців. Наприклад, навіть Міністерство економіки у своєму офіційному листі пояснює протизаконність відсторонення "невакцинованих" працівників
https://m.youtube.com/watch?v=COhTj69HXBk&t=18s
Те, що ви пишете стосується козломордії або Сомалі.
Якщо інші, на вашу думку, порушують ваші права - звертайтесь до суду.
На замітку:
https://m.youtube.com/watch?v=THR4OnbiUgk https://m.youtube.com/watch?v=THR4OnbiUgk
І ще: на ваше щастя, ми не за поребриком і не в Білорусі. Там публічна (на форумі) критика рішень Уряду мала б для вас погані наслідки.
Ми, на щастя, не кацапія завдячуючи людям які у 13-14 роках відстоювали право мати правову незалежну країну, а не жлобостан зі знахабнілою елітою , якій наплювати на закон. УСЕ має бути зроблено правильно відповідно до законів і принципу верховенства права.
1. Не хочу заболеть повторно (одного раза нам с женой хватит, запомнили надолго).
2. Не хочу подвергать опасности окружающих, которых могу заразить в случае болезни.
3. Уважаю закон и порядок (если принятые нормы не нравятся - подавайте в суд).
Ну, и напоследок. Я ведь никого и никогда не призывал не вакцинироваться или выписывал сентеции о вреде оного. Это было бы глупо. У каждого есть право на принятие взвешенного решения самостоятельно. Более того - я никогда не отрицал разумные меры предосторожности и профилактики. Я всего лишь намекаю особо рьяным поборникам насилия, что они малость перегибают палку... даже в рамках нашего несовершенного местами законодательства...
Я не могу и не хочу навязывать кому-то свои взгляды. В конце концов, COVID-19 - это не религия, где нужно во что-то верить. Можно не верить в пользе вакцинации (ИМХО, вакцинированный может заболеть в легкой форме и даже заразить других, но вероятность намного меньше) и даже в опасность COVID-19 в принципе ("подумаешь, немного покашляем"), но объявленные карантинные ограничения надо соблюдать (даже если не верите в их эффективность).
Это недопустимо в контексте стремления в Европу, когда ковидоскептик отказывается носить маску в общественном месте ("все равно не помогает") или покупает ковид-сертификат. Если кто-то уверен в незаконности накладываемых ограничений, пусть подает в суд, если уверен в неэффективности ограничений - пусть через своего депутата требует их отмены; в конце концов, пусть организует митинг (как в Европе) - с соблюдением карантинных ограничений. Но саботировать и призывать на форумах к этому других - это ужасно.
Разве что автотранспорт и автомобильный транспорт - это две большие разницы
Те що у вас тепер роками буде сертифікат без якого ви нікуди не поїдете нічого не купите, на роботу не попадете і т.д.
Думаю подальше вдосконалення цього електронний сертифікат на блокчейні на випадок якщо хтось його забуде вдома і всі радісно це приймуть....
Одне питання пташиний і свинячий грип кудись пропав??? ні йдуть мутацїї те саме і з ковід, тепер нам постійно прийдеться вакцинуватись судячи з всього мінім 1 раз на рік....
Я не сторонник якихось заговорів але якось воно все лайном пахне, тим більше що рослідування звідки все таки він взявся так і спустили на тормозах...
Вірус реально складний і б..... одівайте маски в пижиках а то бачу часто маршрутки де ні в кого немає масок або вона бороду захищає.... ну так важко її одіти що б... ппц реально якби всі дотримувались безпеки в переший карантин то ми б в таке лайно не попали тепер.... Те саме з міжнародними поїздками і карантином після них....
Антимасочники і антиковідники ви зробили це разом, загнали всіх в повне лайно....
Спокійно спиться тепер.... Знаю декількох які того року розказували всім який це розвод що вірусу немає, а потім як самі підхватили перші в лікарню здиміли, причому щей відправили пару знайомих і своїх старих батьків на той світ.... Ппц куди ми котимся інтернет чисто людям мозги промив....
Редчайшая ***** происходит...
Чи ти цю небезпеку для оточуючих не визнаєш? Є логічна відповідь?
Просто бачу що тепер важко хворіють не тільки із зони ризику але досить здорові люди яких грип ніколи не звалював і того річний штамп їх оминув....
Тому тут уже двояке питання, людина пішла на ризик зробила щеплення якщо він носить маску і дотримується безпеки, він не може відповідати за слабкий імунітет інших людей...... Принаймі він зробив багато щоб цього не було...
А от хто відкрито закликає людей не вірити в ковід, ходити всюди без масок тому щоб був колективний імунітет, не дотримуватись дистанції, ті люди принесли нам це лайно...
Краще б свій час потратили на те щоб добиватись розслідування його походження а не гнати всіх на бойню...
З.Ы. просто интересно , плять, а если человек болен ковидом и едет в больницу или переболел и неделя всего прошла - где разъяснения зе-"вумников" для таких категорий граждан...
Здоровый человек без симптомов не обязан доказывать, что он здоров!