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Новости Коронавирус и карантин
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Новые правила перевозок: штраф за отсутствие COVID-документов будут платить пассажиры, - Минздрав

Новые правила перевозок: штраф за отсутствие COVID-документов будут платить пассажиры, - Минздрав

Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров. Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Новые ограничения не касаются легковых автомобилей.

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Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила по регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

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Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн.

Автор: 

Кабмин (14034) карантин (16729) Минздрав (4903) транспорт (1758) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Як казав покійний Кузьма Скрябін: "Треба починати ****...и, бо діла не буде".
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25.10.2021 13:28 Ответить
+14
Смотрю правила прям на коленке пишут.
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25.10.2021 13:25 Ответить
+14
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25.10.2021 13:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось чому всі ці закони приймають вже після? Дурні на всіх ключових посадах. І ладу ніякого.
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25.10.2021 13:25 Ответить
Смотрю правила прям на коленке пишут.
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25.10.2021 13:25 Ответить
В турборежиме
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25.10.2021 13:29 Ответить
А какая разница "между регионами", или внутри? На фото явно бомбила на Троещину везёт, так они там по дороге не заражаются? Расстояние маленькое? Или ковид Троещины боится?
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25.10.2021 13:26 Ответить
да так по всей стране.
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25.10.2021 13:30 Ответить
При зебилах вся страна в Троещину превращается.
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25.10.2021 13:36 Ответить
Як казав покійний Кузьма Скрябін: "Треба починати ****...и, бо діла не буде".
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25.10.2021 13:28 Ответить
Карочи блаблакар всётаке рулед.
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25.10.2021 13:30 Ответить
ЗЫ: мы все за рулём, причём за одним да, мы тут все как адна семья
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25.10.2021 13:32 Ответить
У тебя маска, у тебя две прививки, то ты забыл сертивикат дома - попрощайся с 17 тыс. грн.
Кто заикнётся про Дію, пусть ударится головой об стену.
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25.10.2021 13:34 Ответить
Сертифікат є в додатку "ДіЯ" в смартфоні .
Україна не росія .
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25.10.2021 13:37 Ответить
Дия не работает, если нет ид или заграна нового.

Ну и?
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25.10.2021 13:41 Ответить
Дія не обслуговування москалів . Вона розроблена для громадян України . В нормальних людей все є .
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25.10.2021 13:43 Ответить
"нормальные люди" - это бараны, которые установили себе Дию по указке пастуха?
ну-ну...
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25.10.2021 14:18 Ответить
тобто всі, у кого нині залишився паспорт зразка 1994 року (паперовий, Законом не заборонено) - то вже не громадяни України?... ню-ню... що далі?...
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25.10.2021 14:23 Ответить
вы стебётесь с граждан Украины ?
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25.10.2021 18:36 Ответить
Ви неуважно читаєте, або читаєте завжди лише перше речення.
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25.10.2021 13:41 Ответить
Тільки в гамняній русні треба носити з собою мішок з макулатурними "документами" . Бєз бумажкі ти какашка - кацапи самі це визнають .
УКРАЇНА - НЕ росія .
Ми - потужна цифрова нація .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО-ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ ТА ЇХНІМ ПРИХВОСЬНЯМ
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25.10.2021 13:42 Ответить
Смотрю ковидобесы буйные и все примерно одинаковые. У нас им москали вредят, а у москалей госдеп и бидон лично в подъездах гадит.

К сведению ковидобесов - у москалей тоже можно кюар про прививачку в смартфоне показать.
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25.10.2021 13:46 Ответить
Менше гасел.
З потужною цифровою насмішили. Звичайно потужна цифрова, якщо неповнолітні з додатком під дію алкоголь в магазинах купують.
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25.10.2021 13:47 Ответить
закон якийсь цікавий, хто буде оплачувати банкет?
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25.10.2021 13:34 Ответить
Нарешті розумне рішення . Бравіссімо .
Залишилось : праця , покупки і медицина.
І вакцинуються навіть самі упороті антиваксери . При чому це буде їхнє добровільне рішення з огляду на обставини що склалися
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25.10.2021 13:35 Ответить
Зажмём их! Никуда не денутся! Дело добровольное! Победа будет за нами!
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25.10.2021 13:39 Ответить
100%
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25.10.2021 13:45 Ответить
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25.10.2021 13:46 Ответить
каждый отвечает за себя сам - разумно - тут поддерживаю зеленых)))
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25.10.2021 13:36 Ответить


Тут порушується низка статей конституції і законів. Ніхто навіть не уповноважений перевіряти такі "документи", і це конф. інформація. Вони розраховують на правове невігластво українців. Наприклад, навіть Міністерство економіки у своєму офіційному листі пояснює протизаконність відсторонення "невакцинованих" працівників
https://m.youtube.com/watch?v=COhTj69HXBk&t=18s
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25.10.2021 13:44 Ответить
Конституція невакцинованих закінчується там де починається конституція безпеки вакцинованих людей .
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25.10.2021 13:48 Ответить
Ну вот смотрите - эталонный жеж образец
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25.10.2021 13:59 Ответить
Окремі конст-ні права українців можуть обмежити лише під час дії НС або ВС.
Те, що ви пишете стосується козломордії або Сомалі.
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25.10.2021 14:00 Ответить
Сам зрозумів що написав хоть? Так чудовакцина всіх вакцинованих і так захищає, даючи майже безсмертя, чого ти боїшся?
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25.10.2021 14:00 Ответить
Ляшко с каждого утюга трындит, что ни одного вакцинированного в больницах нету. ширнись и спи спокойно. можешь даже общественные унитазы облизывать. чего ты к людям прицепился?
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25.10.2021 14:24 Ответить
У Конституції є норма про право на життя та норма щодо охорони здоров'я. Антивакцинатори порушують ці права стосовно оточуючих, тому їх місце в камері.
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25.10.2021 14:38 Ответить
Так, мають право на життя право УСІ, що за маніпуляції. Знову доводиться повторювати - це медичний експеримент (за усіма документами), отже, це ризик і ми повертаємось до початку - право на здоров'я і життя.
Якщо інші, на вашу думку, порушують ваші права - звертайтесь до суду.
На замітку:
https://m.youtube.com/watch?v=THR4OnbiUgk https://m.youtube.com/watch?v=THR4OnbiUgk

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25.10.2021 14:57 Ответить
Ну от і позивайтесь. Є нормативні документи щодо обов'язкової вакцинації. Якщо вважаєте, що ці документи порушують ваші права - позивайтесь до суду.
І ще: на ваше щастя, ми не за поребриком і не в Білорусі. Там публічна (на форумі) критика рішень Уряду мала б для вас погані наслідки.
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25.10.2021 15:31 Ответить
Ті "нормативні акти" суперпчать КУ і законам (і це не моя думка, а висновок юристів). Суди вже йдуть 1.5 роки. Хай зроблять усе нормально, а не через знайоме місце. З ваших слів: "Антивакцинатори ... їх місце у камері", отже ви бачите таких людей (антивакцинаторів) потенційними злочинцями - так ви і позивайтесь.
Ми, на щастя, не кацапія завдячуючи людям які у 13-14 роках відстоювали право мати правову незалежну країну, а не жлобостан зі знахабнілою елітою , якій наплювати на закон. УСЕ має бути зроблено правильно відповідно до законів і принципу верховенства права.
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25.10.2021 19:14 Ответить
Позивайтесь до суду, хай відміняють. Але не саботуйте.
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25.10.2021 20:53 Ответить
Даже если принять за аксиому, что на основании Конституции и норм Закона о защите населения от инфекционных болезней были разработаны и запущены в употребление некие Правила Кабмином и прочими конторами - в них НЕТ ни слова о 100%-й обязательной вакцинации и уголовной ответственности за избегание оной. Не сотрясайте напрасно воздух, подменяя действительность собственными желаниями...
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25.10.2021 14:57 Ответить
При чем здесь мои желания. Я не мечтал всю жизнь влить в себя две дозы Коронавака. Но я:
1. Не хочу заболеть повторно (одного раза нам с женой хватит, запомнили надолго).
2. Не хочу подвергать опасности окружающих, которых могу заразить в случае болезни.
3. Уважаю закон и порядок (если принятые нормы не нравятся - подавайте в суд).
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25.10.2021 15:35 Ответить
Во-первых - я уважаю и принимаю Ваш собственный (без принуждения) выбор, как и выбор любого другого человека (даже если он был сделан по принуждению и выхода иного не было). Во-вторых, не будьте наивны и не думайте, что все прошедшие вакцинацию не преподнесут, не ровен час, еще один подарок (собственно, как и Вы) - они ничем не отличаются в возможностях распространения вируса от невакцинированных. В-третьих - Закон я тоже уважаю, и подавать в суд пока мне решительно нет смысла, потому что (надо отдать должное) никто меня не обязывал делать то, о чем многие на форуме пишут, как о практически свершившемся. Хотя планка разумных ограничений постепенно приближается к неприемлемой для меня черте.
Ну, и напоследок. Я ведь никого и никогда не призывал не вакцинироваться или выписывал сентеции о вреде оного. Это было бы глупо. У каждого есть право на принятие взвешенного решения самостоятельно. Более того - я никогда не отрицал разумные меры предосторожности и профилактики. Я всего лишь намекаю особо рьяным поборникам насилия, что они малость перегибают палку... даже в рамках нашего несовершенного местами законодательства...
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25.10.2021 16:03 Ответить
В целом согласен (плюсую), если Вы подкрепите изложенное Вами практическим соблюдением карантинных ограничений. На сегодня, как я понимаю, вакцинация пока не является обязательной для всех (в отличие от ношения масок в общественных местах), но для невакцинированных введены определенные ограничения - работа оффлайн для определенных профессий, поездка в межобластном общественном транспорте и пр., всего не вспомню. Больше всего возмущений ковидоскептиков как раз по поводу этих карантинных ограничений - требование носить маску в общественных местах, обязательная вакцинация или свежий тест для поездки на общественном транспорте в другую область и пр.
Я не могу и не хочу навязывать кому-то свои взгляды. В конце концов, COVID-19 - это не религия, где нужно во что-то верить. Можно не верить в пользе вакцинации (ИМХО, вакцинированный может заболеть в легкой форме и даже заразить других, но вероятность намного меньше) и даже в опасность COVID-19 в принципе ("подумаешь, немного покашляем"), но объявленные карантинные ограничения надо соблюдать (даже если не верите в их эффективность).
Это недопустимо в контексте стремления в Европу, когда ковидоскептик отказывается носить маску в общественном месте ("все равно не помогает") или покупает ковид-сертификат. Если кто-то уверен в незаконности накладываемых ограничений, пусть подает в суд, если уверен в неэффективности ограничений - пусть через своего депутата требует их отмены; в конце концов, пусть организует митинг (как в Европе) - с соблюдением карантинных ограничений. Но саботировать и призывать на форумах к этому других - это ужасно.
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25.10.2021 18:38 Ответить
Ви ж цей сертифікат про вакцинацію можете показувати поліцейському,водію,охоронцю,директору,в кафе і решті медично неосвіченим людям,а от в мед.закладі з вас будуть вимагати актуального результату прл.тесту а привиті ви чи ні, з дією,чи з папірцем на фахівців не справляє жодного враження.
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25.10.2021 20:05 Ответить
а теперь поясните, почему мусорская мразь имеет право пользоваться смартфоном гражданина ?
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25.10.2021 18:40 Ответить
Наверное, я что-то пропустил - где говорится, что полиция забирает у кого-то смартфон и этим смартфоном пользуется?
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25.10.2021 18:42 Ответить
Если в машине только 5 мест, то вирус туда не помещается, даже если сидения сложить
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25.10.2021 13:47 Ответить
Даже если одного лишнего посадить (5 пассажиров можно) и детей без счёта на руки загрузить.
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25.10.2021 13:48 Ответить
это не серьезно? какие штрафы? только расстрел и концлагеря!
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25.10.2021 13:47 Ответить
всему свое время, для начала - штрафы
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25.10.2021 13:58 Ответить
Некогда вчитываться, но в одном предложении написано прямо противоположное другому.
Разве что автотранспорт и автомобильный транспорт - это две большие разницы

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25.10.2021 13:55 Ответить
А чем же отличается гражданин легкового авто от пассажира автобуса что за дискриминация
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25.10.2021 14:08 Ответить
Количеством пассажиров. Легковой автомобиль - это 5 человек с водителем (обычно).
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25.10.2021 14:10 Ответить
их не жалко.
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25.10.2021 14:27 Ответить
Всех жалко, но в легковом автомобиле вероятность заразиться меньше. К тому же, обычно там едут члены одной семьи или друзья, которые в постоянном контакте и давно уже своими вирусами обменялись. Исключение - такси, но оно на межобластных перевозках редко ездит.
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25.10.2021 14:41 Ответить
Аха-ха вот это ответ! Представитель Минздрава не?
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25.10.2021 16:25 Ответить
То есть, в поезд и автобус (межобластной) будут пускать, не проверяя вакцинирование или свежего теста?
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25.10.2021 14:09 Ответить
Дивлюсь як одних на інших натравили, і в цей момент ніхто не замічає змін які проходять, тому що зайняті киданням лайна на вентилятор....

Те що у вас тепер роками буде сертифікат без якого ви нікуди не поїдете нічого не купите, на роботу не попадете і т.д.
Думаю подальше вдосконалення цього електронний сертифікат на блокчейні на випадок якщо хтось його забуде вдома і всі радісно це приймуть....

Одне питання пташиний і свинячий грип кудись пропав??? ні йдуть мутацїї те саме і з ковід, тепер нам постійно прийдеться вакцинуватись судячи з всього мінім 1 раз на рік....
Я не сторонник якихось заговорів але якось воно все лайном пахне, тим більше що рослідування звідки все таки він взявся так і спустили на тормозах...

Вірус реально складний і б..... одівайте маски в пижиках а то бачу часто маршрутки де ні в кого немає масок або вона бороду захищає.... ну так важко її одіти що б... ппц реально якби всі дотримувались безпеки в переший карантин то ми б в таке лайно не попали тепер.... Те саме з міжнародними поїздками і карантином після них....

Антимасочники і антиковідники ви зробили це разом, загнали всіх в повне лайно....

Спокійно спиться тепер.... Знаю декількох які того року розказували всім який це розвод що вірусу немає, а потім як самі підхватили перші в лікарню здиміли, причому щей відправили пару знайомих і своїх старих батьків на той світ.... Ппц куди ми котимся інтернет чисто людям мозги промив....
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25.10.2021 14:13 Ответить
Вы абсолютно правы. Баранов натравили друг на друга, а пастухи стригут всех.
Редчайшая ***** происходит...
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25.10.2021 15:21 Ответить
А скільки ти відправиш знайомих і незнайомих? За "логікою" щеплений перебуваючи у неважкому стані або зовсім безсимптомним розповсюджує заразу не гірше.
Чи ти цю небезпеку для оточуючих не визнаєш? Є логічна відповідь?
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25.10.2021 15:39 Ответить
Я не вакцинований, тому що хворів, і зараз все рівно дотримуюсь засобів безпеки, .... але є люди які змушені вакцинуватись, через те що їх імунітет не справиться самостійно з вірусом...
Просто бачу що тепер важко хворіють не тільки із зони ризику але досить здорові люди яких грип ніколи не звалював і того річний штамп їх оминув....

Тому тут уже двояке питання, людина пішла на ризик зробила щеплення якщо він носить маску і дотримується безпеки, він не може відповідати за слабкий імунітет інших людей...... Принаймі він зробив багато щоб цього не було...

А от хто відкрито закликає людей не вірити в ковід, ходити всюди без масок тому щоб був колективний імунітет, не дотримуватись дистанції, ті люди принесли нам це лайно...

Краще б свій час потратили на те щоб добиватись розслідування його походження а не гнати всіх на бойню...
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25.10.2021 16:12 Ответить
пішли нах..й
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25.10.2021 14:15 Ответить
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25.10.2021 14:18 Ответить
круть! месседж с того света.
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25.10.2021 14:30 Ответить
Депутаты на автобусах и маршрутках не ездят)))
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25.10.2021 14:56 Ответить
Минздрав решает кому платить штраф?
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25.10.2021 14:58 Ответить
и сразу пи*дить проверяющего.. Так плотненько обступить и пи*дить. Потом найти в соцсетях и чмырить
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25.10.2021 16:08 Ответить
зе-дурныки про-ипали всё шо можно и нельзя , а теперь не знают как выкручиваться...
З.Ы. просто интересно , плять, а если человек болен ковидом и едет в больницу или переболел и неделя всего прошла - где разъяснения зе-"вумников" для таких категорий граждан...
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25.10.2021 16:21 Ответить
Вот это "кормушку" себе сделали "зеленые"!Теперь будут доить дебилов,которые им дали власть!
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25.10.2021 16:51 Ответить
Обуели да? Пусть выпишет и пойдет челюсть свою лечить. Так накопаю, что ковид цветочками покажется. Черти всратые, хватит врать!
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25.10.2021 17:45 Ответить
членограй и ледя стебутся с лохов
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25.10.2021 18:41 Ответить
А где же презумпция невиновности, установленная законом?
Здоровый человек без симптомов не обязан доказывать, что он здоров!
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25.10.2021 18:52 Ответить
Ну конечно! Испугались бунта перевозчиков, быстренько пересмотрели на кого наложить штраф! А теперь стоп уважаемые! Вы сволочи, своими реформами позакрывали все больницы в сёлах, оставили только районные. Где же жителю села взять этот тест, если ему этим же автобусом нужно до больницы доехать???
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25.10.2021 18:55 Ответить
меня интересует - когда уставший от беспредела власти нарИд Украины начнет просто - пиз*ить мусаров за вмешательство в Конституционные основы общества?
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25.10.2021 19:21 Ответить
Стадо баранов выбравшее в лидеры клоуна и конституционное общество эти два выражения грешно ставить на одну полочку.
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25.10.2021 22:20 Ответить
 
 