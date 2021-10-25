Тестову зону 5G відкриють у Києві 28 жовтня, - Мінцифри
28 жовтня в Києві відкриють тестову зону технології 5G - 5G Lab.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Лабораторія розміщена на базі технологічного парку UNIT.City і доступна цілодобово за попереднім записом як резидентам технопарку, так і всім охочим", - йдеться в повідомленні.
Відкриття заплановано на 28 жовтня о 15:30.
Топ коментарі
+8 Zemer
показати весь коментар25.10.2021 14:38 Відповісти Посилання
+5 Антип61
показати весь коментар25.10.2021 14:55 Відповісти Посилання
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар25.10.2021 14:56 Відповісти Посилання
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Краще у парку просто прогулятись.
Просто люди живуть не в житті, а в телефоні.
Це не проблема, як вважаєте ?
Люди згаюють час на чортішо, замість того,щоб зайнятися спортом, сходити до театру, у кінотеатр,та просто щось потрібне почитати,чи погуляти у парку.
Дебілізація суспільства.
Знаєте, таким нічого не цікаво. Люди перенавантажені інформацією настільки, що і в житті нічого непотрібно.
Хотя им и до этого какую то ахенею транслировали