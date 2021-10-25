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Тестову зону 5G відкриють у Києві 28 жовтня, - Мінцифри

Тестову зону 5G відкриють у Києві 28 жовтня, - Мінцифри

28 жовтня в Києві відкриють тестову зону технології 5G - 5G Lab.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Лабораторія розміщена на базі технологічного парку UNIT.City і доступна цілодобово за попереднім записом як резидентам технопарку, так і всім охочим", - йдеться в повідомленні.

Відкриття заплановано на 28 жовтня о 15:30.

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Автор: 

інтернет (2018) Київ (19646) 5G (51) Мінцифри (1207)


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Топ коментарі
+8
Вот увидите, те кто вакцинировался Пфайзером 100% придут к тестовой зоне 5G
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25.10.2021 14:38 Відповісти
+5
Ти що, нещеплений? Це щоб з рептилоїдами обійнятися!
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25.10.2021 14:55 Відповісти
+5
всі, кого чіпірували, ховайтеся!
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25.10.2021 14:56 Відповісти
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усьо почалось !!!!!!
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25.10.2021 14:36 Відповісти
Оно то прикольно, но если чесно - комуто 4g не хватает? смотреть QHD на устройстве размером телефон?)
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25.10.2021 14:37 Відповісти
смотреть как кто-то тухесом в тиктоке виляет, версия 10 часов...
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25.10.2021 14:39 Відповісти
Большая частота - больше каналов, выше скорость, большее число абонентов одновременно можно обслужить.
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25.10.2021 15:52 Відповісти
Вот увидите, те кто вакцинировался Пфайзером 100% придут к тестовой зоне 5G
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25.10.2021 14:38 Відповісти
с вытянутыми руками
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25.10.2021 14:39 Відповісти
а чому?
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Ти що, нещеплений? Це щоб з рептилоїдами обійнятися!
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25.10.2021 14:55 Відповісти
тоді, так! Зрозуміло!
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25.10.2021 15:10 Відповісти
произойдёт перепрошивка ДНК и хромосом
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25.10.2021 14:48 Відповісти
Візьму пару акумуляторів на підзарядку
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25.10.2021 16:10 Відповісти
Купил билет в Киев, чтобы зарядиться там на месте энергией 5 ДЖИ
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25.10.2021 15:17 Відповісти
я чтоб не ездить никуда поставил дома роутер с поддержкой 5G (и 2.4G для гостей со старыми чипами)
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25.10.2021 15:36 Відповісти
Желаю "прихожанам" РПЦ-ФСБ получить в их тупые бошки как можно больше чипов!
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25.10.2021 14:40 Відповісти
ху"-а-вей уже тут

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25.10.2021 14:46 Відповісти
Народ і так шиї покривив через смартфони.
Краще у парку просто прогулятись.
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25.10.2021 14:52 Відповісти
зовнішнє керування, про яке весь час базікали більшовики, почалося!
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25.10.2021 14:58 Відповісти
До чого тут це ?
Просто люди живуть не в житті, а в телефоні.
Це не проблема, як вважаєте ?
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25.10.2021 15:06 Відповісти
Це- не проблема, це- ДУЖЕ ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА.
Люди згаюють час на чортішо, замість того,щоб зайнятися спортом, сходити до театру, у кінотеатр,та просто щось потрібне почитати,чи погуляти у парку.
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25.10.2021 15:15 Відповісти
Та отож. Сидять в інстаграмі, картинки гортають. І в голові порожньо, і в житті нічого немає.
Дебілізація суспільства.
Знаєте, таким нічого не цікаво. Люди перенавантажені інформацією настільки, що і в житті нічого непотрібно.
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25.10.2021 16:03 Відповісти
А Ви власне де зараз знаходитесь? Смартфон не більше ніж девайс для спілкування та отримання доступу до інформації. Так само як і компʼютер. Та власне він і є мінікомпʼютер.
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25.10.2021 15:55 Відповісти
Вот честно, а есть острая необходимость в 5Г ? По большому счёту достаточно обеспечить нормальный 4Г и его хватит с головой, так как даже 100мбит этого хватает чтоб всё летало. Что нужно такое делать на смартфоне чтоб требовалась скорость в 500-1000мбит ???
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25.10.2021 14:54 Відповісти
Ну это не только скорость, там много различных современных технологий, уменьшен пинг-задержка, экономия заряда АКБ, более рационально использующийся трафик и т.д.
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25.10.2021 15:03 Відповісти
ну если так тогда согласен. Хотя я не замечал особой разницы от пинга. Дома стационарный инет 1 в городе со смарта 15 примерно. На даче с 4Г роутера до 40, до вышки примерно 8км но при это приём отдача 80/35
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25.10.2021 15:07 Відповісти
Вы неправы. 5г жрет гораздо больше чем 4г, пинг-задержку при просмотре видео в несолько мс вы вообще не обнаружите разницу, но насчет трафика там тупо больше пропускная способность.
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25.10.2021 15:10 Відповісти
В одинаковых условиях(удаление от БС, загруженность сети и т.д.) 5G будет экономичнее. По поводу пинга, понятно что когда смотрите видео или открываете сайт то пинг роли не играет, а если через мобильный модем выгружаете 10 000 мелких файлов(многим по работе тако приходится, к примеру загружая файлы сайта на сервер), то разница в 0.03 мс в пинге сэкономит 5 минут, при общей закачке 10-15 минут 5 минут это много.
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25.10.2021 17:06 Відповісти
всі, кого чіпірували, ховайтеся!
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25.10.2021 14:56 Відповісти
Навпаки, треба оновитись. В моїй стоковий прошивці чомусь нема навиків керування наприклад A350Neo. Тільки більш старими бортами(
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25.10.2021 15:06 Відповісти
Ну наконец то вакцинаторы теперь узнают, что такое 5джи

Хотя им и до этого какую то ахенею транслировали
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25.10.2021 15:06 Відповісти
Накінець-то дочекалися, вона має сверхвелику потужність і її побудували мериканці, щоб чіпувати дамбасців. А коли всім дамбасцям всунуть в мізки чіпи, то через місяць знову меріканці побудують ще одну вишку для вкручування на відстані гайок в кожну голову дамбасятіни, щоб не випав чіп.
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25.10.2021 15:22 Відповісти
приходить только вакцинированным!!! Переустановка системы на 11 виндовс и обнова драйверов)))
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25.10.2021 15:30 Відповісти
Как раз к размаху ковида успели...
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25.10.2021 17:11 Відповісти
Чіпізація прискорилася останніми днями, тепер можна і 5G запускати). Цікаво, як довго простоїть вежа?
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25.10.2021 22:29 Відповісти
 
 