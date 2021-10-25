Тестову зону 5G відкриють у Києві 28 жовтня, - Мінцифри

28 жовтня в Києві відкриють тестову зону технології 5G - 5G Lab.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Лабораторія розміщена на базі технологічного парку UNIT.City і доступна цілодобово за попереднім записом як резидентам технопарку, так і всім охочим", - йдеться в повідомленні.

Відкриття заплановано на 28 жовтня о 15:30.

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